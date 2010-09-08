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AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi 21 Eylül'de geliyor: Phenom II X2 560 BE

8 yıl
10,1b
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7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, firma tarihinin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X2 560 Black Edition işlemcisini kullanıma sunuyor. Resmi lansmanı 21 Eylül'de yapılacak çift çekirdekli yeni işlemci, 3.3GHz'de görev yapıyor. Callisto tarafımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, 1MB Seviye Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanım açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Soket AM3 formundaki anakartlarda DDR3, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 belleklerle çalışabilecek olan Phenom II X2 560 Black Edition, çarpan kilidi açık olduğu için performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarına da göz kırpacak. Isıl güç tasarımının 80 Watt olması beklenen Phenom II X2 560 Black Edition işlemcisinin, 93$ civarında bir fiyatlandırma ile yurt dışında kullanıma sunulması bekleniyor.


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::Ashes:: 8 yıl
Bu modelde aynı 920 yada 950 gibi piyasaya çıkamayan 4 çekirdekli hepsinin 2çift çekirdekpi yada 1 çekirdeği yada sadece önbelleği sorunlu olan işlemci..
920de 1çekirdek sorunluydu 720 yapıp sürüldü.
sonra önbelleği sorunlu olanlar 620olarak çıktı..
560 alacaklara tavsiyem bu işlemciyi almasınlar yerine 555 yada 545 alsın..
çünkü 555için kırpılmamış hali 955 ve çok piyasada kaldı çekirdek aşırtma imkanı daha yüksek..
545de aynı şekilde..
ama 550 yada 560da zor yaparsınız yapsanızda güzel bir işlemci elde edemessiniz..
Mesela ben sistem tavsiyelerimde en aşşa 440 445 sonra 620lere geçmeden 555 sonra 945e geçerim..
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vidoko 8 yıl
bulldozer fusion işlemci isterizz ..phonom kesmiyor intele karşı ..
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aceleciburak 8 yıl
Phenom Tabanlı olmayacak çünkü iki tane mimari var Fusion temelli işlemcilerde Bobcat ve Bulldozer.farklı mimari olmasa AMD phenom çatısı altında değişime giderdi yada ürün gamını sadece 32 nm tekniğine çekip devam ettirirdi Fusion işlemcileri çoğu bulldozer ve bobcat mimarilarını kullanacaklar aralarında çeşitlenecek haliyle
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gerbay 8 yıl
@aceleciburak
Fusion lar Bulldozer tabanlı değil.. Phenom tabanlı..
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lvlono 8 yıl
Alın size 2 çekirdeği kapatılmış, aslında Phenom II x4 965-970 diye üretilmiş kusurlu bir işlemci daha. AMD, Phenom II x3 modellerini neden satmıyor atık?
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Wilson Fisk 8 yıl
lvlono

Alın size 2 çekirdeği kapatılmış, aslında Phenom II x4 965-970 diye üretilmiş kusurlu bir işlemci daha. AMD, Phenom II x3 modellerini neden satmıyor atık?


valla cok tavsiye edesim geliyor boyle phenom athlon arasinda kalmis insanlara ama artik x3 720 satmiyorlar.oyunlarda pII x4 katili oldugundan olabilir mi?oyun testlerinde hep dibinde cikiyordu sonuclar ve kendim de dorduncu cekirdegini actigimda bir farkinin olmadigini gordum ustelik 1280x1024 oynuyorum bu cozde bisiler farketmem gerekirdi en azindan bazi oyunlarda.ekran karti da 4870 hani 9500 filan olsa da islemci farketmese.

ben de arkadas gibi bu 560 kardesimize cekirdek yonunden bakiyorum eger cekirdek acma orani yuksekse tavsiye ederiz tabi, bir tanesi acilsa kafi.
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aceleciburak 8 yıl
AMD phenom II x2 ve x4 serilerindeki tüm işlemcileri C3 revizyona geçirip hem termal anlamda hemde az da olsa hız artışıyla 2010 u yani Fusiondan öncesini güzel şekilde kapatmak istiyor. 555 BE kullanıcısı olarak yeri geldiğinde 4 çekirdek kullanmanın tadını çıkarıyorum Fusion gelene kadar (AM3+ 941 pin) işlemciler çok fazla para yatırmaya gerek yok böyle işlemciler çoğu kullanıcıya yetecektir.
Ama burdan AMD ye sesleniyorum bir an önce Bulldozer tabalı Fusion işlemcileri piyasaya sursün Alalım AMD ye rakipleri karşısında güç verelim :)
darısı HD 7000 ailesinin başına inş...
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