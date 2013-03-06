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AMD'nin tablet odaklı A4-1200 "Temash" işlemcisi detaylandı

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin tablet odaklı A4-1200
AMD'nin tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Temash kod adlı yeni nesil Fusion işlemci ailesine ait daha kapsamlı detaylar ortaya çıktı. Bu yılın ortalarına doğru farklı firmalara ait çeşitli tablet çözümleriyle birlikte pazara giriş yapacak olan yeni işlemci ailesinin üyelerinden A4-1200 modeli çift çekirdekli olup standart olarak 1GHz hızında görev yapacak.
Üzerinde Radeon HD 8180 entegre grafik birimini barındırmakta olan yeni işlemcinin TDP değeri yani ısıl tasarım gücüne ait resmi rakamlar henüz açıklanmış olmasa da farklı kullanım senaryoları için bekleme durumunda 1.2 Watt, internette gezerken 1.4 Watt ve 1080p h.264 videoları oynatırken ise 2.35 Watt güç tüketeceği söyleniyor. Platformun komple tüketim değerleri ise yine farklı kullanım durumlarında 2.8 Watt ila 5.3 Watt arasında değişecek.
Performans olarak Intel'in benzer çözümlerine kıyasla özellikle grafik anlamında daha hızlı olacağına vurgu yapılan A4-1200 ile birlikte AMD, Temash işlemcisine sahip tabletler için Turbo Dock istasyonu ile hem ikinci bir GPU kullanma hem de ekstra soğutma ünitesinin bu istasyonlarda sunulması ile daha fazla performans sağlamayı hedefliyor. Android yerine tüm özellikleri üzerinde barındıran Windows 8 tabletlere yönelen AMD, 2013 içerisinde kendisine ait platformları kullanan çok sayıda cihazın kullanıcılarla buluşacağını söylüyor. 


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JrMaster 6 yıl en beğenilen
Amd yapsın artık birşeyler o kadar teknolojiyi çöp etmesin lütfen bi amd sever olarak intelin şuanki fiyat politikasını görünce korkuyorum vallahi aynısını amd içinde geçerli intel olmasa amd den de korkulur
her ikiside devamlı rekabet içinde olsun başa baş
Amd yapsın artık birşeyler o kadar teknolojiyi çöp etmesin lütfen bi amd sever olarak intelin şuanki fiyat politikasını görünce korkuyorum vallahi aynısını amd ...
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DH Misafiri 6 yıl
grafman09
Sonunda dandik, hopla zıpla, koş android oyunlarından kurtuluyoruz. Tabi uygun fiyatlarla bize sunmalarını bekliyoruz.. Sony, xbox ve nintendo nun boşuna Amdyi tercih ettiğini düşünmüyorum.. Bizim şuan göremediğimizi görmüşlerdir..İşlemci tarafını kafanıza takmayın, 3d max mi kasacaksınız ?

selamlar..
haberdeki cizhazda tabikide 3d's max kasmyacaklar :)
ama bir 8350 3d's max solid ve autocad de 3770k ile eş değer..toms hardware bakınız.
8 çekirdeğin yetmediği yerde
x79 tabanlı sistemlere yönelmekte fayda var .
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londoner23 6 yıl
akıllıca bi yönelim... tablette işi götürür AMD
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ssbrutality 6 yıl
''Turbo Dock istasyonu ile hem ikinci bir GPU kullanma hem de ekstra soğutma ünitesinin bu istasyonlarda sunulması''
Yukarıdaki Cümleyi Okuyunca Heyecanlanmadım Desem Yalan Olur.
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Foxbat 6 yıl
Temash ve turbo dock gerçekten de akllıca. Tableti gerek duyulduğunda dock ünitesine takıyorsunuz ve kendini otomatik olarak hız aşırtıp %40'a varan oranda hızlanıyor. Klavyedeki ikinci GPU ile de Hybrit CF modundan gayet tatminkar grafik performansı da getiriyor. Eğer iyi pazarlanabilirse ve fiyatı uygun olursa Intel'in ultrabook konseptine çok ciddi bir rakip olabilir.
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grafman09 6 yıl
DH Misafiri
grafman09Sonunda dandik, hopla zıpla, koş android oyunlarından kurtuluyoruz. Tabi uygun fiyatlarla bize sunmalarını bekliyoruz.. Sony, xbox ve nintendo nun boşuna Amdyi tercih ettiğini düşünmüyorum.. Bizim şuan göremediğimizi görmüşlerdir..İşlemci tarafını kafanıza takmayın, 3d max mi kasacaksınız ?
selamlar..haberdeki cizhazda tabikide 3ds max kasmyacaklar :) ama bir 8350 3ds max solid ve autocad de 3770k ile eş değer..toms hardware bakınız.8 çekirdeğin yetmediği yerde x79 tabanlı sistemlere yönelmekte fayda var .

tablet için üretilmiş işlemciden bahsediyoruz.. Nedir derdin ? Testlere pek bakma derim, almadan önce kendin test et, sonra internetten kontrol edersin, doğru mu yazmışlar diye..
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demo22 6 yıl
Yüksek oyun performansı için AMD cihazlarını bekleyin.
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DH Misafiri 6 yıl
grafman09
Sonunda dandik, hopla zıpla, koş android oyunlarından kurtuluyoruz. Tabi uygun fiyatlarla bize sunmalarını bekliyoruz.. Sony, xbox ve nintendo nun boşuna Amdyi tercih ettiğini düşünmüyorum.. Bizim şuan göremediğimizi görmüşlerdir..İşlemci tarafını kafanıza takmayın, 3d max mi kasacaksınız ?

selamlar..
haberdeki cizhazda tabikide 3d's max kasmyacaklar :)
ama bir 8350 3d's max solid ve autocad de 3770k ile eş değer..toms hardware bakınız.
8 çekirdeğin yetmediği yerde
x79 tabanlı sistemlere yönelmekte fayda var .
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multiTYRT 6 yıl
AMD
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DH Misafiri 6 yıl
grafman09
Sonunda dandik, hopla zıpla, koş android oyunlarından kurtuluyoruz. Tabi uygun fiyatlarla bize sunmalarını bekliyoruz.. Sony, xbox ve nintendo nun boşuna Amdyi tercih ettiğini düşünmüyorum.. Bizim şuan göremediğimizi görmüşlerdir..İşlemci tarafını kafanıza takmayın, 3d max mi kasacaksınız ?

selamlar..
haberdeki cizhazda tabikide 3d's max kasmyacaklar :)
ama bir 8350 3d's max solid ve autocad de 3770k ile eş değer..toms hardware bakınız.
8 çekirdeğin yetmediği yerde
x79 tabanlı sistemlere yönelmekte fayda var .
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SEO-Uzmanı 6 yıl
amiga 1200 :)
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Guest 6 yıl
iyi bir grafik performansıyla 5 watt çok iyi bir değer.
yine de amd'nin fuarda yaptığı artistik aklıma geliyor, sanki aynı sınıf işlemcilermiş gibi bunu z2760'la kıyaslamışlardı. (z2760 1.7 watt max. tdp)
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grafman09 6 yıl
Sonunda dandik, hopla zıpla, koş android oyunlarından kurtuluyoruz. Tabi uygun fiyatlarla bize sunmalarını bekliyoruz.. Sony, xbox ve nintendo nun boşuna Amd'yi tercih ettiğini düşünmüyorum.. Bizim şuan göremediğimizi görmüşlerdir..
İşlemci tarafını kafanıza takmayın, 3d max mi kasacaksınız ?
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