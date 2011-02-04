AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri resmiyet kazandı

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AMD resmi internet sitesinde yaptığı bir değişiklik ile Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerinin detaylarını açıkladı. Turks kod adını taşıyan, DirectX 11 destekli ikinci nesil GPU tasarımının kullanıldığı ekran kartlarının, Redwood GPU'sunu kullanan Radeon HD 5570 ve Radeon HD 5670 modellerinin yerini almaları bekleniyor.

AMD'nin yeni Turks GPU'su, yerini alacağı Redwood tasarımı ile kıyaslandığında geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. 480x paralel işlem birimine, 24x doku ünitesine ve 8x ROP birimine sahip olan grafik birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve 3D destekli yeni video hızlandırma motoru Unified Video Decoder 3.0'ı destekliyor.

Tanıtımı yapılan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modelleri arasındaki temel farkı, desteklenen bellek yongaları ve çalışma frekansları belirliyor. Radeon HD 6670, 800MHz GPU hızında çalışıyor ve konfigürasyonuna göre 4GHz'de görev yapan 512MB ya da 1GB GDDR5 bellek ile tercih edilebilecek.

Radeon HD 6570 modelinde ise grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler ise 1800MHz'de görev yapıyor. 512MB ya da 2GB GDDR3 bellek tercih edilebilecek ekran kartında düşük profilli baskılı devre kullandığını görüyoruz. Her ikisi de şu an sadece OEM üreticilerine sağlanan ekran kartlarının, son kullanıcılar için ne zaman sunulacağı ise açıklanmadı.