AMD'nin ikinci nesil FX işlemcilerinin saat hızları netleşti

AMD'nin önümüzdeki Ekim ayı içerisinde lanse etmeyi planladığı ikinci nesil FX işlemci modellerine ilişkin teknik özellikler netleşti. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisi üzerinde şekilenen yeni işlemci ailesi, başta döngü başına komut güncellemesi olmak üzere mimaride yapılan güncelleme ve geliştirmeler sayesinde birinci nesil FX işlemci ailesine göre kağıt üzerinde %15-20 oranında daha fazla performans vaad ediyorlar. Mevcut modeller gibi 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ikinci nesil FX işlemci ailesiyle AMD, saat hızlarında da gelişim kaydediyor.

Ailenin en hzlı modeli olan sekiz çekirdekli FX-8350 modeli aynı zamanda AMD adına bir ilki temsil ediyor ve standart olarak 4GHz hızında çalışan son kullanıcı odaklı ilk işlemci oluyor. Turbo Core özelliği devreye girdiğinde saat hızını 4.2GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebilen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 125 Watt. FX-8350 modeline ek olarak AMD, Piledriver tasarımını temel alan altı çekirdekli FX-6300 ve dört çekirdekli FX-4320 modellerini de sunacak. Bu işlemcilerden FX-4320'nin çalışma frekansı üst model olan FX-8350 ile aynı ilen, FX-6320 ise standart olarak 3.5GHz'de görev yapıyor olup Turbo Core ile 4.1GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu iki işlemci aynı zamanda 95 Watt TDP değeri ile geliyorlar. Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni işlemciler, AMD tarafında güncel işlemcilere destek sunan anakartlarla uyumlu bir şekilde kullanılabilecekler.

Ortaya çıkan döküman, AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı ikinci nesil Fusion işlemci ailesi hakkında da bilgiler içeriyor. Üst model olan AMD Fusion A10-5700, 384 adet paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 7660D entegre grafik birimi ile gelecek. Standart hızı 3.4GHz olan ve Turbo Core ile 4GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Bu serinin tablodaki en yavaş modeli olan Fusion A4-5300 ise çift çekirdekli tasarımda olup, 128 paralel işlem birimli Radeon HD 7480 entegre grafik birimi ile geliyor ve Turbo Core ile 3.7GHz'de görev yapabiliyor. Görülebileceği üzere yeni Fusion işemcilerin tamamında TDP değeri 65 Watt.