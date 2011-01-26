AMD'nin yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı. Kasm 2009'da lanse edilen ve piyasaya çıktığı günden bu yana liderlik pozisyonunu korumakta olan Radeon HD 5970 modelinin yerini alması beklenen yeni model, teknik özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor.

Antilles kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Henüz AMD tarafından detaylı teknik özellikleri açıklanmış olmasa da 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve her GPU için 1536x paralel işlem birimi olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimine sahip olması beklenen ekran kartı, işlem gücü açısından tüm zamanların en güçlü ekran kartı olacak zira 5 TeraFLOP'un üzerinde olacağı tahmin edilen yüksek işlem kapasitesiyle Radeon HD 6990, bir dönemin süper-bilgisayarlarına da meydan okuyacak.

Yerini alacağı Radeon HD 5970 kadar uzun bir tasarıma sahip olan ancak daha kalın bir soğutucu kullanan ekran kartında, bir 6pin diğeri de 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörüne yer veriliyor ancak kart mühendislik örneği olduğu için piyasa versiyonunda iki adet 8pin güç konnektörü olması da beklenebilir. Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares modelindeki yaklaşıma benzer şekilde GPU'ların kartın iki farklı ucuna yerleştirildiğini dolayısıyla her GPU için ayrı soğutucu blokların kullanıldığı tahmine diliyor.

AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990'da, görüntü aktarımı için bir adet DVI ve dört adet mini DisplayPort konnektörüne yer veriliyor. Isı dağıtımını daha etkin kılmak için arka plakaya yer verilen ekran kartının resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Çin'in Şubat ayında kutlayacağı yeni yıl tatilinden sonraya kalması kuvvetle muhtemel görünüyor yani en iyi ihtimalle Şubat ayının sonlarına doğru çıkması bekleniyor. 500 doların üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen Radeon HD 6990 için artık son hazırlıklarını yapan AMD'ye karşı Nvidia'nın da GeForce GTX 590 modelini hazırladığı biliniyor ancak henüz somut bir bilgi bulunmuyor.