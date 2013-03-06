AMD'nin tablet odaklı A4-1200 "Temash" işlemcisi detaylandı

AMD'nin tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Temash kod adlı yeni nesil Fusion işlemci ailesine ait daha kapsamlı detaylar ortaya çıktı. Bu yılın ortalarına doğru farklı firmalara ait çeşitli tablet çözümleriyle birlikte pazara giriş yapacak olan yeni işlemci ailesinin üyelerinden A4-1200 modeli çift çekirdekli olup standart olarak 1GHz hızında görev yapacak.

Üzerinde Radeon HD 8180 entegre grafik birimini barındırmakta olan yeni işlemcinin TDP değeri yani ısıl tasarım gücüne ait resmi rakamlar henüz açıklanmış olmasa da farklı kullanım senaryoları için bekleme durumunda 1.2 Watt, internette gezerken 1.4 Watt ve 1080p h.264 videoları oynatırken ise 2.35 Watt güç tüketeceği söyleniyor. Platformun komple tüketim değerleri ise yine farklı kullanım durumlarında 2.8 Watt ila 5.3 Watt arasında değişecek.

Performans olarak Intel'in benzer çözümlerine kıyasla özellikle grafik anlamında daha hızlı olacağına vurgu yapılan A4-1200 ile birlikte AMD, Temash işlemcisine sahip tabletler için Turbo Dock istasyonu ile hem ikinci bir GPU kullanma hem de ekstra soğutma ünitesinin bu istasyonlarda sunulması ile daha fazla performans sağlamayı hedefliyor. Android yerine tüm özellikleri üzerinde barındıran Windows 8 tabletlere yönelen AMD, 2013 içerisinde kendisine ait platformları kullanan çok sayıda cihazın kullanıcılarla buluşacağını söylüyor.



