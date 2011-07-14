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AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri detaylandı; Saat hızları ve diğer bilgiler!

7 yıl
45,1b
1
151
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için saat hızları da netlik kazandı. Daha önce Haziran ayında lanse edilmesi planlanan ancak B0 ve B1 revizyonları istenen saat hızlarına ulaşamadığı için ileri bir tarihe ertelenen Bulldozer FX serisi yeni nesil AMD işlemcilerin model bilgileri ve saat hızlarına ait detaylar en sonunda gün ışığına çıktı.
AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri detaylandı; Saat hızları ve diğer bilgiler!
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Son gelen bilgilere göre AMD, ikisi dört çekirdekli, ikisi altı çekirdekli ve üçü de 8 çekirdekli olmak üzere 2011 için Bulldozer tabanlı 7 farklı FX işlemci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin en güçlü işlemcisi olacak 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi standart 3.6GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 4.2GHz'e kadar  arttırabilecek. AMD'nin 8 çekirdekli ikinci ne hızlı işlemcisi olan FX-8120 ise standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. FX-8000 ailesinin üçüncü ve son modeli olan FX-8100 ise standart olarak 2.8GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 ile 3.7GHz'e otomatik çıkabiliyor.
AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerinin en hızlı ise FX-6120 olacak ancak AMD bu model için henüz final hızlarını belirlemiş değil. Serinin en hızlı ikinci modeli ise 3.3GHz'de çalışan ve 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen FX-6100 modeli olacak. 8 çekirdekli işlemcilere ağırlık veren AMD, Bulldozer FX ailesinin dört çekirdekli iki modelinden daha hızlı olan FX-4120 modeli için henüz saat nihai hızlar için son kararını vermiş değil.  Daha yavaş olan FX-4100 içinse her şey net zira bu model 3.6GHz'de çalışıyor ve 3.8GHz'e kadar çıkabiliyor.
AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri detaylandı; Saat hızları ve diğer bilgiler!
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Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline 4MB, 6MB ya da 8MB bellek kapasitesiyle gelen işlemcilerin ısıl güç tasarımları da modeline göre değişiklik gösteriyor. 8 çekirdekli en hızlı iki modee 125 Watt TDP ile gelirken, diğer tüm modellde ısıl tasarım gücünün 95 Watt olduğunu görüyoruz. Peki AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri ne zaman çıkacak. Elimize ulaşan resmi dökümanlara göre firma cephesinde bir gecikme daha söz konusu. Haziran ayında başında Bulldozer FX işlemcilerinin 60-90 gün içerisinde çıkacağını açıklayan AMD cephesinde oluşan son tablo lansman için Ekim ayını işaret ediyor.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
I think you should publish your articles also in English. There are lot of people which don't know Turkish, but check this site frequently, because it publishes information not to be found on other sites. Even if google translator is ok, it's still pretty hard to understand.
I think you should publish your articles also in English. There are lot of people which don't know Turkish, but check this site frequently, because it publishes...
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3 Yanıt Yanıtla +57
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DigitalWorld 7 yıl

sonalp

DH Misafiri

slm arkadaslar ben AMD 1100T işlemci kullanıyorum cooook da memnunum vede su an ıstedıgınız ıntel sıstemle kapısırım hayır benım anlamak ıstedıgım su 8 cekırdek olsa ne olcak 2 olsa ne olcak bugun ben CRYSIS 2 yı p dual corede oynadım cok da basarılı bı sekılde hemde vallahıo ben fx i beklemedım 1100T sistem kurdum vede dedıgım gıbı fazlası ıle memnunum AMD 1100T İŞLEMCİ 8GB 2133 MHZ KINGSTON RAM ASUS M4A89GTD PRO USB 3 ANAKARTHD6990 EKRAN KARTI 1 TB SATA3 WD H DİSKHAF 912 COOLER MASTER KASA ( 1000 WATT POWER SUPLY )BALDER İŞLEMCİ SOGUTUCU BLURY ARTI DVD CONMO


bende aynen senin gibi düşünüyordum ta ki i7 2600K ile tanışıncaya kadar.



Ne oldu tanışınca merak ettim.

smogy

amd nin her zaman ısınmayla başı dertte bunu bir türlü çöözemedi nedeni ise teknoloji olarak inteli geriden takip ettiği için ona yetişmek adına apaar topar eski teknoloji ile aynı süratlere çıkacak işlemci yapıyor saat hızlarıyla oynuyor böylece işlemcileri çok ısınıyor



Bilgisayarcı Uyarısı. Tüm kalkanları aktif hala getirin. Acil Durum Acil Durum.

