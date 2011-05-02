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AMD'nin 2011 platformlarında kullandığı kod adları ve detaylarına yakından bakıyoruz

8 yıl
13,5b
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2
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil işlemcileri ve sunmayı planladığı yeni platformlarıyla ilgili olarak haberlerimizde yer verdiğimiz çok sayıda kod adı bulunuyor. Peki bu kod adları tam olarak neye karşılık geliyor veya AMD hangi kod adını ne için kullanıyor. Gelin şimdi hep birlikte AMD'nin kullandığı kod adlarına ve neye karşılık geldiklerine yakından bakalım.

Temel, ana ve performans segmenti olmak üzere ürün gamını üç temel gruba ayıran ve tamamı için yeni nesil güncellemeler hazırlayan AMD cephesinde, Scorpius kod adı masaüstü için planlanan performans platformuna karşılık geliyor. Bu platform altunda sunulacak işlemci ailesi Zambezi kod adıyla anılırken, işlemci çekirdeği ya da daha başka bir ifadeyle mimari ise Bulldozer kod adıyla yansıtılıyor. Scorpius platformu için iki ayrı referans tasarıma sahip olan AMD, bu tasarımlarda Pike ve Dory kod adlarını kullanıyor.

AMD'nin orga segment planlarını ise Phenom II'deki K10.5 mimarisinin güncellenmiş bir verisyonunu temel alan yeni Fusion işlemcileri oluşturuyor. Bu segment için yeni platformunu Lynıx kod adıyla tanımlayan AMD, işlemci ailesini LIano ve işlemci çekirdeği içinse Husky kodlarını kullanıyor. Lynx platformu için hazırladığı referans tasarıma Armorhead kod adını veren AMD, L1ano işlemci ailesindeki DX11 destekli entegre grafik birimleri içinse modeline göre BeaverCreek ve WinterPark kod adlarını kullanıyor.

AMD'nin temel platform olarak nitelendirdiği giriş seviyesi Fusion işlemcileri zaten Ocak ayından beri pazarda yer almakta. Bu platformda sıkça duyduğumuz kod adlarının yanında ilk defa tanık olduğumuz iki farklı kod adın daha olduğunu görüyoruz. Platformu Brazos, işlemci ailesini modellerine göre Ontario ve Zacate ve işlemci çekirdeğini de Bobcat kod adıyla tanımlayan AMD, Radeon HD 6290 ve 6310 entegre grafik birimleri için Loveland, Brazos platformu için hazırladığı referans tasarımı ise Inagua kod adlarıyla tanımlıyor.


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Wabbajack 8 yıl
Am3+ anakartlar buldozerden öncemi çıkar akabindemi çıkar acaba?
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
amd sende inşallah trübünlere oynamazsın bunye fusion bulldozer zambezi neden bu kafa karışıkığı bukadar ya. x4 x6 x8 de yeter athlon modelleride düşük modeller devam et
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