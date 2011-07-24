AMD'nin Fusion-A8 3850 işlemcisi 5GHz'e hız aşırtıldı

AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı Fusion-A serisi işlemcilerin en hızlısı olan A8-3850'nin çalışma frekansı, profesyonel hız aşırtmacılar tarafından 5GHz'e yükseltildi. Gigabyte'ın GA-A75-UD4H anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Sıvı Azot kullanılarak -195 derecede çalıştırılan işlemcinin çalışma gerilimi, 1.42v'den 1.74v'ye, standart FSB hızı ise 100MHz'den 174MHz'e yükseltilerek işlemcinin çalışma hızı 5046MHz'e çıkartıldı.

Athlon II ve Phenom II işlemcilerin 6GHz, 7GHz seviyelerine çıktığını düşünürsek 5GHz çok iddialı bir değermi gibi görünmeyebilir ancak bu noktada işlemcinin fiziksel özelliklerini dikkate almak gerekiyor. Bilindiği üzere Fusion-A serisi işlemcilerde modeline göre 400x paralel işlemcili entegre grafik birimi, PCIe kontrolcüsü ve kuzey köprüsü yetenekleri gibi gelişmiş entegre özelliklere yer veriliyor ve işlemci çekirdekleri gibi entegre grafik birimi de çalışmalarını bellek kontrolcüsünü üzerinden gerçekleştiriyor. İşte bu nedenlerden ötürü, Fusion-A8 serisinin diğer işlemcilerin ulaştığı seviyelere çıkması pek olası değil.

Ancak AMD, Fusion-A8 serisi işlemcileri hız aşırtmacılar nezdinde daha iddialı bir noktaya getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce dünyada ilk defa bizim duyurduğumuz Fusion-A8 3870 yıl sona ermeden önce pazardaki yerini almış olacak. Bu işlemcinin özelliği çarpan kilidinin açık olarak gelmesi ve bu sayede kullanıcıları FSB ile çok fazla uğraşmadan sadece çarpanı arttırarak daha yüksek hızlara çıkabilmelerine olanak tanıması.

Haberimizin sonuna gelirken, hız aşırtma ile 5GHz'e yükseltilen Fusion-A8 3850 işlemcisinin genel özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 2.9GHz'de çalışan işlemci 4MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile geliyor yani her çekirdek için 1MB L2 bellek bulunuyor. Phenom II'lerden farklı olarak L3 bellek birimi olmayan işlemcide, 600MHz'de çalışan ve 400x Radeon çekirdeğine - paralel işlem birimi- sahip olan Radeon HD 6550D entegre grafik birimi bulunuyor.