Yanlış bilgi uyarısı.

Virüs tespit edildi.

Virüsün yapısı inceleniyor.

İnceleme tamamlandı. Bilgiler veri tabanı ile karşılaştırılıyor.

Eşleşme bulundu.

Virüs Tipi : BilmeyenusSallayanus.exe

Tedbirler alınıyor.

_Pentiumlar_da_zaten_klima_gibi_serindi.exe Çalıştırıldı.

_İntel_de_200MHz için_yırtınırken_AMD_ler_coşuyordu.info veri dizisi görüntüleniyor.

Virüs Karantinaya alındı,

Doya kurtarılmaya çalışılıyor.

Kurtarma Başarısız.

Gerekli talimat listesi çıkarılıyor.

Liste Hazır. görüntülmek için bir tuşa basın.

Bir Tuş

Senin anlatma yeteneğin ancak karşındakinin anlayabiliği ile sınırlıdır. Bu arkadaşı dışarı alalım.

smogy

unutmayın frekanslar çok yüksek olaya birde sağlık açısından bakın lütfen !'!!!!!! bu 3.5 ghz ve üstü frekanslar direk insan DNA sına zarar verir tami zaman içinde !!!!!!! bu sebepten intel genelde 3.5 geçmemeye çalışıyor !!! mimariyi geliştiriyor daha küçük bboyutta üretim yapıyor ve çekirdek sayısını artırıyor !!!! böylece işlemci yine çoklu işlemleri hızla yapıyor
frekanslar yükselince sağlıkla ilgili ciddi sorunlar başlar !!!!!



Virüs tekrar saldırıya çalışıyor.

Hızlı tedbirler devrede.

_Pentiumlar_4ghz_lere_uzanırken_AMD_2.5GHz_ile_aynı_işi_yapıyordu.exe çalıştırıldı.

smogy

yüksek frekanslar dna molekül yapısına etki eder !!!!!!! neyse burda tartışmaya gerek yok internetten şöyle bir araştırın !!! hz nedir mhz nedir !!!!! cep telefonu 1900 da çalışıyor bu dahi zararlı !!!! işlemmci bunun hemen hemen iki katı bunu ben kafamdan sallamıyorum !!!!!!! adı dizüstü ama kesinlikle dizüstüne koyup kullanmmayın !!!!!)))) direk radyasyonu alırsınız !!! bunun ölçümü için cihazlar var !!! hatta vucudun bu radyasyonu daha az alması için faraday kafesi gibi elbilelerin ipliklerini bile bunla kaplayıp satmaya başladılar radyasyonu geçirmiyor





Bahsi geçenlerin kablosuz teknoloji olduğunun ve bir anten ile havaya yayılan dalgalar olduğunu. Bahsi geçen o kablosuz frekans değerlerinin aslında sadece taşıyıcı frekans olduğunu da biliyorsundur sanırım.

Hatta ve hatta hazır yeri gelmişken faraday kafesi nedir gayet iyi biliyorsunuzdur sanırım.

Faraday Kafesi.

Elektriğin temellerinden biri üzerine çalışır. Bir iletkene hareketli bir enerji ( Yani frekansı olan ) verirseniz çevresinde değişken bir manyetik alan oluşur. Bunun tam tersinde ise manyetik alan enerjiye dönüşür.

Bu bağlamda öncelikle işlemci içinde kaçaklar için tedbirler vardır. Gene işlemcinin hemen üzerinde çok büyük bir faraday kafesi vardır. Evet işlemci soğutucu. Ha tabi işlemci kılıfını ve o dıştaki kasayı saymıyorum bile.

Çünki ne de olsa hepsini biliyorsunuz.

smogy

daha beni tanımadan cahil deme terbiyesizliğini sana kim verdi ! üstelik ben sana böyle bir kelime kullanmadım burada forum kuralları içinde haareket edin lütfen !! burda yeni olmam senden bilgisiz olduğum anlamına gelmez üstelik bu şekilde mesaj yazman yanlış lütfen saygılı ol !!!!!



Burada ne kadar çok mesaj olduğuna değil. O mesajların ne içerdiğine bakılır.

AMD ısınır demeniz bile yeterli çoğu şey için. Ya da intel 3.5 i geçmez demeniz.

Meğer bizi ne çok düşünüyormuş intel.

Frekansın biriminden çok kaynağın gücü önemli. Yoksa Çin malı telefonlar da GSM 900 de çalışır hat aynı ise. Samsung da LG de. Ama ben Samsung ile rahat konuşurken Çin malı telefon 1-2 dakika içinde başımı ağrıttı. ( Cihaz şekil olarak tıpatıp klondu. Başıma ağrı girdi. Arkadaşa telfonu geri verirken ooo yeni mi aldın dedim. yok ya çakma dedi o zaman jeton düştü. )

Ayrıca kaynağın gücünden sonra gene kaynağa olan mesafe. Aradaki soğurucular. Frekansın türü ( Burada kare dalgadır. ) gibi şeyler çok önemlidir. Yoksa Tesla bobini ile hava ve hatta insan vücudu üzerinden yüksek frekanslı binlerce volt luk gerilim zarar vermeden geçirebilirsin yani.

Hatta öyle ki bir belgesel bile sunabilirim. Adam elinde floresan ampul yakıyor. Kablosuz elektrik iletimi yani.

Gene senin vücudun bile radyasyon yayar. Hatta belirli miktarda elektromanyetik dalgaya ihtiyacı vardır vücudun ve canlılar için gereklidir.

Yüksek frekanslar tehlikeli olabilir ama

1 - Ne kadar yüksek. 3.5GHz mi? Yoksa XRAY dalga boyuna girecek TeraHertz lerde mi?

2 - Gücü ne. Mikro dalga ya da TV lerdeki gibi binlerce volt yoğunlukta mı? Yoksa işlemcideki gibi silisyum ve germanyumu tetikleyip frekans oluşturacak 1.2V mu?

3 - Mesafe nedir. Telefon ya da saç kurutma makinesi gibi beynimize mi dayıyoruz. İşlemci gibi en az 1 metre uzakta mı?

4 - Soğurucu tabaka var mı? Yani saç kurutma makinesindeki gibi arada sadece elektromanyetik yalıtımı nerede ise sıfır olan plastik mi var? Yoksa işlemci gibi 5 kat metalin altında mı?

5 - Frekans türü, yayan cihazın amacı ne? Mikrodalga gibi amacı tüm gücü dalga yaymaya odaklı maksadı bir şeylere zarar vermek olan bir cihaz mı?

Kablosuz iletişim cihazları gibi tüm enerjiyi elektromanyetik dalgaya çevirme amacı olan cihazlar mı?

Yoksa bir mikroişlemci gibi amacı veri işlemek olan. Frekansı sadece transistörlerin açılıp kapanması için olan. Gücün çoğu zaten iş için harcanan. Kalan kısmının da ısıya dönüştüğü. TDP ve verimlilik açısından elektromanyetik kayıpların yaşanmasının engellenmesi için her türlü girişimde bulunula bir cihaz mı? ( Öyle ya. Firma bizim için olmasa bile W başına performansta önce olmak için elektromanyetik kayıp olmasını istemez. Çünki enerjinin korunumu diye bir şey var. )

Bir diğer nokta. İndükleme prensibinde şu da der. Bir iletken üzerinde değişken bir akım. Siliyum iletken değildir. Yarı iletken olarak geçer. Bu da yazının espirisi olsun.
sonalpDH Misafirislm arkadaslar ben AMD 1100T işlemci kullanıyorum cooook da memnunum ved...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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Solitude 7 yıl
amd hiç çıkarmasın bence işlemcileri böylece bizde çocuklarımıza anlatacak bir efsane edinmiş oluruz. Halk arasında yaygınca konuşulan ancak varlığı kanıtlanamayan bulldozer işlemcilerin efsanesi.
amd hiç çıkarmasın bence işlemcileri böylece bizde çocuklarımıza anlatacak bir efsane edinmiş oluruz. Halk arasında yaygınca konuşulan ancak varlığı kanıtlanam...
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AC_Hawker 7 yıl
DH Misafiri
slm arkadaslar ben AMD 1100T işlemci kullanıyorum cooook da memnunum vede su an ıstedıgınız ıntel sıstemle kapısırım hayır benım anlamak ıstedıgım su 8 cekırdek olsa ne olcak 2 olsa ne olcak bugun ben CRYSIS 2 yı p dual corede oynadım cok da basarılı bı sekılde hemde vallahıo ben fx i beklemedım 1100T sistem kurdum vede dedıgım gıbı fazlası ıle memnunum AMD 1100T İŞLEMCİ 8GB 2133 MHZ KINGSTON RAM ASUS M4A89GTD PRO USB 3 ANAKARTHD6990 EKRAN KARTI 1 TB SATA3 WD H DİSKHAF 912 COOLER MASTER KASA ( 1000 WATT POWER SUPLY )BALDER İŞLEMCİ SOGUTUCU BLURY ARTI DVD CONMO

1100 T çok başarılı bir işlemci ona kimse bir şey diyemez ama mesela sen 2133 mhz ram var diyorsun ya işte sen onun 1333 mhz bölümünü kullanıyorsun şu anda. Çünkü piyasadaki Phenom II işlemcilerin tümü 1333 mhz destekler. Ayrıca 2. nesil olmayan tüm i3 i5 ve i7 işlemciler de 1333 mhz den yukarısını desteklemezler.
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DerelictHuman 7 yıl
Arkadaşlar anakartım 95W destekliyor ve AM3+ soketine sahip. FX4100 takabilir miyim buna? Olur mu? Panelde anakartımı görebilirsiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
İntel dağıtır beyler dağılın
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DH Misafiri 7 yıl
sonalp
DH Misafirislm arkadaslar ben AMD 1100T işlemci kullanıyorum cooook da memnunum vede su an ıstedıgınız ıntel sıstemle kapısırım hayır benım anlamak ıstedıgım su 8 cekırdek olsa ne olcak 2 olsa ne olcak bugun ben CRYSIS 2 yı p dual corede oynadım cok da basarılı bı sekılde hemde vallahıo ben fx i beklemedım 1100T sistem kurdum vede dedıgım gıbı fazlası ıle memnunum AMD 1100T İŞLEMCİ 8GB 2133 MHZ KINGSTON RAM ASUS M4A89GTD PRO USB 3 ANAKARTHD6990 EKRAN KARTI 1 TB SATA3 WD H DİSKHAF 912 COOLER MASTER KASA ( 1000 WATT POWER SUPLY )BALDER İŞLEMCİ SOGUTUCU BLURY ARTI DVD CONMO
bende aynen senin gibi düşünüyordum ta ki i7 2600K ile tanışıncaya kadar.

vallahı ben sunu soyleyeyım ben 3 senedır pc ısı ıle ugrasıyorum elıme almadıgım tadına bakmadıgım ıslemcı kalmadı ben burda sunu soylemek ıstıyorum ıntele verılen para ısraf yazık yanı ben su anda bu sıstemle oyunları fuul çözünürlükde oynuyorum artı su ana kadar yaptıgım ıslerde benı hıc yarı yolda bıırakmadı vede senın o bahsettıgın 2600k ıslemcıyle her turlu kapısırım su anda stabıl 4.5 ghz de calısıyo sorunsuz ayrıca oyun oynarken dahı ıslemcı 55 ı gormedı henuz ben daha neden ıntele o parayı vereyım kı ???
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maknc 7 yıl
Buldozer yıkıma ne zaman başlıyor bilgisi olan var mı?
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mertxxxkan 7 yıl
DH Misafiri
slm arkadaslar ben AMD 1100T işlemci kullanıyorum cooook da memnunum vede su an ıstedıgınız ıntel sıstemle kapısırım hayır benım anlamak ıstedıgım su 8 cekırdek olsa ne olcak 2 olsa ne olcak bugun ben CRYSIS 2 yı p dual corede oynadım cok da basarılı bı sekılde hemde vallahıo ben fx i beklemedım 1100T sistem kurdum vede dedıgım gıbı fazlası ıle memnunum AMD 1100T İŞLEMCİ 8GB 2133 MHZ KINGSTON RAM ASUS M4A89GTD PRO USB 3 ANAKARTHD6990 EKRAN KARTI 1 TB SATA3 WD H DİSKHAF 912 COOLER MASTER KASA ( 1000 WATT POWER SUPLY )BALDER İŞLEMCİ SOGUTUCU BLURY ARTI DVD CONMO

