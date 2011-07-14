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AMD'nin 3.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon II X2 270 işlemcisi ön siparişte

7 yıl
25b
1
19
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin güncel işlemci gamı için yaptığı en son güncellemede tanıtılan Athlon II X2 270, 77$ seviyesinden ön siparişe sunuldu. Çift çekirdekli Athlon II X2 ailesinin en hızlı modeli olan yeni işlemci, 3.4GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve diğer Athlon II işlemcilerinde olduğu gibi Seviye 3 bellek kapasitesi bulunmuyor.

Güncel yol haritasına göre Athlon II X2 270 işlemcisinin üzerine daha hızlı bir model gelmesi beklenmiyor. Fusion-A serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, son çeyrekte aynı ürün gamı içerisinde çift ve üç çekirdekli Fusion modellerini de pazara sunmayı planlarken, 2012'de tüm ürün gamında 32nm ve 28nm (Bobcat 2) üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemciler sunacak.

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DH Misafiri 5 yıl
[Kunye=] bence muhdeşem allaha sükür bişi yok son derece memnunum
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DH Misafiri 7 yıl
sanane sen kimsin seni marka düşkünü düdük makarnası.
kızdınmı?...buz a otur..anca ısını alır.
Bak EY EMDİ zoR. Na gitsin
en tel en vidya ef ex
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dodomoco 7 yıl

DH Misafiri

sanane sen kimsin seni marka düşkünü düdük makarnası.

kızdınmı?...buz a otur..anca ısını alır.

Bak EY EMDİ zoR. Na gitsin

en tel en vidya ef ex


adminler böyle mesajlara nasıl izin veriyor hala anlamış değilim
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DH Misafiri 7 yıl
Bunda 2MB L2 ÖnBellek Mevcut ama...
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Jinnet 7 yıl
DH Misafiri
ey em di bu işi bil yor .az fiyat orta halli performans.apu lar süper ama 2 belki üçüncü nesilolanları daha iyi olcak( opencl , gpgpu gelişimine paralel).hatta iddalıyım in tel pazar ı kay be dip dip yapacak.For e velll ey em diiii.....ama cor tu duo kullanıyomal dık bi ke rem .....

Sen kendini ne sanıyosun be. ey em diymiş.
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Börü 7 yıl
Aynı fiyata 3 çekirdekliler var hemde 4.ü çekirde açabilme ihtimali ile
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damn2u 7 yıl
Athlon x3 olup çekirdek açma şansı olan bir işlemci olsa anlıcam, şimdi buna kim para yatırır, zaten Athlon x2 serisi genellikle giriş seviyesi ev kullanıcılar tarafından tercih ediliyor..
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DH Misafiri 7 yıl
ey em di bu işi bil yor .
az fiyat orta halli performans.
apu lar süper ama 2 belki üçüncü nesil
olanları daha iyi olcak( opencl , gpgpu gelişimine paralel).
hatta iddalıyım in tel pazar ı
kay be dip dip yapacak.
For e velll ey em diiii.....
ama cor tu duo kullanıyom
al dık bi ke rem .....
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captaincato 7 yıl
3,4 ghz çift çekirdek için süper fiyat uygun fiyatlı sistem toplayacak arkadaşlara tavsiye ederim kesinlikle üzmez...
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