AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX-8110 işlemcisi test sonuçlarıyla birlikte ortaya çıktı ?

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için bilgi sızdıran ilk üreticinin Gigabyte olduğu ve 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisine ait detaylar gün ışığına çıktığı bildiriliyor. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisinin standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve 95 Watt TDP ile geldiği öne sürülüyor.
İlk defa 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle duyurduğu TurboCore teknolojisini Bulldozer mimarisinde daha da geliştiren AMD, 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisinden 1GHz seviyesinde otomatik hız artışını mümkün kılacak gibi görünüyor zira CPU-Z görüntüsünden anlaşıldığı üzere işlemci çalışma frekansı 3.8GHz'e kadar çıkmış durumda.
Aynı ekran görüntüsünde Gigabyte'ın CPU-Z geçmişine ilişkin çeşitli notlar da bulunuyor. Gigabyte'ın 990X çipsetli 990X-UD5 anakart ile yaptığı çalışma kapsamında;
- AMD Bulldozer processors new instrucitons.
- AMD Zambezi, Valencia, Interlagos (32nm) support.
- AMD 990FX/RD990 + SB950 chipset.
- AMD AM3b/AMD+3 (black) socket detection.
- AMD Turbo Core TDP mode detection.
- NEW AMD logos / Tidy interface,
- DDR4 1.2v preliminary support.
- Add ID’s for future Intel 2650, 2700, 2800k editions.
- Several bugs fixed.
CPU-Z notlarının düşüldüğünü görüyoruz. Aynı ekran görüntüsünde 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisi bazı test sonuçlarına da yer veriliyor. SuperPi 32M testini 7 dakika 22 saniyede tamamladığı belirtilen işlemci wPrime 32M testini ise 5.516 saniyede tamamlıyor. Ayrıca CPU-Z geliştirme dosyasında Intel'in yeni çıkaracağı bazı işlemcilere de değiniliyor; Intel 2650, 2700, 2800k.
Hatırlanacağı üzere AMD'nin dünyada ilk defa Donanimhaber.com tarafından yayınlanan resmi test dökümanlarında, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin Core i7-2600K'dan daha hızlı olduğu belirtiliyordu. İşte bu noktada Intel daha hızlı Sandy Bridge K modellerini pazara sunacak gibi görünüyor.
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Güncelleme: Yurt dışındaki bazı forumlarda, Gigabyte'ın dökümanları yalanladığı öne sürülüyor ancak henüz yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.
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buna ne şüphe kesin kopyalar
3.80 GHz hizindaki FX-8110'un superPI 1MB skoru: 7.8 saniye
Loop detector'ün ne olduğunu ne işe yardığını elimden geldiğince bildiğim kadar anlatmaya açlışayım ama önce şu 2 çekirdeğin tek çekirdek gibi davranmasına değinmek istiyorum.
2 çekirdeğin tek çekirdek gibi davranması muhabetti daha önce başka bi konudada geçmişti,ozaman bende mualakta kalmıştım olabilirmi acaba diye ama sonradan amdnin slaytlarına bakınca pek mümkün gelmedi çünkü modül içindeki her integer corun kendine ait integer schedulerı var.
Integer schedular yaptığı işlem out of order yani sırasız bi şekilde işlenicek mikro kodları boştaki hesaplayıcılara gönderiyor,diğer bi deyişle sıralı işlenmesi gereken kodların paralel çalışmasını sağlıyor eğer mümkünse .Out of order tekniğini hem intel hem amd uzun zamandır kulanıyor.Eğer her 2 çekirdeğin schedulerı ortak olsaydı tek 1 threadi 2 çekirdeğede atayabilirdi,böylece sıralı işlenmesi gereken kodları eğer mümkünse paralel çalıştırırken kulanabileceği daha fazla hesaplayıcı olucağından işlemler daha kısa sürede biterdi ama schedulerlar çekirdeklere özel,2 çekirdeğin tek çekirdek gibi çalışması pek mümkün gözükmüyor oyüzden,tabi bu asla olamıycağı anlamına gelmez,2 çekirdeğin tek çekirdek olarak çalışabilmesi için her 2 schedulerın birbirlerini kontrol edip hangi kodları alıp işleme soktuğunu anlamaları gerek,eğer amd gerçekten böyle bişeyi başarmış olsaydı bence bunu bas bas bağırırdı 2 çekirdeği tek çekirdek gibi çalışmasını sağladık diye ama slaytlarında yada şimdiye kadar yapılan açıklamalarda bununla ilgili en ufak bi ipucu yok.
Gelelim loop detectorun ne olduğuna,loop detector kısaca programlamada kulanılan döngüler için optimize edilmiş mimari diyebilirim.Intel bunu kulanmaya ilk pentium m ile başladı sandy bridge kadarda sürekli geliştirdi.
Mantık şu,eğer bi kod sürekli kulanılacaksa bunu işlem bittikten sonra kaydetmek yerine sürekli çekirdeğin içersinde tutarak zaman kazanmak,çekirdeğin içersinde tutmak yerine cache kaydederse,kaydetme ve bi sonraki döngü için tekrar cache den çekme işlemi için zaman kaybedicek.Core 2 lerde bu kodlar fetch birimi ile decoder birimi arasında tutuluyor,bu sayede tekrar kulanılacak olan kod her seferinde çağrılmıyor direk decodera gönderiliyor.Nehalemde bunu biraz daha geliştirmişler ve bu loop bufferını decoderın önüne koymuşlar,bu sayede tekrar kulanılacak kod yeniden fetch edilmediği gibi yenidende decode edilmiyo,zaten decode etmişiz tekrardan ne ediye decode etirelim demişler .
SB de bunuda geliştirmeşler,döngü içinda çok fazla kod kulanıldığını bu teknik avantajını kaybediyor,avantajını kaybetmemesi içinde sürekli kulanılan bu kodları tutan bi cache koymuşlar L0 cache de diyebiliriz buna .Döngüde kullanılan kodların boyutu çekirdeğin içindeki buffera sımıyosa bunlar L0 cache de tutuluyor,belki buffer kadar verimli değil ama yeniden L1 den çekip decode etmekten çok daha iyi.
Bildiğim kadarıyla amd şimdiye kadar bununla ilgili bi açıklama yapmadı ama bulldozer mimarisini inceleyen bi sitede olabileceğine dair bişeyler okumuştum.Belki sebebi bu değildir,belkide çok farklı bi sebepten kaynaklanıyodur bu performans sıçraması,okadarını bilemem artık,ben sadece olabilir diye düşündüm.