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AMD'nin düşük güç tüketen Temash APU'ları CES 2013'te görücüye çıkacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl düşük güç tüketen APU'larıyla Windows 7 tabletlerde karşımıza çıkan AMD, bununla birlikte beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.

Bu yıl için ise AMD, 40nm fabrikasyon sürecine sahip olan ve ultra düşük güç tüketen ilk APU'su olan Hondo Z-60'ı tanıtmıştı. Z-60 modelini Windows 8 tabletlerle birlikte yıl sonuna yetiştirmeyi planlayan AMD, takvimi yetiştiremeyince ilk modeller CES 2013 fuarına kalmış oldu.

AMD tepe yöneticisinin verdiği bilgiye göre CES 2013 fuarında ilk Hondo APU'lu modeller görücüye çıkacakken, fuarın hemen sonrasında ise satışlar başlayacak.

Brazos-T mimarisini temel alan Hondo APU'ları düşük enerji tüketimi ve yüksek performans özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uygulama kullanımında 2 watt, 720p video oynatımında 2.1 watt, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanıldığında 1.6 watt seviyesinde enerji harcayan Hondo APU'ları çift Bobcat çekirdeği kullanıyor.
AMD ilk Hondo APU'lu tabletleri yılın sonuna yetiştirmeyi planlarken, işler beklendiği gibi gitmeyince gelecek yılın başlarına kaldı. 

Ocak ayında yapılacak CES 2013 fuarında ilk Hondo APU'lu Windows 8 tabletleri görücüye çıkaracağını belirten AMD, fuar sonrasında da seri üretime geçecek. 

Fuar esnasında görücüye çıkacak diğer bir teknoloji ise Temash ve Kabini APU'ları. 

AMD'nin yeni nesil düşük güç tüketen APU'ları olan Temash ve Kabini, sınıflarında ki ilk tam yongada sistem çözümü olacak. 

Bu ürünler AMD'nin yeni Jaguar işlem birimlerini temel alıyor. Jaguar işlem birimi içerisinde x86 formunda Jaguar çekirdekleri barındırıyor. Daha yüksek hızda çalışan ancak daha az enerji tüketen bu çekirdek 28 nm fabrikasyon sürecine sahip. Yerine göre iki veya dört adet olacak çekirdekler, L2 arabirimi üzerinden toplamda 2MB olan iki veya dört adet L2 veri bankasını paylaşıyor. 

Temash ve Kabini APU'ları, AMD'nin RAID, USB, SATA gibi kontrolcülerini biraraya getiren Fusion kontrolcü merkezini - FCH taşıyan ilk nesil yongada sistemler olarak da dikkat çekiyor. 

Bu APU'larda ayrıca işlemcideki yükün bir kısmını üzerine alan ve bu sayede güç tüketimini azaltan yeni nesil grafik teknolojili Radeon grafik birimi bulunuyor. 

Temash APU'su yaklaşık 4.5 watt'a kadar ısıl tasarım değerine sahipken, Kabini ise 9 watt'a kadar ısıl tasarım değerine sahip. Bu bakımdan Temash APU'su düşük güç tüketimi hedefleyen tabletler için tasarlanırken, Kabini APU'su ise ultra ince dizüstü ve yüksek performans hedefleyen tabletler için tasarlandı. 

AMD, yeni nesil APU'larını fuarda sadece üretim ortaklarına özel olarak tanıtacak. Sonrasında örnekleme işlemleri başlayacakken, yılın sonlarında ilk ürünleri görebileceğiz. 

Hondo APU'sunda biraz geç kalmakla eleştirilen AMD, yeni APU'larını piyasaya sürdüğünde Intel de 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve Intel HD 4000 grafik birimli Bay Trail tabanlı Atom işlemcilerle boy gösteriyor olacak. AMD'nin Hondo APU'larıyla yakaladığı ivme, sonraki nesil APU'ların da ne kadar başarılı olacağını gösterecek. 

AMD'nin yeni nesil APU'ları ile ilgili daha detaylı bilgiler CES 2013 fuarında ortaya çıkacak. 



http://news.softpedia.com/news/At-CES-2013-AMD-Will-Reveal-the-First-Temash-APUs-310577.shtml Yorum Yaz
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khytr89 6 yıl en beğenilen
buydu sanırım




sanırım başarıyı gören intel bu testle çamur atmaya çalışmış.. anakartın altında bir soğutucunun ya da yanan bir ocağın var olup olmadığını bilmiyoruz.. kameranın gösterdiği kadar yani onların bize empoze etmek istedikleri kadarını görüyoruz..

zaten intel israil şirketi.. burda da arkadaşlar gereken açıklamayı yapmış
( ekonomik yönde olanları kaale alacak olursak tabiki )

forum.donanimhaber.com/...
buydu sanırımsanırım başarıyı gören intel bu testle çamur atmaya çalışmış.. anakartın altında bir soğutucunun ya da ya...
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OverClocK1ng 6 yıl
Hakan456
buydu sanırım
sanırım başarıyı gören intel bu testle çamur atmaya çalışmış.. anakartın altında bir soğutucunun ya da yanan bir ocağın var olup olmadığını bilmiyoruz.. kameranın gösterdiği kadar yani onların bize empoze etmek istedikleri kadarını görüyoruz.. zaten intel israil şirketi.. burda da arkadaşlar gereken açıklamayı yapmış
( ekonomik yönde olanları kaale alacak olursak tabiki ) forum.donanimhaber.com/...

