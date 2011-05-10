Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX-8110 işlemcisi test sonuçlarıyla birlikte ortaya çıktı ?

8 yıl
13,6b
1
74
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için bilgi sızdıran ilk üreticinin Gigabyte olduğu ve 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisine ait detaylar gün ışığına çıktığı bildiriliyor. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisinin standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve 95 Watt TDP ile geldiği öne sürülüyor.

İlk defa 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle duyurduğu TurboCore teknolojisini Bulldozer mimarisinde daha da geliştiren AMD, 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisinden 1GHz seviyesinde otomatik hız artışını mümkün kılacak gibi görünüyor zira CPU-Z görüntüsünden anlaşıldığı üzere işlemci çalışma frekansı 3.8GHz'e kadar çıkmış durumda.

Aynı ekran görüntüsünde Gigabyte'ın CPU-Z geçmişine ilişkin çeşitli notlar da bulunuyor. Gigabyte'ın 990X çipsetli 990X-UD5 anakart ile yaptığı çalışma kapsamında;

- AMD Bulldozer processors new instrucitons.
- AMD Zambezi, Valencia, Interlagos (32nm) support.
- AMD 990FX/RD990 + SB950 chipset.
- AMD AM3b/AMD+3 (black) socket detection.
- AMD Turbo Core TDP mode detection.
- NEW AMD logos / Tidy interface,
- DDR4 1.2v preliminary support.
- Add ID’s for future Intel 2650, 2700, 2800k editions.
- Several bugs fixed.

CPU-Z notlarının düşüldüğünü görüyoruz. Aynı ekran görüntüsünde 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisi bazı test sonuçlarına da yer veriliyor. SuperPi 32M testini 7 dakika 22 saniyede tamamladığı belirtilen işlemci wPrime 32M testini ise 5.516 saniyede tamamlıyor. Ayrıca CPU-Z geliştirme dosyasında Intel'in yeni çıkaracağı bazı işlemcilere de değiniliyor; Intel 2650, 2700, 2800k.

Hatırlanacağı üzere AMD'nin dünyada ilk defa Donanimhaber.com tarafından yayınlanan resmi test dökümanlarında, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin Core i7-2600K'dan daha hızlı olduğu belirtiliyordu. İşte bu noktada Intel daha hızlı Sandy Bridge K modellerini pazara sunacak gibi görünüyor.

Ekran görüntüsünü büyümek için buraya tıklayabilirsiniz!

Güncelleme: Yurt dışındaki bazı forumlarda, Gigabyte'ın dökümanları yalanladığı öne sürülüyor ancak henüz yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ScreamAiMFire 8 yıl en beğenilen

Hobar

bulldozerlerin core/thread yapısına büyük yenilikler getireceği konusunda tahminlerim var. 4 çekirdek destekli uygulamalarda 8 çekirdeğin hepsini kullanıyor olabilir. super pi de i7 ye attığı farkın sebebi de bu olabilir. eğer böyle birşey olursa intel de bu teknolojiyi 1-2 yıl içinde kopyalar artık


buna ne şüphe kesin kopyalar
Hobarbulldozerlerin core/thread yapısına büyük yenilikler getireceği konusunda tahminlerim var. 4 çekirdek destekli uygulamalarda 8...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 8 yıl
5.00 GHz hizindaki Core i7-2600K'nin superPI 1MB skoru: 7.49 saniye
3.80 GHz hizindaki FX-8110'un superPI 1MB skoru: 7.8 saniye
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atyay 8 yıl

.45 ACP

sanırım loop detector olayını amd de kulanmaya başlamış,böyle bi sıçramanın başka bi açıklamasını bulamıyorum...


forum adina hö? demek istiyorum.cekirdek icine cekirdek koymadi mi bu adamlar?tek cekirdek desteklerim diyen programlara tabi canim bak tek cekirdek yanas gazoz ister misin demedigi ne malum?soylenti basliklara bayiliyorum nazilere kadar gider bu konu.

