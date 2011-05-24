AMD'nin Bulldozer yol haritası detaylandı; Daha fazla sayıda işlemci son çeyrekte geliyor

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri için AMD'nin takip edeceği model stratejisi de netleşmeye başladı. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, yakın zamanda pazara sunacağı Bulldozer tabanlı dört işlemci modeline ek olarak son çeyrekte de dört model duyuracak ve 2011'i yeni nesil 8 işlemci modeliyle kapatmış olacak. İlk etapta duyurusu yapılacak sekiz çekirdekli iki, altı çekirdekli bir ve dört çekirdekli bir işlemciye ek olarak son çeyrekte lanse edilecek modeller de bu işlemcilerin daha yüksek frekanslı versiyonları olacak ancak aynı güç tüketim değerini sunacaklar.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri modeline göre 8MB'a kadar L3 ve 8MB'a kadar L2 bellek kapasitesiyle gelecekler. Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecek olan işlemciler 9 serisi ankartlara ek olarak 8 serisi çipsete sahip olan bazı anakart modelleriyle de kullanılabilecekler. Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemcilerine rakip olarak konumlandırılan işlemcilerin resmi fiyat bilgileri henüz açıklanmamakla birlikte, en hızlı modelin 320 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olacak ve Bulldozer FX tabanlı sistemlerin 699$+ seviyesinden toplanabileceği belirtiliyor.