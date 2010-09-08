AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi 21 Eylül'de geliyor: Phenom II X2 560 BE

AMD, firma tarihinin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X2 560 Black Edition işlemcisini kullanıma sunuyor. Resmi lansmanı 21 Eylül'de yapılacak çift çekirdekli yeni işlemci, 3.3GHz'de görev yapıyor. Callisto tarafımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, 1MB Seviye Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanım açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor.
Soket AM3 formundaki anakartlarda DDR3, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 belleklerle çalışabilecek olan Phenom II X2 560 Black Edition, çarpan kilidi açık olduğu için performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarına da göz kırpacak. Isıl güç tasarımının 80 Watt olması beklenen Phenom II X2 560 Black Edition işlemcisinin, 93$ civarında bir fiyatlandırma ile yurt dışında kullanıma sunulması bekleniyor.
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920de 1çekirdek sorunluydu 720 yapıp sürüldü.
sonra önbelleği sorunlu olanlar 620olarak çıktı..
560 alacaklara tavsiyem bu işlemciyi almasınlar yerine 555 yada 545 alsın..
çünkü 555için kırpılmamış hali 955 ve çok piyasada kaldı çekirdek aşırtma imkanı daha yüksek..
545de aynı şekilde..
ama 550 yada 560da zor yaparsınız yapsanızda güzel bir işlemci elde edemessiniz..
Mesela ben sistem tavsiyelerimde en aşşa 440 445 sonra 620lere geçmeden 555 sonra 945e geçerim..
Fusion lar Bulldozer tabanlı değil.. Phenom tabanlı..
valla cok tavsiye edesim geliyor boyle phenom athlon arasinda kalmis insanlara ama artik x3 720 satmiyorlar.oyunlarda pII x4 katili oldugundan olabilir mi?oyun testlerinde hep dibinde cikiyordu sonuclar ve kendim de dorduncu cekirdegini actigimda bir farkinin olmadigini gordum ustelik 1280x1024 oynuyorum bu cozde bisiler farketmem gerekirdi en azindan bazi oyunlarda.ekran karti da 4870 hani 9500 filan olsa da islemci farketmese.
ben de arkadas gibi bu 560 kardesimize cekirdek yonunden bakiyorum eger cekirdek acma orani yuksekse tavsiye ederiz tabi, bir tanesi acilsa kafi.
Ama burdan AMD ye sesleniyorum bir an önce Bulldozer tabalı Fusion işlemcileri piyasaya sursün Alalım AMD ye rakipleri karşısında güç verelim :)
darısı HD 7000 ailesinin başına inş...