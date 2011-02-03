Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Radeon HD 6990 modeli bu ayın sonuna doğru lanse edilebilir

8 yıl
25,7b
1
48
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi olacak Antilles kod adlı Radeon HD 6990 modelinin bu ayın sonuna doğru yani Çin'in geleneksel yeni yıl tatilinden sonra pazara sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Radeon HD 5830'un çıkışına benzer takvimle lanse edileceği anlaşılan Radeon HD 6990 ile AMD, endüstrinin en hızlı grafik kartını duyurarak, 2009 sonundan beri performans liderliğini koruyan Radeon HD 5970 modeli için emeklilik belgelerini imzalayarak takip eden süreçte oyundan almayı planlıyor.

Hatırlanacağı üzere Radeon HD 6990'ın üretime yakın bir versiyonu geçtiğimiz günlerde AMD'nin GPU bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner tarafından gösterilmişti. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftinin kullanıldığı ekran kartının, her GPU için 1536x olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimine ve yine her GPU için 2GB olmak üzere 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeline karşı Nvidia ise GeForce GTX 590 modelini pazara sürecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BordooMaavi 8 yıl
Adam öldürür bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
ben ortadaki fanın yeterli ferformansı nasıl sağlayacagını düşünüyorum ama bir çıkar yol hala bulamadım 2 gpu arasındaki fan çok ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selimaky 8 yıl
Avatarimin AMD oldugunu az onceki mesaji attiktan sonra farkettim. Tamamen objektij olarak dusunuyorum 6990'in 590' dan hizli olacagini. Bunun nedeni de GTX serilerinin yuksek TDP degeri olmasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selimaky 8 yıl
Bence yeni kral 590 degil 6990 olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl
Microsluttering


En iyi tanım bu sanırım MS için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 8 yıl
Şu an en performanslı kart Ati 5970 değilmi. Nasıl eziliyor anlamış değilim. Çocukça,bilinçsizce ve fanatikçe mesaj atarak forumun kalitesini düşüyorsunuz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SLaYeR KiNG 8 yıl
bkadem

Şu an en performanslı kart Ati 5970 değilmi. Nasıl eziliyor anlamış değilim. Çocukça,bilinçsizce ve fanatikçe mesaj atarak forumun kalitesini düşüyorsunuz...


şuan en performanslı kart gtx580... üstelik tek gpu.. 5970gibi microsluttering sorunlu çift gpu'lu değil..

forumun kalitesini yükseltmek istiyorsan üyeliğini iptal ettirmeyi deneyebilirsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagancelik 8 yıl
590 %100 geçer ya bunu. ellerinden gitti en performanslı kart ümvanı. artık fiyatı düşürüp, eziği oynarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Next Gen 8 yıl
iki kart arasında lider kim oluacak bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl

cagancelik

590 %100 geçer ya bunu. ellerinden gitti en performanslı kart ümvanı. artık fiyatı düşürüp, eziği oynarlar.



ne alaka??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SLaYeR KiNG 8 yıl

cagancelik

590 %100 geçer ya bunu. ellerinden gitti en performanslı kart ümvanı. artık fiyatı düşürüp, eziği oynarlar.


sert bi dille de olsa doğru söylüyor...

basit düşünürsek 2xgtx580 den oluşan kartl 2x6970'den oluşan kartı ezer geçer..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Dünyanın en pahalı tuğlası geliyor :-D
Aynı zamanda ekran kartı olarak da kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ET 7 8 yıl
yahu bunu bilgisayarda nereye sokucaz lan bu hicbiyere sigmaz ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kudretx 8 yıl
Fiyati iyi olursa bu kart ile 5 sene idare edilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeknolojiveBililisim 8 yıl
bu kart ile takasa girebilirim üstüne para verip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MISTIQuad 8 yıl
vay anasını!
keşke hemen çıksada:"Merhaba ben Mesut Çevik,bu videomuzda EyEmDi nin merakla beklenen ekran kartı HD 6990 ı inceleyeceğiz." diye başlayan videomuzu izlesek :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
çok merak ediyorum acaba hangi kasaya sığacak bu kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25694 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha radeon 4gb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Reeder ReedPAD video inceleme 8 yıl Monster GX-660R video inceleme "Fiyat Performans Odaklı Canavar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim