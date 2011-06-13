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AMD'den yeni nesil Turbo: Bulldozer FX işlemcileri 1GHz hız artışı yapabilecek

7 yıl
11,7b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Nehalem mimarisiyle birlikte kullanıma sunduğu en önemli yeniliklerden biri de Turbo Boost teknolojisi olmuştu. Bu teknoloji sayesinde işlemcisinin ısıl tasarım gücüne ve yük durumuna göre belli çekirdeklerin çalışma frekansı otomatik olarak arttırılabiliyor. Sandy Bridge mimarisiyle birlikte ikinci jenerasyonu tanıtılan Turbo Boost teknolojisi artık daha verimli hız arttırımı yapabildiği gibi GPU hızını da otomatik olarak yükseltebiliyor.
Turbo Boost teknolojisinin AMD'deki karşılığı ise Turbo Core teknolojisi. İlk defa Thuban çekirdek tasarımı ile Phenom II X6 ailesinde yer alan bu teknoloji, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcileriyle birlikte güncelleniyor. VISION FX platformunun en çarpıcı özelliklerinden biri olarak, Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan ilk tanıtım filminde altına kalın çizgiler çekilen güncellenmiş Turbo Core teknolojisinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Turbo Core teknolojisinin yeni versiyonunu, Bulldozer FX işlemcilerdeki kullanılan versiyonu ve Fusion A serisi işlemcilerdeki versiyonu olmak üzere ikiye ayırabilmek mümkün. Bu haberimizde AMD'nin yüksek performans odaklı  Bulldozer FX işlemcilerindeki versiyonuna değineceğiz. 
AMD'nin resmi dökümanına göre Turbo Core teknolojisinde çok önemli güncellemeler bulunuyor. İki farklı kullanım senaryosu olan bu teknolojide, hem tüm çekirdekler hem de çekirdeklerin yarısı hız aşırtılabiliyor. Eğer çoklu izlek desteği söz konusu ise ve tüm çekirdekler yük altında ise işlemcinin termal karakteristiğine bakılarak tüm çekirdeklerin hızı otomatik olarak belli oranda arttırılıyor. AMD tarafından "all core boost" olarak nitelendirilen bu yeni özellik önemli zira şu anki teknolojiler tüm çekirdeklerin hızını arttırmaya olanak tanımıyor. Max Turbo Boost özelliği ise çok daha dikkat çekici zira 8 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdeği  kapatılıyor ve diğer 4 çekirdek 1GHz'e kadar farklı seviyelerde hız aşırtılabiliyor. Yani örneğin standart olarak 3.2GHz'de çalışan 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi, Turbo Core özelliği sayesinde çekirdeklerinin 4 tanesinin hızını otomatik olarak, siz hiç bir ayarla uğraşmadan 4.2GHz'e kadar yükseltebilecek. 
Görünüşe bakılırsa, Bulldozer FX işlemcileriyle birlikte masaüstü platformlarda 4GHz+ üstü hızlarda çalışan sistemlerin sayısında hızlı bir artış olacak. Tabi otomatik olarak gelen 1GHz'lik hız artışının performansa ne derece katkı yapacağı da büyük önem konusu. İşte bu noktada daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek. 

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tahqra 7 yıl
_dideban_
arkadaşlar amd nin fx serisi piyasaya sunulunca phenom x6 üretimi duracak mı?bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

donanimhaber.com/...
2011 Sonunda hepsinin ömrü bitecek habere göre
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_dideban_ 7 yıl
madem üretimi durduruyor fiyat olarak da phenom serisini aratmaz umarım.
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alacakll 7 yıl
I love you amd :)
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spirytusrektus 7 yıl
Koşup alasım geldi bir tane ama...
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_dideban_ 7 yıl
arkadaşlar amd nin fx serisi piyasaya sunulunca phenom x6 üretimi duracak mı?bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
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EgoisTe91 7 yıl
Sonunda amd şu verimsiz tırbo core teknolojisi güncelledi dedikleri gibi çekirdekler tamamen kapatılıyorsa ve 1GHz hızaşırtılabiliyorsa bu bir başarıdır amd sonunda yazılımdada kendini gösteriyor.
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alpa07 7 yıl
f/p ler geliyor
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setek01 7 yıl
4 çekirdek olarak 5 ghz olması güzel bir gelişme olacaktır ancak 320 USD yurtdışı fiyatlı olan bu işlemcinin 400 USD + kdv fiyatıyla ancak performans açlığı çekenlere kimse kızmasın biraz da doyumsuzlara hitap edeceğini düşünürsek çoğu kullanıcıya ve bana hitap edecek olan 4 ya da 6 çekirdekli fx4 ve fx6'lar da bu tarz OC potansiyeli olursa muhteşem olur.. Ben 2500k kullanıyorum 2600k bana pahalı geldi almadım ama 400 450 TL civarında 4,5 5 ghz OC potansiyeli olan fx 6 çok kullanıcya yine 4 çekirdekli 5 ghz sınırlarında 300 TL seviyesinde fx4 ise milyonlara hitap edecek bir işlemci olur.
AMD'yi fx4 tarzında böyle bir işlemci ayağa kaldırmaz uçurur inşallah ta öyle olur.
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Hobar 7 yıl
setek e katılıyorum. 320$ benim için işlemciye verilecek para için fazla. Benim üst sınırım 180$. Ama bu fiyat bir taraftan Amd nin performans konusunda iddialı olduğunun sinyalini veriyor.
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Titanyum Adayı 7 yıl
Sitede yayınlanan bazı testlerde bulldozer mimarisinin hız aşırtmaya çok iyi tepki verdiği görülüyordu bu özellik büyük yarar sağlayacaktır. İntelde bir sonraki seride geçecektir AMD den geri kalacağını sanmıyorum.
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tahqra 7 yıl
Stabil bir şekilde çalışırsa büyük başarı olur.
AMD beklentileri fazlasıyla karşılıyıcak.
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defender 7 yıl
Turbo Core teknolojisine böyle bir güncelleme muhteşem olmuş.
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yimmasabi 7 yıl
Ne yani 2 çekirdek çalışsa +2Ghz mi yapacak yani :)
Bir de o 4 çekirdek köşelerde olursa ısı daha iyi dağılır.
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: Alper#
Peki masaüstünde yük altında olmayınca 8 çekirdeğin 6 tanesi tamamen kapatıp, 2 çekirdek ile işlemlere devam edebiliyor mu? Cooln Quiet sadece hızı düşürebiliyordu.

Tamamen kapatabiliyor. C6 State diyor zaten ve yanında da C6 State in ne olduğu "Completely Shut Off" şeklinde yazıyor...
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Alper# 7 yıl

OverClocKing

Alper#
Peki masaüstünde yük altında olmayınca 8 çekirdeğin 6 tanesi tamamen kapatıp, 2 çekirdek ile işlemlere devam edebiliyor mu? Cooln Quiet sadece hızı düşürebiliyordu.

Tamamen kapatabiliyor. C6 State diyor zaten ve yanında da C6 State in ne olduğu "Completely Shut Off" şeklinde yazıyor...

Teşekkürler
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