AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980'de bulunabilirlik sıkıntısı yaşanıyor

AMD'nin resmi tanıtımını geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition'da bulunabilirlik sıkıntısı olduğu belirtiliyor. CPU-World sitesinin haberine göre, aradan bir ay gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen pek çok satış noktasında bulunamayan Phenom II X4 980 Black Edition için daha ufak çaplı elektronik ticaret sitelerinin de özel sipariş kabul ettiği ifade ediliyor.

AMD'nin güncel yol haritasına göre üzerine daha hızlı bir model gelmesi beklenmeyen yani Bulldozer FX işlemcileri çıkana kadar AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak kalması beklenen Phenom II X4 980 Black Edition, 3.7GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere 2MB L2 ve 6MB büyüklüğünde L3 bellek kapasitelerine sahip.

C3 revizyonuna sahip olan ve 125 Watt TDP ile gelen işlemci, Avrupa'daki fiyat arama motorlarında 155 Avro seviyesiden başlayan fiyatlarla listeleniyor.