AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri detaylandı

AMD'nin son gelen bilgilere göre Haziran ayında duyurmayı planladığı Bulldozer tabanlı FX işlemcileri için teknik özellikler netleşiyor. Gelen son bilgilere göre ilk etapta Bulldozer tabanlı dört işlemci lanse edilecek ve bu işlemciler modeline göre, dört, altı veya sekiz çekirdekli olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3+ formunda olan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri de yine modeline göre değişmekle birlikte 95 Watt veya 125 Watt olacak. Zambezi kod adını taşıyan ve FX8000, FX6000 ve FX4000 serileri altında sunulması planlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, yenilikçi mikroişlemci mimarisi sayesinde Flex FP kayar nokta işlem ünitesi gibi inovatif yaklaşımlara da sahip olacaklar.
AMD'nin açıklamalarına bakılırsa, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, çoklu ortam uygulamalarında Phenom II jenerasyonundan %50 daha yüksek performans sunacaklar. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerinin pazara sunulacak ilk dört modelinin ikisi 8 sekiz çekirdekli, diğer ikisi de altı ve dört çekirdekli olacak. Yeni nesil mikroişlemci tasarımıyla birlikte yenilenen entegre bellek kontrolcüsü sayesinde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak işlemciler aynı zamanda güncellenen TurboCore teknolojisiyle gelecek ve bu sayede çekirdekler dinamik olarak kontrol edilerek ihtiyaç duyulduğu takdirde çekirdek çalışma frekansı otomatik olarak arttırılabilecek.
AMD yeni işlemci modelleri için henüz saat hızı bilgileri açıklamasa da özellikle Hot Chips konferansından elde edilen bilgiler kapsamında, Bulldozer tabanlı modellerin 3.5GHz'e kadar çıkabileceği biliniyor. Bu noktada AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceğini ancak işlemciler çıktığında görebileceğiz. Yılın ilerleyen aylarıyla birlikte ürün gamına daha fazla sayıda Bulldozer işlemci katmayı planlayan AMD, elde edilen bilgilere göre yıl sonunda, ürün gamınını %10'unu Soket AM3+ formuna geçirmeyi yani Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerle doldurmayı planlıyor. HyperTransport 3.1 veriyolunu kullanan yeni işlemciler modül tasarımını esas alıyor ve her modül iki adet tamsayı çekirdeğini içeriyor.
|AMD'nin Bulldozer Tabanlı İlk İşlemcileri
|Model
|FX-8130P
|FX-8110
|FX-6110
|FX-4110
|Çekirdek
|8
|8
|6
|4
|L2 Bellek
|8MB
|8MB
|6MB
|4MB
|L3 Bellek
|8MB'a kadar
|8MB'a kadar
|8MB'a kadar
|8MB'a kadar
|TDP
|125W
|95W
|95W
|95W
|Memory
|1866MHz
|1866MHz
|1866MHz
|1866MHz
|Black Edition
|+
|+
|+
|+
|Turbo Core
|+
|+
|+
|+
|Soket Formu
|AM3+
|AM3+
|AM3+
|AM3+
|Üretim Teknolojisi
|32nm SOI
|32nm SOI
|32nm SOI
|32nm SOI
Mevcut x86 tasarımlarından farklı olarak hem daha performanslı hem de daha verimli işlemci mimarisi oluşturabilmek adına modül tasarımına yoğunlaşan AMD, modül içerisinde tamsayı çekirdeği çiftine bağımsız programlayıcılar atarken, her iki çekirdek için bir adet Flex FP kayar nokta ünitesi ile iki 128-bit FMAC iş hattını bir FP programlayıcısı ile destekliyor. Phenom II jenerasyonunda olduğu gibi paylaşımlı L3 bellek birimine sahip olan işlemciler, modeline göre 8MB'a varan L3 bellek ile geliyorlar. Soket AM3+ formunda hazırlanan Bulldozer tabanlı FX işlemciler, Scorpius platformunun bir parçası olacak ve 900 serisi altında sunulacak yeni yonga setleriyle birlikte kullanılacaklar.
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20110313113629_Four_AMD_Bulldozer_Chips_Incoming_Details_Revealed.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD ne yapsın? Fp işini bozsunlar, biz de bir şey alamayalım istiyorsunuz herhalde :)
liviera 2 gün, 14 saat önce
her zaman beklenti ne kadar çok olursa hayal kırıklığıda bir o kadar büyük olur. AMD 5 yıldır bu işlemci üzerinde çalışıyor(muş) ve bu süre zarfında sürekli devamlı haberler reklemlar çıkıyor dolayısı ile kullanıcılarda beklenti tavan yapmış durumda. bence hayal kırıklığına hazır olun AMD'nin bu denli büyük beklentileri karşılayabileceğini düşünmüyorum. tıpkı sinema filmlerinde ki ilk filmin sevilip devam filminin ise tamamen zaman kaybı olması gibi bir son bekliyor.
evet hazır olun hayal kırıklığı gliyor fakat intelcilere uğrayacak. 64 bit sempron ve athlonlar çıkmadan öncede intelin 3.6 ghzlik işlemcilerini görmek mümkündü ve tek dedikleri şey intel en hızlıdır kattiyen başkasını rakip göremeyiz.
2 gün sonra sabah uyanıyorlar ve bir sempron 1.4 ghz işlemci p4 3.2 ghz makinadan daha iyi hız sunuyor performansta. athlonlara değil kafa tutmak aynı kefeye bile giremiyor rezil olmuşlardı. dual core dediler milleti yediler resmen 3.0 ve 3.2 ghzlik pentium dual core işlemciler ile ancak athlon tek çekirdek 3500 +ile yarışabildiler.
core2 duo denen çok köklü bir yapı ve mimari değişimi ile fark yaratabildiler. şimdi ise yine eski düzen saat hızı demek herşey demektir mantığı ile gidiyorlar.
buldozerin fx modelini bilemem ama resmi test sonucu linkini veriyorum .
chip.com.tr/...
umarım tatmin edicidir bu sonuçlar.
100 mhz artırarak piyasaya yeni işlemci sürmekten bıkmadı hala amd hepsindede sınır var hepsiyle 4 ghz i görürsünüz işe yarar bir şey yapmak istiyorlarsa 8 çekirdekli yerine 4 çekirdekli 5-6 ghz hızına ulaşsınlar yeterli boşa kürek bu 6 çekirdek 8 çekirdek hikayesi 5 tıl çalışılan bir ürün 3.5 ghz beklentisi tamamen fiyasko buldozerle sollaması lazımdıen az 2 yıldır oyalanıyorlar yok phenomdur yk phenom 2 dir hiç biri beş para etmez artık adam gibi rekabet yapamıyorlar görmüyormusunuz kaybettiler intel e geçecem artık en son 7850 işlemcisi zamanına kadar amd çok iyi idi sonra ne olduysa ayakta durmaya çalışıyor artık taaa o zamandan beri son iki yıldır ise direniyor şimdi buldozer e güveniyorlar phenom çıktığında ne oldu i serisi çıktı ezdi bu buldozer i serisine yetişir ancak ama intel cevabı tokat gibi 1 yıl sürmeden yapıştıracak buldozer e yani amd buldozer çıktıktan 1 yıl sonra direnemeyecek bile ipleri intel e direk teslim edecek şurda ne kaldı ki bekleyin görün...!
Hımmmmmm.
Biraz geçmişe bakalım. Her şey saat frekansı değil.
Bakınız daha düşük saat hızları ile daha fazla performans verebilen NVidia ekran kartları.
Ya da sadece işlemci pazarına bakarsak. AMD 3000+ gibi işlemcilerin 2GHz gibi hızlar ile 3.2 hatta 3.4GHz intel işlemcileri geçmeleri. Mimari önemlidir. He tabi millet GHz sevdasına kapıldığından. Mp sine göre kamera, beygir gücüne göre araba, MB ına göre ekran kartı aldığı için AMD de 2GHz lik işlemcilerini mecburen intel in 3GHz inden iyidir anlamında 3000+ gibi isimler ile satmıştı.
Her ne kadar 64bit i çok çok erken çıkarmış olsa da en azından bazılarının işine yarayabiliyor şimdi. Ama o zaman da dediğim gibi. 64bit ile işlemciyi boşa doldurmaya gerek yoktu. Sonuçta Win7 ye geldik hala 32bit ortalık. Yine de intel ya da apple gibi yapmasından iyidir. P4 ler sıcaktan pörtlerken Athlon 64 ler hala çalışır durumda ve pek çok iş için yeterli sayılırlar. Tabi gerçi bunda genelde AMD sistemlerin toplama olmasının ve kaliteli anakartlar kullanılmasının da etkeni büyük.
Biraz da intel in burnu sürtsün rekabet artsın istiyorlar. Ama dediğinizde haklısınız. AMD zamanında X2 ler neden çok pahallı denildiğinde çekirdek resmi koymuştu reklama. Çift çekirdek işi öyle kolay değil diye de yazmıştı. Sonra ne oldu. Dizüstü platform ile başlayan Core Mimarisi güncellenerek Core2 olarak ortaya çıktı. AMD inat etti fiyatları düşürmedi. Kritik noktayı geçince de düşürmesi fayda etmedi zaten biliniyor bu. O zamanlar tartışmalarım oldu. Fanatikler hala X2 6000+ diyorlardı. Ne gerek vardı ki o işlemciye.
Bir kere daha pahallıydı. Daha fazla ısınıyordu ve Oc özürlü idi. İntel de ise standart hızı ile aynı performansı veren, daha düşük güç tüketen daha az ısınan ve deli gibi OC olan bir işlemci vardı. Neden 6000+ alacaktı ki millet.
Boşuna demiyorum ben bu fanatiklere akıl sır ermez diye. Bunlar firma yahu. Amaç para kazanmak. Kapitalist düzenin en büyük oyuncularından bu herifler. Fırsat buldummu donunuza kadar alırlar.
Eskiye göre daha fazla çalışıyor ailemiz ile daha az vakit geçiriyoruz. Git gide iş saatleri artıyor maaşlar düşüyor. Yakında para için 7/24 durmadan çalışan zombilere döneceğiz. O parayı da zaten güya teknoloji diye aldığımız cihazlar burger ler ile onlara geri vereceğiz. Sonuç o borçları ödemek için daha fazla çalışacağız. Aldığımız telefonla garantisi boyunca 4-5 saat bile müzik dinleyemeyeceğiz. Zaten kalite git gide düşecek.
Eski cihazlar nerede. Şimdikiler daha 6 ayı doldurmadan arıza veriyor ve genelde hep garanti dışı kalıyor ya da aylarca uğraşıyorsunuz.
Bunların hiçbirine tama etmeyin. Paranızı çöpe atmayın. İhtiyacınıza göre bir şeyler alın. Paranız yok ise borca girmeyin. İş yerinde arkadaş. 900TL ye telefon almış. Black Berry. Gel gör ki kontör yok. İşte bu açgözlülüktür. Yahu adam gibi nete girip app indirmedikten sonra ne bileyim wi-fi ı cart ı curtu kullanmadıktan sonra telefona neden 900TL verirsin be salak.
Alın örnek. Nokia N86 aldım. Telefon iki kere alev aldı 7 kere servise girdi ve hakem heyeti vb cart tı curt tu derken. Nokia Global ve TR dahil hepsinden gelen cevap şu. Naaaapalım olmuş işte. derdim ya neyse.
Tenosa dan almıştım telefonu. Bakın düşünün telefon iki kere alev aldı evimi barkımı yakacaktı nerede ise. Ne teknosa dan ne de Nokia TR den bir özür gelmedi. Bir özür yahu bir özür ........ çocukları. .......
Hele TeknoSA. Cihazı göndermeyin dava açacağım dedim adamlara. Özellikle istemiyorum dememe rağmen adamlar kargolamış üstelik başkasına teslim edilmiş. Arıyorum bizi ilgilendirmez biz kargoya verdik bizden çıktı.
Al işte o savunduğunuz .... çocukları böyle işte. Hepsi aynı bkn laciverti.
çıksın merakla testleri bekliyoruz arkadaşlara genel olarak bende katılıyorum en azından eski kartlarada destek sağlansa çok daha iyi olurdü şimdi anakart+işlemci değiştirilmek zorunda oldu olacak set olarak ya da anakartla tümleşik satsınlar
gereksiz israff
ne kadar çok çekirdek okadar
çok masraf
en ideal işlemci hiç olmayan işlemcidir :D
ben 45 Wattlık sistem topluyorum
haberiniz ola
tabiki ya ne sandın hatta bilgisayarı 1 gün boyunca hiç kapatmazsan adil kullanım kapsamında önbelleğin 1mb ye düşüyor ..
o zaman bu durumda quik net de intel oluyor