AMD'den yeni nesil Turbo: Bulldozer FX işlemcileri 1GHz hız artışı yapabilecek

Intel'in Nehalem mimarisiyle birlikte kullanıma sunduğu en önemli yeniliklerden biri de Turbo Boost teknolojisi olmuştu. Bu teknoloji sayesinde işlemcisinin ısıl tasarım gücüne ve yük durumuna göre belli çekirdeklerin çalışma frekansı otomatik olarak arttırılabiliyor. Sandy Bridge mimarisiyle birlikte ikinci jenerasyonu tanıtılan Turbo Boost teknolojisi artık daha verimli hız arttırımı yapabildiği gibi GPU hızını da otomatik olarak yükseltebiliyor.

Turbo Boost teknolojisinin AMD'deki karşılığı ise Turbo Core teknolojisi. İlk defa Thuban çekirdek tasarımı ile Phenom II X6 ailesinde yer alan bu teknoloji, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcileriyle birlikte güncelleniyor. VISION FX platformunun en çarpıcı özelliklerinden biri olarak, Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan ilk tanıtım filminde altına kalın çizgiler çekilen güncellenmiş Turbo Core teknolojisinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Turbo Core teknolojisinin yeni versiyonunu, Bulldozer FX işlemcilerdeki kullanılan versiyonu ve Fusion A serisi işlemcilerdeki versiyonu olmak üzere ikiye ayırabilmek mümkün. Bu haberimizde AMD'nin yüksek performans odaklı Bulldozer FX işlemcilerindeki versiyonuna değineceğiz.

AMD'nin resmi dökümanına göre Turbo Core teknolojisinde çok önemli güncellemeler bulunuyor. İki farklı kullanım senaryosu olan bu teknolojide, hem tüm çekirdekler hem de çekirdeklerin yarısı hız aşırtılabiliyor. Eğer çoklu izlek desteği söz konusu ise ve tüm çekirdekler yük altında ise işlemcinin termal karakteristiğine bakılarak tüm çekirdeklerin hızı otomatik olarak belli oranda arttırılıyor. AMD tarafından "all core boost" olarak nitelendirilen bu yeni özellik önemli zira şu anki teknolojiler tüm çekirdeklerin hızını arttırmaya olanak tanımıyor. Max Turbo Boost özelliği ise çok daha dikkat çekici zira 8 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdeği kapatılıyor ve diğer 4 çekirdek 1GHz'e kadar farklı seviyelerde hız aşırtılabiliyor. Yani örneğin standart olarak 3.2GHz'de çalışan 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi, Turbo Core özelliği sayesinde çekirdeklerinin 4 tanesinin hızını otomatik olarak, siz hiç bir ayarla uğraşmadan 4.2GHz'e kadar yükseltebilecek.

Görünüşe bakılırsa, Bulldozer FX işlemcileriyle birlikte masaüstü platformlarda 4GHz+ üstü hızlarda çalışan sistemlerin sayısında hızlı bir artış olacak. Tabi otomatik olarak gelen 1GHz'lik hız artışının performansa ne derece katkı yapacağı da büyük önem konusu. İşte bu noktada daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek.