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AMD'nin Fermi tabanlı Quadro'lara yanıtı: FirePro V9800

8 yıl
14,5b
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14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisiyle hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar arenasında milyonlarca adet GPU satarak rakibi Nvidia'nın önüne geçmeyi başaran AMD, aynı başarıyı profesyonel ekran kartı arenasında da tekrarlamak istiyor. Son yapılan piyasa araştırmasına göre Nvidia'nın %87.5 pazar payına (ikinci çeyrek sonuçları itibariyle) sahip olduğu profesyonel segment için çalışmalarını sürdüren AMD, firma tarihinin en güçlü FirePro modeli olan V9800'ü, Fermi tabanlı Quadro'lara karşı piyasaya sürüyor.

Açıklanan teknik özellikleri itibariyle Radeon HD 5870 modelinin profesyonel segmente yansıması olan FirePro V9800, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde 6 adet Mini-DisplayPortu bulunan ve Eyefinity teknolojisiyle aynı anda 6 monitöre destek sunabilen FirePro V9800, 30-bit görüntü iş hattı desteği ile birlikte OpenCL 1.0 ve Stereoscopic 3D teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Isıl güç tasarımı 225 Watt olan yeni model, 3500$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bence bu ürünle birlikte nvidia pro ekran kartı pazarını da kaptırır:)
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Tolgá 8 yıl

DH Misafiri
bence bu ürünle birlikte nvidia pro ekran kartı pazarını da kaptırır:)

Bir ürünlemi kaptıracak
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sadtneverdie 8 yıl
quadro 6000 i yine geçemez üstelik fiyatları da eskisi akdar ucuz değil arada pek fark yok.
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lordrdley 8 yıl
ah şu 3d oyuncular içinde 5xxx serisine gelse. =(
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St Batuhan 8 yıl
Bence bu kartlar biraz fazla pahalı. Soft Modlar gördükten sonra cidden ucuk geliyor ama celallenmeyin zira kullanılıs sekliyle falan cidden paranın karsılıgını veriyor. Ustaların vazgecilmez serileri tamam ama yine de AMD bence asıl rekabeti burda baslatıp güclü modelleri ucuza satsa inanın bana sürümden kazanır gibi piyasayı domine edebilir. Zira en azından Görsel Efekt tabanlı filmler ve uygulamalar icin artık yaygınlasma dönemini geciriyoruz.
Velhasılkelam Stereoscopic 3D artık ATI'de olucaksa eskisi gibi 3. parti mi yoksa dahili olarak gelen bir sistemle mi saglanıcak??? Varsa bunda ki gibi sistemi hangi kartlarda var acaba ???
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El Mukteda 8 yıl
çok deli para, nvidia'nın profesyonel alana yönelmesi boşuna değil ama bu kartları kullananların sayısı oyuncuların yüzde kaçıdır acaba?
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mustiki212 8 yıl
işlem kapasiteleri genelde bulundugu model serisinden daha yüksek oluyor..birde yanılmıoyrsam işleme şekillleri farklı normal ekran kartlarına göre...Bariz fark yaratacak ayrılık var diye biliyorum..
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lzerk 8 yıl
yapısal olarak ne fark var bu kartlarla normal ekran kartlarında?
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Tanarri 8 yıl
performansı quadro yanında nakadar iyi bilmiyorum ama nvidianın yanında sudan ucuz olduğu kesin :)
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hapocod 8 yıl
5870 in fire pro modeli
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