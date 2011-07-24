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AMD'nin Fusion-A8 3850 işlemcisi 5GHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
21,3b
1
30
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion-A8 3850 işlemcisi 5GHz'e hız aşırtıldı
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AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı Fusion-A serisi işlemcilerin en hızlısı olan A8-3850'nin çalışma frekansı, profesyonel hız aşırtmacılar tarafından 5GHz'e yükseltildi. Gigabyte'ın GA-A75-UD4H anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Sıvı Azot kullanılarak -195 derecede çalıştırılan işlemcinin çalışma gerilimi, 1.42v'den 1.74v'ye, standart FSB hızı ise 100MHz'den 174MHz'e yükseltilerek işlemcinin çalışma hızı 5046MHz'e çıkartıldı.
Athlon II ve Phenom II işlemcilerin 6GHz, 7GHz seviyelerine çıktığını düşünürsek 5GHz çok iddialı bir değermi gibi görünmeyebilir ancak bu noktada işlemcinin fiziksel özelliklerini dikkate almak gerekiyor. Bilindiği üzere Fusion-A serisi işlemcilerde modeline göre 400x paralel işlemcili entegre grafik birimi, PCIe kontrolcüsü ve kuzey köprüsü yetenekleri gibi gelişmiş entegre özelliklere yer veriliyor ve işlemci çekirdekleri gibi entegre grafik birimi de çalışmalarını bellek kontrolcüsünü üzerinden gerçekleştiriyor. İşte bu nedenlerden ötürü, Fusion-A8 serisinin diğer işlemcilerin ulaştığı seviyelere çıkması pek olası değil.
Ancak AMD, Fusion-A8 serisi işlemcileri hız aşırtmacılar nezdinde daha iddialı bir noktaya getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce dünyada ilk defa bizim duyurduğumuz Fusion-A8 3870 yıl sona ermeden önce pazardaki yerini almış olacak. Bu işlemcinin özelliği çarpan kilidinin açık olarak gelmesi ve bu sayede kullanıcıları FSB ile çok fazla uğraşmadan sadece çarpanı arttırarak daha yüksek hızlara çıkabilmelerine olanak tanıması.
Haberimizin sonuna gelirken, hız aşırtma ile 5GHz'e yükseltilen Fusion-A8 3850 işlemcisinin genel özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 2.9GHz'de çalışan işlemci 4MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile geliyor yani her çekirdek için 1MB L2 bellek bulunuyor. Phenom II'lerden farklı olarak L3 bellek birimi olmayan işlemcide, 600MHz'de çalışan ve 400x Radeon çekirdeğine - paralel işlem birimi- sahip olan Radeon HD 6550D entegre grafik birimi bulunuyor. 
AMD'nin Fusion-A8 3850 işlemcisi 5GHz'e hız aşırtıldı
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axiadam 7 yıl
Kismetse yarin MSI A75MA-G55 ve A8-3850 islemci deneyimlerimi paylasacagim
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alpa07 7 yıl
?
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shadowosman 7 yıl
i7 2600k parasına alınıcaklar
crosshair IV formula yada 100 tl farkla V
penehom II X4
yada anakart alma varsa
XFX 6850 B.E. her türlü oyunuda oynarsın renderda yaparsın
[IMG]http://i861.photobucket.com/albums/ab172/shadowosman/MY%20PC%201/101_0780.jpg[/IMG]
1 Yanıt Yanıtla
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TeufeL-07 7 yıl
Ben hala anlamış değilim. Şimdi bu AMD Fision işlemciler ile harici ekran kartımıza extra performansmı sağlayacak (sağlayacaksa bu performans %kaç ) ? Yoksa onboard gibi ikisi ayrımı iş görecek ?
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BraveHeart 7 yıl shadowosman
shadowosman
i7 2600k parasına alınıcaklar
crosshair IV formula yada 100 tl farkla V
penehom II X4
yada anakart alma varsa
XFX 6850 B.E. her türlü oyunuda oynarsın renderda yaparsın
[IMG]http://i861.photobucket.com/albums/ab172/shadowosman/MY%20PC%201/101_0780.jpg[/IMG]


Penehom X4 yeni mi çıktı ?
