Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin FX işlemci ailesi için Türkiye fiyatları şekilleniyor

7 yıl
39,7b
1
71
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi için Türkiye satış fiyatları da netleşiyor. Bulldozer mimarisini kullanan birinci nesil FX işlemci ailesi için 7 farklı model hazırlayan AMD, 12 Ekim'de bu modellerin ilk üç temsilcisi olan 8 çekirdekli FX-8150, 8 çekirdekli FX-8120 ve altı çekirdekli FX-6100 modellerini pazara sunacak. Bu üç modele ek olarak AMD'nin dört çekirdekli FX-4100 modelini de  aynı tarihte sunabileceği konuşuluyor ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi değil.
FX işlemci ailesinin yurt dışı için belirlenen resmi satış fiyatlarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylamıştık. 3.6GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar çıkabilen FX-8150 işlemcisi 245 dolar, 3.1GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar çıkabilen FX-8120 modeli 205 dolar ve 3.3GHz'de olan standart çalışma hızını 3.6GHz'e kadar yükseltebilen 6 çekirdekli FX-6100 modeli de 175 dolar seviyesinden kullanıcılarla buluşacak. Türkiye için satış fiyatları biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. TeknoBiyotik sitesi FX-8150'yi 281,75$, FX-8120'yi 235,75$, FX-6100'ü 201,25$ ve dört çekirdekli FX-4100  modelini de 132,25$ seviyesinden listelere almış durumda. 
Tamamı Soket AM3+ yapısında olan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil FX işlemciler, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede yüksek hız aşırtma başarımı vaad ediyorlar. Modül anlayışını esas alan yepyeni bir mikroişlemci mimarisi üzerine şekillenen FX işlemci ailesi, AMD'nin resmi dökümanlarına göre Intel tarafında Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerin karşısına konumlandırılacak.

http://www.teknobiyotik.com/donanim/islemci-cpu.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rodri 7 yıl en beğenilen
digisever
AMD FX-8150 passmarkın cpu benchmark testinde normal çalışmasında 8,681 puan alırken max turbo da çalıştığında 4.2 ghz de 10,127 gibi bir puan alacağını hesaplamak hiç te zor değil bu arada 2600k 9,969 puan alıyor normal çalışmasında burdan şunu çıkartabiliriz ki AMD FX-8150 bu hesaplara göre passmarkın testinde max ta çok az da olsa geçmeyi başaracak gibi görünüyor :)Passmarkın Cpu Benchmark Linki cpubenchmark.net/...

hocam fx-8150' nin turbosu varda 2600k'nın yok mu? fx-8150' nin "BULLDOZER FX" gibi heybetli bir ismi, rakibinden 4 çekirdek fazlası olupta geçememesi ve 30 watt fazla yakması iyi değil bence ;)
digiseverAMD FX-8150 passmarkın cpu benchmark testinde normal çalışmasında 8,681 puan alırken max turbo da çalıştığında 4.2 ghz de 10,127 gibi ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Esasında Digisever doğru söylemiş. Bakmayın kardeşim isterse 100 çekirdek olsun, Intel'in 4 çekirdek 2600K ile aynı performansı versin. Veya Biraz düşük performans olsun ama daha ucuz olsun. AMD iyidir. Anakart konusunda da üzmez. Bulldozer 2 de de aynı anakartların kullanılabileceğini düşünüyorum. Intel ise 2 yılda 4 kere pin değiştirdi. Bu kadar da yapılmaz.
AMD 8150 nin fiyatı şu an 281 ise OEM satan firmalarda biraz daha ucuz olacaktır. Atıyorum 265 olursa 2600K dan 318-265 = 53$+KDV yani 115 lira ucuz olacağı için bence tercih edilebilir. 115 liraya da daha fazla Ram veya biraz daha iyi ekran kartı alınarak sistemden aynı veya daha iyi performans alınması sağlanabilir.
Biz şimdi AMD ye destek sağlamazsak o zaman hakikaten o kadar senedir yaptığı yatırım boşa gider ve Allah korusun giderse biteriz. Sürünürüz valla. Demedi demeyin.
Ama destek sağlarsak da Ar-Ge bütçeleri de artar ve Intel ile daha rekabetçi olursa tüm işlemciler ucuzlar ve daha hızlı işlemcileri daha ucuza alırız...
Esasında Digisever doğru söylemiş. Bakmayın kardeşim isterse 100 çekirdek olsun, Intel'in 4 çekirdek 2600K ile aynı performansı versin. Veya Biraz düşük perform...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Towarscke 7 yıl
Gecmiste bana "Intel daha iyi islemciler uretiyor cunku cok iyi overclock oluyor" diyen arkadaslar; neden simdi "onemli olan overclocksuz performans" geyigi yapiyor veya benzer anlamda lafla soyluyorlar, onu bir anlayabilsek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 7 yıl
aslında bunun cevabını fazlasıyla iyi biliyoruz hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
Towarscke

