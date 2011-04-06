AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri 7 Haziran'da lanse edilebilir

AMD'nin merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için daha önce 11 Haziran olarak telaffuz edilen lansman etkinliğinin, gün ışığına çıkan yeni dökümanda 7 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Gigabyte'ın dökümanına göre lansman 7 Haziran'da yapılacak yani beklentilerin aksine resmi tanıtım Computex 2011 yerine Las Vegas'da yapılacak E3 Fuarı'dan gerçekleştirilebilir. Ancak konuyla ilgili olarak AMD'nin şu ana kadar yaptığı resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.
AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Bulldozer ailesi, FX4200, FX6200 ve FX8200 olmak üzere üç farklı seri altında dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerle lanse edilecek. Soket AM3+ formunda hazırlanan Bulldozer işlemcileriyle Intel'in Sandy Bridge ailesine rakip olmaya hazırlanan AMD, eş zamanlı olarak 9 serisi yeni yonga setlerini de lanse edecek. Yeni Bulldozer işlemcileriyle birlikte üreticiler, 9 serisi anakartlarında Nvidia'nın SLI teknolojisine de yer verebilecekler.
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Bilgi sahibi olmadan fikir uretmeyelim ortaligi kirletmeyelim copu gununde dokelim lutfen :]
nedir peki?
sana zahmet anlatı verde bizde öğrenelim bişeyler...
saçmalamışsın. aynı işlemi birden fazla threada yüklemek zordur ama oyunlarda birden fazla işlem türü bulunuyor. mesela çekirdeğin birinin fizik birinin yapay zekayı hesapladığını düşün(bu kadar basit değil tabi) dolayısıyla sürekli aynı yükte olmuyorlar bazen biri bazen diğeri daha fazla yükleniyor. dolayısıyla da verim %100 olmuyor her zaman
Ornek: 2 cekirdek ile 3 cekirdek arasinda yuzde 40 performans artan bir oyunda dorduncuyu ekleyince sadece yuzde 10 artisi oluyor. Nasil oluyorda her cekirdek ekleyisinde yuzde 40 olmasa bile yuzde 25-30 performans artisi olamiyor. Cunku olay fixed yani komplo. Shhh iki cekirdek var bunda kis gazi yanmasin :!
Birde dusunun ekranda gorunen ne kadar nesneyi CPU hesapliyor ki CPU guclenince FPS artiyor?
Senin bahsettiğin gibi olsa benchmark'larda fark olmaması lazım. 3dmark her türlü testi yapıp fark var diyorsa vardır. Cpu darboğaz yapıyor ki çok çekirdekli daha iyi bir işlemci takınca fps artıyor.
bunun birçok sebebi olabilir,mesela her threadin iş yükünün aynı olmaması buna sebep olabilir yada çekirdek sayısı artıp slave threadler tam güç çalıştığında master threade binen yük artığından master threadi işleyen çekirdekde buna yetişemediğinden master thread slave threadleri yavaşlatabilir,tabi 2. durum slave threadlerin birbirleriyle nekadar iletişime geçmeye çalıştığıyla alakalı bi durum,slave threadler birbirleriyle master thread aracılığıyla iletişime geçerler,iletişim artıkçada master threade dolayısıylada o threadi işleyen çekirdeğe daha fazla yük biniyo
Daha öncesinde Asus ve MSI'ın Bios desteği ile bu desteği vereceği duyurulmuştu. Gigabyte ise 700/800chipset anakartlarını 3.1 rev şeklinde piyasaya sunup satacaklar.
Peki benim aklıma gelen şu, aynı chipsete sahip iki Gigabyte anakarttan 3.1e ait olanın biosunu 3.0 a yüklesek Buldozer çalışmazmı, sonuçta bu işlemi Asus ve Msi sadece bios la haletmiş, Gigabyte neden soket değiştiriyor.
Acaba gerçekden bu işlem işlemciden tam kapasite ile faydalanmasını mı sağlayacak yoksa Gigabyte'ın bu hareketini ''eski anakartları yenileyip tekrar piyasaya sunmak'' olarak mı algılamalıyız, her ne kadar bu anakartlar eski olmasa da lafın gelişi, sonuç olarak buldozer işlemciler ilk olarak 900serisinde çalışacak denmişti, şimdi çıta 700chipsete kadar inmiş.
İçimden bir ses Gigabyte göz boyuyor diyor.
11 Haziran
7 Haziran
Mayıs' ın son haftası haberini bekliyorum
şahsen bende katılıyorum belki şuan ki 2500k ve 2600k ile aynı performansı verebilir belki ama 1366 nın yerini alacak 2011'i geçeceğini sanmıyorum bir ara intel ana kart sıkıntısında piyasaya süre bilseydi intelden iyi pazar payı alabilirdi ama şansını kaybetti şimdi buldozer geldikten kısa bir süre sonra intel 2011 leri piyasaya sürüp onu tekrardan ezecektir eğer geçerse bu benim şahsi görüşüm bende bir amd kullunıcısı olarak iyi fp ürünü olur diye bekliyorum işallah beklentilerimiz boşa çıkmaz.
daha öncede çıkan bir haberde i7 950 den daha hızlı olacağı yazıyordu 8 çekirdekli buldozerin zaten o zaman 2500k ile 2600k seviyesinde birşey olacak sanırsam
Not: bekle bekle nereye kadar beklemekten sıkıldım ve amd den intele geçiş yaptım bugün siparişi verdik 2500k ile p67a-gd65'i hadi hayırlısı