slm arkadaslar bo yurum benım burdakı sıstem benım olup gayette memnunum ayrıca su olaya cook kızdım AMD ısınıyormusda yok ısı ıle bası beladaymıs da yaa kardesım benım ıslmecı su anda 36 C boşda vede su ana kadar en yuksek 57 yı gordum sız neyden bahsedıyorsunuz anlamadım hala pc nedır bılmeyen arkadaslar gelmıs burda AMD hakkında yorum yapıyo :@
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri 4 gün, 20 saat önce I think you should publish your articles also in English. There are lot of people which don't know Turkish, but check this site frequently, because it publishes information not to be found on other si
...
I think you should publish your articles also in English. There are lot of people which don't know Turkish, but check this site frequently, because it publishes information not to be found on other sites. Even if google translator is ok, it's still pretty hard to understand.
hi!ım agree with you donanımhaber is the best forum and electronic news in turkey maybe later donanımhaber will be publish articles in English and we know most people don't know Turkish.. thanks
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Wilson Fisk 7 yıl
maybe later donanımhaber will be publish articles in English


and what care to join?if you want english articles i think other news sites don't use google.translator.

translate.google.com/...

translate.google.com/...|en|Birle%C5%9Fmi%C5%9F%20Milletler%E2%80%99e%20%C3%BCye%20192%20%C3%BClke%20vard%C4%B1r.
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DH Misafiri 7 yıl
Yüksek frekanslı işlemcilerin sağlığa zararlı olduğunu kim iddia ediyorsa açıp mikrodalga ve elektromanyetik kitapları okusun.hatta bu da yetmez, anten ve EMC kitapları da okusun.işlemcinin üzerinde koskoca soğutucu var.güneşten gelen teraherz frekansındaki radyasyon bile incecik metal ile ekranlanırken, genliği düşük 3-5GHz lik kare dalgayı o koskocaman soğutucu geçirmez.inanmayanlar iyi iletken ortamda cidar kalınlığı formülünü kullanarak 5ghz frekansının metal içerisinde kaç mm hareket edebildiğini hesaplasın.ayrıca işlemcinin üzerinde metal katmanlar var.kim uyduruyor bu sağlığa zararlı söylentilerini anlamıyorum.
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smogy 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yüksek frekanslı işlemcilerin sağlığa zararlı olduğunu kim iddia ediyorsa açıp mikrodalga ve elektromanyetik kitapları okusun.hatta bu da yetmez, anten ve EMC kitapları da okusun.işlemcinin üzerinde koskoca soğutucu var.güneşten gelen teraherz frekansındaki radyasyon bile incecik metal ile ekranlanırken, genliği düşük 3-5GHz lik kare dalgayı o koskocaman soğutucu geçirmez.inanmayanlar iyi iletken ortamda cidar kalınlığı formülünü kullanarak 5ghz frekansının metal içerisinde kaç mm hareket edebildiğini hesaplasın.ayrıca işlemcinin üzerinde metal katmanlar var.kim uyduruyor bu sağlığa zararlı söylentilerini anlamıyorum.


mikrodalganın prensibini bilmediğimi nerden biliyorsunuz), aslında testere dişli voltajdan ve radar ın çalışma prensibinden size makale yazabilirim ne farkedecek neyi ispatlayacağım size boyum uzamıyacak , ben basitçe anlatmaya çalıştım ama bir baktım ki ,meğerse herkes uzman , şoklardayız memleketimde meğerse ne kadar çok bilim insanı varmış , biz ayda mahsur kalmışız onlarca yıl ıssız adada bir baktık ohoooo süper süper gelişmeler umut vadediyor ))) molekuler titreşim frekansınıda biliyorsunuzdur sanırım , mikrodalga ile direk alakalıda ) neyse konu mikrodalga değildi aslında dalga geçmekte değildi ama olay dalga dışına taştı sanırım dalga biraz büyük oldu ! işlemciler ve frekanslarıyla mutlu yaşayın neyse sorun yok ben eşşeklik ettim ! başka bir şey değil sigara sağlığa zararlı dedim keşke demeseydim ! meğer ne kadar seveni varmış !

ben burada kimseye bir şey ispatlama derdinde değilim inanan inanır inanmayan inanmaz bu kadar basit !! kimseyle bilgi yarıştıracak değilim zaten böyle bir derdimde yok ALLAHA ŞÜKÜR

okudum anlamadım diyelim sizin tabirinizle böyle argumanlara gerek yok aslında eğer bu afedersin bilgisayarın üzerindeki elektromagnetik sızıntı direk ÖLÇÜLEBİLİYORSA demekki var kardeşim var 1 ister kabul etme ister kabul etme sonuç değişmes 2+2 = 4
şimdi sorarsınız yada sormadan cevap verirsiniz nerde ya 1 bana bişey olmuyorki zaten gözle göremezsinizki ! aha doğru ya illa gözle görmek lazım ya hemen sonuç gerekiyor cazır cuzur yanmak lazım o zaman inanırız bizde böyle aslında ! şiddetli olmalıki inanalım ! neyse bu konuda her farklı kafadan çıkan her farklı sese yanıt veremem sizlerde bir zahmet bunun zararlarını okuyun bunları ben rüyamda görüp yazmadım !!!!! neden rahatsız olundu anlamadım basit bir şey zararı yok diyen parmak kaldırsın ))) en basiti okuyun bilgisayarların laptopların kitapçıklarını orda sanırım olabilir axa masaüstlerinde bulamayabilirsiniz onlar genelde toplama ))) tabiki bu işten ekmek yiyen çoook buralarda , biz kimsenin ekmeğine taş koymuyoruzki böyle körü körüne saldırıyorsunuz .
her gün sanki dünyada başka dert kalmamış gibi biraz daha hız aşırtalım sonunda biz aşırta aşırta dururken dünya bizden ışık hızı ilerde olacak beyler o aşırttığınız işlemciyi yapalım önce ondan sonra burda tartışırız )) ama biz kavka etmekten başka bir iş yapamayızki . herkesin fikrine saygı yokki ! biz sadece saldırırız !! ve saldırırız o kadar ! bu kadar bilgiye sahibiz yapalım bir araya gelin biliyorsanız finansmanı bulurlar yeterki biliyorsanız yapalım bizde amd intel gibi işlemciler ! olsun bizim üretimimiz o zaman herşeyi konuşabiliriz bence biz sadece boş konuşuyoruz 1 hani zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı ! beni üzen sadece malesef işlemci üretemeden işlemci uzmanı olmuşuz ! yazık aslında bu kadar zeki akıllı insanlara !

arkadaşlar bu arada genelde fazla radyasyona maruz kalanların kız çocukları olur ) bu kesinlikle kötü değil kız evlat erkek evlat hepsi canımız ) ama neden diye bir araştırın bulamazsanız size cevabını yazarım )))
iyi akşamlar )

evet bu arada şu linkede bir göz atın bunlar doğru ) ama sepeb sadece bilgisayar değil burda bilgisayarın etkisi mutlaka çook küçüktür kullanıma bağlı olarak )

haberestetik.com/...
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byspayn 7 yıl
ben de amdyi severim ama işin suyunu çıkarmaya başladılar. gelcekse gelsin artık...
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Wilson Fisk 7 yıl byspayn
byspayn

ben de amdyi severim ama işin suyunu çıkarmaya başladılar. gelcekse gelsin artık...


cok dogru soyluyorsun.amd duy bak fanatizmden gecilmez millet birbirini yer denen dh'de intelci nvidiaci amdci demeden boyle bir araya geldik destekse destek ama iyi niyet bilgisayari calistirmiyor sistem toplayacak var yukseltecek var..vs vs yeni mimari ben cikan islemciye degil mimariye bakacam sonrasinda umut var mi diye yoksa cin olmadan adam carp cikar bir islemci inteli al duvardan duvara cak diyen olmadi boyle bir sey bekleyen de yok.ciktiginda facia denilen ati 2900 mimarisi kullaniliyor hala.kor topal neyse cikarin su aletleri phenomI faciasi atlatti bu forum mimari degistirirken yani ne kadar kotu olabilir ki?
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HAAltuntas 7 yıl
Enerji de önemli bir husus. 1 KW PSU almak lazım rahat rahat kullanmak için :)
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scorn 7 yıl
ahahahaha @.45
Sağol güzel yorum
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maknc 7 yıl
AMD yine hız aşırtma rekorları kıracağa benziyor go AMD go !!
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sahafiec 7 yıl
bence bu tablo fazlasıyla iyi gözüküyor, şikayet edenlerin neresi ağrıyor anlamıyorum.

3GHz üstünde hızla çalışan 4, 6 ve 8 çekirdek 32nm işlemciler ve TDP'leri 95W - L3 de 8MB.

daha ne istiyorsun vatandaş, bunlar kimin neyine yetmiyor???
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