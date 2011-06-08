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AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980'de bulunabilirlik sıkıntısı yaşanıyor

7 yıl
15,7b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi tanıtımını geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 980 Black Edition'da bulunabilirlik sıkıntısı olduğu belirtiliyor. CPU-World sitesinin haberine göre, aradan bir ay gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen pek çok satış noktasında bulunamayan Phenom II X4 980 Black Edition için daha ufak çaplı elektronik ticaret sitelerinin de özel sipariş kabul ettiği ifade ediliyor.

AMD'nin güncel yol haritasına göre üzerine daha hızlı bir model gelmesi beklenmeyen yani Bulldozer FX işlemcileri çıkana kadar AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak kalması beklenen  Phenom II X4 980 Black Edition, 3.7GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere 2MB L2 ve 6MB büyüklüğünde L3 bellek kapasitelerine sahip.

C3 revizyonuna sahip olan ve 125 Watt TDP ile gelen işlemci, Avrupa'daki fiyat arama motorlarında 155 Avro seviyesiden başlayan fiyatlarla listeleniyor.


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vidoko 7 yıl
fiyatın uygun olması taleb i artırmış olaiblir ..
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alpa07 7 yıl
hemen alalımmı
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Tolgá 7 yıl
Phenom II X4 lerin rakibi Core 2 Quad serisidir.aynı saat hızında
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lvlono 7 yıl

Tolgá

Phenom II X4 lerin rakibi Core 2 Quad serisidir.aynı saat hızında

O bile değil.
anandtech.com/...
Q9650 3.ghz ile Phenom ll x4 940 3.0Ghz aynı değiller. x4 965 bile anca işte. Ha buarada q9650 95Watt, x4 965 125Watt.
Rekabet iyidir, gerisine karışmamak gerek...
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Huzur_02 7 yıl
PhenomII 955 'i voltajsız stok fan ile 3.8 ghz'de kullanıyorum. Fanın gürültüsü rahatsız edecek derecede fazla yeni bi fan almayı düşünüyorum fakat ne alacağıma henüz karar veremedim.
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Lethian 7 yıl
955 ek voltajsız 3.7 ghzde ısınmadan rahat rahat çalışıyor.
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lvlono 7 yıl
200-250 Lira'ya C3 Phenom ll x4 955 al, sabit voltajla 18,5 çarpan yap ve kullan.
980, 955den daha fazla OverClock olmuyordur eminim...
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-MoDeStUs- 7 yıl

lvlono

200-250 Lira'ya C3 Phenom ll x4 955 al, sabit voltajla 18,5 çarpan yap ve kullan.
980, 955den daha fazla OverClock olmuyordur eminim...


olmuyor zaten.testlerde incelediğim kadarı ile 4.2 ghz e kadar çıkarmışlar.bende 955 be mevcut.günlük stabil 4.2 ghz kullanıyorum.



(bad company 2 yi saymazsam 4.4 ghz e kadar bile çıkıyor.
bu oyun tam test canavarı.)
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Cidelee 7 yıl
Tabi millet Buldozer'i beklemekten usandı.Birde 2 ay kadar ertelenince millet Phenom'lara akın etti
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yenerbalcı 7 yıl
Bu işlemciyi almak için sazan olmak lazım neredeyse aynı fiyata 2500K satılıyor

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Tolgá 7 yıl
www.techpowerup.com/reviews/AMD/Phenom_II_X4_980/
incelemeside var
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Batuist 7 yıl
bunu hız aşırtmaya bile gerek yok..
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sadtneverdie 7 yıl
Kaç tane üretildiği önemli.
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