Dünyada gördüğüm en ama ennnn saçma test. Hadi deseler ki "CPU çalışırken fan bozulursa ne olur diye görmeniz için yaptık" buna karşılık olarak "O zaman fanı sökün çalışırken onun sonucunu yazın" derim.
Bunlar fanı devreden çıkartmıyor heatsink'i söküyorlar. Yahu CPU çalışırken fan bozulsa CPU nun üzerinde heatsink var.
Sanki CPU nun üzerindeki fan bozulunca Heatsink te uçup gidiyor. Ne gerizekalı bir test Allah'ım...
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khytr89 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Hakan456
buydu sanırım
sanırım başarıyı gören intel bu testle çamur atmaya çalışmış.. anakartın altında bir soğutucunun ya da yanan bir ocağın var olup olmadığını bilmiyoruz.. kameranın gösterdiği kadar yani onların bize empoze etmek istedikleri kadarını görüyoruz.. zaten intel israil şirketi.. burda da arkadaşlar gereken açıklamayı yapmış
( ekonomik yönde olanları kaale alacak olursak tabiki ) forum.donanimhaber.com/...

Dünyada gördüğüm en ama ennnn saçma test. Hadi deseler ki "CPU çalışırken fan bozulursa ne olur diye görmeniz için yaptık" buna karşılık olarak "O zaman fanı sökün çalışırken onun sonucunu yazın" derim.
Bunlar fanı devreden çıkartmıyor heatsink'i söküyorlar. Yahu CPU çalışırken fan bozulsa CPU nun üzerinde heatsink var.
Sanki CPU nun üzerindeki fan bozulunca Heatsink te uçup gidiyor. Ne gerizekalı bir test Allah'ım...

Kesinkikle haklisin.. cok sacma bir test.. bunda bir bit yenigi var ama iste bunu bizim gibi dusunebilen insanlar goruyor..
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redoracle 6 yıl
Streamroller kullanan apu 2014'e ertelenmemişmiydi,2013'te sadece trinitiy refresh(gcn gpulu-apu) üretilmiyecekmiydi?
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Psydia 6 yıl
Apu'nun mobil cihazlardaki adi soc (yongada sistem) degil mi arkadaslar yanlissam duzeltin.. Hatta soc sistemler tum entegreleri tek catida topladigindan apu'ya gore daha kapsamli degil mi?
Bence intel'in bu konudaki hatasi moore'un kuralina uymamakti. Sandy ve ivy bridge arasindaki performans farki %11 !!! Nehalem westmere, westmere sb arasi performans gelistirmeleri de yaklasik ayni miktardaydi. İntel boyle %11'lerle giderken mobil islemciler her sene performanslarini ikiye katladilar, bu yuzden hacim basina performans olarak mobil aygitlar masaustunu coktan solladi. Hatta bazi bilgisayarlar akici sekilde 1080p oynatamazken gecen senenin telefonlari 1080p video bile cekiyorlardi. Ve masaustu bilgisayarlar hala yeterince guclu degil; istenen performansi alabilmek icin ise yuksek meblaglar odemek gerekiyor.
Eger intel de elindeki teknolojileri saklamayip agresif sekilde pazara surseydi insanlar masaustunun zayif oldugunu dusunmeyip aliskanliklarini degistirmeyeceklerdi, x86 tabanli sistemler ise dusuk guc tuketimi saglayacak sekilde optimize edilebilir olacakti; dolayisiyla su anda buyuk ihtimalle intel islemcili x86 tabletler piyasada olacakti.
Velhasili kelam gelistirilen teknolojinin piyasaya surulmesini geciktirmek yillar sonra bile olsa zarar olarak geri doner diye dusunuyorum.
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DantevsVergil 6 yıl
Iyi güzelde neden 40nm fabrikasyon süreci. 32nm fabrikasyon sürecini kullanip daha iyi performans sunan bir APU piyasaya sürer. AMD ya bu konu da pek kendine güvenmiyor ya da mali sikintilar yüzünden 40nm secilmis.
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Rubisco 6 yıl
Bunun direk rakibi Intel Clover Trail / Z2760. Onun CPU'su daha iyi değil bildiğimiz Atom seviyesinde ama hem Win8 ile hemde Video oynatma vs. için yeterince iyi(SGX545). Temash'ın Bobcat'den daha hızlı olacağını varsayarsak, Clover Traili her alanda geride bırakması lazım.
Gerçi bu kimse için ne direk avantaj nede direk problem. Intel Win8 tabletleri insanlar "yeterince" iyi olduğu sürece alacaklar gibi görünüyor, hemde biraz uçuk fiyatlı olsalar bile. Ama iyi pazarlayabilirse iyi para kazanabilir gibime geliyor, Bobcat AMD'nin bu tür bi alan içn en iyi ama en az reklamı yapılan çipi. Yeni Nesil Atomlar gelene kadar AMD'nin önde olmak avantaj sağlamak için geniş bi alanı var.
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khytr89 6 yıl
saçma sapan yorum yapmayın.. rakipleri ne demek? x86 lisansı intel,amd ve via da var.. via ölü gibi birşey..geriye kalan tek rakibi intel (x86 da).. intlinde apu çözümü yok.. yani bu kategoride amd rakipsiz kalmış oluyor (şimdilik)..
intelin gpusu güçlü pcler üretmesi haswelle başlanacak deniyordu ama bakalım.. şu an için intelin ekran kartları en berbat olanları.. ama cpu larına laf yok adamlar büyük efor sarfediyor.. pentium 4 çıktığından beri intelin sırtı hiç yere gelmedi.. amd bata çıka ilerlemeye çalışıyor.. aslında adamlarda kafa yok.. şu apu çözümü küçük aletlerde (telefon,tablet) büyük iş başarır ama adamlar üstlerindeki miskinliği bir türlü atamıyorlar.. şu an telefon ve tablet pazarından mükemmel gelir sağlayabilirdi ama iş işten geçmek üzere.. intel genellikle mart-nisanda lansmanını yapıp nisan-mayıs gibi yeni ürünlerini sürüyor.. amd nin o kadar zamanı yok.. yani yine tekme yiyecek gibi :s
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Knisath 6 yıl khytr89
Hakan456

