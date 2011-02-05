AMD'nin giriş seviyesindeki yeni ekran kartı Radeon HD 6450 detaylandı

AMD'nin giriş seviyesi için hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı Radeon HD 6450 detaylandı. Son kullanıcı satış henüz başlamasa da OEM üreticilerine sunulan ekran kartı, Caicos kod adlı grafik yongasını kullanıyor. Radeon HD 5450 modelinin yerini almak üzere geliştirilen yeni model, 160x paralel işlem birimine, 8x doku ünitesine ve 4x ROP birimine sahip. Grafik işlm birimi 650MHz'de görev yapan Radeon HD 6450, tercihe göre 1GB GDDR5 bellek (3200MHz) veya GDDR3 bellek (1600MHz) ile tercih edilebiliyor.

Radeon HD 6000 serisinin önemli güncellemelerinden birisi olarak Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi ile donatılan ekran kartı, Eyespeed teknolojisine de destek sunuyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yeteneğine sahip olan kart, Blu-ray 3D oynatımı da yapabiliyor. HDMI, DisplayPort, DVI ve VGA çıkışları ile konfigüre edilebilen ekran kartı, sahip olduğu pasif soğutma ve düşük profilli baskılı devre tasarımı ile HTPC'ler için ideal çözümlerden birisi olacak gibi görünüyor. Şu an sadece sistem üreticilerine sunulan kartın, son kullanıcılar için ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.