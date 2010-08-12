AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1075T BE işlemcisi satışa sunuluyor

Phenom II X4 970 modelini 21 Eylül'de lanse etmeyi planlayan AMD, 6 çekirdekli işlemci ailesine yeni bir model daha ekledi. Firmanın detayları uzunca bir süredir bilinmekte olan Phenom II X6 1075T Black Edition işlemcisi, Avrupa'daki fiyat listelerinde yer almaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Thuban tasarımını kullanan yeni işlemci standart olarak 3GHz'de çalışıyor ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 400MHz arttırarak 3.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor.

Soket AM3 formunda olan Phenom II X6 1075T Black Edition, 1333MHz'e kadar DDR3, 1066MHz'e kadar da DDR2 bellek desteği sunuyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan işlemcinin TDP olarak bilinen ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olarak belirlenmiş. Phenom II X6 1075T Black Edition, fiyat listelerine 227 Avro seviyesinden giriş yapıyor.