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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı

8 yıl
16,7b
1
73
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı. Kasm 2009'da lanse edilen ve piyasaya çıktığı günden bu yana liderlik pozisyonunu korumakta olan Radeon HD 5970 modelinin yerini alması beklenen yeni model, teknik özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor.

Antilles kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Henüz AMD tarafından detaylı teknik özellikleri açıklanmış olmasa da 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve her GPU için 1536x paralel işlem birimi olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimine sahip olması beklenen ekran kartı, işlem gücü açısından tüm zamanların en güçlü ekran kartı olacak zira 5 TeraFLOP'un üzerinde olacağı tahmin edilen yüksek işlem kapasitesiyle Radeon HD 6990, bir dönemin süper-bilgisayarlarına da meydan okuyacak.

Yerini alacağı Radeon HD 5970 kadar uzun bir tasarıma sahip olan ancak daha kalın bir soğutucu kullanan ekran kartında, bir 6pin diğeri de 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörüne yer veriliyor ancak kart mühendislik örneği olduğu için piyasa versiyonunda iki adet 8pin güç konnektörü olması da beklenebilir. Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares modelindeki yaklaşıma benzer şekilde GPU'ların kartın iki farklı ucuna yerleştirildiğini dolayısıyla her GPU için ayrı soğutucu blokların kullanıldığı tahmine diliyor.

AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990'da, görüntü aktarımı için bir adet DVI ve dört adet mini DisplayPort konnektörüne yer veriliyor. Isı dağıtımını daha etkin kılmak için arka plakaya yer verilen ekran kartının resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Çin'in Şubat ayında kutlayacağı yeni yıl tatilinden sonraya kalması kuvvetle muhtemel görünüyor yani en iyi ihtimalle Şubat ayının sonlarına doğru çıkması bekleniyor. 500 doların üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen Radeon HD 6990 için artık son hazırlıklarını yapan AMD'ye karşı Nvidia'nın da GeForce GTX 590 modelini hazırladığı biliniyor ancak henüz somut bir bilgi bulunmuyor.


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demircibu 8 yıl
O fan ne öyle amd bu cimriliğini birakamicak hala hiçde hoş durmuyor daha iyi tasarım ve özel Model fan kullanabilirdi
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ALBAY 8 yıl
Fiyattan haber versinler önce.Ben 8800gt ile mutluyum
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyatı 1800 Tl civarında olcakmış.
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mhamadko 8 yıl

DH Misafiri

Fiyatı 1800 Tl civarında olcakmış.


bende 2500 diye duydum

varmi arttiran?
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exmor 8 yıl
leğene koysan yüzer zaten harbiden gemi boyutuna baksana...
[fan boy kalkanı] amd kullanıcısıyım [fan boy kalkanı]
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Nomad_Prophet 8 yıl
belki crysis 2 de işgörür 5970 fazla bile zaten
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PROOF# 8 yıl
bu kartı alan arkadaşları tebrik etmek lazım 5970 varken 6990 almak başarıdır.
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Source 8 yıl
Kart 5970'den biraz daha kalın sanırım 5970'den sıcak bir kart olacak..
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İstan34bul 8 yıl
22"yada 24"monitörde bütün kartlar kral.gtx480Yada hd5970 gibi.
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cestvrai 8 yıl
1gz Aresin bile bunun stock haline yetişme şansı yok zira 6950/70 5850/70e göre
cok daha iyi scaling veriyor


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creyk van 8 yıl
İşte sonunda gelmesi gereken kart geliyor. :)Tam bir canavar olacak bu kart. Nvidia boşa uğraşmasın GeForcelarıyla. :)
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vidoko 8 yıl
kral gene alt üst edecek puanları :D:D
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lordhades12321 8 yıl
Asus Ares 5970 ile arasında fazla bir fark olacagını dusunmuyorum Cunku :
Radeon HD 5970 Ares (5,44 Teraflops) Overclocked
Core Clock: 725MHz Core Clock: 850MHz Core Clock: 993MHz
Shader Clock: 725MHz Shader Clock: 850MHz Shader Clock: 993MHz
Memory Clock: 4000MHz Memory Clock: 4800MHz Memory Clock: 5300MHz
Simdi Amd 2 adet 6970 Gpusu kullanılmıs belli (1536 paralel işlemciden anladıgım kadarıyla)
2 GPU yu Ares kadar iyi kullanabilecegini sanmıyorum zira ısınma sorunu ve Yuksek guc tuketimini goz onune alırsak cekirdek hızının dusecegini dusunuyorum Ares5970 le arasında %10-15 lik fark olursa olur Ares + OC 6990 die dusunuyorum
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tombombadil_07 8 yıl
Aklıma Cem Yılmaz geldi nedense :-) Yakında kasalara sığmayacak uzay sistem falan kurcaz :D
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