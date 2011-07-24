AMD'nin Fusion-A8 3850 işlemcisi 5GHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı Fusion-A serisi işlemcilerin en hızlısı olan A8-3850'nin çalışma frekansı, profesyonel hız aşırtmacılar tarafından 5GHz'e yükseltildi. Gigabyte'ın GA-A75-UD4H anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Sıvı Azot kullanılarak -195 derecede çalıştırılan işlemcinin çalışma gerilimi, 1.42v'den 1.74v'ye, standart FSB hızı ise 100MHz'den 174MHz'e yükseltilerek işlemcinin çalışma hızı 5046MHz'e çıkartıldı.
Athlon II ve Phenom II işlemcilerin 6GHz, 7GHz seviyelerine çıktığını düşünürsek 5GHz çok iddialı bir değermi gibi görünmeyebilir ancak bu noktada işlemcinin fiziksel özelliklerini dikkate almak gerekiyor. Bilindiği üzere Fusion-A serisi işlemcilerde modeline göre 400x paralel işlemcili entegre grafik birimi, PCIe kontrolcüsü ve kuzey köprüsü yetenekleri gibi gelişmiş entegre özelliklere yer veriliyor ve işlemci çekirdekleri gibi entegre grafik birimi de çalışmalarını bellek kontrolcüsünü üzerinden gerçekleştiriyor. İşte bu nedenlerden ötürü, Fusion-A8 serisinin diğer işlemcilerin ulaştığı seviyelere çıkması pek olası değil.
Ancak AMD, Fusion-A8 serisi işlemcileri hız aşırtmacılar nezdinde daha iddialı bir noktaya getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce dünyada ilk defa bizim duyurduğumuz Fusion-A8 3870 yıl sona ermeden önce pazardaki yerini almış olacak. Bu işlemcinin özelliği çarpan kilidinin açık olarak gelmesi ve bu sayede kullanıcıları FSB ile çok fazla uğraşmadan sadece çarpanı arttırarak daha yüksek hızlara çıkabilmelerine olanak tanıması.
Haberimizin sonuna gelirken, hız aşırtma ile 5GHz'e yükseltilen Fusion-A8 3850 işlemcisinin genel özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 2.9GHz'de çalışan işlemci 4MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile geliyor yani her çekirdek için 1MB L2 bellek bulunuyor. Phenom II'lerden farklı olarak L3 bellek birimi olmayan işlemcide, 600MHz'de çalışan ve 400x Radeon çekirdeğine - paralel işlem birimi- sahip olan Radeon HD 6550D entegre grafik birimi bulunuyor.
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crosshair IV formula yada 100 tl farkla V
penehom II X4
yada anakart alma varsa
XFX 6850 B.E. her türlü oyunuda oynarsın renderda yaparsın
Penehom X4 yeni mi çıktı ?
ne yalan söyliyim bende beya render yapıyorum video kameramdan ve bluray diskleri 720p 1080p olarak rander yapıp upload ediyorum işlemciye O.C yapıp 4.3 GHZ çıkartabiliyorum ve arkadaşın pc si ile aralarında aynı videoda 5-10 sn. zaman farkı oluyo hadi 40 sn fark olsun fazla fazla 300 tl nerde 700 tl nerde bilmiyorum zevk ve renk meselesi tek demek istediğim AMD işlemcileri yerin dibine sokulucak kadar kötülemeye gerek yok bence dediğim gibi intel güçlü ama o kadar abartmayın tüketim çılgınlığına gerek yok İNTEL yada AMD türk malı değil neden daha fazla para harcıyım en fazla 1 dk fark eder
Burada kullanilan ramlerin hizi da on plana cikmis.
Oyun testlerinde DDR3-1333 ve DDR3-1866 ramler arasinda birkac fps fark vardir.
DD3-2000 CL7 ramler ile zan ediyorum ki birkac fps daha artis saglanabilir.
Tamamen kullanım amacına bağlı. Ben 2500k kullanıyorum ve pc'de ekran kartı takılı değil onboard bana yeterli oluyor ama bi render alacağım zaman işlemci çok fark ediyor. Bu nedenle bana 2500k daha yararlı oluyor. Önceki işlemcim Amd iken render alırken pcyi kulllanamıyordum, şimdi ise arkaplanda webte takıolabiliyorum. Yani intele hayrına işlemci almıyoruz. Genelleme yapmayalım