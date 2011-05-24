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AMD'nin Bulldozer yol haritası detaylandı; Daha fazla sayıda işlemci son çeyrekte geliyor

8 yıl
51,8b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer yol haritası detaylandı; Daha fazla sayıda işlemci son çeyrekte geliyor
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AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri için AMD'nin takip edeceği model stratejisi de netleşmeye başladı. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, yakın zamanda pazara sunacağı Bulldozer tabanlı dört işlemci modeline ek olarak son çeyrekte de dört model duyuracak ve 2011'i yeni nesil 8 işlemci modeliyle kapatmış olacak. İlk etapta duyurusu yapılacak sekiz çekirdekli iki, altı çekirdekli bir ve dört çekirdekli bir işlemciye ek olarak son çeyrekte lanse edilecek modeller de bu işlemcilerin daha yüksek frekanslı versiyonları olacak ancak aynı güç tüketim değerini sunacaklar.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri modeline göre 8MB'a kadar L3 ve 8MB'a kadar L2 bellek kapasitesiyle gelecekler. Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecek olan işlemciler 9 serisi ankartlara ek olarak 8 serisi çipsete sahip olan bazı anakart modelleriyle de kullanılabilecekler. Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemcilerine rakip olarak konumlandırılan işlemcilerin resmi fiyat bilgileri henüz açıklanmamakla birlikte, en hızlı modelin 320 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olacak ve Bulldozer FX tabanlı sistemlerin 699$+ seviyesinden toplanabileceği belirtiliyor.

AMD'nin Bulldozer yol haritası detaylandı; Daha fazla sayıda işlemci son çeyrekte geliyor
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7Mhz 8 yıl en beğenilen
Hocam şu resimlerin ortasına koyduğunuz DH logosunun daha şeffaf ya da daha ufak olanı yok mu? Aralardan okuyacağız derken gözümüz bozulacak valla.
Yaptığınız habere biraz saygınız olsun lütfen.
Hocam şu resimlerin ortasına koyduğunuz DH logosunun daha şeffaf ya da daha ufak olanı yok mu? Aralardan okuyacağız derken gözümüz bozulacak valla.Yaptığ...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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Lacano 8 yıl

erencexor

AMD beni şaşırt artık !
8 çekirdek 2006'da PS3te zaten var !
2006 teknolojisini 2011 de sunma bana
8 değil 16 çekirdekle çık karşıma !



PS3 Tam olarak 8 çekirdek değil inteldeki HT teknolojisine benzer bir teknoloji kullanılıyor yani o 8 in çoğu sanal çekirdekler.
erencexorAMD beni şaşırt artık !8 çekirdek 2006'da PS3te zaten var !2006 teknolojisini 2011 de sunma bana8 deği...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
Menow 8 yıl
Nm ufaltma süreci mühendisliğin ilerlemesine ve maddenin izin verdiği kadar ilerlemeye devam edecektir. Ne zaman olur X Nm değerine gelindiğinde telin üstünden geçirilecek elektrik aşırı dirençle karşılaşır ve aşırı ısı üretir, o zaman Nm küçülmesi biter. Bunu mühendisler şu anda zaten biliyorlardır ve Nm küçülmesinin nerede biteceğinin de farkındalardır. Biliyorsunuz ki ışık demetleriyle işlemci üretimi çalışmaları sürüyor... Tansistörü elbette ışıkla yapamazlar ama transistörlerden ne zaman kurtulurlar bilemiyorum... Belki belli voltajlarda ışığın kırılmasını sağlayarak 1 - 0 değerlerini üretebiliyorlarsa işte o zaman Nm olayı bambaşka bir boyut alacak. O zamanda ışık demeti kalınlığı devreye girer :)
Ama ışıkdaki Nm üfaltması çok daha esnek olacaktır.
Kim bilir INTEL laboratuarlarında belkide ışıkla çalışan işlemci testleri yapılıyordur bile.. Bir ara haberleri vardı hatırlayın. Son 1 yıldır bu haberler toz oldu gitti.
Yine millete teknolojiyi ağırdan satıp çok para kazanmak için teknoloji haberlerini ortadan yok ediveriyorlar...
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diemcizone 8 yıl
erencexor
AMD beni şaşırt artık ! 8 çekirdek 2006da PS3te zaten var !2006 teknolojisini 2011 de sunma bana 8 değil 16 çekirdekle çık karşıma !

