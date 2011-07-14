AMD'nin 3.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon II X2 270 işlemcisi ön siparişte

AMD'nin güncel işlemci gamı için yaptığı en son güncellemede tanıtılan Athlon II X2 270, 77$ seviyesinden ön siparişe sunuldu. Çift çekirdekli Athlon II X2 ailesinin en hızlı modeli olan yeni işlemci, 3.4GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve diğer Athlon II işlemcilerinde olduğu gibi Seviye 3 bellek kapasitesi bulunmuyor.





Güncel yol haritasına göre Athlon II X2 270 işlemcisinin üzerine daha hızlı bir model gelmesi beklenmiyor. Fusion-A serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, son çeyrekte aynı ürün gamı içerisinde çift ve üç çekirdekli Fusion modellerini de pazara sunmayı planlarken, 2012'de tüm ürün gamında 32nm ve 28nm (Bobcat 2) üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemciler sunacak.