Loop detector'ün ne olduğunu ne işe yardığını elimden geldiğince bildiğim kadar anlatmaya açlışayım ama önce şu 2 çekirdeğin tek çekirdek gibi davranmasına değinmek istiyorum.
2 çekirdeğin tek çekirdek gibi davranması muhabetti daha önce başka bi konudada geçmişti,ozaman bende mualakta kalmıştım olabilirmi acaba diye ama sonradan amdnin slaytlarına bakınca pek mümkün gelmedi çünkü modül içindeki her integer corun kendine ait integer schedulerı var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Integer schedular yaptığı işlem out of order yani sırasız bi şekilde işlenicek mikro kodları boştaki hesaplayıcılara gönderiyor,diğer bi deyişle sıralı işlenmesi gereken kodların paralel çalışmasını sağlıyor eğer mümkünse .Out of order tekniğini hem intel hem amd uzun zamandır kulanıyor.Eğer her 2 çekirdeğin schedulerı ortak olsaydı tek 1 threadi 2 çekirdeğede atayabilirdi,böylece sıralı işlenmesi gereken kodları eğer mümkünse paralel çalıştırırken kulanabileceği daha fazla hesaplayıcı olucağından işlemler daha kısa sürede biterdi ama schedulerlar çekirdeklere özel,2 çekirdeğin tek çekirdek gibi çalışması pek mümkün gözükmüyor oyüzden,tabi bu asla olamıycağı anlamına gelmez,2 çekirdeğin tek çekirdek olarak çalışabilmesi için her 2 schedulerın birbirlerini kontrol edip hangi kodları alıp işleme soktuğunu anlamaları gerek,eğer amd gerçekten böyle bişeyi başarmış olsaydı bence bunu bas bas bağırırdı 2 çekirdeği tek çekirdek gibi çalışmasını sağladık diye ama slaytlarında yada şimdiye kadar yapılan açıklamalarda bununla ilgili en ufak bi ipucu yok.

Gelelim loop detectorun ne olduğuna,loop detector kısaca programlamada kulanılan döngüler için optimize edilmiş mimari diyebilirim.Intel bunu kulanmaya ilk pentium m ile başladı sandy bridge kadarda sürekli geliştirdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Mantık şu,eğer bi kod sürekli kulanılacaksa bunu işlem bittikten sonra kaydetmek yerine sürekli çekirdeğin içersinde tutarak zaman kazanmak,çekirdeğin içersinde tutmak yerine cache kaydederse,kaydetme ve bi sonraki döngü için tekrar cache den çekme işlemi için zaman kaybedicek.Core 2 lerde bu kodlar fetch birimi ile decoder birimi arasında tutuluyor,bu sayede tekrar kulanılacak olan kod her seferinde çağrılmıyor direk decodera gönderiliyor.Nehalemde bunu biraz daha geliştirmişler ve bu loop bufferını decoderın önüne koymuşlar,bu sayede tekrar kulanılacak kod yeniden fetch edilmediği gibi yenidende decode edilmiyo,zaten decode etmişiz tekrardan ne ediye decode etirelim demişler
.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

SB de bunuda geliştirmeşler,döngü içinda çok fazla kod kulanıldığını bu teknik avantajını kaybediyor,avantajını kaybetmemesi içinde sürekli kulanılan bu kodları tutan bi cache koymuşlar L0 cache de diyebiliriz buna
.Döngüde kullanılan kodların boyutu çekirdeğin içindeki buffera sımıyosa bunlar L0 cache de tutuluyor,belki buffer kadar verimli değil ama yeniden L1 den çekip decode etmekten çok daha iyi.

