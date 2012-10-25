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AMD'nin FX-8350 işlemcisi 8 çekirdek aktif 8176MHz'e hız aşırtıldı

6 yıl
4,3b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin masaüstü sistemler için sunduğu en hızlı işlemcisi FX-8350, hız aşırtma konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Dresden, Alamnya'daki tesislerinden çıkan işlemci, standart olarak 4GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 3.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkış yapabiliyor. Soket AM3+ formunda olan işlemci, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımını temel alıyor. Her modülde çift tam sayı birimi ve paylaşımlı kayar nokta ünitelerine sahip olan FX-8350, 8GHz'in üzerine hız aşırtılarak önemli bir başarıya imza attı.
Hız aşırtma ile yakından ilgilenen kimi kullanıcılar için 8GHz yeni bir sınır değil. Ancak AMD'nin rekorunu iddialı kılan asıl nokta, ulaşılan hızda 8 çekirdeğin aktif olarak kulalnılması. Zira daha önce ulaşılan benzer pek çok hızda, genellikle stabiliteyi arttırabilmek adına kimi çekirdeklerin kapatıldığına hatta sadece tek çekirdeğin aktif edildiğine tanık olmuştuk. Haberimize konu olan çalışmayı daha da iddialı kılan bir başka detay ise tüm bellek kanallarının aktif olarak kullanılması. Bellek kontrolcüleri, özellikle AMD platformunda yıllardır işlemci içerisinde entegre olarak yer aldığında, yine daha yüksek stabilite elde etmek adına rekor odaklı hız aşırtma çalışmalarında genellikle tüm bellek kanalları aktif olarak kullanılmaz, daha çok tek bir bellek modülüne yer verildi. Ancak 8176MHz'e ulaşılan yeni rekor denemesinde tüm kanalların dolu olması da dikkat çekici bir detay.
Koreli hız aşırtma profesyoneli NAMEGT tarafından Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula-Z anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, işlemciyi soğutmak için kısaca LN2 olarak bilinen Sıvı Azot kullanımına gidilmiş. İşlemci baz frekansının 281,94MHz, çarpanın 29X ve vCore olarak bilinen işlemci çalışma geriliminin 1.4v seviyesinden 1.932v'ye yükseltildişği çalışmada, Samsung üretimi DDR3 belleklere yer verilmiş. Yukarıda CPU-Z ekran görüntüsünü bulabileceğiniz çalışma, 8 çekirdeğin aktif edilerek ulaşılan en yüksek frekans değerine karşılık geldiğini de not düşmek gerekiyor. Saf çekirdek performansı olarak Intel'in orta segmentteki işlemcilerine karşı konumlandırılan Vishera kod adlı ikinci nesil Fusion ailesi, görünen o ki hız aşırtma yetenekleriyle uzun süre konuşulacak gibi. Bu arada FX-8350'nin yurt dışında 199 dolarlık fiyat üzerinden satışa sunulduğunu da eklemiş olalım.

http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2546948 Yorum Yaz
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Rocky Balboa® 6 yıl en beğenilen
8 çekirdek aktif iken o değere ulaşmak cidden çok büyük bir başarı.
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Karl_marx 6 yıl
ucuzuburada.com/... beyler bu işlemci nasıl bilgi verirmisiniz
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codem 6 yıl
Merak ettiğim bir konu bu soğutma sistemini Türkiye'de kim kullanacak ve bu işlemci OC ne kadar dayanacak?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Fx'ler bu kadar iyi miydi ya?
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highgen 6 yıl
gerçekten bu hızlarda süper bir gelişme 8 çekirdeği de aynı aynda hele ki o hızda stabil çalıştırmak büyük bi başarı tebrikler amd ye


ayrıca fiyatta on numara olmuş
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astralsouls 6 yıl
Hel
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TNMUP 6 yıl
AMD Hyper Threadingi intelden alıp kullansa hız aşırtmayla elde edilen performans hız aşırtmasız elde edilebilir. AMD çok kaliteli işlemciler yapıyor ancak YAZILIM konusunda çok zayıflar.
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LeßroN 6 yıl
8 çekirdek aktifken iyi bir sonuç.
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TNMUP 6 yıl
95 watt olsa çok iyi olurdu...
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IBreak4LoveI 6 yıl
ne zaman gelicek bu türkiye piyasasına beklemekten sıkıldık arkadaş :)
gelsede alsak :P
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@lexiS 6 yıl
Çok iyi değer hele ki bütün çekirdekler aktif halde iken.
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emre1393 6 yıl
türkiye'ye de aynı fiyattan gelse keşke.
+gümrükten geçmez herhalde bu, fiyatını çarpıtsak da.
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aoktar 6 yıl
hmm leziz olmuş şimdi
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IceRulez 6 yıl
hocam şimdi o.c olmuş galiba
hep merak ederdim sürekli tek çekirdek ve 2 çekirdek ile o.c yaparlardı.bak 8 çekirdekte aktif sonunda bunuda gördüm gözüm açık gitmem artık
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huhuq 6 yıl
8çekirdek aktif ve 8ghz . iyimiş
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E_Aydin35 6 yıl
AMD her zaman hız aşırta konusunda öncülük yaptı. FX-8350 ilede bu potansiyelin hep var olacağını göstermiş oldu bize, 8 çekirdeğin aktif olması pek alışılagelmiş bir hız aşırtma seçeneği değil ancak bir farklılık yapılmış bence iyide olmuş.. Yakında daha yüksek saat hızlarının geleceğine inanıyorum :) Bunun yanında FX-8350'nin tam bir f/p işlemcisi olduğunuda söylemeye gerek yok sanırım bakalım Intel işlemcilerine karşı neler yapıcak ? :)
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