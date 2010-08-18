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AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 7110MHz'e çıkartıldı

8 yıl
16,8b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 7110MHz'e çıkartıldı
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AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle yapılan hız aşırtma çalışmaları sonucunda bir kez daha 7GHz'in üzerine çıkıldı. Octacore rumuzlu kullanıcının gerçekleştirdiği ekstrem çalışma sonucunda, Phenom II X4 965 Black Edition 7.1GHz'de çalıştırıldı. Sıvı Azot kullanılarak MSI'ın 890FX-GD70 modeli üzerinde yapılan profesyonel hız aşırtma çalışmasında, sisteme Corsair'in Dominator GT serisi çift kanal DDR3 bellek kiti eşlik etti. Dört çekirdekli işlemcilerle ulaşılan en yüksek hız aşırtma değerlerinden biri olan 7110MHz'lik skor, AMD'nin hız aşırtma konusundaki iddiasını da bir kez daha gözler önüne serdi. AMD yaptığı hemen her açıklamasında Phenom II X4 işlemcilerinin yüksek hız aşırtma değerine dikkat çekmiş, destek verdiği overclock etkinlikleryle de bunu sık sık gündeme taşımıştı.

Yapılan çalışmanın detayları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 7110MHz'e çıkartıldı
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İstan34bul 7 yıl
Laaa noli burda son 3mesaj a baktım.Fena organize olmuş harbi tebrik
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DH Misafiri 7 yıl
beylerbende amd 965 b.e. var hava sogutma ile 6.5 ghz e cıktım pc sıcaklık bosta 50C yukte 65
1 Yanıt Yanıtla +1
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cazanova97 7 yıl
Helal olsun AMD en iyi o.c yapan işlemciler cıkartmaya devam etmeli buldozerlan yeni revizyonları inşallah o.c de iyi stabilite sağlarlar...
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El Mukteda 7 yıl
DH Misafiri

beylerbende amd 965 b.e. var hava sogutma ile 6.5 ghz e cıktım pc sıcaklık bosta 50C yukte 65




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Poyri 7 yıl
DH Misafiri

beylerbende amd 965 b.e. var hava sogutma ile 6.5 ghz e cıktım pc sıcaklık bosta 50C yukte 65

Yakarsın dostum 65 nedir. Sendeki işlemciyi forumda 6.5 ghzde max 45 derecede kullananlar var. Ürünü nü iade et bence bir sorun var.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar Intel Core i3 530 işlemci kullanıyorum 3520 mhzde kullanıyorum bunu 4.0 ghze nası çıkarabilirim bilgisayardan en fazla bukadar çıkarabildim benim bilgimin yettiği kadar bilgisi olan varsa yazsın lütfen
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aykurt86 8 yıl
çok güzel bir rakama ulaşmışlar...
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Process64 8 yıl
Yuh ! Multiplere bak 31.5...
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tarkolar 8 yıl

hedevilcate

Yuh ! Multiplere bak 31.5...



katılıyorum hocam
voltajda aynı seviyede şaşırtır adamı
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