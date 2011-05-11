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AMD'nin profesyonel grafik kartlarından sorumlu kıdemli yöneticisi şirketten ayrıldı

8 yıl
8,9b
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3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin bugün en güçlü silahlarından biri olan Fusion teknolojisinin arkasında 2006 yılında satın alınan ATi'ın çok büyük bir rolü var. Zaten dikkatle incelendiğinde AMD yönetiminde de bu doğrultuda radikal değişiklikler olduğunu görüyoruz. Teknik operasyonlarla ilgili üst yönetim kadrolarına zamanla ATi geçmişi olan yöneticiler atanırken, satış ve pazarlama cephesinde ise HP gibi dünya devi bilgisayar üreticilerinden geçiş yapan yöneticilerin etkin rol oynadığını görüyoruz. İşlemci tasarımında sektörün efsanevi isimlerinden birisi olarak gösterilen Dirk Meyer ile yollarını ayıran ve birkaç aydır finanstan sorumlu başkan yardımcısı Thomas Seifert'in geçici tepe yöneticiliği ile devam eden AMD'de bir yönetici daha şirket ile yollarını ayırdı. FirePro ve FireGL serisi profesyonel kartlardan sorumlu üst yöneticilerden Janet Matsuda, AMD ile yollarını ayırdı.

Hatırlanacağı üzere AMD, ATi'yi satın almaya karar verdiği dönemde profesyonel grafik kartları bölümü bu anlaşmaya dahil değildi. AMD'nin bu alandaki ATi varlığını ve fikri mülkiyet haklarını bünyesine katması ekstra süre ve efor gerektirmişti. Tüm bu çabalara rağmen AMD için profesyonel grafik çözümleri uzunca bir süre öncelikli planlar arasında üst sıralarda yer alamadı. Ancak GPGPU konseptinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte AMD'nin bu alandaki yatırımları da arttı ve özellikle son bir iki yılda ortaya çok daha rekabetçi ürünler hatta yenilikçi bazı teknolojiler çıktı. İşte şirketteki bu değişimin öncülerinden biri olan ve AMD öncesinde Silicon Graphics ile HP'nin iştiraklerinden biri olan Mercury Interactive firmalarında görev alan Janet Matsuda, yeni nesil FirePro ve FireGL kartları ile Eyefinity Pro gibi teknolojilerin arkasındaki ekipte etkin bir rol oynadı.

Eğitimini Iowa Üniversitesi ve Harvard Business School'da tamamlayan Janet Matsuda'nın, Egnyte firmasına geçtiği belirtiliyor. Bulut bilgi-işlem üzerine çalışan bu firma ile yeni nesil depolama çözümleri üzerine çalışacak olan Matsuda, bu alana geçiş yapan bir başka isim oldu. Zira yarıiletken firmalarından ayrılan yöneticilerin ilgi gösterdiği ilk alan genellike geleceğin en popüler iş sahalarından biri olarak gösterilen bulut bilişim alanına adım atıyorlar. Donanimhaber.com olarak yeni işin de Janet Matsuda'ya başarılar diliyoruz.


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KANUNI61 8 yıl
bence amd hantal yapıdan ve kişilerden kurtulmaya calışıyor
kanımca doğrusunu yapıyor
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TheCapedCrusader 8 yıl
Şu driver yazan programcılara yatırım yapmaları gerek.

Ek olarak daha iyi biri gelecekse böyle bir çalışanın gitmesi doğaldır.
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