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AMD'nin Turion II Neo K645 ve K685 işlemcileri detaylandı

8 yıl
8,6b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcileri Turion II Neo K645 ve K685 detaylandı. Nile kod adlı Ultrathin platformu kapsamında sunulan çift çekirdekli yeni işlemcilerden K645 1.6GHz'de, K685 ise 1.8GHz'de görev yapıyor. Her çekirdek için 1MB olmak üzere 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerde, 128-bit kayar nokta ünitesine yer veriliyor. Isıl güç tasarımları 15 Watt olarak açıklanan yeni işlemciler, AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek sunuyorlar.

ASB2 BGA formunda olan ve anakarta entegre olarak gelen Turion II Neo K645 ve K685 işlemcilerinin üreticilere olan maliyeti hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, K685 modelinin, Lenovo tarafından ThinkPad 13 modelinin işlemci seçenekleri arasında sunulmaya başlandı.


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MrPerFormance 8 yıl
Amd yi bütün işlemcilerinde unutmadığı amd-v teknolojisini bu işlemcidede kullandığı için bir kez daha kutlamakistiyorum. İntelde sanallaştırma teknolojisini giriş düzeyi işlemcilerimde bulmak zor.
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kadirkayik 8 yıl
turion 64 x2 kullanmıştım sonra intel kullandım ama amd hiçbir işlemci problemi vermedi. bence amd yaklasımını sürdürebilirse son kullanıcılar için müthiş olacaktır birdaki dizüstüm umarım amd olur.
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vidoko 8 yıl
bu tur,on işlemcili dizüstü almıştım arakdaş ısın mada diye bir problem yoktu..benim core2 daha fazla ısınıyordu :d
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carloska 8 yıl
amd nin taşınabilir bilgisayarlar için kaç çeşit işlemcisi vr şimd.. phenom II ile anthlon II yi masaüstü kullandığımız için biliyorsuz turion II nin espirisi nedr tam olarak
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yenerbalcı 8 yıl
vidoko

bu tur,on işlemcili dizüstü almıştım arakdaş ısın mada diye bir problem yoktu..benim core2 daha fazla ısınıyordu :d



kesinlikle ısınma sorunu var ayrıca performansı çok düşük kullandığım rahmetli msı 675 4. yılını kutlamak geldi
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