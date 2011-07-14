AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri detaylandı; Saat hızları ve diğer bilgiler!

AMD'nin merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için saat hızları da netlik kazandı. Daha önce Haziran ayında lanse edilmesi planlanan ancak B0 ve B1 revizyonları istenen saat hızlarına ulaşamadığı için ileri bir tarihe ertelenen Bulldozer FX serisi yeni nesil AMD işlemcilerin model bilgileri ve saat hızlarına ait detaylar en sonunda gün ışığına çıktı.

Son gelen bilgilere göre AMD, ikisi dört çekirdekli, ikisi altı çekirdekli ve üçü de 8 çekirdekli olmak üzere 2011 için Bulldozer tabanlı 7 farklı FX işlemci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin en güçlü işlemcisi olacak 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi standart 3.6GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 4.2GHz'e kadar arttırabilecek. AMD'nin 8 çekirdekli ikinci ne hızlı işlemcisi olan FX-8120 ise standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. FX-8000 ailesinin üçüncü ve son modeli olan FX-8100 ise standart olarak 2.8GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 ile 3.7GHz'e otomatik çıkabiliyor.

AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerinin en hızlı ise FX-6120 olacak ancak AMD bu model için henüz final hızlarını belirlemiş değil. Serinin en hızlı ikinci modeli ise 3.3GHz'de çalışan ve 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen FX-6100 modeli olacak. 8 çekirdekli işlemcilere ağırlık veren AMD, Bulldozer FX ailesinin dört çekirdekli iki modelinden daha hızlı olan FX-4120 modeli için henüz saat nihai hızlar için son kararını vermiş değil. Daha yavaş olan FX-4100 içinse her şey net zira bu model 3.6GHz'de çalışıyor ve 3.8GHz'e kadar çıkabiliyor.

Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline 4MB, 6MB ya da 8MB bellek kapasitesiyle gelen işlemcilerin ısıl güç tasarımları da modeline göre değişiklik gösteriyor. 8 çekirdekli en hızlı iki modee 125 Watt TDP ile gelirken, diğer tüm modellde ısıl tasarım gücünün 95 Watt olduğunu görüyoruz. Peki AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri ne zaman çıkacak. Elimize ulaşan resmi dökümanlara göre firma cephesinde bir gecikme daha söz konusu. Haziran ayında başında Bulldozer FX işlemcilerinin 60-90 gün içerisinde çıkacağını açıklayan AMD cephesinde oluşan son tablo lansman için Ekim ayını işaret ediyor.