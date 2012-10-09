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AMD'nin Z-60 Hondo yongaları, yüksek performanslı Windows 8 tabletleri işaret ediyor

6 yıl
183
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İşlemci
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un merakla beklenen Windows 8 işletim sisteminin yayınlanmasına kısa bir süre kala, AMD Windows 8'li tabletler için yeni tablet yongası Z-60 Hondo'yu tanıttı.

AMD'nin belirttiğine göre, Z-60; çift çekirdekli bir CPU'ya, 80 paralel işlemcili Radeon grafik işlemciye, 1 GHz'lik işlemcide 1 MB'lık L2 ön belleğe sahip. 6 saat boyunca 720p video oynatabildiği belirtilen Z-60'ın 8 saat boyunca da, web'de gezinme yeteneğine sahip olduğu açıklandı. Z-60, 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü ve USB 3.0 bağlantısına da destek veriyor.

Ortalama 4.5 wat güç tüketimine sahip olduğu belirtilen Z-60; bekleme modunda 0.08 watt, normal kullanım sırasında 2.88 watt, web'de gezinme sırasında 3.89 watt, HD videolar izlendiği zaman ise 4.79 watt ile oldukça ekonomik bir güç tüketimi tablosu çiziyor. Ayrıca AMD, Z-60 APU'sunda Internet Acceleration ve App Acceleration gibi hızlandırma işlemlerine de yer verdiğini ifade edildi. Ayrıca, Z-60 tabanlı sistemlerin Windows 8 uygulamalarının yanı sıra eski yazılımları da çalıştırabileceği dile getirildi.

AMD, Z-60 APU'sundaki entegre Radeon grafik işlemcisi ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yongasetini kullanan cihazlarda Call Of Duty: Modern Warfare 2'yi 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde, orta seviye grafik ayarlarında 30 fps ile gösterebileceğini de iddia etti. AMD'nin bu iddiasının ne seviyede doğruluk payı içerdiğini ilerleyen dönemlerde Z-60 yongaseti bulunduran Windows 8'li cihazların piyasadaki yerini almasıyla birlikte göreceğiz.



http://www.engadget.com/2012/10/09/amd-z60-tablet-chip/ Yorum Yaz
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