AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 7110MHz'e çıkartıldı

AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle yapılan hız aşırtma çalışmaları sonucunda bir kez daha 7GHz'in üzerine çıkıldı. Octacore rumuzlu kullanıcının gerçekleştirdiği ekstrem çalışma sonucunda, Phenom II X4 965 Black Edition 7.1GHz'de çalıştırıldı. Sıvı Azot kullanılarak MSI'ın 890FX-GD70 modeli üzerinde yapılan profesyonel hız aşırtma çalışmasında, sisteme Corsair'in Dominator GT serisi çift kanal DDR3 bellek kiti eşlik etti. Dört çekirdekli işlemcilerle ulaşılan en yüksek hız aşırtma değerlerinden biri olan 7110MHz'lik skor, AMD'nin hız aşırtma konusundaki iddiasını da bir kez daha gözler önüne serdi. AMD yaptığı hemen her açıklamasında Phenom II X4 işlemcilerinin yüksek hız aşırtma değerine dikkat çekmiş, destek verdiği overclock etkinlikleryle de bunu sık sık gündeme taşımıştı.

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