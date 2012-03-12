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AMD'nin yeni işlemcileri FX-4170 ve FX-6200 fiyatlandı

7 yıl
24,1b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İki hafta önce FX işlemci ailesine dört çekirdekli FX-4170 ve altı çekirdekli FX-6200 modellerini ekleyen AMD, işlemcilerin resmi satış fiyatlarını da açıkladı. Kendi segmentlerinde alt modellere kıyasla %15 daha yüksek çalışma frekansına sahip olan işlemcilerden FX-4170, 4.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisi ile çekirdek hızını 4.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor.
Altı çekirdekli FX-6200 modeli ise standart olarak 3.8GHz'de çalışıyor ve 4.1GHz'e kadar otomatik hız arttırımı yapabiliyor. Bulldozer mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 125 Watt. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemcilerden dört çekirdekli FX-4170'in yurt dışı satış fiyatı 135$, altı çekirdekli FX-6200'ün fiyatı ise 165$ olarak açıklandı.  

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Elanorth 7 yıl en beğenilen createemir
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AMD frekansı artırarak yüksek performansa sahip olduğunu gösteriyor ve milleti kazıklıyor..

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createemirAMD frekansı artırarak yüksek performansa sahip olduğunu gösteriyor ve milleti kazıklıyor..Intel fan boy dete...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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pere 7 yıl
Bir işlemcinin iyi olup olmadığı sadece hızıyla alâkalı değildir. En önemli etkenlerden birisi de fiyatıdır. Yani Core i7 2600K 330 USD iken ondan 2 kat daha hızlı bir işlemci çok manyak işlemci olabilir ama fiyatı 3300 USD ise saçmalığın daniskasıdır.



FX 4100: Adı FX evet. AMD , Bulldozer'lerle büyük hayalkırıklığı yaşadı, yaşattı. İşlemciye bakıyorsun, hayvan gibi saat hızı var 3.6GHz. Bakıyorsun 12MB Cache i var ve süper diyorsun.



Ama gelgelelim Whetstone FPU GFlops testinde AMD X4 645 işlemcisinin arkasında kalıyor.

Queen CPU Testinde ise FX4100 18523 puan alarak , 19088 puan alan Phenom2 X4 810 ve 22703 puan alan Athlon2 X4 645 in çok çok gerisinde kalıyor.

Cinebench 11.5 testinde ise Athlon2 X4 645 3.01 skor alırken FX4100 3.12 skor alarak X4 645 işlemciye sadece %3.6 fark atıyor. Düşünün X4 645 eski mimari ve çıkalı kaç yıl olmuş.

Yani 12Mb cache i olan 3.6 Ghz lik sözde "FX" işlemci , 2Mb cache i olan 3.1 Ghz lik işlemciye geçiliyor.



Yine Video Transcoding H.264 (DTS5.1) to x.264 AC3 5.1 testinde FX4100 işlemci 11.26 FPS alırken , Athlon2 X4 645 işlemci ondan daha düşük ön belleği ve ondan 500 Mhz daha düşük hızı ile 11.65 FPS alarak yine geride bırakıyor.



3DMark 06 CPU testinde ise AMD FX4100 4102 puan alırken Athlon2 X4 645 ise 4286 puan alarak yine FX4100 ü geride bırakıyor.



Şimdi diyeceksin ki 3D Mark 2006 eskidi, yeni teknoloji kullanmadığı için özellkilerinden faydalanılmıyor.



Hay hay.



3DMark Vantage CPU testi ile devam ediyorum.

3DMark Vantage CPU testinde Vantage CPU Score olarak FX4100 9678 puan alırken X4 645 10093 puan alarak yine beni haklı çıkartıyor ve FX4100 e bir tokat daha atıyor.



Mandel FPU testinde FPU Mandel Fractal Calculation testinde FX4100 3098 puan alarak 4030 puan alan X4 645 den %25 geride kalıyor ve tokat manyağına döndürülüyor.

Daha bitmedi. ?



ZLib Compression testinde FX 4100 139 puan alarak 153 puan alan X4 645 in gerisinde kalıyor ve sonuç yine değişmiyor.



VP8 video compression testinde FX 4100 2002 puan alarak 2299 puan alan X4 645 in yine gerisinde kalmayı ISRARLA başarıyor.



CPU Hash Benchmark testinde FX4100 işlemcisi 1940 puan alıyor ve 2071 puan alan X4 645 in yine gerisinde kalıyor.



Sandra Memory Index GB/Sec testinde FX4100 X4 645 ile birlikte 12 alıyor ve yine bir fark yaratamıyor.



Bütün bunları geçiyorum. FX 4100 ün fiyatı 117 USD iken kendisine performans anlamında pek çok testte fark atan 101 USD lik X4 645 işlemci varken ve ondan da daha hızlı olup cache belleği de daha fazla olan Phenom II X4 960 Black Edition işlemcinin fiyatı 119 USD iken FX4100 e iyi işlemci diyemem ben.



Sen diyebilir misin ?

OverClocK1ng hocamdan ALINTIDIR

Not: blackberry curve 8520 almayin arkadaslar bi mobilden yazi yaziym dedim sonuna alintidir ekleyemedim benim telefondan olan varsa denesin ayni yaziya ekleme yapilamadigini kendi gorsun hocam kusura bakma
Bir işlemcinin iyi olup olmadığı sadece hızıyla alâkalı değildir. En önemli etkenlerden birisi de fiyatıdır. Yani Core i7 2600K 330 USD iken ondan 2 kat daha h...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Haber fx 4170 ve fx 6200 ile alakali ama fx 6100 ve fx 4100 un performans sonuçlarıyla daha piyasaya çıkmamış işlemcilere çamur atmışsiniz fanboyluk bu olsa gerek :D
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em007re 7 yıl
DH Misafiri
Benim anlamadigim uretilen (windows isletim sistemi uzerinde) software lerin %99 u(oyunlar haric) 32 vya 64 bit tek cpu uzerinde calisiyor fakat testlerde islemcinin genel performasina(tum cpu bakiliyor, kullanamadigimiz performansin ne geregi var. Sanki dunya da degilde mars da yasiyoruz. Ayni anda cpu sayisi kadar software calistiramanin bir anlami olmadigina gore bu cpu larin bize ne faydasi var anlamiyorum.AMD ni 3.7 Ghz lik tek cpu lu islemcileri cok iyi performansla yirlardir kullaniyorum. Yakin zamana Intel i7-2600 ve i7-960 aldim RAM hizlarinda dolayi yogun Ram kullanan uygulamalarda birazcik iyi o kadar.! Belki de bu yeni islemciler cok iyide ben kullanamiyorum??Saygilar,Adem YAGBASANLAR

Vallaha arkadaş hepsini kullanımıyorum diyorsun ama benim makinede 6 çekirdekli 2 tane xeon işlemci var toplamda 12 çekirdek ve ben bu çekirdeklerin hepsini tek bir programda kullanıyorum hepsi yüzde yüz çalıştığı halde çıkışlarımı olakadar yavaş alıyorum ki 1 hafta bazen ise 1 ay 3 ay beklemek zorunda kalıyorum 3D max kve ya grafik işleriyle uğraşanlara sor birde bu olayı bize göre halan okadar yavaşki sistemler istediğimiz görüntü almak için 20 güçlü power makinaları bbirbirine bağlayıp o şekilde çıkışlar.... almaya çalıştığımızda birşeyler çıkıyor yok sa bekle 1 2 yıl iş çıksın...:)))) Yorumlar sizin..Bu arada amd yi birkere kullandım Dahada kullanmam...Normal Hd mkv filmini bile oynatamamıştım Bbenden bukadar
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vidoko 7 yıl em007re
em007re
DH Misafiri
Benim anlamadigim uretilen (windows isletim sistemi uzerinde) software lerin %99 u(oyunlar haric) 32 vya 64 bit tek cpu uzerinde calisiyor fakat testlerde islemcinin genel performasina(tum cpu bakiliyor, kullanamadigimiz performansin ne geregi var. Sanki dunya da degilde mars da yasiyoruz. Ayni anda cpu sayisi kadar software calistiramanin bir anlami olmadigina gore bu cpu larin bize ne faydasi var anlamiyorum.AMD ni 3.7 Ghz lik tek cpu lu islemcileri cok iyi performansla yirlardir kullaniyorum. Yakin zamana Intel i7-2600 ve i7-960 aldim RAM hizlarinda dolayi yogun Ram kullanan uygulamalarda birazcik iyi o kadar.! Belki de bu yeni islemciler cok iyide ben kullanamiyorum??Saygilar,Adem YAGBASANLAR

Vallaha arkadaş hepsini kullanımıyorum diyorsun ama benim makinede 6 çekirdekli 2 tane xeon işlemci var toplamda 12 çekirdek ve ben bu çekirdeklerin hepsini tek bir programda kullanıyorum hepsi yüzde yüz çalıştığı halde çıkışlarımı olakadar yavaş alıyorum ki 1 hafta bazen ise 1 ay 3 ay beklemek zorunda kalıyorum 3D max kve ya grafik işleriyle uğraşanlara sor birde bu olayı bize göre halan okadar yavaşki sistemler istediğimiz görüntü almak için 20 güçlü power makinaları bbirbirine bağlayıp o şekilde çıkışlar.... almaya çalıştığımızda birşeyler çıkıyor yok sa bekle 1 2 yıl iş çıksın...:)))) Yorumlar sizin..Bu arada amd yi birkere kullandım Dahada kullanmam...Normal Hd mkv filmini bile oynatamamıştım Bbenden bukadar

arkadşım senin işin profesyonel işler için .opteron sistemli serverlada aynı işi yaparsın o bakımdan düşüneceksen zamanında ben eski parayla 1.5 trilyonluk ihale için fiyat aratırması yaptığımda amd opteronların da hiç hafife alınmayacak sistemleri vardı.yani home kullanıcı için ucuz yollu amd işlemciler hertürlü işini görür.
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DH Misafiri 7 yıl
Benim anlamadigim uretilen (windows isletim sistemi uzerinde) software lerin %99 u(oyunlar haric) 32 vya 64 bit tek cpu uzerinde calisiyor fakat testlerde islemcinin genel performasina(tum cpu bakiliyor, kullanamadigimiz performansin ne geregi var. Sanki dunya da degilde mars da yasiyoruz. Ayni anda cpu sayisi kadar software calistiramanin bir anlami olmadigina gore bu cpu larin bize ne faydasi var anlamiyorum.AMD ni 3.7 Ghz lik tek cpu lu islemcileri cok iyi performansla yirlardir kullaniyorum. Yakin zamana Intel i7-2600 ve i7-960 aldim RAM hizlarinda dolayi yogun Ram kullanan uygulamalarda birazcik iyi o kadar.!
Belki de bu yeni islemciler cok iyide ben kullanamiyorum??
Saygilar,
Adem YAGBASANLAR
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ymetin 7 yıl
abi DH Misafiri isimli gizemli üye i5 nfs hp3 ü kaldırmaz diyor


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khytr89 7 yıl ymetin
ymetin

abi DH Misafiri isimli gizemli üye i5 nfs hp3 ü kaldırmaz diyor




ee yanlış mı? kesinlikle kaldırmaz... ama şöyle tabiki harici ekran kartı olmadan işlemciye entegre gma3000 kartıyla..ama amd nin apusu gerçekten çok güçlü.. bence o arkadaşta böyle düşünmüş lakin nvidiayı,su soğutmayı ve athlonu falan işin içine katmasına bende pek anlam veremedim..
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khytr89 7 yıl
performans testlerine bende inanmıyorum. Amd a6 yı core2duo ile kıyaslıyorlar. Geçen video editing yaptık arkadaşla bencte neredeyse 2 kat fark atan i5 i tokatladı benim a6..
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DH Misafiri 7 yıl
redoracle
Ah amd ah işlemcilerde geliyo iyide nerde hani 1090 chipsetli anakartlar,niye onboardlı anakartlar artık yok.Amd anakart konusunda iyice ağırdan almaya başladı malesef.

şaka mı bu? nasıl ağırsan ayor intel daha 1333 mhz ram açben anakart üretemedi amd 1.86 ghz ram desteği sunuyor ayrıcaoyun ve grafik tasarımında ve encoding işleminde kaç çekirdek değil çekirdek saat frekansı ve önbellek gerekiyor yıllardır bu böyle intel yıllarca milleti benchmark testi ile kazıklamadı mı? bakıyorsun hayvan gibi bench veriyor intel ama alıyorsun bir amd etmiyor bknz. intel p4 3.6 ve amd 3000+ bir videoda fps aysarı ile oynayında bir küçültün bakalım nasıl video enconding işlemi yapıyor? yeni nesil intelleri zaten biliyoruz o kadar övülen i5 athlon 2 kadar iyi oyun oynatmıyor daha nfs hp3 bile i5 de yerde sürünüyor ne nvidia eski nvidia ne intel adam gibi intel intel ısınmıyor en azı diyen arkafdadşlarım madem ısınmıyr neden bu forumdaki intel sahipleri su soğutma kullanıyor ya da artık her bilgisayr dükkanında su soğutma kitleri satılır oldu? benchmark testlerine kimse inanmasın çünkü o testlerde ikinci kalite ram ve anakart kullanılıyor yiyorsa bir amd chipsetli ve 1.6 ghz ramli ankart kullanın bakalım amd kaç basacak? ben söyleyeyim amd x4 645 çift çekirdek modunda intelle kafa kafaya 4 çekirdek modunda resmen yuçarak ilrliyor 4850 ekran kartı ve 4 gb ram ile shogu 2 tw tek çekrdek modunda oynatıyor amd düzgün bir chipsetle i5 ise oynatmaz
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Dovahkiin 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şaka mı bu? nasıl ağırsan ayor intel daha 1333 mhz ram açben anakart üretemedi amd 1.86 ghz ram desteği sunuyor ayrıcaoyun ve grafik tasarımında ve encoding işleminde kaç çekirdek değil çekirdek saat frekansı ve önbellek gerekiyor yıllardır bu böyle intel yıllarca milleti benchmark testi ile kazıklamadı mı? bakıyorsun hayvan gibi bench veriyor intel ama alıyorsun bir amd etmiyor bknz. intel p4 3.6 ve amd 3000+ bir videoda fps aysarı ile oynayında bir küçültün bakalım nasıl video enconding işlemi yapıyor? yeni nesil intelleri zaten biliyoruz o kadar övülen i5 athlon 2 kadar iyi oyun oynatmıyor daha nfs hp3 bile i5 de yerde sürünüyor ne nvidia eski nvidia ne intel adam gibi intel intel ısınmıyor en azı diyen arkafdadşlarım madem ısınmıyr neden bu forumdaki intel sahipleri su soğutma kullanıyor ya da artık her bilgisayr dükkanında su soğutma kitleri satılır oldu? benchmark testlerine kimse inanmasın çünkü o testlerde ikinci kalite ram ve anakart kullanılıyor yiyorsa bir amd chipsetli ve 1.6 ghz ramli ankart kullanın bakalım amd kaç basacak? ben söyleyeyim amd x4 645 çift çekirdek modunda intelle kafa kafaya 4 çekirdek modunda resmen yuçarak ilrliyor 4850 ekran kartı ve 4 gb ram ile shogu 2 tw tek çekrdek modunda oynatıyor amd düzgün bir chipsetle i5 ise oynatmaz

Bu yorum ciddi olmaz değil mi arkadaşlar? Yok yok değildir... sazan.avi kesin,yani umarım öyledir.
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mali87 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

redoracle

Ah amd ah işlemcilerde geliyo iyide nerde hani 1090 chipsetli anakartlar,niye onboardlı anakartlar artık yok.Amd anakart konusunda iyice ağırdan almaya başladı malesef.


şaka mı bu? nasıl ağırsan ayor intel daha 1333 mhz ram açben anakart üretemedi amd 1.86 ghz ram desteği sunuyor ayrıcaoyun ve grafik tasarımında ve encoding işleminde kaç çekirdek değil çekirdek saat frekansı ve önbellek gerekiyor yıllardır bu böyle intel yıllarca milleti benchmark testi ile kazıklamadı mı? bakıyorsun hayvan gibi bench veriyor intel ama alıyorsun bir amd etmiyor bknz. intel p4 3.6 ve amd 3000+ bir videoda fps aysarı ile oynayında bir küçültün bakalım nasıl video enconding işlemi yapıyor? yeni nesil intelleri zaten biliyoruz o kadar övülen i5 athlon 2 kadar iyi oyun oynatmıyor daha nfs hp3 bile i5 de yerde sürünüyor ne nvidia eski nvidia ne intel adam gibi intel intel ısınmıyor en azı diyen arkafdadşlarım madem ısınmıyr neden bu forumdaki intel sahipleri su soğutma kullanıyor ya da artık her bilgisayr dükkanında su soğutma kitleri satılır oldu? benchmark testlerine kimse inanmasın çünkü o testlerde ikinci kalite ram ve anakart kullanılıyor yiyorsa bir amd chipsetli ve 1.6 ghz ramli ankart kullanın bakalım amd kaç basacak? ben söyleyeyim amd x4 645 çift çekirdek modunda intelle kafa kafaya 4 çekirdek modunda resmen yuçarak ilrliyor 4850 ekran kartı ve 4 gb ram ile shogu 2 tw tek çekrdek modunda oynatıyor amd düzgün bir chipsetle i5 ise oynatmaz


