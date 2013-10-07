AMD'nin en hızlı ikinci işlemcisi FX-9370, Türkiye'de

AMD'nin ilk olarak yüksek performanslı sistem hazırlayan üreticiler için sunduğu FX-9000 serisi üst seviye işlemci modelleri, bağımsız olarak raflarda da boy göstermeye başladı. Bir süre önce Amazon.com gibi farklı kanallarda vitrinleri süslemeye başlayan işlemcilerin Türkiye serüveni de başladı. Son dönemde daha çok yeni nesil ekran kartlarıyla gündemde olan AMD, en hızlı ikinci işlemcisi olan FX-9370'i ülkemiz satışına başladı.

Haberimize konu olan FX-9370 işlemcisi, AMD'nin Volan platformu kapsamında hazırlanan Piledriver mimarisine sahip 8 çekirdekli bir çözüm. 32nm üretim geometrisi ile hazırlanan ve C0 çekirdek revizyonuna sahip olan işlemci, Soket AM3+ formunda olup, 938pin micro-PGA paket yapısında sunuluyor. Standart olarak 4.4GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisi ile 4.7GHz'e otomatik olarak çıkabilen işlemci, 8MB L2 ve 8MB L3 belleklere sahip.

Isıl tasarım gücü (TDP değeri) 220 Watt olan FX-9370, ülkemiz pazarında sadece işlemci ile satılıyor, beraberinde herhangi bir soğutucu gelmiyor. Özel bir işlemci olduğundan ve meraklısına hitap ettiğinden, bu işlemciyi alacak kullanıcının zaten iyi bir anakart, güç kaynağı ve soğutma ekibine sahip olduğu öngörülerek bir karar verilmiş olabilir. Türkiye'de, Vatan Bilgisayar üzerinden satışa sunulan FX-9370'in fiyatı ise 600TL civarından başlıyor.