AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX-8110 işlemcisi test sonuçlarıyla birlikte ortaya çıktı ?

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için bilgi sızdıran ilk üreticinin Gigabyte olduğu ve 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisine ait detaylar gün ışığına çıktığı bildiriliyor. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisinin standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve 95 Watt TDP ile geldiği öne sürülüyor.

İlk defa 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle duyurduğu TurboCore teknolojisini Bulldozer mimarisinde daha da geliştiren AMD, 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisinden 1GHz seviyesinde otomatik hız artışını mümkün kılacak gibi görünüyor zira CPU-Z görüntüsünden anlaşıldığı üzere işlemci çalışma frekansı 3.8GHz'e kadar çıkmış durumda.

Aynı ekran görüntüsünde Gigabyte'ın CPU-Z geçmişine ilişkin çeşitli notlar da bulunuyor. Gigabyte'ın 990X çipsetli 990X-UD5 anakart ile yaptığı çalışma kapsamında;

- AMD Bulldozer processors new instrucitons.

- AMD Zambezi, Valencia, Interlagos (32nm) support.

- AMD 990FX/RD990 + SB950 chipset.

- AMD AM3b/AMD+3 (black) socket detection.

- AMD Turbo Core TDP mode detection.

- NEW AMD logos / Tidy interface,

- DDR4 1.2v preliminary support.

- Add ID’s for future Intel 2650, 2700, 2800k editions.

- Several bugs fixed.

CPU-Z notlarının düşüldüğünü görüyoruz. Aynı ekran görüntüsünde 8 çekirdekli FX-8110 işlemcisi bazı test sonuçlarına da yer veriliyor. SuperPi 32M testini 7 dakika 22 saniyede tamamladığı belirtilen işlemci wPrime 32M testini ise 5.516 saniyede tamamlıyor. Ayrıca CPU-Z geliştirme dosyasında Intel'in yeni çıkaracağı bazı işlemcilere de değiniliyor; Intel 2650, 2700, 2800k.

Hatırlanacağı üzere AMD'nin dünyada ilk defa Donanimhaber.com tarafından yayınlanan resmi test dökümanlarında, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin Core i7-2600K'dan daha hızlı olduğu belirtiliyordu. İşte bu noktada Intel daha hızlı Sandy Bridge K modellerini pazara sunacak gibi görünüyor.

Ekran görüntüsünü büyümek için buraya tıklayabilirsiniz!

Güncelleme: Yurt dışındaki bazı forumlarda, Gigabyte'ın dökümanları yalanladığı öne sürülüyor ancak henüz yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.