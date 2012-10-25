AMD'nin FX-8350 işlemcisi 8 çekirdek aktif 8176MHz'e hız aşırtıldı

AMD'nin masaüstü sistemler için sunduğu en hızlı işlemcisi FX-8350, hız aşırtma konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Dresden, Alamnya'daki tesislerinden çıkan işlemci, standart olarak 4GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 3.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkış yapabiliyor. Soket AM3+ formunda olan işlemci, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımını temel alıyor. Her modülde çift tam sayı birimi ve paylaşımlı kayar nokta ünitelerine sahip olan FX-8350, 8GHz'in üzerine hız aşırtılarak önemli bir başarıya imza attı.

Hız aşırtma ile yakından ilgilenen kimi kullanıcılar için 8GHz yeni bir sınır değil. Ancak AMD'nin rekorunu iddialı kılan asıl nokta, ulaşılan hızda 8 çekirdeğin aktif olarak kulalnılması. Zira daha önce ulaşılan benzer pek çok hızda, genellikle stabiliteyi arttırabilmek adına kimi çekirdeklerin kapatıldığına hatta sadece tek çekirdeğin aktif edildiğine tanık olmuştuk. Haberimize konu olan çalışmayı daha da iddialı kılan bir başka detay ise tüm bellek kanallarının aktif olarak kullanılması. Bellek kontrolcüleri, özellikle AMD platformunda yıllardır işlemci içerisinde entegre olarak yer aldığında, yine daha yüksek stabilite elde etmek adına rekor odaklı hız aşırtma çalışmalarında genellikle tüm bellek kanalları aktif olarak kullanılmaz, daha çok tek bir bellek modülüne yer verildi. Ancak 8176MHz'e ulaşılan yeni rekor denemesinde tüm kanalların dolu olması da dikkat çekici bir detay.

Koreli hız aşırtma profesyoneli NAMEGT tarafından Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula-Z anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, işlemciyi soğutmak için kısaca LN2 olarak bilinen Sıvı Azot kullanımına gidilmiş. İşlemci baz frekansının 281,94MHz, çarpanın 29X ve vCore olarak bilinen işlemci çalışma geriliminin 1.4v seviyesinden 1.932v'ye yükseltildişği çalışmada, Samsung üretimi DDR3 belleklere yer verilmiş. Yukarıda CPU-Z ekran görüntüsünü bulabileceğiniz çalışma, 8 çekirdeğin aktif edilerek ulaşılan en yüksek frekans değerine karşılık geldiğini de not düşmek gerekiyor. Saf çekirdek performansı olarak Intel'in orta segmentteki işlemcilerine karşı konumlandırılan Vishera kod adlı ikinci nesil Fusion ailesi, görünen o ki hız aşırtma yetenekleriyle uzun süre konuşulacak gibi. Bu arada FX-8350'nin yurt dışında 199 dolarlık fiyat üzerinden satışa sunulduğunu da eklemiş olalım.

http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2546948