Ne dedi? o.O
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khytr89 7 yıl
yaw ben anlamıyorum bu pc lerle ne yaptığınızı. gözler 25 - 30 fps de akıcı görür. daha fazlasının anlamı yok. video falan işleyenlerde xeon ya da opteron işlemci almalı ki tatmin olsun.
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khytr89 7 yıl
yeni işlemcileri eski programlarla test etmek bence aptalca. ayrıca güncellemelerle optimasyon şart. Windows ya da herhangi bir os altında çalışmayan stabil bir ölçüm programı daha kesin sonuçları verecektir. Programın yeni teknolojileri desteklemesi de önemli bir faktör
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jiddi 7 yıl
@pere'nin de paylastigi gibi ve @@OverClocK1ng'in yazdigi gibi AMD'nin ne yaptigini anlayamiyorum. APU'lar fiyasko, performans serisi FX'lerin hali rekabetci olmaktan uzak. Diger yandan anakartarina bakiyorum 890, 990 serisi ucuyor ! Gelecegi olmayan performans veremeyen bir islemci icin bu kadar pahali anakarti ne yapalim !intel pcigen3.0 veriyor ivy bridge destegi veriyor ki H61 gibi ucuz cipsetinde bile !
-
Ayrica intel fanboy falan demisler arkadasa yukarida
. Bence bunu diyen fanboy oldugunu kanitlamis. Bir islemcide ayni mimari, ayni cekirdek, yani tumuyle herseyi ayni iken sadece mhz olarak farklilik olmasi benim nazarimda da ayni mali isitip isitip tuketiciye iteleme cabasidir. Elbette bunu intel de yapiyor ama AMD costu, sebebi de performans veremeyen islemcileri mhz dopingi ile daha albenili gosterebilmek. Bu duruma boyme demeyen kisilerin sunu dusunmeleri gerek. Az-Cok bu isin icinde yada meraklisi iseniz overclokc olaylarini ya duydunuz ya denediniz. Buradan gorup, anlamis olabileceginiz gibi Amd'nin yaptigini tuketiciler kendileri de zaten yapabiliyor(tabi 'ama'si var, ama bilmem ne sogutucu ile falan diyebilirsiniz). E koskoca Amd muhendisleri, uretim tesisleri imkanlarinin bireysel tuketicide olmamasi nedeni ile bu 'ama'sinin olmasi da gayet dogal.
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DH Misafiri 7 yıl
amd oyun performansı konusunda i5 2500k dan daha iyi kart çıkarsada alsak 8150 ile arasında 5 6 fps fark vardı
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TrMhMt 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

amd oyun performansı konusunda i5 2500k dan daha iyi kart çıkarsada alsak 8150 ile arasında 5 6 fps fark vardı

Kart mi ? Ne karti ??


Islemci diyecektin ellam ...
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Rubisco 7 yıl
Kaç zaman öncesinden belliydi anonsu yapıldı mart ayında 4170 ve 6200 gelicek diye, oc yapmayı pek düşünmeyenler için uygun seçenekler olabilir veya sağlamlar ise 4100 ve 6100 den biraz daha yukarılarda oc olabilirler diye. 3 ayda yepyeni bişey mi çıkması bekleniyor da mhz mhz faln yazılmış?
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rabitelli 7 yıl
Aaah ah.
Adam gibi çıkaralardı şu FX2'leri, gidip kek gibi x79'a para gömmezdik...
Paranın dar zamanında istemeye istemeye intel toplattdırttı ya bana, "efferiiiin" diyorum ey em di'ye.
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