AMD'nin Turion II Neo K645 ve K685 işlemcileri detaylandı

AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcileri Turion II Neo K645 ve K685 detaylandı. Nile kod adlı Ultrathin platformu kapsamında sunulan çift çekirdekli yeni işlemcilerden K645 1.6GHz'de, K685 ise 1.8GHz'de görev yapıyor. Her çekirdek için 1MB olmak üzere 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerde, 128-bit kayar nokta ünitesine yer veriliyor. Isıl güç tasarımları 15 Watt olarak açıklanan yeni işlemciler, AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek sunuyorlar.

ASB2 BGA formunda olan ve anakarta entegre olarak gelen Turion II Neo K645 ve K685 işlemcilerinin üreticilere olan maliyeti hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, K685 modelinin, Lenovo tarafından ThinkPad 13 modelinin işlemci seçenekleri arasında sunulmaya başlandı.