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asdd112233 7 yıl
şuan için pek alınası değiller anakartları pahalı ve kolay bulunmuyo onun yerine phenom II x4 almak daha mantıklı olur diye düşünüyorum
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captaincato 7 yıl
Yani şu şöyle uçar bu böyle kaçar demek anlamsız olur evet en üst performansta intel iyi fakat ödediğiniz parayı hakediyormu yada kullanım alanınız nedir bunlar önemli 1 2 sn kazanıcam demek yada performans testinde 1 2 dakika hızlı olucam demek nedir amd olmasa inteli okadar ucuz alabilecekmisiniz ucuz derken (yine pahalı ) en azından uçuk değil.Ayrıca render ederken takılma felan olmuyor bende oda ilginç amd semprondu heralde kullandığın işlmci 2500k ile yakın performans göseren bir amd kullanmadığın belli.o işlemciye 300$ verirsin bende amd ye 180-200 verir 1090t 1100t alırım ayrıca anakartımda buldozeri destekler sen ise yeni çıkacak intel için yeni anakart alırsın.Tabi bu ekonomi ile alakalı ama intel kullanıyorsun diye amd yi aşağılamana gerek yok.F/p önemli ise amd ben para saçarım diyorsan intel.(profesyonel kullanım alanları kendi ihtiyacına göre tabiki yüksek konf alırlar o ayrı)
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shadowosman 7 yıl
mugurgok
@shadowosmanTamamen kullanım amacına bağlı. Ben 2500k kullanıyorum ve pcde ekran kartı takılı değil onboard bana yeterli oluyor ama bi render alacağım zaman işlemci çok fark ediyor. Bu nedenle bana 2500k daha yararlı oluyor. Önceki işlemcim Amd iken render alırken pcyi kulllanamıyordum, şimdi ise arkaplanda webte takıolabiliyorum. Yani intele hayrına işlemci almıyoruz. Genelleme yapmayalım

ne yalan söyliyim bende beya render yapıyorum video kameramdan ve bluray diskleri 720p 1080p olarak rander yapıp upload ediyorum işlemciye O.C yapıp 4.3 GHZ çıkartabiliyorum ve arkadaşın pc si ile aralarında aynı videoda 5-10 sn. zaman farkı oluyo hadi 40 sn fark olsun fazla fazla 300 tl nerde 700 tl nerde bilmiyorum zevk ve renk meselesi tek demek istediğim AMD işlemcileri yerin dibine sokulucak kadar kötülemeye gerek yok bence dediğim gibi intel güçlü ama o kadar abartmayın tüketim çılgınlığına gerek yok İNTEL yada AMD türk malı değil neden daha fazla para harcıyım en fazla 1 dk fark eder
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Solid State Disk 7 yıl
Islemcinin icine entegre olarak gelen GPU, sistem ramlerini kullaniyor.
Burada kullanilan ramlerin hizi da on plana cikmis.
Oyun testlerinde DDR3-1333 ve DDR3-1866 ramler arasinda birkac fps fark vardir.
DD3-2000 CL7 ramler ile zan ediyorum ki birkac fps daha artis saglanabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
mugurgok
@shadowosmanTamamen kullanım amacına bağlı. Ben 2500k kullanıyorum ve pcde ekran kartı takılı değil onboard bana yeterli oluyor ama bi render alacağım zaman işlemci çok fark ediyor. Bu nedenle bana 2500k daha yararlı oluyor. Önceki işlemcim Amd iken render alırken pcyi kulllanamıyordum, şimdi ise arkaplanda webte takıolabiliyorum. Yani intele hayrına işlemci almıyoruz. Genelleme yapmayalım
render alırken ki kullandığınız amd işlemci hangisi ve ram ne kadardı. İntel2600k ile kullandığınız ram ne kadar? Ben de diz üstü bilgisayarım da zm 84 ile hem render alıyorum hem preatorıans oynuyorum hemde müzk vb indiryorum
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mugurgok 7 yıl
@shadowosman
Tamamen kullanım amacına bağlı. Ben 2500k kullanıyorum ve pc'de ekran kartı takılı değil onboard bana yeterli oluyor ama bi render alacağım zaman işlemci çok fark ediyor. Bu nedenle bana 2500k daha yararlı oluyor. Önceki işlemcim Amd iken render alırken pcyi kulllanamıyordum, şimdi ise arkaplanda webte takıolabiliyorum. Yani intele hayrına işlemci almıyoruz. Genelleme yapmayalım
Yanıtla +1
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shadowosman 7 yıl
2500K alıp ne yapıyorlar ben merak ediyorum server mı açıyorlar bende penehom X4 955 BE var gayet de yeterli oyun photoshop vs programlarda 1-2 saniye fark var intelle bide şimdi millet de yeni olay 3dmark testleri yok scorlar falan filan bunlarla uğraşıcağınıza size ne yarıyor ona bakın 2500k ile benim işlemcim arasında oyunlarda hiç bir fark yok ben aldım 280 tl ye benim zeki komşum aldı 700 tl ye ne fark var hiç bence gerek yok abi server açmıcaksanız bu kadar parayı intele bağlamaya tamam intel güçlü ama sen o kadar gücü ne yapacaksınız Türk milletinin mantığı fazla mal göz çıkartma ama keseyi deler. aradaki farkla fakirlere kumanya dağıtın önümüz ramazan diğer tarafta AMD mi İNTEL mi diye bi soru sormıyacaklar:D
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enja 7 yıl
intel her zaman önde diyen arkadaşlar var parasıda her zaman önde
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