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    Apple M4 tanıtıldı: Yeni performans ve yapay zeka canavarı

    Apple, Let Loose etkinliğinde sürpriz bir şekilde yeni M4 çipini tanıttı. Apple M4 işlemcisi tamamıyla yapay zeka için üretilen ilk çip konumunda ve devasa performans artışı getiriyor.
    Apple M4 Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün düzenlediği Let Loose etkinliğinde iPad Air 6. Nesil ve iPad Pro 7. Nesil modellerini tanıttı. Ancak Apple, sürpriz bir şekilde 2024 iPad Pro modeline yeni Apple M4 çipini yerleştirdiğini duyurdu. Apple M4 çipi, yapay zeka performansı başta olmak üzere genel performans seviyesine bir üst basamağa çıkarıyor. Merak edilen tüm detaylara isterseniz hızlıca geçelim:

    Apple M4 çip neler sunuyor

    Apple M4 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple M4 çipi, TSMC’nin ikinci nesil 3 nanometre teknolojisi kullanılarak üretiliyor. iPad Pro'nun Ultra Retina XDR ekranını tam anlamıyla besleyebilmek için Apple M4 ile tamamen yeni bir ekran motoru da geliyor. Yeni Apple M4, 10 çekirdekli CPU (4 adet performans 6 adet verimlilik) ve 10 çekirdekli GPU’ya sahip. Buradaki GPU, M3'te tanıtılan GPU mimarisini temel alıyor ve Dinamik Önbellekleme, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve donanım hızlandırmalı mesh gölgelendirmeyi bünyesinde barındırıyor.
    Apple M4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve tüm detayları Tam Boyutta Gör
    Apple'a göre M4 çipi şimdiye kadarki en hızlı Neural Engine'ine sahip zira motor, saniyede 38 trilyona kadar işlem yapabiliyor. Apple’a göre M4 çipinde bulunan 16 çekirdekli Neural Engine, bugün herhangi bir yapay zeka bilgisayarının nöral işlem biriminden daha hızlı. Apple, A11 Bionic'teki ilk Neural Engine'e kıyasla M4’teki Neural Engine'in 60 kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Tüm bunlar Apple’ın kendi söylemleri olsa da doğrulukları biraz tartışmalı. Zira Snapdragon X Elite, saniye 45 trilyona kadar işlem yapabiliyor.
    Apple M4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve tüm detayları Tam Boyutta Gör
    28 milyar transistöre sahip olan Apple M4, önceki iPad Pro'daki güçlü M2'ye göre 1,5 kata kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor. Octane gibi uygulamalardaki profesyonel render performansı M4 ile büyük bir artış gösteriyor ve artık M2'ye göre dört kata kadar daha hızlı bir performans sunuyor. CPU ve GPU'daki bu iyileştirmelerle M4, sadece yarı güç kullanarak M2 ile aynı performansı sunabiliyor. Son olarak Apple M4, H.264, HEVC ve ProRes gibi en popüler video codec'lerini desteklemesinin yanı sıra, AV1 için donanım hızlandırmasını da ilk kez iPad'e getiriyor.

    Apple M4 özellikleri

    Apple M4 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 10 çekirdekli CPU (x4 performans x6 verimlilik)
    • 10 çekirdekli GPU
    • 16 çekirdekli Neural Engine
    • 120 GBps bellek bant genişliği
    • 8K H.264, HEVC, ProRes ve ProRes RAW
    • AV1 kod çözme
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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