Gecmiste bana "Intel daha iyi islemciler uretiyor cunku cok iyi overclock oluyor" diyen arkadaslar; neden simdi "onemli olan overclocksuz performans" geyigi yapiyor veya benzer anlamda lafla soyluyorlar, onu bir anlayabilsek..

Bu geçmiş meselesine girmemek lazım hocam. Geçmişte AMD bundan fazlaca yararlandı. Daha iyi OC olduğu çok tercih edildi. Hatta İntel uzun yıllar çarpan
kilidi açık işlemcileri alınabilir fiyatta değilken AMD çarpan kilitsiz işlemcileri uygun fiyatlara sundu. Üretim testlerini geçemeyen işlemcilerini çekirdek kapatarak daha uygun fiyattan verirken aynı zamanda uygun anakartları da beraberinde sunarken çekirdek açarak salt performasnı daha iyi fiyatla yukarı çekme imkanını hep sundu kendi kullanıcısına. Bunları yapmasaydı zaten piyasada olamazdı bunu da farkındayım. Aynı şekilde her ne kadar güçlü bir konumda olsa da ve daha iyi üretim teknolojisine pazarlama ve dağıtım ağına reklam gücüne ve yazılımcılar üzerinde de daha fazla etkisi olmasına rağmen
artık İntel'de kullanıcısına bunları sunmak zorunda. Geçen başka bir yerde gördüm mesajını Conroe işlemciler ve hava soğutma konusuna değinmişsin
1 ya da 2 dönem dışında zaten İntel her zaman daha performanslı işlemciler yaptı. Conroe işlemciler standart hızlarında zaten geride kalmıyordu.
İnetl'in sadece prescott işlemcilerde başarısızlığı oldu. Bunun da sebebi elindeki teknolojiyi kullanıcıya sunmak yerine kullanıcıyı yolmaya devam etme isteğinden başka bir şey değildi ve zaten bir daha böyle bir stratejik hata yapmadılar. Sadece Conroe'lar değil Pentium D ile de hem Türk OC'çular Dünya rekoru kırdılar.

Bulldozer serisi Fail'dir Hocam. Bunu kabul etmek lazımdır. Ayrıca bu seriyi burada savunmak veya kullanıcıyı pozitif olarak etkilemesini sağlamak
aynı zamanda kullanıcıya raf ömrü olmayacak işlemci aldırarak zarar vermek olacaktır. Biraz da artık başka konulara temas etmek lazımdır.
Mesela önümüzde PCİ-E 3.0 süreci vardır. Bu süreç her iki üreticiyi de yeni tasarımlara zorlamaktadır. Bakıyorum IVY B işlemciler ve PCI-E konusu olduğunda
yine kendini bilmez AMD fanları yine yeni chipset yine yeni işlemci muhabbeti yapmaktan öteye başka yorum getiremezken ben, peki AMD'nin kerameti nedir ki HD 7000 serisini ani kararla öne aldı ve PCI-E 3.0 kartlar yolda ama boardlar ve işlemciler nerde peki diye sorunca nasıl bir cevap alacağım?
Kimse o kadar da saf değil Hocam. Ekran kartlarını öne alıyorsun bunun getireceği performansın hele bir şimdiden tek GPU'lu kartla GTX580'i %45
HD6990 ve GTX590' ı belirdin bir farkla geçeceğini iddia etmeye başlıyorsun e bunun tam desteğini de IVY B işlemcilerden bekliyorsun.

