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AMD'nin Fusion LIano serisi yeni mobil işlemcilerinin tamamı detaylandı

8 yıl
21,3b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Haziran ayında duyurmaya hazırlandığı Sabine kod adlı dizüstü bilgisayar platformuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. LIano kod adını taşıyan yeni nesil Fusion işlemci ailesinin kullanıldığı Sabine platformu, AMD'nin güncel Danube platformunun yerini alacak ve Intel'in Huron River kod adlı Sandy Bridge platformuna karşı AMD'nin en güçlü kozu olacak. Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi LIano kod adlı Fusion işlemcileri, mikroişlemci tasarımı açısından radikal yenilikler içermiyorlar. Huksy kod adı verilen ve hali hazırda Phenom II ve Athlon II işlemcilerinde kullanılan K10.5 mimarisinin 32nm üretim teknolojisine uyarlanarak güncelleştirilmiş yeni bir versiyonu olarak tanımlanan çekirdek tasarımının kullanıldığı işlemcileri iddialı kılan asıl nokta entegre grafik birimleri zira bu işlemciler, Sandy Bridge ailesine göre %325'e varan oranda daha yüksek grafik performansı vaad ediyorlar. Üstelik eklenen grafik birimine rağmen yeni üretim teknolojisi sayesinde işlemcilerin enerji verimliliği de önemli oranda geliştirilmiş.

AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en hızlı Fusion L1ano işlemcisi A8-3530MX olacak. Firmanın mevcut yol haritasına göre 2012 öncesinde bu işlemciden daha hızlı bir çözüm çıkması beklenmiyor. Standart olarak 1.9GHz'de çalışan ve TurboCore teknolojisiyle 2.6GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdekli işlemci, 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 1600MHz'e kadar DDR3 ve 1333MHz'e kadar DDR3L bellek desteği sunan işlemci, 400x paralel işlemcili Radeon HD 6620G entegre grafik birimiyle geliyor. 444MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, bu sınıftaki en güçlü grafik çözümü olarak gösteriliyor. Ayrıca daha yüksek performans uygulamaları için çift GPU desteği de sağlanıyor yani A8-3530MX işlemcili bir sistemi aynı zamanda harici bir ekran kartı ile donatarak çift GPU'lu kurulum elde edebilmek mümkün. AMD'nin ikinci en hızlı Fusion L1ano mobil işlemcisi ise A8-3510MX olacak. A8-3530MX ile benzer özelliklere sahip olan işlemci farklı olarak 1.8GHz/2.5GHz hızlarında görev yapıyor.

Yeni işlemciler arasında Fusion A8-3500M'in ayrı bir yeri var. Zira bu işlemci, dört çekirdekli modeller arasında ısıl tasarım gücü 35 Watt olan en güçlü çözüm. Standart olarak 1.5GHz'de çalışan işlemci TurboCore teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebiliyor. Düşük saat hızları ve buna bağlı olarak 35 Watt'a çekilen TDP değeri haricinde Fusion A8-3500M, kendinden daha hızlı olan diğer iki model ile benzer karakteristiğe sahip. Fusion A6-3400M ve Fusion A4-3300M serisi işlemcilerde ise işin rengi biraz daha değişiyor. A6 serisindeki işlemciler dört çekirdekli olup 320x paralel işlemcili Radeon HD 6520G entegre grafik birimiyle gelirlerken, A4 serisindeki işlemciler çift çekirdekli olup 240x paralel işlemcili Radeon HD 6480G entegre grafik birimine sahipler. Bu noktada dikkat çeken bir diğer detay ise Fusion A4 işlemcilerinde çekirdek sayıları ve Seviye 2 bellek kapasiteleri yarı yarıya azalmış olmasına ve daha zayıf entegre grafik birimiyle donatılmalarına rağmen diğer modeller gibi 35-45Watt TDP ile gelmeleri.

AMD'nin dikkat çeken bir diğer işlemcisi ise Fusion E2-3000M olacak. Bu işlemci Fusion A4 ve üzeri modellerden farklı olarak Sabine platformu yerine Ocak ayında lanse edilen netbook/giriş seviyesi notebook odaklı Brazos platformunun bir parçası olacak. Ancak Husky çekirdek tasarımını temel alması, sahip olduğu gelişmiş entegre grafik birimi ve TurboCore teknolojisi ile yüksek frekans desteği gibi etmenler nedeniyle 9 Watt ve 18 Watt'lık Fusion E400 serisi işlemcilerden farklı olarak 35 Watt TDP ile gelecek. 160x paralel işlemcili Radeon HD 6380G entegre grafik birimine sahip olan işlemci, A serisi Fusion işlemcilerinden farklı olarak Blu-ray 3D desteğine sahip olmayacak. Üçüncü çeyrekte çıkması beklenen 1MB Seviye 2 bellek kapasiteli ve 80x paralel işlemcili Radeon HD 6320 entegre grafik işlemcili Fusion E-450 işlemcisiyle kıyaslandığında çok daha yüksek performans sunacğa anlaşılan Fusion E2-3000M işlemcisiyle AMD muhtemelen Sandy Bridge tabanlı ve düşük güç tüketimli mobil Pentium işlemcilerini temel alacak.


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Batuist 8 yıl en beğenilen
AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlar aynı kategorideki intel çözümlere göre daha ekonomik oluyorlar. Fusion işlemcilerin kendini belli edeceği esas nokta sanırım dizüstü segmenti. Grafik kartı alanında dizüstlerinde kendine ciddi yer edindikten sonra hem grafik hemde işlemci tercihi yönünde AMD tarafına doğru ciddi bir kayma öngörüyorum ben. Üreticilerinde AMD platformuna ait intel kadar model çıkarması beklenebilir. AMD çok sağlam geliyor. Anlaşılan son bir kaç yıldır dersine iyi çalışmış.
AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlar aynı kategorideki intel çözümlere göre daha ekonomik oluyorlar. Fusion işlemcilerin kendini belli edeceği esas nokta sanırım d...
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xer13 8 yıl
Amd yeni sistemleri ile dizüstü pazarına çok harika bir girişe hazırlanıyor.Düşük güç tüketimi,iyi performans ve uygun fiyat anlayışı ile inteli fena vuracağa benziyor.
A8 3530MX eklentilerle bayağı güçlü bir makinaya dönüşebilir.Hiç olmazsa İ7 2920xm gibi uçuk fiyatta satılmayacaklar.Amd f/p dizüstü sistemi
A8-3530MX
8GB DDR3 1600MHZ RAM
80GB SSD DİSK
6770M EKRAN KARTI
ek olarak sistemde olsa harika olur.
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tuturox 8 yıl
AMD gerçekten fusion işlemcilerle beklediğini alacak gibi duruyor. Ve dizüstü segmentinde hem intele işlemci anlamında çok iyi rakip olacak fiyatın cazibesiyle inteli gölgede bırakacaktır. Merakla fusion ürünlerin çıkışını bekliyor olacağım.
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Firaristt 8 yıl
@ScreanAiMFire kesinlikle katılıyorum. Sonuçta işlemci yönünde gelişmeler sayesinde artık güncel birçok işlemci oyunlar için yeterli performansı sunabiliyor ve iş e.kartına bakıyor haliyle. A8-3500M tahminimce işlemci yönünden yeterli performansı sunacaktır, entegre grafik birimi zaten tek başına bile giriş-orta ayarlarda oynatmaya yeterli düzeyde ancak yanına bir tane de HD 6670M gibi bir kart, 4GB ram ve 64bit win7 üzerine hızlı bir HDD tadından yenmez heralde :D
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janparey 8 yıl
l3 önbelleklerden hiç bahsedilmemiş.galiba amd nin desktop işlemcilerini mobilize etmek için kırptığı özelliklerden biride bu.ama yinede i5'lerde 3mb önbellek olduğunu düşünürdek yinede iyidir.
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ScreamAiMFire 8 yıl
Phenom işlemciler dizüstülerde zaten başarılıydı tek problem güç tüketimiydi onuda nm küçülmesiyle çözmüşler. Phenom + 400sp entegre grafik birde harici olara 6670mob koysalar hybrid CF yapılır acayip keyif alınır.
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devrimdoga 8 yıl
@Batuist
+1 Yine doğru söze ne denir hocam :)
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Batuist 8 yıl en beğenilen
AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlar aynı kategorideki intel çözümlere göre daha ekonomik oluyorlar. Fusion işlemcilerin kendini belli edeceği esas nokta sanırım dizüstü segmenti. Grafik kartı alanında dizüstlerinde kendine ciddi yer edindikten sonra hem grafik hemde işlemci tercihi yönünde AMD tarafına doğru ciddi bir kayma öngörüyorum ben. Üreticilerinde AMD platformuna ait intel kadar model çıkarması beklenebilir. AMD çok sağlam geliyor. Anlaşılan son bir kaç yıldır dersine iyi çalışmış.
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BarGoS 8 yıl
:o
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01Mrt 8 yıl
Düşük güç tüketimi ve ekran kartı performansından dolayı HTPC, Download PC ve Dizüstü sektöründe gelecek vadediyor...
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