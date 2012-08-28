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AMD'nin ikinci nesil FX işlemcilerinin saat hızları netleşti

6 yıl
5,6b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki Ekim ayı içerisinde lanse etmeyi planladığı ikinci nesil FX işlemci modellerine ilişkin teknik özellikler netleşti. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisi üzerinde şekilenen yeni işlemci ailesi, başta döngü başına komut güncellemesi olmak üzere mimaride yapılan güncelleme ve geliştirmeler sayesinde birinci nesil FX işlemci ailesine göre kağıt üzerinde %15-20 oranında daha fazla performans vaad ediyorlar. Mevcut modeller gibi 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ikinci nesil FX işlemci ailesiyle AMD, saat hızlarında da gelişim kaydediyor.
Ailenin en hzlı modeli olan sekiz çekirdekli FX-8350 modeli aynı zamanda AMD adına bir ilki temsil ediyor ve standart olarak 4GHz hızında çalışan son kullanıcı odaklı ilk işlemci oluyor. Turbo Core özelliği devreye girdiğinde saat hızını 4.2GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebilen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 125 Watt. FX-8350 modeline ek olarak AMD, Piledriver tasarımını temel alan altı çekirdekli FX-6300 ve dört çekirdekli FX-4320 modellerini de sunacak. Bu işlemcilerden FX-4320'nin çalışma frekansı üst model olan FX-8350 ile aynı ilen, FX-6320 ise standart olarak 3.5GHz'de görev yapıyor olup Turbo Core ile 4.1GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu iki işlemci aynı zamanda 95 Watt TDP değeri ile geliyorlar. Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni işlemciler, AMD tarafında güncel işlemcilere destek sunan anakartlarla uyumlu bir şekilde kullanılabilecekler.
Ortaya çıkan döküman, AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı ikinci nesil Fusion işlemci ailesi hakkında da bilgiler içeriyor. Üst model olan AMD Fusion A10-5700, 384 adet paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 7660D entegre grafik birimi ile gelecek. Standart hızı 3.4GHz olan ve Turbo Core ile 4GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Bu serinin tablodaki en yavaş modeli olan Fusion A4-5300 ise çift çekirdekli tasarımda olup, 128 paralel işlem birimli Radeon HD 7480 entegre grafik birimi ile geliyor ve Turbo Core ile 3.7GHz'de görev yapabiliyor. Görülebileceği üzere yeni Fusion işemcilerin tamamında TDP değeri 65 Watt.

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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
A10-5700'ü mini-itx MSI A85IA-E53 anakarta takabiliyoruz değil mi? Eğer öyleyse yeni sistemim bu olacak.
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hacı.basat 6 yıl
Bu sefer Dev ATX kasalardan kalıcı olarak kurtuluyoruz İnşallah, FM2 soket çok güçlü itx anakart modelleri var.
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Orlando DeJoseph 6 yıl
A10'lar şimdiki ivy ve sandy brigde i5'lerden daha performanslı olacak... compare-processors.com/...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
1. Nesil FX'ler tamamen çöp.
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410 6 yıl
hız aşırtma yapıp göndermişler gibime geldi.
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aceleciburak 6 yıl
bu arada FM2 anakartlar daha üreticilerin sitelerinde sergilenmiyor kuvvetle muhtemel Lansmana yakın zamanda sitelerde yerlerini alacaklardır ama yurtdışında bir site tüm anakartları toplamış özellikle MSI//Gigabyte ve ECS nin A85X leri bence popüler olacak kartlar diye düşünüyorum ...

overclock.net/...
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Rubisco 6 yıl
8+2 faz ve Lucid Virtu GPU virtualization support. Virtu hmmm.

A75 chipset kullanan kartlar da bi perf. dezavantajı olacak mı yada a85 daha iyi bişeyler getirecek mi ilginç sorular.
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Sanat Günesi 6 yıl
Arkadaşlar 5800k çıkmayacakmı ?
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aceleciburak 6 yıl Sanat Günesi
tersol
Arkadaşlar 5800k çıkmayacakmı ?

cikacak hatta yurtdisi listelerne yansidi fiyatlar tabi tahmini olarak A10 5800K 132 usd civari bunlar zannedrsem ithalatci yurtdsi fiyati bzm trde ise 30 dolar fazlasi anca olur 160 usd oda 350 lira yapar zaten fiyatlandrmada yurtdsi i3 konumlandirilarak yapildi.

haziran 2013 te 28 nm Richland ( trinity refresh olarak nitelendrecgmz) apular gelecegi icn trintylrn omru max 8 10 ay olur bu acidan zaten dusuk fiyatla satilmasi lazm rekabet icn

ote yandn cift cekrdk A6 5400K ise yurtdisi 73 usd civari bu bzde 200 lira civari olur 65 watt oldugu icn bir cok htpc de gorecgmzi dusunuyorm
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multiTYRT 6 yıl
Yani am3+ anakartlar artık tam Olarak İleriye dönüşlü olacak kesinleşti.


Ayrıca fx8350 modelinden @ 10 + GHZ oc bekliyorum
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turbo-powwer 6 yıl
Yazik ! AMD Islemcileri OC yapip piyasaya surmus
Fiyatlari 20-30 dolardan fazla olmamali eski seriye gore.
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dreamblue35 6 yıl
i5 2500k' ya bariz bir fark atamazlarsa hiç bir değeri yok çıkardıkları işlemcilerin, en azından aynı seviye işlem ve performans verip fiyatı 2500k dan daha alt noktada tutarlarsa iş yapar rekabet gelir
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grafman09 6 yıl
Okuduğum kadarıyla sitede yorum yapan arkadaşların çoğunluğu, bilgisayarda oyun-müzik-film, birşey yapmadığını düşünüyorum,, sizler için bu işlemcilere gerek yokki alın bir sempron yada celeron işlemci, 70tl yanına 150 tl ekran kartı tamamdır.. Kasmanıza gerek yok enaz 60 fps alırsınız oyunlarda
örnek1.. MSI : N430GT (155 tl) + Intel CeleronG460 1.8GHz LGA1155 İşlemci(90 tl)
örnek2.. ASUS ATI 6670 (145 tl) + AMD Sempron145 2.8GHz (65 tl)
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grafman09 6 yıl
yenerbalcı
AMD üçüncü nesile başlasın
Ben o 8 çekirdeği çitlerim Oraya 125W yazmakla olmuyor uygulama değerinde fos çıkacağı belli forum.donanimhaber.com/...

Arkadaşım, uygulama değerinde fark göremezsin,, göreceğin tek fark sentetik test sonuçlarıdır.. Yani benim gözlerim ekrandaki FPS 150 mi,, yoksa 138 mi fark edemiyor.. O kadar keskin gözlerin varsa, Yaratana şükretmelisin.. Bu arada ilgimi tek çeken render uygulama performansıdır,, A8 3870K ile i7 2600 arasında ne fark sizce.. ben ikisininde yakın sonuçlar verdiğini gözlerimle gördüm,, ama kasaya gittiğimde aradaki farkı anlayabildim...
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bushways444 6 yıl
ama benim AMD fusiona bakış açım bir noktada başlangıç platformu olması açısından güzel bir nokta olabilir. çünkü hem CPU hemde GPU hızı açısından tatminkar rakamları gösteriyor.
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