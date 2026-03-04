Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASML, yapay zeka çipleri için yeni nesil üretim araçları geliştiriyor

    Hollanda merkezli teknoloji devi ASML, yapay zeka yarı iletken endüstrisine uyum sağlamaya çalışıyor. Şirket, AI çipleri için gelişmiş paketleme teknolojilerine yöneliyor.

    ASML, yapay zeka çipleri için yeni üretim araçları geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın tek aşırı ultraviyole (EUV) litografi ekipmanı üreticisi olan Hollandalı teknoloji şirketi ASML, yapay zeka çipleri pazarında daha geniş bir rol üstlenmek için mevcut ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Marco Pieters, Reuters’a verdiği röportajda sadece EUV alanında değil, çiplerin birleştirilmesi ve bağlantılandırılması için gerekli gelişmiş paketleme teknolojileriyle de sektörde öncü olmayı hedeflediklerini açıkladı.

    ASML’de sessiz dönüşüm yaşanıyor

    Geçtiğimiz yılın sonlarında Marco Pieters, yaklaşık 40 yıldır teknoloji birimini yöneten Martin van den Brink’in yerine CTO olarak atandı. Şirket ayrıca teknoloji iş birimini, yönetim odaklı yapıdan mühendislik öncelikli bir yapıya dönüştürdü. Pieters, ASML’nin önümüzdeki 10-15 yıl için olası sektör trendlerini ve paketleme ile bağlantı teknolojilerinde gereken yenilikleri analiz ettiğini belirtti. Şirket, makinelerin kontrol yazılımlarını hızlandırmak ve çiplerin üretim sırasında denetimini optimize etmek için yapay zekadan yararlanmayı hedefliyor. 

    ASML, yapay zeka çipleri için yeni üretim araçları geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çip tasarımları ise geçmişte tek katlı bir ev gibi düz bir yapıdayken, günümüzde çok katlı “gökdelen” mimarisine dönüştü. Nanometre boyutundaki bağlantılarla birden fazla katman birleştirilerek performans artırılıyor. Fiziksel sınırlamalar nedeniyle çipleri üst üste veya yatay olarak birleştirmek karmaşık hesaplamaların hızını artırıyor. Bu durum, bir zamanlar düşük kar marjlı bir iş olarak görülen paketleme faaliyetlerini ASML gibi firmalar için daha karlı bir üretim alanına dönüştürdü. Bu perspektifte şirketin sonraki adımları arasında gelişmiş çip paketleme makineleri üretmek ve daha büyük silikon kalıplar üretmenin yollarını araştırmak yer alıyor

    Pieters, bellek üreticileri dahil çip tasarımcılarının planlarını incelediğinde çiplerin üst üste yerleştirilmesi gibi yeni üretim süreçlerini destekleyecek ek makineler ihtiyacının ortaya çıktığını gördü. Geçen yıl ASML, XT:260 adlı tarama aracını duyurmuştu. Bu cihaz, AI çiplerinde ve gelişmiş bellek çiplerinde üretimi desteklemek için özel olarak geliştirildi. Pieters, şirketin mühendislerinin halihazırda ek makineler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu doğrultuda ürün portföyünü genişletmeyi planladığını ifade etti.

    Zira AI çiplerinin boyutları önemli ölçüde büyüdü ve ASML, daha büyük çipleri üretmeye uygun tarama ve litografi sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. Tarama ekipmanlarının optik uzmanlık ve silikon plakaları işleme konusundaki bilgi birikimi, ASML’nin gelecekteki makinelerde rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak. Pieters, bu yeni teknolojilerin şirketin son 40 yıldır sürdürdüğü EUV çalışmalarının yanında var olacağını belirtti.

    ASML, on yılı aşkın süredir geliştirdiği EUV sistemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Şirket, yeni nesil EUV makinesini seri üretime yaklaştırırken, üçüncü bir potansiyel nesil üzerinde de araştırmalarını sürdürüyor. Silikon plakalar üzerine ışıkla karmaşık desenler işleyen bu litografi sistemleri, bugün en gelişmiş yapay zeka çiplerinin üretiminde kritik rol oynuyor. Şirket ayrıca, mevcut baskı sınırlarını aşarak daha büyük çiplerin üretimini mümkün kılıp kılamayacağını değerlendiriyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/111543-asml-looks-beyond-euv-plans-new-tools-larger.html https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asml-plots-future-chipmaking-tools-ai-beyond-euv-2026-03-02/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tam nötralleşme nedir hgs kart mı etiket mi android teyp yazılım indir sis farı muayeneden geçer mi eat8 şanzıman kullanan araçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum