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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin giriş seviyesindeki yeni ekran kartı Radeon HD 6450 detaylandı

8 yıl
13,2b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin giriş seviyesi için hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı Radeon HD 6450 detaylandı. Son kullanıcı satış henüz başlamasa da OEM üreticilerine sunulan ekran kartı, Caicos kod adlı grafik yongasını kullanıyor. Radeon HD 5450 modelinin yerini almak üzere geliştirilen yeni model, 160x paralel işlem birimine, 8x doku ünitesine ve 4x ROP birimine sahip. Grafik işlm birimi 650MHz'de görev yapan Radeon HD 6450, tercihe göre 1GB GDDR5 bellek (3200MHz) veya GDDR3 bellek (1600MHz) ile tercih edilebiliyor.

Radeon HD 6000 serisinin önemli güncellemelerinden birisi olarak Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi ile donatılan ekran kartı, Eyespeed teknolojisine de destek sunuyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yeteneğine sahip olan kart, Blu-ray 3D oynatımı da yapabiliyor. HDMI, DisplayPort, DVI ve VGA çıkışları ile konfigüre edilebilen ekran kartı, sahip olduğu pasif soğutma ve düşük profilli baskılı devre tasarımı ile HTPC'ler için ideal çözümlerden birisi olacak gibi görünüyor. Şu an sadece sistem üreticilerine sunulan kartın, son kullanıcılar için ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.


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timramon 8 yıl
Ama bu tarz kartları kespır sever .D
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veleciraptor 8 yıl
Ben mi göremedim yoksa bellek arabiriminin kaç bit olduğu belli değil mi? 160x eski giriş seviyesine göre 2 kat paralel işlem birimi demek. Arabirim bir de 128 bit falan olmuşsa gerçekten eski kuşak ile arasında bayağı bir performans farkı var demektir ve düşük ayarlarda fazla beklentisi olmayanlar için artık oyun bile oynatabilir.
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Batuist 8 yıl
işte tam htpc kartı.. minik ve sessiz.. sadece film izlemeye yarar başka birşey yapılmaz bunla.. fiyatıda iyi olursa güzel bir tercih olabilir..
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namigencan 8 yıl
sende girme regor zaten bişeyini çıkarttılar helal olsun adından her yerde söz ettiriyor. giriş seviyesinde güzel kart fiyatı denildiği gibi düşük olursa çok güzel olur.
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Regor 8 yıl
Kimse Casper muhabbetine girmemiş. İlginç valla !
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=lachesis= 8 yıl

Regor

Kimse Casper muhabbetine girmemiş. İlginç valla !

kespır bitane
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maliahmet1 8 yıl
bakalım fiyatı ne olacak ve performansı
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wrhost 8 yıl
kaç bit yazmıyor
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Xagdas 8 yıl
helalinden 20$+kdv veririm...
bazı ilginç mini pc fikirlerim var.
orada aero masaüstünü göstermeye gücü yeter sanırım.
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Dovahkiin 8 yıl
Pasif soğutma ve tek slot olmasından media pc'ler için nokta atış yapılmış.

Umarım hak ettiği fiyattan satılır, 80-90$ olursa yazık olur.
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hapocod 8 yıl
5570 kadar performansı olsa giriş seviyesi için önerilebilir.
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