AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi 21 Eylül'de geliyor: Phenom II X2 560 BE

AMD, firma tarihinin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X2 560 Black Edition işlemcisini kullanıma sunuyor. Resmi lansmanı 21 Eylül'de yapılacak çift çekirdekli yeni işlemci, 3.3GHz'de görev yapıyor. Callisto tarafımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, 1MB Seviye Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanım açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Soket AM3 formundaki anakartlarda DDR3, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 belleklerle çalışabilecek olan Phenom II X2 560 Black Edition, çarpan kilidi açık olduğu için performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarına da göz kırpacak. Isıl güç tasarımının 80 Watt olması beklenen Phenom II X2 560 Black Edition işlemcisinin, 93$ civarında bir fiyatlandırma ile yurt dışında kullanıma sunulması bekleniyor.