AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri detaylandı; Saat hızları ve diğer bilgiler!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için saat hızları da netlik kazandı. Daha önce Haziran ayında lanse edilmesi planlanan ancak B0 ve B1 revizyonları istenen saat hızlarına ulaşamadığı için ileri bir tarihe ertelenen Bulldozer FX serisi yeni nesil AMD işlemcilerin model bilgileri ve saat hızlarına ait detaylar en sonunda gün ışığına çıktı.
Son gelen bilgilere göre AMD, ikisi dört çekirdekli, ikisi altı çekirdekli ve üçü de 8 çekirdekli olmak üzere 2011 için Bulldozer tabanlı 7 farklı FX işlemci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin en güçlü işlemcisi olacak 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi standart 3.6GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 4.2GHz'e kadar arttırabilecek. AMD'nin 8 çekirdekli ikinci ne hızlı işlemcisi olan FX-8120 ise standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. FX-8000 ailesinin üçüncü ve son modeli olan FX-8100 ise standart olarak 2.8GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 ile 3.7GHz'e otomatik çıkabiliyor.
AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerinin en hızlı ise FX-6120 olacak ancak AMD bu model için henüz final hızlarını belirlemiş değil. Serinin en hızlı ikinci modeli ise 3.3GHz'de çalışan ve 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen FX-6100 modeli olacak. 8 çekirdekli işlemcilere ağırlık veren AMD, Bulldozer FX ailesinin dört çekirdekli iki modelinden daha hızlı olan FX-4120 modeli için henüz saat nihai hızlar için son kararını vermiş değil. Daha yavaş olan FX-4100 içinse her şey net zira bu model 3.6GHz'de çalışıyor ve 3.8GHz'e kadar çıkabiliyor.
Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline 4MB, 6MB ya da 8MB bellek kapasitesiyle gelen işlemcilerin ısıl güç tasarımları da modeline göre değişiklik gösteriyor. 8 çekirdekli en hızlı iki modee 125 Watt TDP ile gelirken, diğer tüm modellde ısıl tasarım gücünün 95 Watt olduğunu görüyoruz. Peki AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri ne zaman çıkacak. Elimize ulaşan resmi dökümanlara göre firma cephesinde bir gecikme daha söz konusu. Haziran ayında başında Bulldozer FX işlemcilerinin 60-90 gün içerisinde çıkacağını açıklayan AMD cephesinde oluşan son tablo lansman için Ekim ayını işaret ediyor.
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Ne oldu tanışınca merak ettim.
Bilgisayarcı Uyarısı. Tüm kalkanları aktif hala getirin. Acil Durum Acil Durum.
Yanlış bilgi uyarısı.
Virüs tespit edildi.
Virüsün yapısı inceleniyor.
İnceleme tamamlandı. Bilgiler veri tabanı ile karşılaştırılıyor.
Eşleşme bulundu.
Virüs Tipi : BilmeyenusSallayanus.exe
Tedbirler alınıyor.
_Pentiumlar_da_zaten_klima_gibi_serindi.exe Çalıştırıldı.
_İntel_de_200MHz için_yırtınırken_AMD_ler_coşuyordu.info veri dizisi görüntüleniyor.
Virüs Karantinaya alındı,
Doya kurtarılmaya çalışılıyor.
Kurtarma Başarısız.
Gerekli talimat listesi çıkarılıyor.
Liste Hazır. görüntülmek için bir tuşa basın.
Bir Tuş
Senin anlatma yeteneğin ancak karşındakinin anlayabiliği ile sınırlıdır. Bu arkadaşı dışarı alalım.
Virüs tekrar saldırıya çalışıyor.
Hızlı tedbirler devrede.
_Pentiumlar_4ghz_lere_uzanırken_AMD_2.5GHz_ile_aynı_işi_yapıyordu.exe çalıştırıldı.
Bahsi geçenlerin kablosuz teknoloji olduğunun ve bir anten ile havaya yayılan dalgalar olduğunu. Bahsi geçen o kablosuz frekans değerlerinin aslında sadece taşıyıcı frekans olduğunu da biliyorsundur sanırım.
Hatta ve hatta hazır yeri gelmişken faraday kafesi nedir gayet iyi biliyorsunuzdur sanırım.
Faraday Kafesi.
Elektriğin temellerinden biri üzerine çalışır. Bir iletkene hareketli bir enerji ( Yani frekansı olan ) verirseniz çevresinde değişken bir manyetik alan oluşur. Bunun tam tersinde ise manyetik alan enerjiye dönüşür.
Bu bağlamda öncelikle işlemci içinde kaçaklar için tedbirler vardır. Gene işlemcinin hemen üzerinde çok büyük bir faraday kafesi vardır. Evet işlemci soğutucu. Ha tabi işlemci kılıfını ve o dıştaki kasayı saymıyorum bile.
Çünki ne de olsa hepsini biliyorsunuz.
Burada ne kadar çok mesaj olduğuna değil. O mesajların ne içerdiğine bakılır.
AMD ısınır demeniz bile yeterli çoğu şey için. Ya da intel 3.5 i geçmez demeniz.
Meğer bizi ne çok düşünüyormuş intel.
Frekansın biriminden çok kaynağın gücü önemli. Yoksa Çin malı telefonlar da GSM 900 de çalışır hat aynı ise. Samsung da LG de. Ama ben Samsung ile rahat konuşurken Çin malı telefon 1-2 dakika içinde başımı ağrıttı. ( Cihaz şekil olarak tıpatıp klondu. Başıma ağrı girdi. Arkadaşa telfonu geri verirken ooo yeni mi aldın dedim. yok ya çakma dedi o zaman jeton düştü. )
Ayrıca kaynağın gücünden sonra gene kaynağa olan mesafe. Aradaki soğurucular. Frekansın türü ( Burada kare dalgadır. ) gibi şeyler çok önemlidir. Yoksa Tesla bobini ile hava ve hatta insan vücudu üzerinden yüksek frekanslı binlerce volt luk gerilim zarar vermeden geçirebilirsin yani.
Hatta öyle ki bir belgesel bile sunabilirim. Adam elinde floresan ampul yakıyor. Kablosuz elektrik iletimi yani.
Gene senin vücudun bile radyasyon yayar. Hatta belirli miktarda elektromanyetik dalgaya ihtiyacı vardır vücudun ve canlılar için gereklidir.
Yüksek frekanslar tehlikeli olabilir ama
1 - Ne kadar yüksek. 3.5GHz mi? Yoksa XRAY dalga boyuna girecek TeraHertz lerde mi?
2 - Gücü ne. Mikro dalga ya da TV lerdeki gibi binlerce volt yoğunlukta mı? Yoksa işlemcideki gibi silisyum ve germanyumu tetikleyip frekans oluşturacak 1.2V mu?
3 - Mesafe nedir. Telefon ya da saç kurutma makinesi gibi beynimize mi dayıyoruz. İşlemci gibi en az 1 metre uzakta mı?
4 - Soğurucu tabaka var mı? Yani saç kurutma makinesindeki gibi arada sadece elektromanyetik yalıtımı nerede ise sıfır olan plastik mi var? Yoksa işlemci gibi 5 kat metalin altında mı?
5 - Frekans türü, yayan cihazın amacı ne? Mikrodalga gibi amacı tüm gücü dalga yaymaya odaklı maksadı bir şeylere zarar vermek olan bir cihaz mı?
Kablosuz iletişim cihazları gibi tüm enerjiyi elektromanyetik dalgaya çevirme amacı olan cihazlar mı?
Yoksa bir mikroişlemci gibi amacı veri işlemek olan. Frekansı sadece transistörlerin açılıp kapanması için olan. Gücün çoğu zaten iş için harcanan. Kalan kısmının da ısıya dönüştüğü. TDP ve verimlilik açısından elektromanyetik kayıpların yaşanmasının engellenmesi için her türlü girişimde bulunula bir cihaz mı? ( Öyle ya. Firma bizim için olmasa bile W başına performansta önce olmak için elektromanyetik kayıp olmasını istemez. Çünki enerjinin korunumu diye bir şey var. )
Bir diğer nokta. İndükleme prensibinde şu da der. Bir iletken üzerinde değişken bir akım. Siliyum iletken değildir. Yarı iletken olarak geçer. Bu da yazının espirisi olsun.