Bildiğim kadarıyla amd şimdiye kadar bununla ilgili bi açıklama yapmadı ama bulldozer mimarisini inceleyen bi sitede olabileceğine dair bişeyler okumuştum.Belki sebebi bu değildir,belkide çok farklı bi sebepten kaynaklanıyodur bu performans sıçraması,okadarını bilemem artık,ben sadece olabilir diye düşündüm.
.45 ACPsanırımloop detectorolayını amd de kulanmaya başlamış,böyle bi sıçramanın başka bi açıklamasını bulamıyorum....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
setek01 8 yıl
OverClocKing

Upgrade için anakart ve işlemci almaya gittiğin zaman cebinde 400$ + KDV para varsa ve AMD nin anakartı 150$, işlemcisi de 250 $ ise ama aynı performanstaki Intel 2600K ve anakartı 325 + 150 $ ise gidip AMD yi alırsın. Ya da AMDnin ki de 325 + 150 $ ama performansı da çok daha iyiyse yine AMD yi alırsın.Karşılaştırma yaparken fiyata göre karşılaştırılır...


2600k'yı hatta daha ziyade 2500k'yı alanlar aldı zaten OverClocking Hocam. Nisan ayına kadar ben bekledim. Hatta eğer burayı okursa Towarscke Hocam ile de yazışmıştım ama ne gelen oldu ne giden. Olaya hobi ve zevk açısından bakarsak fabrikada sıraya yazılıp otomobil beklemiyoruz. Kimse anlamazken render vb işleriyle gecelerce uğraştım ben zamanında. Artık hızlı internet ile full Bluray bile akşamdan sabaha iniyor. Bu saatten sonra 4 çekirdeğe göre 6 çekirdekte sağlanan render avantajı zaten belli oranı geçmez ya da bunu gibi diğer işlem gücü çekişmeleri kullanıcının çoğuna hitap etmiyor.

F/p konusunda gelince ben şöyle yaptım:

3 yıl C2D E8500+DDR2 kullandım hakkını vererek adam gibi eskiterek. Anakart + İşlemci + Ramleri 400 TL'ye toplu olarak bir arkadaşıma sattım. 270TL'ye MSI p67 gd53 aldım 390 TL'ye 2500k aldım 120 TL'ye de 4GB DDR31600 1,5V CL7 ram aldım (Bu upgrade aslında işlemci anakarttan farklı olmalı ama toplama dahil edelim yine de) toplamda 780 TL. Ram dahil maliyet 380 TL eğer DDR3 ram olsaydı elimde yaklaşık 300 TL'ye 3 yıllık 2 çekirdekli sistemden 2500k+SLI destekli anakarta geçiş sanırım akşama kadar burada çene patlatmaya bile değecek bir para değil herhalde. Bilgi olsun GTX460 ekran kartımı değiştirmedim ayrıca ödünç 2 ayrı kartla da iki hafta sonu gtx460 SLI ile BC2 MP oynadım GTX570 SLI'a HD6950 CF'a ne de 16x çalışması için LGA1366 platforma gerek yok diyebilirm. +380 TL'ye hem çarpan kilitsiz işlemci Cl7 ddr3 1600 ve SLI desteği. Ben bununla en az iki sene kendime has tarzımla + 1 sene daha rahat giderim.
Aslında oyunlarda artık 4 çekirdek ihtiyacı beni buna sevketti. Forumdan ikinci el Q9650'ye e8500'ü satıp üstüne 200 250 veren kadar asrın F/P hareketini yaptığımı düşünüyorum. Bu mesajım da hala 12 cache Q9650 diyenlere.

Bu arada gözümden kaçmadı geçen başka yerde okumuştum 450 TL'ye 560 TwinFrozr güzel fiyata almışsın maximum performans dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferro_i 8 yıl
Bence resim sahte, çünkü aynı anda 3 tane aktif pencere var(msn, notepad, cpu-z), dikkat ederseniz gölgeleri diğer pencerelere göre koyu, aynı şeyi win7 de deneyin yapamazsınız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 8 yıl
ferro_i

Bence resim sahte, çünkü aynı anda 3 tane aktif pencere var(msn, notepad, cpu-z), dikkat ederseniz gölgeleri diğer pencerelere göre koyu, aynı şeyi win7 de deneyin yapamazsınız.


