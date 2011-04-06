AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri 7 Haziran'da lanse edilebilir

AMD'nin merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için daha önce 11 Haziran olarak telaffuz edilen lansman etkinliğinin, gün ışığına çıkan yeni dökümanda 7 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Gigabyte'ın dökümanına göre lansman 7 Haziran'da yapılacak yani beklentilerin aksine resmi tanıtım Computex 2011 yerine Las Vegas'da yapılacak E3 Fuarı'dan gerçekleştirilebilir. Ancak konuyla ilgili olarak AMD'nin şu ana kadar yaptığı resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Bulldozer ailesi, FX4200, FX6200 ve FX8200 olmak üzere üç farklı seri altında dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerle lanse edilecek. Soket AM3+ formunda hazırlanan Bulldozer işlemcileriyle Intel'in Sandy Bridge ailesine rakip olmaya hazırlanan AMD, eş zamanlı olarak 9 serisi yeni yonga setlerini de lanse edecek. Yeni Bulldozer işlemcileriyle birlikte üreticiler, 9 serisi anakartlarında Nvidia'nın SLI teknolojisine de yer verebilecekler.