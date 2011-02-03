AMD'nin Radeon HD 6990 modeli bu ayın sonuna doğru lanse edilebilir

AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi olacak Antilles kod adlı Radeon HD 6990 modelinin bu ayın sonuna doğru yani Çin'in geleneksel yeni yıl tatilinden sonra pazara sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Radeon HD 5830'un çıkışına benzer takvimle lanse edileceği anlaşılan Radeon HD 6990 ile AMD, endüstrinin en hızlı grafik kartını duyurarak, 2009 sonundan beri performans liderliğini koruyan Radeon HD 5970 modeli için emeklilik belgelerini imzalayarak takip eden süreçte oyundan almayı planlıyor.

Hatırlanacağı üzere Radeon HD 6990'ın üretime yakın bir versiyonu geçtiğimiz günlerde AMD'nin GPU bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner tarafından gösterilmişti. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftinin kullanıldığı ekran kartının, her GPU için 1536x olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimine ve yine her GPU için 2GB olmak üzere 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeline karşı Nvidia ise GeForce GTX 590 modelini pazara sürecek.