6990'ın lansmanı yapıldığı gün ben sordum AMD'nin böyle güçlü bir tasarımla hem sentetik hem de oyun bazında en iyi skorları alacak İşlemci ve Board'u var mı? Yoksa yine bu testler X58 board ve Core i7 işlemcilerle mi alındı diye? 2 gün sonra baktığım başka bir konuda gerzeğin birinin içine işlemiş hem zırıl zırıl ağlıyor hem de bana sen böyle dedin şöyle dedin diye cevap veriyor. İyi de ben doğruyu söyledim ayrıca şahsına bir şey mi dedim?

Şimdi yine soruyorum? Henüz spekülasyondan ibaret olan, Ticari etiğe ve ahlaka sığmayan bir davranışta bulunarak bizim yeni kartımız şöyle uçacak böyle kaçacak diye her zaman ki gibi laf üretme sürecine başlayan ve kullanıcıları manüple etmekten başka birşey bilmeyen AMD tepe yönetimine soruyorum:
Gerçekten bu performansa sahip bir kart yaptığınızda bu kartlarla darboğaza girmeyecek işlemci de yapacak mısınız? Böyle işlemciler yaparsanız da şayet bunları bize 200-250 USD civarında sunacak mısınız? Yoksa yine İntel'inürettiği teknoloji ve işlemcilerden mi geçineceksiniz? Kartlarınız umduğunuz gibi çıkmaz yada hemen akabinde Nvidia geç veya erken yanıtını yine hem salt hem de OC bazında verdiğinde bir kaç gün sonra a bizim şu modelde shader açılıyor 7950@7970 oluyor'a mı sığıncaksınız. Sözde hatta sözde değil gerçekte 2,7 TeraFlopluk 6970 nasıl GTX560 TI'ın arkasında kalıyor OC ile peki?

Bu arada yüksek seviyede OC ile kullanılan 2500k ve 2600k işlemcilerde de sıkıntı olacağına adım gibi de eminim. BU işlemciler Conroe'lar kadar dayanıklı çıkmayacak. Ama kastettiğim 1,30-1,32v ve 4,3 ghz üstünde kullanımlar içindir. Çoğu anakartta bu seviye için tek tuş zaten var. Bunun üstünde kullanımlarda sıkıntılar çıkacaktır. İşlemci zamanla daha fazla voltaj isteyecektir.
Saygılar.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
f/p devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
OverClocK1ng

Esasında Digisever doğru söylemiş. Bakmayın kardeşim isterse 100 çekirdek olsun, Intelin 4 çekirdek 2600K ile aynı performansı versin. Veya Biraz düşük performans olsun ama daha ucuz olsun. AMD iyidir. Anakart konusunda da üzmez. Bulldozer 2 de de aynı anakartların kullanılabileceğini düşünüyorum. Intel ise 2 yılda 4 kere pin değiştirdi. Bu kadar da yapılmaz.AMD 8150 nin fiyatı şu an 281 ise OEM satan firmalarda biraz daha ucuz olacaktır. Atıyorum 265 olursa 2600K dan 318-265 = 53$+KDV yani 115 lira ucuz olacağı için bence tercih edilebilir. 115 liraya da daha fazla Ram veya biraz daha iyi ekran kartı alınarak sistemden aynı veya daha iyi performans alınması sağlanabilir.Biz şimdi AMD ye destek sağlamazsak o zaman hakikaten o kadar senedir yaptığı yatırım boşa gider ve Allah korusun giderse biteriz. Sürünürüz valla. Demedi demeyin.Ama destek sağlarsak da Ar-Ge bütçeleri de artar ve Intel ile daha rekabetçi olursa tüm işlemciler ucuzlar ve daha hızlı işlemcileri daha ucuza alırız...


