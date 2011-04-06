Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri 7 Haziran'da lanse edilebilir

8 yıl
19,2b
1
36
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri 7 Haziran'da lanse edilebilir
Tam Boyutta Gör

AMD'nin merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için daha önce 11 Haziran olarak telaffuz edilen lansman etkinliğinin, gün ışığına çıkan yeni dökümanda 7 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Gigabyte'ın dökümanına göre lansman 7 Haziran'da yapılacak yani beklentilerin aksine resmi tanıtım Computex 2011 yerine Las Vegas'da yapılacak E3 Fuarı'dan gerçekleştirilebilir. Ancak konuyla ilgili olarak AMD'nin şu ana kadar yaptığı resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Bulldozer ailesi, FX4200, FX6200 ve FX8200 olmak üzere üç farklı seri altında dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerle lanse edilecek. Soket AM3+ formunda hazırlanan Bulldozer işlemcileriyle Intel'in Sandy Bridge ailesine rakip olmaya hazırlanan AMD, eş zamanlı olarak 9 serisi yeni yonga setlerini de lanse edecek. Yeni Bulldozer işlemcileriyle birlikte üreticiler, 9 serisi anakartlarında Nvidia'nın SLI teknolojisine de yer verebilecekler.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri 7 Haziran'da lanse edilebilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10-10-10 8 yıl
Cok cekirdek daha cok koltuklu otobus degildir. Yada ayni yola daha cok otobus servisi koymak degildir !
youtube.com/...
Bilgi sahibi olmadan fikir uretmeyelim ortaligi kirletmeyelim copu gununde dokelim lutfen :]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Gelsede görsek nedir ne değildir artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atyay 8 yıl

10-10-10

Cok cekirdek daha cok koltuklu otobus degildir. Yada ayni yola daha cok otobus servisi koymak degildir !



nedir peki?

sana zahmet anlatı verde bizde öğrenelim bişeyler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl
@10-10-10
saçmalamışsın. aynı işlemi birden fazla threada yüklemek zordur ama oyunlarda birden fazla işlem türü bulunuyor. mesela çekirdeğin birinin fizik birinin yapay zekayı hesapladığını düşün(bu kadar basit değil tabi) dolayısıyla sürekli aynı yükte olmuyorlar bazen biri bazen diğeri daha fazla yükleniyor. dolayısıyla da verim %100 olmuyor her zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10-10-10 8 yıl
$u oyunlarda multi core destegi bekleyenler cok bekler. Yazilim muhendiliginde cok cekirdek optimizasyonu yapmak kadar zor bir olay yok. Cogu senior yazilimci bile ancak orta derecede optimize edebiliyor oda aylar yillar alan bir calisma ile. Kici kirik oyunlar icin her birine yilda 2-3 milyon dolar maas verip multi threading olarak yazdiracak oyun studyosu yok! Zaten o tur coderlar oyun sektorunde calismazlar. Mevcut oyunlarda nasil oluyorda testlerde cok cekirdekte hizlaniyor derseniz olay cok basit sistemde dortten az cekirdek tespit edilince yavaslatiliyor oyun dolayisi ile dort cekirdek iki cekirdekten hizli calismis oluyor.
Ornek: 2 cekirdek ile 3 cekirdek arasinda yuzde 40 performans artan bir oyunda dorduncuyu ekleyince sadece yuzde 10 artisi oluyor. Nasil oluyorda her cekirdek ekleyisinde yuzde 40 olmasa bile yuzde 25-30 performans artisi olamiyor. Cunku olay fixed yani komplo. Shhh iki cekirdek var bunda kis gazi yanmasin :!
Birde dusunun ekranda gorunen ne kadar nesneyi CPU hesapliyor ki CPU guclenince FPS artiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x_tol 8 yıl
10-10-10
$u oyunlarda multi core destegi bekleyenler cok bekler. Yazilim muhendiliginde cok cekirdek optimizasyonu yapmak kadar zor bir olay yok. Cogu senior yazilimci bile ancak orta derecede optimize edebiliyor oda aylar yillar alan bir calisma ile. Kici kirik oyunlar icin her birine yilda 2-3 milyon dolar maas verip multi threading olarak yazdiracak oyun studyosu yok! Zaten o tur coderlar oyun sektorunde calismazlar. Mevcut oyunlarda nasil oluyorda testlerde cok cekirdekte hizlaniyor derseniz olay cok basit sistemde dortten az cekirdek tespit edilince yavaslatiliyor oyun dolayisi ile dort cekirdek iki cekirdekten hizli calismis oluyor.

Ornek: 2 cekirdek ile 3 cekirdek arasinda yuzde 40 performans artan bir oyunda dorduncuyu ekleyince sadece yuzde 10 artisi oluyor. Nasil oluyorda her cekirdek ekleyisinde yuzde 40 olmasa bile yuzde 25-30 performans artisi olamiyor. Cunku olay fixed yani komplo. Shhh iki cekirdek var bunda kis gazi yanmasin :!

Birde dusunun ekranda gorunen ne kadar nesneyi CPU hesapliyor ki CPU guclenince FPS artiyor?



Senin bahsettiğin gibi olsa benchmark'larda fark olmaması lazım. 3dmark her türlü testi yapıp fark var diyorsa vardır. Cpu darboğaz yapıyor ki çok çekirdekli daha iyi bir işlemci takınca fps artıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atyay 8 yıl

10-10-10

Ornek: 2 cekirdek ile 3 cekirdek arasinda yuzde 40 performans artan bir oyunda dorduncuyu ekleyince sadece yuzde 10 artisi oluyor. Nasil oluyorda her cekirdek ekleyisinde yuzde 40 olmasa bile yuzde 25-30 performans artisi olamiyor. Cunku olay fixed yani komplo. Shhh iki cekirdek var bunda kis gazi yanmasin :!



bunun birçok sebebi olabilir,mesela her threadin iş yükünün aynı olmaması buna sebep olabilir yada çekirdek sayısı artıp slave threadler tam güç çalıştığında master threade binen yük artığından master threadi işleyen çekirdekde buna yetişemediğinden master thread slave threadleri yavaşlatabilir,tabi 2. durum slave threadlerin birbirleriyle nekadar iletişime geçmeye çalıştığıyla alakalı bi durum,slave threadler birbirleriyle master thread aracılığıyla iletişime geçerler,iletişim artıkçada master threade dolayısıylada o threadi işleyen çekirdeğe daha fazla yük biniyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 8 yıl
350-400TL civarına 6 Çekirdekli black edition piyasaya sürerlerse Bulldozer alırım, 4 çekirdekli bulldozerlerin fiyatları güzel olursa x4'de alabilirim, ayrıca phenom2'lerden daha pahalı ama performans olarak eşitse veya fazla fark yoksa phenom2 alırım, phenom 2 x6lar gereksiz zaten umarım bulldozer x4ler x6lar hatta x8lerde gereksiz olamaz, ama izlek sayısı ile göz doldurmayı başarıyor bulldozer, 8 Çekirdek 24 Sanal izlek ile performans çıtasını multi core destekli programlar olsun, oyunlar olsun yükselticektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
çıksada artık görsek neymiş ne değilmiş şu buldozerler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Anakart üreticileride mayıs son haftası am3+ modelleri piyasaya sunar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl
AMD, Nvidia SLI teknolojisine yer vererek gayet iyi birşey yapmış. Elinde artık 2 tane Nvidia kartı olan mecbur intel almayacak. Eğer performansları Sandy Bridge performanslarına yakın olursa intelin pastasından iyi pay alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
eskiden daha fazla mesaj atılırdı bu kadar sürede ,ancak zamanla insanlar laf değil ürünün kendisi gelse de ne imiş anlasak diyor. ( yada sadece ben mi diyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 8 yıl
Böylece Gigabyte kullanıcılarına geçmiş olsun, resimden de anlaşıldığı gibi Gigabyte sadece bios desteği ile Buldozer işlemci desteği vermiyor, revizyona gitmiş olduğu kesinlik kazandı, zaten sitesinde de SİYAH SOKET yapısına sahip anakartların AM3+ desteği vereceği belirtilmiş.
Daha öncesinde Asus ve MSI'ın Bios desteği ile bu desteği vereceği duyurulmuştu. Gigabyte ise 700/800chipset anakartlarını 3.1 rev şeklinde piyasaya sunup satacaklar.
Peki benim aklıma gelen şu, aynı chipsete sahip iki Gigabyte anakarttan 3.1e ait olanın biosunu 3.0 a yüklesek Buldozer çalışmazmı, sonuçta bu işlemi Asus ve Msi sadece bios la haletmiş, Gigabyte neden soket değiştiriyor.
Acaba gerçekden bu işlem işlemciden tam kapasite ile faydalanmasını mı sağlayacak yoksa Gigabyte'ın bu hareketini ''eski anakartları yenileyip tekrar piyasaya sunmak'' olarak mı algılamalıyız, her ne kadar bu anakartlar eski olmasa da lafın gelişi, sonuç olarak buldozer işlemciler ilk olarak 900serisinde çalışacak denmişti, şimdi çıta 700chipsete kadar inmiş.
İçimden bir ses Gigabyte göz boyuyor diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musasm 8 yıl
Ekran kartları için 3 ay onceden su kadar fark attık rakiplere diye boy boy karşılaştırma grafikleri yayınlayan AMD neden ayni politikayı işlemcilerde izlemiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Haziran sonu
11 Haziran
7 Haziran

Mayıs' ın son haftası haberini bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avatar751 8 yıl

musasm

Ekran kartları için 3 ay onceden su kadar fark attık rakiplere diye boy boy karşılaştırma grafikleri yayınlayan AMD neden ayni politikayı işlemcilerde izlemiyor?


şahsen bende katılıyorum belki şuan ki 2500k ve 2600k ile aynı performansı verebilir belki ama 1366 nın yerini alacak 2011'i geçeceğini sanmıyorum bir ara intel ana kart sıkıntısında piyasaya süre bilseydi intelden iyi pazar payı alabilirdi ama şansını kaybetti şimdi buldozer geldikten kısa bir süre sonra intel 2011 leri piyasaya sürüp onu tekrardan ezecektir eğer geçerse bu benim şahsi görüşüm bende bir amd kullunıcısı olarak iyi fp ürünü olur diye bekliyorum işallah beklentilerimiz boşa çıkmaz.
daha öncede çıkan bir haberde i7 950 den daha hızlı olacağı yazıyordu 8 çekirdekli buldozerin zaten o zaman 2500k ile 2600k seviyesinde birşey olacak sanırsam

Not: bekle bekle nereye kadar beklemekten sıkıldım ve amd den intele geçiş yaptım bugün siparişi verdik 2500k ile p67a-gd65'i hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19161 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve
5 etiket daha fx çıkış tarihi lansman cpu e3
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Mobee Nett Tablet 7 video inceleme 8 yıl "Bulut Bilişim nedir?" Yeni nesil veri yönetimi teknolojilerine ait tüm detaylar bu röportajda 8 yıl MSI N550GTX TI Cyclone 2 "Soğuk, sessiz ve daha hızlı" video inceleme 8 yıl Powercolor HD 6790 video inceleme "Orta alt seviyede hareketlilik devam ediyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim