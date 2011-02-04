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AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri resmiyet kazandı

8 yıl
21,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri resmiyet kazandı
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AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri resmiyet kazandı
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AMD resmi internet sitesinde yaptığı bir değişiklik ile Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerinin detaylarını açıkladı. Turks kod adını taşıyan, DirectX 11 destekli ikinci nesil GPU tasarımının kullanıldığı ekran kartlarının, Redwood GPU'sunu kullanan Radeon HD 5570 ve Radeon HD 5670 modellerinin yerini almaları bekleniyor.

AMD'nin yeni Turks GPU'su, yerini alacağı Redwood tasarımı ile kıyaslandığında geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. 480x paralel işlem birimine, 24x doku ünitesine ve 8x ROP birimine sahip olan grafik birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve 3D destekli yeni video hızlandırma motoru Unified Video Decoder 3.0'ı destekliyor.

Tanıtımı yapılan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modelleri arasındaki temel farkı, desteklenen bellek yongaları ve çalışma frekansları belirliyor. Radeon HD 6670, 800MHz GPU hızında çalışıyor ve konfigürasyonuna göre 4GHz'de görev yapan 512MB ya da 1GB GDDR5 bellek ile tercih edilebilecek.

Radeon HD 6570 modelinde ise grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler ise 1800MHz'de görev yapıyor. 512MB ya da 2GB GDDR3 bellek tercih edilebilecek ekran kartında düşük profilli baskılı devre kullandığını görüyoruz. Her ikisi de şu an sadece OEM üreticilerine sağlanan ekran kartlarının, son kullanıcılar için ne zaman sunulacağı ise açıklanmadı.


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Seko92 8 yıl
Bursa Vatan'daki bazı elemenlar da (hepsi değil ama) gayet bilgililer. Her bakmaya gittiğimde donanım muhabbeti yaparız, daha saçmaladıklarını hiç görmedim.
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2kol3bacak 8 yıl
Abuk subuk apaçiden bozma adamları çalıştırmasını bilirler ben başvurunca almazlar böyle işte teknoloji mağazaları
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sfrr 8 yıl
casperi karalamayın sonucta onlarda cekisme yaratan bir firma,amd'ye turks ismini casper tavsiye etti:P
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22mert 8 yıl
Bakıyorumda teknoloji mağazalarına gidipte eğlenen birtek ben değilim




stres atmak için gitmek lazım ne dersiniz buradan otobüs kaldıralım mı her hafta bi mağazaya?
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IUnknown 8 yıl
Bu kartlar hangi fiyat aralığına gidecek şimdi. 5770(6770) 800 shaderla 280tl 5750(6750) 720 shaderla 240tl 5670 320 shaderla 180 tl. Bu kart 480 shaderla 200 olsa. 5770 lerin 200 lere düşmesi hayal olur. en azından 4-5 ay hayal.
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devrimdoga 8 yıl
Peki siz hiç on board ekran kartı olup (bu arada kart hd 2100 paylaşımlı 256 olabiliyor ) paylaşımsız 1 gb ekran kartı diye kakalayıp sonra gidince abi bu ekran kartı hem on board hem 256 mb diyince üstte ne yazıyor dedi 800 mb diyince iyi işte 1 gb a yakın ekran kartınız var diyen birini gördünüzmü ? Bunu arkadaşa söyledi adam bende güldüm toplama al diye yırtınmama rağmen gitti 2 çekirdekli dandik bi pc aldı K.O da bile kasıyor..
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Lethian 8 yıl
çalışanları pek suçlamamak lazım.
bahsi geçen elemanlar 600-700 lira maaşla çalışıyorlar. donanımdan en az benim kadar anlayan birinin o maaşla çalışmak isteyeceğini pek sanmıyorum. firmalar parasına kıyıp kalifiye eleman çalıştırmalı görüşündeyim.

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Rainbow6 8 yıl
Acikcasi ada ismide olsa Atinin bu ismi daha guclu bi ekran karti modelinde kullanmasini isterdim .. ehh temennimiz yeni cikacak kuvvetli bi kartta Turkiye gpu sunu gormek ama bazi problemler olabilir boyle biseyde devlet mahkeme kariyla kartlara giris izni vermeyebilir youtube gibi banlarlar kartlari
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oRHaN07 8 yıl
geçen bimeksteydim.. adam casper pcnin özelliklerini övüyor.. hd5670 var diye.. gidip adamı dövmek istedim:) mediamarkt ta laptoplara bakıyorum.. eleman bana 2 ghz işlemci ile 2.4 ghz işlemci arasında fark olmadığını söylüyor.. ghz in işlemcinin çektiği güç olduğunu anlatıyor.. ben bu adamları ne yapayım arkadaşlar:D
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ContEmpor4ry 8 yıl

oRHaN07

geçen bimeksteydim.. adam casper pcnin özelliklerini övüyor.. hd5670 var diye.. gidip adamı dövmek istedim:) mediamarkt ta laptoplara bakıyorum.. eleman bana 2 ghz işlemci ile 2.4 ghz işlemci arasında fark olmadığını söylüyor.. ghz in işlemcinin çektiği güç olduğunu anlatıyor.. ben bu adamları ne yapayım arkadaşlar:D


E YuH


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Batuist 8 yıl

oRHaN07

geçen bimeksteydim.. adam casper pcnin özelliklerini övüyor.. hd5670 var diye.. gidip adamı dövmek istedim:) mediamarkt ta laptoplara bakıyorum.. eleman bana 2 ghz işlemci ile 2.4 ghz işlemci arasında fark olmadığını söylüyor.. ghz in işlemcinin çektiği güç olduğunu anlatıyor.. ben bu adamları ne yapayım arkadaşlar:D

ben şimdiye kadar hiçbir teknoloji marketten bilgisayardan anlayan adam görmedim.. şaka gibi ama gerçek.. firmalar bile nasıl eleman çalıştırmaları gerektiklerinden bihaberler!!!
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acbold 8 yıl
o kartları sadece casper kullandığı için x570 , x670 .adamlar artık bize özel çıkartıyorlardır "TURKS"


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Batuist 8 yıl
şayet o kartların üstlerindeki fanları ayrı bir yerde görmüş olsaydım , bizim ilköğretim okullarında öğrencilerin teknoloji tasarım derslerinde öğrencinin birinin proje ödevi olduğunu filan düşünürdüm.. anca bu kadar olur..!!
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Like a Sir 8 yıl
turks zaten bi ada adıda casper bunları ati türkler için özel üretti diye kakalamazsa neyim :D
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22mert 8 yıl

kaleci07

turks zaten bi ada adıda casper bunları ati türkler için özel üretti diye kakalamazsa neyim :D





katılıyorum şaka bi yana turks kod adlı bu gpuların 4-6 gb lık modelleride çıkar türkiye piyasası için nasılsa bizimkiler için önemli olan bellek miktarı

merak ediyorumda nabıyorlar 2gb ı? i o giriş seviyesindeki kartlarla ?
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Next Gen 8 yıl

kaleci07

turks zaten bi ada adıda casper bunları ati türkler için özel üretti diye kakalamazsa neyim :D


burası türkiye herşey olabilir
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madmaxzek 8 yıl

kaleci07

turks zaten bi ada adıda casper bunları ati türkler için özel üretti diye kakalamazsa neyim :D



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redline_59 8 yıl
Turks 6990 a yakısırdı
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kımyasal 8 yıl
sırketler her gun bı ekran kartı cıkartıyor acayıp bır sıstem manyak tabırlı tuketıcı sayısıda oldukca fazla ne cıkarsa alıyorlar.damara kazmayı atmasınıda ıyı bılıyorlar tam ozellıkte bır urun cıkarmıyorlarkı adam akıllı parca parca satıyorlar.
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hapocod 8 yıl

redline_59

Turks 6990 a yakısırdı


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