2500k 202 USD + kdv. Maliyeti artık neyse bellidir. Yani bunun maliyetini aslında tabi İntel bilir. Her aşamasında üretim dağıtım gümrük perakende vb.. ile artarak fiyatlanır. Diyelim ki aslında maliyeti 50 USD olsun 2500k. 1000 USD 3960k'nında maliyeti bundan çok uzak değildir kar marjı yüksektir. Hocam İntel isteseydi AMD'yi çoktan batırırdı. 2500k ve 2600k 1 sene öncenin 1000 USD ve üstü işlemicilerine kafa tutan işlemciler olarak fiyatları belli. Bir de neticede performans farkı pek fazla değil ama hep 2600k işlemcisi ya da 1000 USd işlemciler kıyaslanıyor ama çoğunluğun ne aldığı da belli hocam. Yani kimse kusura bakmasın kardeşler ayıptır bu kadarda olmaz. Ben 6 aydır kullanıyorum Bulldozeride bekledim Nisan ayına kadar yani sandyyi yılbaşında almadım. Sen gidip ürüne hemen atlarsan AMD olsun İntel olsun Nvidia olsun acımaz. Acımayan da aslında kim? üstüne vergiyi ve TR fiyat farkını koyanlar. Destek olun AMD'ye de, verdiğniz paranın çoğu kime gidiyor aslında destek nereye bir daha hesaplayın. Kimse kusura bakmasın ben kendime yaşıyorum bu hayatı! 1,55 kurdan 370 TL fiyata 2500k almadım kur 1,90 oldu bir de bunu cezasını ben çekerken firmayı mı ödüllendireceğim.

-2011 yılı bitti nerdeyse. Zaten alan aldı satan sattı. Azıcık aklım varsa şöyle yapmayı yeğlerdim. Elimde Hala eski sistem varsa ama bu Phenom II tabanlı ise KAŞINMAZDIM.
-AMD zaten bu süreci hesaplayacak kadar vizyonu olan giden yılın farkında olan ama gelecek olan 2012'nin de parlak olmadığını, rakibi İntel'in de strateji ve pazarlamada daha üstün olduğunu ve belki daha pahalı fiyata satcağı k serisi işlemcileri tarhinde neden ilk defa daha uygun fiyatlardan (İntel'in tarzına göre demeyin. 330 TL'ye zar zor almıştım C2Duo e8500'ü yaklaşık 4 yıl önce.) sattığını da en başta anladığı için bu süreci uzattı diye düşünmekteyim. Herşey üretmekle bitmiyor zor olan üretmek değil satmaktır. Bu da piyasa koşullarıyla belirlenir. 2012 daha zor olacak sadece işlemci değil GPU pazarı içinde aynı beklentideyim. Bana göre 2. revizyon Bulldozer işlemciler beklenmeli ya da 4 çekirdek bir sisteminiz yoksa olası bir İntel indirimi beklenmeli. İntel almak için değildir bu tavsiyem o zaman Bulldozer işlemcilerde fX4 ya da Fx6 lar çok cazip olabilir AMD'nin karşılık vereceği bir indirimle. Kendinize destek olun arkadaşlar.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 7 yıl
teknobiyotik fiyatlari gibi olursa... turkiyede bu islemciler zor satilir.....kdv dahil 630 tl gosteriyor....480tl ye i5-2500k 730tl ye de i7-2600k satiliyo...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G&H 7 yıl
FX-8150 yaninda bide su sugutma verio daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trumpet 7 yıl
Firma kazıkçı olabilir . kimse kimseye zorla mal satmıyor - satamaz . Şu an için ön sipariş vermek zaten saçmalık olacaktır . Bekleyelim , diğer firmalar ne yapacaklar görelim .
Burada fanboy luk yapmak istemiyorum , ancak fx-8150 kesin benim olacak . Yemişim çektiği fazladan 30 wattı .Ayrıca , intel şöyle , intel böyle muhabbeti de saçma. Kimse kimseyi zorlamıyor intel yada amd alacaksın diye .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 7 yıl
Teknobiyotikte Phenom II x4 965 b.e. 312 tl ön siparişteki fx 4100 294 tl..Phenom serisinde bir fiyat düşüşü olmayacak mı?