Herşey çekirdekle bitmiyor, neden diyecek olursan daha çoğu programlar yazılımlar, işletim sistemleri vs 2 çekirdeği doğru dürüst tam verimli kullanamıyor. dediğiniz şu şekilde işe yarıyabilir ; 16 Çekirdekli işlemci uygulamayı açtıktan sonra denetliyecek kaç çekirdeği kullanabiliyor? diyelim 8 çekirdeği kullanabiliyor, 8 çekirdek boşta durmayacak! ya 16çekirdek tam olarak 8 çekirdek olarak çalışacak yani 2 çekirdek tek çekirdek olarak gözükecek yada yazılımla veya ufak çipler sayesinde tüm programları eşit olarak parçacıklara bölüp her çekirdek üzerine eşit orantıda dağıtıp aynı anda daha fazla işlem gücünden yararlanıp daha iyi performans sağlamasını başarması gerekmektedir. Bu dediğim teknoloji 2018'den önce gelmez kolay kolay, o bu değilde çekirdek arttırımı nereye kadar? hadi 64 Çekirdek işlemci oldu bunun için 1Nm üretim süreciyle üretildi işlemciler, çekirdek boyutları ufaldı vs. Peki 1Nm'ye inebildiklerini düşünüyorum 7nm varsayımını konu edinmeden. 1Nm'den sonra ne yapacaklar peki? 1KW elektrikle çalışan işlemciler çıkarsa şaşmayın, LN2 ile filan soğuturuz heralde :)
Yanıtla +2
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SEO-Uzmanı 8 yıl
AMD beni şaşırt artık !
8 çekirdek 2006'da PS3te zaten var !
2006 teknolojisini 2011 de sunma bana
8 değil 16 çekirdekle çık karşıma !
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Lacano 8 yıl

erencexor

AMD beni şaşırt artık !
8 çekirdek 2006'da PS3te zaten var !
2006 teknolojisini 2011 de sunma bana
8 değil 16 çekirdekle çık karşıma !



PS3 Tam olarak 8 çekirdek değil inteldeki HT teknolojisine benzer bir teknoloji kullanılıyor yani o 8 in çoğu sanal çekirdekler.
Yanıtla +7
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diemcizone 8 yıl
OverClocKing
Bu sefer hata çıkacağını düşünmüyorum. AMD salak değil ya bu kadar kısa bir süre içerisinde 2. defa hata yapsın.Üstelik Bulldozer dediğimiz işlemci 5 yıldır geliştiriliyor.Tabi belli olmaz yine de ama sanmıyorum yani.

