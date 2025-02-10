AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarisine sahip en güçlü 3D V-Cache işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D için heyecan bekleyiş sürerken, yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak bu işlemciler, büyük perakende sitelerinde ön listelemeye girdi ve muhtemel fiyatları ortaya çıktı.

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D işlemcilerin "Ön" fiyatları açıklandı

AMD'nin merakla beklenen işlemcileri Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D'nin Amazon ve Newegg gibi büyük perakendecilerde ön listelemeye girdiği ortaya çıktı. Amazon'da bu işlemcileri bulmak zor olsa da, Newegg'de sayfaları aktif durumda. Ancak şu an için satışa sunulmadılar ve fiyatları doğrudan belirtilmiyor.

Tam Boyutta Gör Buna rağmen, ürünlerin stok durumunu takip eden bir web sitesi üzerinden elde edilen verilere göre, Ryzen 9 9900X3D için fiyat 599,99 dolar, Ryzen 9 9950X3D içinse 699,99 dolar olarak görünüyor. Newegg üzerinde bir başka listede ise Ryzen 9 9950X3D'nin fiyatı 712,40 dolar olarak görüntülenmiş. Ancak bu fiyatların resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

Bu fiyatlar, Ryzen 9 7900X3D ve 7950X3D'nin çıkış fiyatlarıyla birebir aynı. AMD, Ryzen 7 9800X3D modelinde 30 dolarlık bir fiyat artışına gitmişti ancak Ryzen 9 serisi için benzer bir zam öngörülmüyor. Bunun temel sebebi, Ryzen 7 serisi X3D işlemcilerinin yüksek talep görmesine karşın Ryzen 9 serisinin aynı seviyede rağbet görmemesi olabilir. Örneğin, Ryzen 7 5800X3D ve 7800X3D modelleri piyasaya sürüldüğünde büyük ilgi görmüş ve 9800X3D de benzer bir trend yakalamıştı.

Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.

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Yeni işlemciler hakkında tüm detaylara hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D, Mart ayında AMD'nin Radeon RX 9000 "RDNA 4" GPU serisiyle birlikte piyasaya sürülecek.

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AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D fiyatı ortaya çıktı