Yakın zamanda çok para harcamadan sistem toplamam gerekiyor da şu an anakart-ram ikilisi olarak aklıma yatan MSI 760GM-P23 FX AM3+ var (125 watt ve 100 tl olduğundan dolayı) ve kingston 4 gb (2x2 dual kit) ddr3 1333 mhz (52 tl) var .. işlemci olarakta benim için 4 çekirdek gayet yeterli ikinci el althon II x4 veya Phenom II x4 düşünüyordum da fx 4100 üde bekleyebilirim yalnız bir sorum olacak ddr3 1333 mhz ile ciddi bir performans kaybı olur mu sistemde 1600mhz veya üstü mü (tabi buna bağlı olarak destekleyen anakartta değişir) ram bakmak gerekir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 7 yıl
boşuna birbirimiz yemeyelim. şurda 3 gün kaldı. çıksın işlemciler, görelim test sonuçlarını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackeR 7 yıl
yıllardır amd kullanırım, kulandırırım. çünkü amd, muadili intel işlemcilerden f/p olarak herzaman daha başarılı olmuştur.ha arada hiçbir fark yoksa dahi yine amd alırım.çünkü tekelleşmesini asla istemem intelin...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bundan 4-5 ay önce 2600k yı 600 liraya almıştım zaten. (590 küsürdü hatta). Biraz pahalı gibi ya da dolar yüksek olduğu için böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
mikroişlemci mimarisinden anlayan birisi olarak.(iddialı bulduysanız sorularınıza açığım-komut setini bulabildiğim herşeyi mikroişlemci avr denetleyici arm fpga v.b. ne varsa marka bağımsız olarak bağlayıp kullanabiliyorum.).intelin israil tasarım ofisinde çalışan kişilerin işlemcilere benchmark programlarında avantaj sağlayacak (super pi hesabı gibi,video dönüştürme için ayrık üniteler gibi v.s.) eklemeler yapması çok nadiren kullandığımız uygulamalar açısından hiç bir yarar sağlamıyor.ancak ve ancak bu tür işler ile ilgilenenler için bir avantaj söz konusu.çoklu çekirdek yada izlek desteği bulunmayan uygulamalar için yine aynı şekilde fazla çekirdek bir avantaj değil.gpular şu an itibariyle (aslında epeydir) cpulardan çok çok daha fazla işlem gücüne sahipler ve microsoft denen şirket bir çok uygulama gpu gücünüde devreye sokmuşken bu gücü kullanmakta geri kalıyor.benim nacizane fikrim makul olan iş görür bir işlemciyle beraber makul fiyatlı güçlü bir ekran kartı almak.x2 5200+ biostar t serisi anakart 4bg ram ve hd4650 ile microsoft visual studio, adobe creative web premium, ve ismini pek duymadığınız için birşey ifade etmeyecek (3dstudiomax falan değil) bir kaç cad cam programını rahatlıkla çalıştırabiliyorum.ülke kaynaklarını boşa çöpe atmayalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
39702 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
3 etiket daha fiyat amd fx
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi video inceleme 7 yıl Sony Tablet S video inceleme 7 yıl Video Haber: HTC Sensation XL lanse edildi, iPhone 4S ön siparişte, Nexus Prime netleşiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim