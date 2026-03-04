ASML, yapay zeka çipleri için yeni nesil üretim araçları geliştiriyor

ASML’de sessiz dönüşüm yaşanıyor
Geçtiğimiz yılın sonlarında Marco Pieters, yaklaşık 40 yıldır teknoloji birimini yöneten Martin van den Brink’in yerine CTO olarak atandı. Şirket ayrıca teknoloji iş birimini, yönetim odaklı yapıdan mühendislik öncelikli bir yapıya dönüştürdü. Pieters, ASML’nin önümüzdeki 10-15 yıl için olası sektör trendlerini ve paketleme ile bağlantı teknolojilerinde gereken yenilikleri analiz ettiğini belirtti. Şirket, makinelerin kontrol yazılımlarını hızlandırmak ve çiplerin üretim sırasında denetimini optimize etmek için yapay zekadan yararlanmayı hedefliyor.
Pieters, bellek üreticileri dahil çip tasarımcılarının planlarını incelediğinde çiplerin üst üste yerleştirilmesi gibi yeni üretim süreçlerini destekleyecek ek makineler ihtiyacının ortaya çıktığını gördü. Geçen yıl ASML, XT:260 adlı tarama aracını duyurmuştu. Bu cihaz, AI çiplerinde ve gelişmiş bellek çiplerinde üretimi desteklemek için özel olarak geliştirildi. Pieters, şirketin mühendislerinin halihazırda ek makineler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu doğrultuda ürün portföyünü genişletmeyi planladığını ifade etti.
Zira AI çiplerinin boyutları önemli ölçüde büyüdü ve ASML, daha büyük çipleri üretmeye uygun tarama ve litografi sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. Tarama ekipmanlarının optik uzmanlık ve silikon plakaları işleme konusundaki bilgi birikimi, ASML’nin gelecekteki makinelerde rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak. Pieters, bu yeni teknolojilerin şirketin son 40 yıldır sürdürdüğü EUV çalışmalarının yanında var olacağını belirtti.
ASML, on yılı aşkın süredir geliştirdiği EUV sistemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Şirket, yeni nesil EUV makinesini seri üretime yaklaştırırken, üçüncü bir potansiyel nesil üzerinde de araştırmalarını sürdürüyor. Silikon plakalar üzerine ışıkla karmaşık desenler işleyen bu litografi sistemleri, bugün en gelişmiş yapay zeka çiplerinin üretiminde kritik rol oynuyor. Şirket ayrıca, mevcut baskı sınırlarını aşarak daha büyük çiplerin üretimini mümkün kılıp kılamayacağını değerlendiriyor.