saçma sapan yorum yapmayın.. rakipleri ne demek? x86 lisansı intel,amd ve via da var.. via ölü gibi birşey..geriye kalan tek rakibi intel (x86 da).. intlinde apu çözümü yok.. yani bu kategoride amd rakipsiz kalmış oluyor (şimdilik)..

intelin gpusu güçlü pcler üretmesi haswelle başlanacak deniyordu ama bakalım.. şu an için intelin ekran kartları en berbat olanları.. ama cpu larına laf yok adamlar büyük efor sarfediyor.. pentium 4 çıktığından beri intelin sırtı hiç yere gelmedi.. amd bata çıka ilerlemeye çalışıyor.. aslında adamlarda kafa yok.. şu apu çözümü küçük aletlerde (telefon,tablet) büyük iş başarır ama adamlar üstlerindeki miskinliği bir türlü atamıyorlar.. şu an telefon ve tablet pazarından mükemmel gelir sağlayabilirdi ama iş işten geçmek üzere.. intel genellikle mart-nisanda lansmanını yapıp nisan-mayıs gibi yeni ürünlerini sürüyor.. amd nin o kadar zamanı yok.. yani yine tekme yiyecek gibi :s

Pentium 4 çıktığından beri mi ?Yapma yahu pentium 4 çıktığında AMD Atlhon serisi ile silip süpürmüştü İnteli.AMD sayesinde İntel C2D serisinin üretimi öne aldı C2D ile intel AMD işlemci serisinin performansını önüne geçti.

İntelin kendine ait GPCPU platform çalışmaları var ama amd gibi sağlam birşekilde hayata geçirebilmiş değil çünkü intelin gpu bölümü bu amd(ati) gibi sağlam değil ve önceden gelen ve artış gösteren bir tecrübesi yok.

AMD nin tek sorunu ekonomik ATI entegre sürecinin sonuçlarını,olumsuz yönden atlatamadı.Fusion platformu ile elinde kendi için altın yumurta ya da bomba tutuyor bunu da bir kaç yıl içerisinde göreceğiz.
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manyakurt 6 yıl
cagataykoroglu
Keşke rakipleri hakkında da bilgi verseydiniz. Ona göre iyi mi kötü mü aklımızda bir şeyler oluşması kolaylaşssaydı.

Bu haberi erdi yapsaydı, içerik olarak en az 3 kat daha fazla olur ve bilgi tatminliği yaşardık. ekrem'e donanım haberleri gitmiyor, mahkeme lisans apple falan onlarda daha başarılı bence.
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Foxbat 6 yıl
Başlıkta Temash deniyor ama haberin içeriği Hondo ile ilgili??!! Ayrıca CES 2013'te Jaguar mimarili işlemciler boy gösterecek diye biliyordum şimdi sadece Hondo'ları mı sergileyecekler?

Biraz kafam karıştı
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cagataykoroglu 6 yıl
Keşke rakipleri hakkında da bilgi verseydiniz. Ona göre iyi mi kötü mü aklımızda bir şeyler oluşması kolaylaşssaydı.
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