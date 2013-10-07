Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin en hızlı ikinci işlemcisi FX-9370, Türkiye'de

5 yıl
6,1b
1
76
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin en hızlı ikinci işlemcisi FX-9370, Türkiye'de
AMD'nin ilk olarak yüksek performanslı sistem hazırlayan üreticiler için sunduğu FX-9000 serisi üst seviye işlemci modelleri, bağımsız olarak raflarda da boy göstermeye başladı. Bir süre önce Amazon.com gibi farklı kanallarda vitrinleri süslemeye başlayan işlemcilerin Türkiye serüveni de başladı. Son dönemde daha çok yeni nesil ekran kartlarıyla gündemde olan AMD, en hızlı ikinci işlemcisi olan FX-9370'i ülkemiz satışına başladı.
Haberimize konu olan FX-9370 işlemcisi, AMD'nin Volan platformu kapsamında hazırlanan Piledriver mimarisine sahip 8 çekirdekli bir çözüm. 32nm üretim geometrisi ile hazırlanan ve C0 çekirdek revizyonuna sahip olan işlemci, Soket AM3+ formunda olup, 938pin micro-PGA paket yapısında sunuluyor. Standart olarak 4.4GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisi ile 4.7GHz'e otomatik olarak çıkabilen işlemci, 8MB L2 ve 8MB L3 belleklere sahip.
Isıl tasarım gücü (TDP değeri) 220 Watt olan FX-9370, ülkemiz pazarında sadece işlemci ile satılıyor, beraberinde herhangi bir soğutucu gelmiyor. Özel bir işlemci olduğundan ve meraklısına hitap ettiğinden, bu işlemciyi alacak kullanıcının zaten iyi bir anakart, güç kaynağı ve soğutma ekibine sahip olduğu öngörülerek bir karar verilmiş olabilir. Türkiye'de, Vatan Bilgisayar üzerinden satışa sunulan FX-9370'in fiyatı ise 600TL civarından başlıyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx57 5 yıl en beğenilen orenen
Merhaba,

İlk lanse edildiğinde son kullanıcı satışı olmayan sonrasında ise yavaş yavaş farklı pazarlarda boy göstermeye başlayan bir işlemcinin Türkiye'de de sunulması tabi ki haber değeri taşıyor. İşlemciyi beğenirsiniz beğenmezsiniz, fiyatı pahalı gelir ya da uygun bulursunuz, bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ancak AMD'nin üst segmentte, Steamroller öncesi muhtemelen en son hamleleri olan bu işlemcilerin, burada sessiz sedasız pazara sunulmasını tabi ki haber yaparız.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.
Merhaba,İlk lanse edildiğinde son kullanıcı satışı olmayan sonrasında ise yavaş yavaş farklı pazarlarda boy göstermeye başlayan bir işlemcinin Türkiye...
Devamını Gör
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 5 yıl
220 Watt derken. Kettle mı bu ?
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-8DA7E2B07 5 yıl kimi_raikonen
kimi_raikonen

millet 14 nm üretim teklojisine geçiyor amd hala 32 nm.intelle rekabet edecekse de şu mimarilerini tekrar bir gözden geçirsinler yoksa ellerinde tek koz kalacak o da grafik birimi.ha fiyat konusunda intelden birkaç adım önde o ayrı mesele.

