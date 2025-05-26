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    Samsung, 2028’de çiplerde silikon yerine cam kullanımına geçiyor

    Samsung Electronics, 2028 yılından itibaren çip paketlemede silikon tabanlı ara katmanlardan cam ara katmanlara geçiş yapacak. Bu hamle, çeşitli avantajlar sağlayacak.

    Samsung, çiplerde silikon yerine cam kullanımına geçiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, çip paketleme teknolojisinde önemli bir dönüşüme başlıyor. Şirketin 2028 yılı itibarıyla silikon tabanlı ara katmanlar yerine cam tabanlı ara katmanlara geçiş yapmayı planladığı belirtildi. Bu stratejik hamle, hem yapay zeka çiplerinin performansını artırmayı hem de üretim maliyetlerini düşürerek sektördeki rekabet gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

    Silikon yerine cam

    Çip üretiminde kullanılan ara katmanlar (interposer), özellikle yüksek bant genişliğine sahip belleklerin (HBM) GPU'larla entegre edildiği 2.5D paketleme teknolojisinde kilit rol oynuyor. Geleneksel silikon ara katmanlar, verimli veri iletimi sağlasa da yüksek maliyetli yapılarıyla dikkat çekiyor. Samsung’un geliştirmekte olduğu cam tabanlı ara katmanlar, bu noktada devreye giriyor.

    Cam, ultra-ince devre tasarımlarına olanak tanıyan daha yüksek hassasiyet, gelişmiş boyutsal stabilite ve daha düşük maliyet avantajı sunuyor. Bu özellikler, özellikle veri merkezlerine ve büyük ölçekli yapay zeka uygulamalarına hizmet eden yeni nesil çiplerin ihtiyaçlarını karşılamada oldukça kritik.

    Samsung'a yakın kaynaklar, şirketin bu geçişin müşteri talepleri doğrultusunda planlandığını belirtiyor. Öte yandan sektör, yavaş yavaş interpozerler için cam alt tabaka (substrat) kervanına katılırken Samsung, rakiplerinden farklı bir yol izliyor.

    Samsung acele ediyor

    Samsung, çiplerde silikon yerine cam kullanımına geçiyor Tam Boyutta Gör
    Pek çok üretici, büyük ebatlı (510x515 mm) cam paneller üzerinde çalışmalar yaparken, Samsung daha kompakt boyutta (100x100 mm altı) cam birimleri geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu sayede şirket, daha hızlı prototip üretimiyle pazara erken giriş yapmayı hedefliyor. Her ne kadar bu yaklaşım ölçeklenebilirlik açısından bazı verimlilik kayıpları doğurabilecek olsa da, kısa vadede büyük avantaj sağlayabilir.

    Samsung’un Cheonan’daki tesislerinde kullanılan Panel Seviyesinde Paketleme (PLP) hattı, bu dönüşümde önemli bir rol oynuyor. Geleneksel dairesel yonga plakaları yerine kare paneller kullanılan bu sistem, gelişmiş üretim esnekliği ve maliyet avantajı sunuyor. Samsung, bu hamle ile üretim hizmetleri, HBM bellekler ve ileri seviye paketleme çözümlerini tek çatı altında toplayarak çip üretimindeki dikey entegrasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

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    gun 3 gün önce

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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