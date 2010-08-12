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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1075T BE işlemcisi satışa sunuluyor

8 yıl
15,3b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II X4 970 modelini 21 Eylül'de lanse etmeyi planlayan AMD, 6 çekirdekli işlemci ailesine yeni bir model daha ekledi. Firmanın detayları uzunca bir süredir bilinmekte olan Phenom II X6 1075T Black Edition işlemcisi, Avrupa'daki fiyat listelerinde yer almaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Thuban tasarımını kullanan yeni işlemci standart olarak 3GHz'de çalışıyor ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 400MHz arttırarak 3.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor.

Soket AM3 formunda olan Phenom II X6 1075T Black Edition, 1333MHz'e kadar DDR3, 1066MHz'e kadar da DDR2 bellek desteği sunuyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan işlemcinin TDP olarak bilinen ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olarak belirlenmiş. Phenom II X6 1075T Black Edition, fiyat listelerine 227 Avro seviyesinden giriş yapıyor.


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vidoko 8 yıl
drr3 destek sunsa iyi olurmuş..
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Xinu 8 yıl
Desenize extreme sistemlere takılmayacak extreme işlemci
1333MHz
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tobepeople 8 yıl
bence de çok saçma bu işlemci bence çift çekirdeklerin en iyi serisi daha stabil pehom x2 550 ve 555 serisi bence bir çok 3-4 çekirdekten daha iyi oyun içinde program içinde...!
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Miasmus 8 yıl
Southern Island = R600 güncellenmiş. 32nm
Northern Island = Yeni mimari 2011'de. 28nm
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DeistSuat 8 yıl
bende bunu bekliyordum.
çok iyi oldu
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ceycey11 8 yıl
Amd stratejisine hayranım temel bir model belirliyor onu bir süre üst segment olarak belirleyip kırpılmış modellerini çıkarıyor. sonrada biraz daha zorluyor onun üstünde bir işlemci çıkarıyor. helal olsun
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