hata olsa bile maks 200MHz arttırım yapabilirler yani ddr4 sata4 usb4 pci express 3 desteğinin geleceğini sanmıyorum, hatta bu saydıklarım bulldozer2 ilede olmayacaktır tahminimce Pciexpress 3 hariç tabiki. Belki 95W 3.4GHz olan işlemci 95W 3.6GHz olacaktır, büyük ihtimal mesela FX4100 kalkıp FX4150 veya FX4200 olarak ismi değiştirilip revizyona uğratılmış fiyatı düşürülmeden modeli ve frekansı değiştirilmiş revizyonu çıkabilir. max yapabilecekleri budur, belki revizyon ile pcı express 3 gelir o kadar yani daha pci express 2'yi kullanamazken 3 gereksiz zaten 3 ilede ufak düzenlemeler geliyor çığır açacak bişey yok bence çok saçma daha fazla beklemek. FX4100 serisinin oc potansiyeli çok iyi olacaktır bana göre :) 45Nm verimsiz phenomlar 3.9GHz voltajsız oc olabiliyorlarmış, bunlar bence 4GHz ve üzerine aşırtılabilecektir tahminimce. 8 Çekirdekli bulldozerlerin oc potansiyeli konusunda pek beklentim yok fakat fx6000ler phenom2 x4ler kadar oc potansiyeline sahip olacaklardır sanırım. Bakak görek :)
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7Mhz 8 yıl
Hocam şu resimlerin ortasına koyduğunuz DH logosunun daha şeffaf ya da daha ufak olanı yok mu? Aralardan okuyacağız derken gözümüz bozulacak valla.
Yaptığınız habere biraz saygınız olsun lütfen.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bu sefer hata çıkacağını düşünmüyorum. AMD salak değil ya bu kadar kısa bir süre içerisinde 2. defa hata yapsın.
Üstelik Bulldozer dediğimiz işlemci 5 yıldır geliştiriliyor.
Tabi belli olmaz yine de ama sanmıyorum yani.
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diemcizone 8 yıl
mertekin
Benim merak ettiğim acaba orta seviye bir bulldozer işlemci ve bulldozer anakartı kaç paraya alabileceğiz?

