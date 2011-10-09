AMD'nin FX işlemci ailesi için Türkiye fiyatları şekilleniyor

AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi için Türkiye satış fiyatları da netleşiyor. Bulldozer mimarisini kullanan birinci nesil FX işlemci ailesi için 7 farklı model hazırlayan AMD, 12 Ekim'de bu modellerin ilk üç temsilcisi olan 8 çekirdekli FX-8150, 8 çekirdekli FX-8120 ve altı çekirdekli FX-6100 modellerini pazara sunacak. Bu üç modele ek olarak AMD'nin dört çekirdekli FX-4100 modelini de aynı tarihte sunabileceği konuşuluyor ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi değil.

FX işlemci ailesinin yurt dışı için belirlenen resmi satış fiyatlarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylamıştık. 3.6GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar çıkabilen FX-8150 işlemcisi 245 dolar, 3.1GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar çıkabilen FX-8120 modeli 205 dolar ve 3.3GHz'de olan standart çalışma hızını 3.6GHz'e kadar yükseltebilen 6 çekirdekli FX-6100 modeli de 175 dolar seviyesinden kullanıcılarla buluşacak. Türkiye için satış fiyatları biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. TeknoBiyotik sitesi FX-8150'yi 281,75$, FX-8120'yi 235,75$, FX-6100'ü 201,25$ ve dört çekirdekli FX-4100 modelini de 132,25$ seviyesinden listelere almış durumda.

Tamamı Soket AM3+ yapısında olan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil FX işlemciler, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede yüksek hız aşırtma başarımı vaad ediyorlar. Modül anlayışını esas alan yepyeni bir mikroişlemci mimarisi üzerine şekillenen FX işlemci ailesi, AMD'nin resmi dökümanlarına göre Intel tarafında Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerin karşısına konumlandırılacak.

http://www.teknobiyotik.com/donanim/islemci-cpu.html