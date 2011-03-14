AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri detaylandı

AMD'nin son gelen bilgilere göre Haziran ayında duyurmayı planladığı Bulldozer tabanlı FX işlemcileri için teknik özellikler netleşiyor. Gelen son bilgilere göre ilk etapta Bulldozer tabanlı dört işlemci lanse edilecek ve bu işlemciler modeline göre, dört, altı veya sekiz çekirdekli olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3+ formunda olan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri de yine modeline göre değişmekle birlikte 95 Watt veya 125 Watt olacak. Zambezi kod adını taşıyan ve FX8000, FX6000 ve FX4000 serileri altında sunulması planlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, yenilikçi mikroişlemci mimarisi sayesinde Flex FP kayar nokta işlem ünitesi gibi inovatif yaklaşımlara da sahip olacaklar.

AMD'nin açıklamalarına bakılırsa, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, çoklu ortam uygulamalarında Phenom II jenerasyonundan %50 daha yüksek performans sunacaklar. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerinin pazara sunulacak ilk dört modelinin ikisi 8 sekiz çekirdekli, diğer ikisi de altı ve dört çekirdekli olacak. Yeni nesil mikroişlemci tasarımıyla birlikte yenilenen entegre bellek kontrolcüsü sayesinde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak işlemciler aynı zamanda güncellenen TurboCore teknolojisiyle gelecek ve bu sayede çekirdekler dinamik olarak kontrol edilerek ihtiyaç duyulduğu takdirde çekirdek çalışma frekansı otomatik olarak arttırılabilecek.

AMD yeni işlemci modelleri için henüz saat hızı bilgileri açıklamasa da özellikle Hot Chips konferansından elde edilen bilgiler kapsamında, Bulldozer tabanlı modellerin 3.5GHz'e kadar çıkabileceği biliniyor. Bu noktada AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceğini ancak işlemciler çıktığında görebileceğiz. Yılın ilerleyen aylarıyla birlikte ürün gamına daha fazla sayıda Bulldozer işlemci katmayı planlayan AMD, elde edilen bilgilere göre yıl sonunda, ürün gamınını %10'unu Soket AM3+ formuna geçirmeyi yani Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerle doldurmayı planlıyor. HyperTransport 3.1 veriyolunu kullanan yeni işlemciler modül tasarımını esas alıyor ve her modül iki adet tamsayı çekirdeğini içeriyor.

AMD'nin Bulldozer Tabanlı İlk İşlemcileri Model FX-8130P FX-8110 FX-6110 FX-4110 Çekirdek 8 8 6 4 L2 Bellek 8MB 8MB 6MB 4MB L3 Bellek 8MB'a kadar 8MB'a kadar 8MB'a kadar 8MB'a kadar TDP 125W 95W 95W 95W Memory 1866MHz 1866MHz 1866MHz 1866MHz Black Edition + + + + Turbo Core + + + + Soket Formu AM3+ AM3+ AM3+ AM3+ Üretim Teknolojisi 32nm SOI 32nm SOI 32nm SOI 32nm SOI

Mevcut x86 tasarımlarından farklı olarak hem daha performanslı hem de daha verimli işlemci mimarisi oluşturabilmek adına modül tasarımına yoğunlaşan AMD, modül içerisinde tamsayı çekirdeği çiftine bağımsız programlayıcılar atarken, her iki çekirdek için bir adet Flex FP kayar nokta ünitesi ile iki 128-bit FMAC iş hattını bir FP programlayıcısı ile destekliyor. Phenom II jenerasyonunda olduğu gibi paylaşımlı L3 bellek birimine sahip olan işlemciler, modeline göre 8MB'a varan L3 bellek ile geliyorlar. Soket AM3+ formunda hazırlanan Bulldozer tabanlı FX işlemciler, Scorpius platformunun bir parçası olacak ve 900 serisi altında sunulacak yeni yonga setleriyle birlikte kullanılacaklar.

http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20110313113629_Four_AMD_Bulldozer_Chips_Incoming_Details_Revealed.html