500TL'ye fx4 serisi + normal bi anakart alabilirsin Tahmin yürütmüyorum, öyle gözüküyor :)
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Firaristt 8 yıl
@diemcizone katılıyorum. benim de beklemekten sabrım dayanmayacak. çarpanı 1 arttırır aynı hıza çıkarım beklemeye değer mi? Zaten bu sene içerisinde çıkan olanlar ile arasında saat hızı dışında pek fark olucağını sanmam. haziran sonu gibi sistem toplamayı düşünüyorum(kısmet olursa) hali hazırdaki SB 2600K tabanlı bir sistem mi yoksa BullDozer FX 8130P tabanlı bir sistem mi toplasam diye düşünüp duruyorum. BullDozer mimarisi eğer beklediğim performansı verirse ve fiyatı da 700TL'e kadar olursa yeni sistemimde Bulldozer kullanabilirim. 5yıllık bir projeyi daha en baştan çorba yapıcaklarını sanmıyorsunuz heralde? HD5970 ilk çıktığında olur mu? zayıftır, destek gelmez deniyordu, kart çıktığında ilk alanlar en karlı çıkanlar oldu. Kullandıkları karlarına, yada başka bir örnek 2yıl kadar önce evdeki LCD TV'i aldığımızda 2000TL iken 1yıl sonra 400TL ucuzlamış. 1yıl sonrasını beklemek ve 400TL kar etmek mi alıp keyfini sürmek mi? x6'lar çıktığında alanlar bence iyi yaptılar çünkü kullandıkları karlarına oldu(uygun fiyata alanlar), 100-200TL ucuza alayım derken bir bakıyorsunuz 8-10ay geçmiş. Onu bekliyorsun başkası çıkmak üzere oluyor onu bekle bakıyorsun başkası, bunun sonu yok. en başta seçimini iyi yapıcan, sonrasında zaten kullandığın kar kalıyor. iyi bir sistem 1yıl içerisinde 0'ının fiyatı 400TL düşüyorsa 1yıl boyunca oyun oynayamadan durmak, binbir çileye beklemeye katlanmak ve 400TL az ödemek sonra birkaç ay sonra da ah keşke biraz daha bekleseydim de şunu alsaydım demek mi? 2seneye yakın hatta belki biraz daha fazla oluyordur heralde ben bilgisayarı yenilemeyi düşünüyorum. Ve bütün haberleri vs. yakından takip ediyorum ve gördüğüm kadarıyla beklemenin sonu yok. Ben biraz daha bekleyip 3.çeyreği veya yıl sonunu beklesem heralde seneye çıkacan ürünler aklımı çelicek onları bekleyeceğim ama sistem bir türlü yenilenmeyecek.Ama Haziran sonu gibi BullDozer'ler ve Corsair Force 3 serisi SSD'ler gelirse beklemeden almayı düşünüyorum. Daha oynamadığım çok oyun var hem onları tadını çıkartarak oynayabilicem, hem de beklemekten kurtulucam.Yani hem parça beklemekten hemde bir işim olduğunda ve biraz ağır bir işse saatlerce beklemek yerine dakikalar içinde işimi halledebilicem. Nerden baksak 2. parti bulldozerlerin gelmesi yıl sonunu bulucaktır, 6ay tadını çıakrtarak kullansam sistemi, fazladan ödeyeceğim 200-300TL'i sorun etmem, Çünkü keyfin yerini tutmuyor. Haa olursa yarı fiyatına veya 1/4 iner fiyat olarak o zaman düşünmek lazım ama iyi malın o kadar sürede o kadar ucuzladığı nerde görülmüş?(intel'in %50'lik indirimlerini saymıyorum)
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redoracle 8 yıl
'Fusion işlemci ailesinden farklı olarak birinci jenerasyon Bulldozer işlemcilerinde entegre grafik birimi olmayacağı için AMD’nin grafik özellikli çipset tasarımları bir süre daha devam edecek. 9 serisinin bu noktada iddialı olması beklenen modeli ise 880G’nin yerini alması beklenen 980G çözümü olacak.'Deniyordu ama burdaki tabloya göre ilk buldozerlerdede entegre grafik birimi(hd6450) olacak mı ve eğer varsa 980g anakart çıkmıyacak mı şimdi?
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mertekin 8 yıl
Benim merak ettiğim acaba orta seviye bir bulldozer işlemci ve bulldozer anakartı kaç paraya alabileceğiz?
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diemcizone 8 yıl
Arkadaşlar kafam karıştı şimdi bulldozer işlemcileri SMT desteği sunmayacakmıydı? 8 Çekirdekli işlemci buna göre 32 Çekirdek olarak gözükecek ve ona göre davranacaktı, 32 izlekli olucaktı mesela? çekirdek başına 4 izlek veya modül başına 4 izlek sunacaktı diye hatırlıyorum? ve 700$'ye FX4100 alabiliriz anca, işlemci + anakart için 500TL bütçe ayırdım beklemedeyim.
ve revizyona hemen uğramıyacaklardır, ufak güncellemeler gelebilir mesela 95W 3.2GHz ise 3.4GHz'ye yükseltirler. yani Phenom ile phenom2'deki gibi soket değişikliği, Üretim süreci, DDR2/DDR3 geçiş PCiexpress 2.1 ve sata3 + USB3 olayının bulldozerdede olacağını düşünmüyorum. ancak ddr4 bellekler çıkıcak, yaygınlaşacak, pci express 3 çıkacak ve yaygınlaşacak ancak öyle değişim olabilir. o zamanda bulldozer mimarisini ne kadar süsleselerde 6 çekirdekli intellerle yarışamıyacağı için bulldozer2lerle devam edecekler, bu durumda 200MHz'nin pek farkı olmayacaktır. Phenom ile Phenom2'de olanlar bi gecikmeden ötürü olmuştur. ve phenom ailesi acele ile üretimi tamamlanmıştır çok açık olmuştur. Bulldozer mimarisinde aynı şey olmayacaktır bu benim tahminim ve fikrim, benim sabrım kalmadı ilk jenerasyon alıcam temmuz gibi FX4 serisi Phenom2 x4 veya X6larla aynı fiyat aralığında ve daha iyi performans ve oc potansiyeli sunarsa memnuniyetle alacağım :)
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Ironpumper 8 yıl
resler
Anakart üreticileri sizden çift buldozer işlemci destekleyen ekonomik anakartlar bekliyorum.

Çift işlemciler günlük uygulamalar ve oyunlarda pek farketmiyor. Server uygulamalarında sadece kendini gösteriyor. Benchmark sonuçlarında da tek işlemcili anakartların çiftlilerle kafa kafaya olduğunu görüyoruz.. Dediğim gibi server uygulamaları hariç tabii..
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