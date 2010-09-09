AMD'nin Fermi tabanlı Quadro'lara yanıtı: FirePro V9800

DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisiyle hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar arenasında milyonlarca adet GPU satarak rakibi Nvidia'nın önüne geçmeyi başaran AMD, aynı başarıyı profesyonel ekran kartı arenasında da tekrarlamak istiyor. Son yapılan piyasa araştırmasına göre Nvidia'nın %87.5 pazar payına (ikinci çeyrek sonuçları itibariyle) sahip olduğu profesyonel segment için çalışmalarını sürdüren AMD, firma tarihinin en güçlü FirePro modeli olan V9800'ü, Fermi tabanlı Quadro'lara karşı piyasaya sürüyor.

Açıklanan teknik özellikleri itibariyle Radeon HD 5870 modelinin profesyonel segmente yansıması olan FirePro V9800, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde 6 adet Mini-DisplayPortu bulunan ve Eyefinity teknolojisiyle aynı anda 6 monitöre destek sunabilen FirePro V9800, 30-bit görüntü iş hattı desteği ile birlikte OpenCL 1.0 ve Stereoscopic 3D teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Isıl güç tasarımı 225 Watt olan yeni model, 3500$ seviyesinden satışa sunuluyor.