kimse de resim kesin gercek demiyor zaten kendi aramizda takiliyoruz, fx kullanicilar beklerken delirmesin diye boyle basliklar aciyor ciddiye alma bu kadar.isi muhabbetine gelmis f1 icin bile mesaj atmislar nazilere kadar gidecek dedigim gibi cunku soylenti basligi su anda tadini cikarin.amd'nin lansman bilgilerinin aciklandigi baslikta da boyle geyik yaparsaniz fx caniniza okur soyleyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Amd işlemcilerde ısınma problemi geçmişte kaldı ben hiç kullanmadım amd ama bulldozerde geçmeyi planlıyorum öyle bir sorun olucağınıda düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 8 yıl
Nolursun bunun gibi bir çok testte AMD bizi şaşırtmaya devam etsin ve benim ön gördüklerim yanlış çıksın.
Çünkü I LOVE THIS CPU , I LOVE AMD :D
İlk defa düşüncelerimin yanlış çıkmasına bu kadar sevineceğim... ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
servetportakal 8 yıl
iyi işlemci ama 1100t şu an 510 lira eğer bundan pahalı olursa satmaz gibime geliyor. öyle bir durumda ( 550-600 tl ) sb'ler daha mantıklı olur çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pEgaTR 8 yıl
Fake olmasın , resmi test sonuçlarını , güvenilir testleri beklemekte fayda var diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soar.kerrigan 8 yıl
inanıyonmu sen bunlara ya :) bekle çıksın ilk ondan sonra görcez neyin ne olduğunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
8 çekirdekli olan FX serisi 125 w olacaktı sanırım bilgilerde bir çelişki var ama hadi hayırlısı eğer bu şekilse 125 likler deli ötesi olur hadi hayırlısı bakalım sabırla haziranı bekliyoruz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Batuist
AMDnin performans işlemcileri ile intelin performans işlemcilerini kıyaslamak daha mantıklı olmaz mı? henüz intelin lga2011 performans işlemcileri gelmedi, tıpkı buldozerler gibi.. her ikiside senenin ikinci yarısı hazır olurlar o zaman test sonuçlarını kıyaslar sonuca varırız..

Olmaz. Ben Intel'in 325$ lık işlemcisi ile AMD nin aynı fiyatta olan işlemcilerini karşılaştırırım. Eğer Intel'in 325$ lık işlemcisinin verdiği performansı AMD isterse 20 çekirdek olup fiyatı 200$ olan işlemcisi ile veriyorsa kimse kalkıp ta "Ama AMD'nin işlemcisi 20 çekirdeeeek" demesin.
Ben LGA2011 işlemcilerinin fiyatlarının zaten pek çok kimsenin alamayacağı kadar pahalı olacağını ve AMD'nin Bulldozer ile fiyat bazında yanına bile gelemeyeceğini düşünüyorum. Intel'in 1000$ lık işlemcisi AMD'nin 300$ lık işlemcisinden 2 kat hızlı olursa yemişim ben öyle işlemciyi.
Forumda "Intel'in 4 çekirdeklisi ile AMD'nin de 4 çekirdeklisini karşılaştırırım" diyen kişilere de şunu diyorum.
Tofaş bir tane araba yapsın 1000 Beygir ama fiyatı 300 Milyara patlasın.
Sen de onu 1000 Beygir diye Bugatti Veyron'la karşılaştır. Ne de olsa ikisi de 1000 Beygir.
Tamam karşılaştırdın ve Bugatti fena tokatladı. Cebinde 500 milyar varsa gidip 5 trilyonluk Bugatti Veyron 16k yı mı alabilirsin yoksa 300 milyarlık Tofaş'ı mı ?
Haer şey paraya bakar. Upgrade için anakart ve işlemci almaya gittiğin zaman cebinde 400$ + KDV para varsa ve AMD nin anakartı 150$, işlemcisi de 250 $ ise ama aynı performanstaki Intel 2600K ve anakartı 325 + 150 $ ise gidip AMD yi alırsın. Ya da AMD'nin ki de 325 + 150 $ ama performansı da çok daha iyiyse yine AMD yi alırsın.
Karşılaştırma yaparken fiyata göre karşılaştırılır...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leech 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soar.kerrigan 8 yıl

OverClocKing

Batuist
AMDnin performans işlemcileri ile intelin performans işlemcilerini kıyaslamak daha mantıklı olmaz mı? henüz intelin lga2011 performans işlemcileri gelmedi, tıpkı buldozerler gibi.. her ikiside senenin ikinci yarısı hazır olurlar o zaman test sonuçlarını kıyaslar sonuca varırız..

Olmaz. Ben Intel'in 325$ lık işlemcisi ile AMD nin aynı fiyatta olan işlemcilerini karşılaştırırım. Eğer Intel'in 325$ lık işlemcisinin verdiği performansı AMD isterse 20 çekirdek olup fiyatı 200$ olan işlemcisi ile veriyorsa kimse kalkıp ta "Ama AMD'nin işlemcisi 20 çekirdeeeek" demesin.
Ben LGA2011 işlemcilerinin fiyatlarının zaten pek çok kimsenin alamayacağı kadar pahalı olacağını ve AMD'nin Bulldozer ile fiyat bazında yanına bile gelemeyeceğini düşünüyorum. Intel'in 1000$ lık işlemcisi AMD'nin 300$ lık işlemcisinden 2 kat hızlı olursa yemişim ben öyle işlemciyi.

Forumda "Intel'in 4 çekirdeklisi ile AMD'nin de 4 çekirdeklisini karşılaştırırım" diyen kişilere de şunu diyorum.
Tofaş bir tane araba yapsın 1000 Beygir ama fiyatı 300 Milyara patlasın.
Sen de onu 1000 Beygir diye Bugatti Veyron'la karşılaştır. Ne de olsa ikisi de 1000 Beygir.

Tamam karşılaştırdın ve Bugatti fena tokatladı. Cebinde 500 milyar varsa gidip 5 trilyonluk Bugatti Veyron 16k yı mı alabilirsin yoksa 300 milyarlık Tofaş'ı mı ?

Haer şey paraya bakar. Upgrade için anakart ve işlemci almaya gittiğin zaman cebinde 400$ + KDV para varsa ve AMD nin anakartı 150$, işlemcisi de 250 $ ise ama aynı performanstaki Intel 2600K ve anakartı 325 + 150 $ ise gidip AMD yi alırsın. Ya da AMD'nin ki de 325 + 150 $ ama performansı da çok daha iyiyse yine AMD yi alırsın.

Karşılaştırma yaparken fiyata göre karşılaştırılır...


yirim ben o kediyi.

türkiyede olduğunu unutma. 100 kere tekrarla gene anlamaz. elin amerikalısı mal biz akıllıyız.

fiyatlar düştü amd de. geliyor demekki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

OverClocKing

Batuist
AMDnin performans işlemcileri ile intelin performans işlemcilerini kıyaslamak daha mantıklı olmaz mı? henüz intelin lga2011 performans işlemcileri gelmedi, tıpkı buldozerler gibi.. her ikiside senenin ikinci yarısı hazır olurlar o zaman test sonuçlarını kıyaslar sonuca varırız..

Olmaz. Ben Intel'in 325$ lık işlemcisi ile AMD nin aynı fiyatta olan işlemcilerini karşılaştırırım. Eğer Intel'in 325$ lık işlemcisinin verdiği performansı AMD isterse 20 çekirdek olup fiyatı 200$ olan işlemcisi ile veriyorsa kimse kalkıp ta "Ama AMD'nin işlemcisi 20 çekirdeeeek" demesin.
Ben LGA2011 işlemcilerinin fiyatlarının zaten pek çok kimsenin alamayacağı kadar pahalı olacağını ve AMD'nin Bulldozer ile fiyat bazında yanına bile gelemeyeceğini düşünüyorum. Intel'in 1000$ lık işlemcisi AMD'nin 300$ lık işlemcisinden 2 kat hızlı olursa yemişim ben öyle işlemciyi.

Forumda "Intel'in 4 çekirdeklisi ile AMD'nin de 4 çekirdeklisini karşılaştırırım" diyen kişilere de şunu diyorum.
Tofaş bir tane araba yapsın 1000 Beygir ama fiyatı 300 Milyara patlasın.
Sen de onu 1000 Beygir diye Bugatti Veyron'la karşılaştır. Ne de olsa ikisi de 1000 Beygir.

Tamam karşılaştırdın ve Bugatti fena tokatladı. Cebinde 500 milyar varsa gidip 5 trilyonluk Bugatti Veyron 16k yı mı alabilirsin yoksa 300 milyarlık Tofaş'ı mı ?

Haer şey paraya bakar. Upgrade için anakart ve işlemci almaya gittiğin zaman cebinde 400$ + KDV para varsa ve AMD nin anakartı 150$, işlemcisi de 250 $ ise ama aynı performanstaki Intel 2600K ve anakartı 325 + 150 $ ise gidip AMD yi alırsın. Ya da AMD'nin ki de 325 + 150 $ ama performansı da çok daha iyiyse yine AMD yi alırsın.

Karşılaştırma yaparken fiyata göre karşılaştırılır...

söylediklerinin her kelimesine katılıyorum. ama ben karşılaştırma yaparken fiyat bağımsız düşündüm yani mühendislik olarak AMD mi daha iyi yoksa intel mi? ha AMD yada intel alınır orası ayrı mevzu ama ben işin mimari ve teknik olarak her iki işlemcilerin birbirine kıyasla ne derece farklı olacağı tarafındayım. inteli savunduğum yada AMDyi savunduğum yok.. gelsin görelim diyorum fiyatına vede alınabilirliğine gelince o zaman ayrı konuşuruz ama dediğim gibi ben sadece başarı kriterini ölçüyorum şimdilik.. AMD müdendislerinin 5 yıl boyunca ne yaptıklarını ve rakibine karşı nasıl performans sergilediğini merak ediyorum.. yani benimki ceteris paribus hesabı bir faktör değişken iken diğerlerinin sabit kalması varsayımı.. bazı sazanlar gibi PC ile yeni tanışmış biri değilim. anlatmış anlatmışta yorulmuşlar... güleyim... ha ha..
(OverClocKing son cümle sana ait değildi iadeli taahhütlü yerini bulur o ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ironpumper 8 yıl
i7 extreme'lerden sonra , o performansa neredeyse ulaşmış Sandy Bridge'leri ekonomik buluyordum. Bulldozer , bu testteki gibiyse, fiyatlar yönünden bize bayram olacak gibi görünüyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
AMDnin performans işlemcileri ile intelin performans işlemcilerini kıyaslamak daha mantıklı olmaz mı? henüz intelin lga2011 performans işlemcileri gelmedi, tıpkı buldozerler gibi.. her ikiside senenin ikinci yarısı hazır olurlar o zaman test sonuçlarını kıyaslar sonuca varırız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 8 yıl

Batuist

AMDnin performans işlemcileri ile intelin performans işlemcilerini kıyaslamak daha mantıklı olmaz mı? henüz intelin lga2011 performans işlemcileri gelmedi, tıpkı buldozerler gibi.. her ikiside senenin ikinci yarısı hazır olurlar o zaman test sonuçlarını kıyaslar sonuca varırız..


hocam naptın amd nin bulldozer i i7 2600k ya rakip, lga2011 in rakibi kimbilir kaç ay sonra gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13558 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, ekran görüntüsü ve
3 etiket daha amd test sonucu Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme 8 yıl 1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda 8 yıl Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim