AMD'nin düşük güç tüketen Temash APU'ları CES 2013'te görücüye çıkacak

Geçen yıl düşük güç tüketen APU'larıyla Windows 7 tabletlerde karşımıza çıkan AMD, bununla birlikte beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.





Bu yıl için ise AMD, 40nm fabrikasyon sürecine sahip olan ve ultra düşük güç tüketen ilk APU'su olan Hondo Z-60'ı tanıtmıştı. Z-60 modelini Windows 8 tabletlerle birlikte yıl sonuna yetiştirmeyi planlayan AMD, takvimi yetiştiremeyince ilk modeller CES 2013 fuarına kalmış oldu.





AMD tepe yöneticisinin verdiği bilgiye göre CES 2013 fuarında ilk Hondo APU'lu modeller görücüye çıkacakken, fuarın hemen sonrasında ise satışlar başlayacak.





Brazos-T mimarisini temel alan Hondo APU'ları düşük enerji tüketimi ve yüksek performans özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uygulama kullanımında 2 watt, 720p video oynatımında 2.1 watt, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanıldığında 1.6 watt seviyesinde enerji harcayan Hondo APU'ları çift Bobcat çekirdeği kullanıyor.

AMD ilk Hondo APU'lu tabletleri yılın sonuna yetiştirmeyi planlarken, işler beklendiği gibi gitmeyince gelecek yılın başlarına kaldı.





Ocak ayında yapılacak CES 2013 fuarında ilk Hondo APU'lu Windows 8 tabletleri görücüye çıkaracağını belirten AMD, fuar sonrasında da seri üretime geçecek.





Fuar esnasında görücüye çıkacak diğer bir teknoloji ise Temash ve Kabini APU'ları.





AMD'nin yeni nesil düşük güç tüketen APU'ları olan Temash ve Kabini, sınıflarında ki ilk tam yongada sistem çözümü olacak.





Bu ürünler AMD'nin yeni Jaguar işlem birimlerini temel alıyor. Jaguar işlem birimi içerisinde x86 formunda Jaguar çekirdekleri barındırıyor. Daha yüksek hızda çalışan ancak daha az enerji tüketen bu çekirdek 28 nm fabrikasyon sürecine sahip. Yerine göre iki veya dört adet olacak çekirdekler, L2 arabirimi üzerinden toplamda 2MB olan iki veya dört adet L2 veri bankasını paylaşıyor.





Temash ve Kabini APU'ları, AMD'nin RAID, USB, SATA gibi kontrolcülerini biraraya getiren Fusion kontrolcü merkezini - FCH taşıyan ilk nesil yongada sistemler olarak da dikkat çekiyor.





Bu APU'larda ayrıca işlemcideki yükün bir kısmını üzerine alan ve bu sayede güç tüketimini azaltan yeni nesil grafik teknolojili Radeon grafik birimi bulunuyor.





Temash APU'su yaklaşık 4.5 watt'a kadar ısıl tasarım değerine sahipken, Kabini ise 9 watt'a kadar ısıl tasarım değerine sahip. Bu bakımdan Temash APU'su düşük güç tüketimi hedefleyen tabletler için tasarlanırken, Kabini APU'su ise ultra ince dizüstü ve yüksek performans hedefleyen tabletler için tasarlandı.





AMD, yeni nesil APU'larını fuarda sadece üretim ortaklarına özel olarak tanıtacak. Sonrasında örnekleme işlemleri başlayacakken, yılın sonlarında ilk ürünleri görebileceğiz.





Hondo APU'sunda biraz geç kalmakla eleştirilen AMD, yeni APU'larını piyasaya sürdüğünde Intel de 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve Intel HD 4000 grafik birimli Bay Trail tabanlı Atom işlemcilerle boy gösteriyor olacak. AMD'nin Hondo APU'larıyla yakaladığı ivme, sonraki nesil APU'ların da ne kadar başarılı olacağını gösterecek.





AMD'nin yeni nesil APU'ları ile ilgili daha detaylı bilgiler CES 2013 fuarında ortaya çıkacak.









http://news.softpedia.com/news/At-CES-2013-AMD-Will-Reveal-the-First-Temash-APUs-310577.shtml