Yaktığı elektriği hesaba katarsan 1 yılda Intel'den daha pahalıya geliyor.
kimi_raikonenmillet 14 nm üretim teklojisine geçiyor amd hala 32 nm.intelle rekabet edecekse de şu mimarilerini tekrar bir gözden geçirs...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keskin53 5 yıl
fx 8120 fazlasıyla yetiyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mt8 5 yıl
Merhaba arkadaşlar, bu işlemciyi 1 aydır kullanıyorum. Kullandığım PSU thermaltake 775 watt. GTX 650 tib ekran kartı. Sistemin tamamına ün üst düzey yük verip stres denemesi yaptığımda PSU nun yeterli geldiğini gördüm. Sıvı soğutma ile boşta 40 derecede, tam yükte 62 dereceye çıkıyor.Gelelim en can alıcı kısmına. Stabilitesi intel gibi değil. Aynı tür vidyoyu, aynı kodekler kurulu , aynı programla yaptığım video render testinde, kendinden mhz değeri olarak çok aşağıda olan intel i7 3630qm laptop da, aralarında sadece beş dakika farkla laptopu geçebildi. Bir tarafta amd nin en güçlü işlemcisi, bir tarafta laptop işlemcisi, yorum sizin. Şunu önemle belirtmek istiyorum, amd uygun fiyata kaliteli oyun oynamak isteyenlere hitap eden bir teknoloji. İntelde hem oyun, hemde stabilite isteyenlerin beklentilerini karşılamak üzere çıkarılmış teknoloji.Tam bu ayrımda intelin fiyatı bundan dolayı yüksek. Eğer oyundan başka (grafik programları, video render ..vb gibi programlarla işim olmaz diyorsanız , boş yere intele para vermenin hiçbir anlamı yok (bu durumda tavsiyem fx 8x 8350). Eğer ben oyun da oynarım ama istediğim zamanda ağır şarlar altında çalışmam gerekli diyarsanız inteli tavsiye ederim. Sonuçta amd iyiki var, olmazsa intel tekelcilik yapar, fiyatlar artar, rakibi olmaz, bunuda göz ardı etmeyin.Saygılar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 5 yıl
yazık AMD ye...220 nedir ya...
Yorumlar da enterasan...
her an wprime kullanmıyoruz...doğru...2kW TDP yapsınlar o zaman...yok 5kW
olsun...ne de olsa kaç kez cpu yu zorlayacağız ki...değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 5 yıl
AMD işlemci ile sobayı birleştirdi sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 5 yıl
amd ne çıkartsa eleştirecek birileri var. telefon olsa tipine bakarak yorum yapılırda e be adam alıp testmi ettinde beğenmiyorsun. zaten beğenmeyenlerin çoğuna bak 70 80 dolarlık intel işlemci alıp inteli dünyanın en iyi işlemcisi sananlar. bizim ülkemizde marka fanlığı var adam ne kullanıyorsa o iyi sanıyor yada öyle sanmamız için ısrar ediyor. ne komik bir milletiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet-73 5 yıl
35 metrekare salona koysam pc(fx-9370)yi salonu ısıtırmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxone 5 yıl
Ver gazı ver gazı 3.90 dan çıkar 4.50 5 lere 4770k inteli . intel ya ilahi gücü var 84 watt ı geçmiyor deme. Sonra gelin buraya auuvv 220watt yok ütü yok cattle .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet-73 5 yıl
35 metrekare salona koysam pc(fx-9370)yi salonu ısıtırmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bordo38 5 yıl
220W Ne Lan FX8350 Alırım Daha İyi Mübarek Sanki Motor Çalıştırıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Ya arkadaşlar neyi tartışıyor sunuz ki? İki markada, anakart altyapısında büyük değişimler olmadığı sürece (mesela, bakırdan fiber veri iletimine geçilmediği sürece) büyük performans artışları göstermeyeceği gibi aralarında da belli başlı konular hariç farklılıklar olmayacaktır. Şu an bir sistemde, sistemi en çok yavaşlatan donanım hard disk, yazılım ise İS'dir. İS'de çok alternativiniz olmadığı için SD'inizi SSD yapabiliyorsunuz, oda size saniyelerden başka bir şey kazandırmıyor. Temel alt yapı size (ciddi miktarda) dakikalar kazandırmadığı sürece bu yapılan tartışmaların hiç bir anlamı yok bence. Belirli işlemlerle çalışmadığınız sürecede bu kadar büyük maliyetlerin altına girmeye gerek yok. Bir Starcraft II oyununu 4'lü iki takımla full birim kapasitesiyle bire bir aksiyon esnasında sisteminiz yavaşlamıyor ve/veya çakılmıyorsa sisteminiz çok iyi sistemdir (ekran kartınızla birlikte, ama ekran kartınız yapamadığı işlemleri de göz önünde bulundurmak şartıyla).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malicalik13 5 yıl
helloween
az yakıyor biz bişey mi dedik. sadece aylık ortalama elektrik harcaması ile wprimenin tutarsızlığını belirttim. hiç kimse işlemcisini %100 her dakika kullanmaz. aylık ortalama kullanımda inteller ne yakıyorsa 9590 biraz daha fazla yakar. 100 lıra elektrık faturası verıyorsan ve bunun 25 lırası bilgisayarsa, 9590 kullanınca 26 lırası olur. eğer deli gibi her dakika oyun oynayan biriysen günde 10 saat veya aynı şekilde bilgisayarı render için kullanıyorsan bu fark daha da artar tabiki. fakat şunu da unutmamak lazım 8350 olsun 6300 olsun veya 3960x veya 4770kda oc ile kullanılsa o da bir 9370 veya 9590 kadar yakar. hatta 3960xin oc li hali 9590dan daha fazla elektrik harcıyor.

Bir de gelip 3960x'in fiyat seviyesi farklı derler :D
TDP dedğimiz değer zaten elektrik tüketimi değil ve Erdi bey haklı bu Streamroller öncesi son işlemci ve diğer amaçları ilk 5 GHz işlemciyi yapmış olmak.4670K ile 20 TL veriyorsan bununla 23 verirsin kasmanın alemi yok
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6068 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, satış ve
3 etiket daha fx amd fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme 5 yıl AMD başkan yardımcısı Donanım Haber'de: Yeni nesil ekran kartlarını konuştuk 5 yıl Avea ve Pirelli ortaklığı ile CyberFleet Türkiyede! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim