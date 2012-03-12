AMD'nin yeni işlemcileri FX-4170 ve FX-6200 fiyatlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İki hafta önce FX işlemci ailesine dört çekirdekli FX-4170 ve altı çekirdekli FX-6200 modellerini ekleyen AMD, işlemcilerin resmi satış fiyatlarını da açıkladı. Kendi segmentlerinde alt modellere kıyasla %15 daha yüksek çalışma frekansına sahip olan işlemcilerden FX-4170, 4.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisi ile çekirdek hızını 4.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor.
Altı çekirdekli FX-6200 modeli ise standart olarak 3.8GHz'de çalışıyor ve 4.1GHz'e kadar otomatik hız arttırımı yapabiliyor. Bulldozer mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 125 Watt. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemcilerden dört çekirdekli FX-4170'in yurt dışı satış fiyatı 135$, altı çekirdekli FX-6200'ün fiyatı ise 165$ olarak açıklandı.
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Intel fan boy detected
FX 4100: Adı FX evet. AMD , Bulldozer'lerle büyük hayalkırıklığı yaşadı, yaşattı. İşlemciye bakıyorsun, hayvan gibi saat hızı var 3.6GHz. Bakıyorsun 12MB Cache i var ve süper diyorsun.
Ama gelgelelim Whetstone FPU GFlops testinde AMD X4 645 işlemcisinin arkasında kalıyor.
Queen CPU Testinde ise FX4100 18523 puan alarak , 19088 puan alan Phenom2 X4 810 ve 22703 puan alan Athlon2 X4 645 in çok çok gerisinde kalıyor.
Cinebench 11.5 testinde ise Athlon2 X4 645 3.01 skor alırken FX4100 3.12 skor alarak X4 645 işlemciye sadece %3.6 fark atıyor. Düşünün X4 645 eski mimari ve çıkalı kaç yıl olmuş.
Yani 12Mb cache i olan 3.6 Ghz lik sözde "FX" işlemci , 2Mb cache i olan 3.1 Ghz lik işlemciye geçiliyor.
Yine Video Transcoding H.264 (DTS5.1) to x.264 AC3 5.1 testinde FX4100 işlemci 11.26 FPS alırken , Athlon2 X4 645 işlemci ondan daha düşük ön belleği ve ondan 500 Mhz daha düşük hızı ile 11.65 FPS alarak yine geride bırakıyor.
3DMark 06 CPU testinde ise AMD FX4100 4102 puan alırken Athlon2 X4 645 ise 4286 puan alarak yine FX4100 ü geride bırakıyor.
Şimdi diyeceksin ki 3D Mark 2006 eskidi, yeni teknoloji kullanmadığı için özellkilerinden faydalanılmıyor.
Hay hay.
3DMark Vantage CPU testi ile devam ediyorum.
3DMark Vantage CPU testinde Vantage CPU Score olarak FX4100 9678 puan alırken X4 645 10093 puan alarak yine beni haklı çıkartıyor ve FX4100 e bir tokat daha atıyor.
Mandel FPU testinde FPU Mandel Fractal Calculation testinde FX4100 3098 puan alarak 4030 puan alan X4 645 den %25 geride kalıyor ve tokat manyağına döndürülüyor.
Daha bitmedi. ?
ZLib Compression testinde FX 4100 139 puan alarak 153 puan alan X4 645 in gerisinde kalıyor ve sonuç yine değişmiyor.
VP8 video compression testinde FX 4100 2002 puan alarak 2299 puan alan X4 645 in yine gerisinde kalmayı ISRARLA başarıyor.
CPU Hash Benchmark testinde FX4100 işlemcisi 1940 puan alıyor ve 2071 puan alan X4 645 in yine gerisinde kalıyor.
Sandra Memory Index GB/Sec testinde FX4100 X4 645 ile birlikte 12 alıyor ve yine bir fark yaratamıyor.
Bütün bunları geçiyorum. FX 4100 ün fiyatı 117 USD iken kendisine performans anlamında pek çok testte fark atan 101 USD lik X4 645 işlemci varken ve ondan da daha hızlı olup cache belleği de daha fazla olan Phenom II X4 960 Black Edition işlemcinin fiyatı 119 USD iken FX4100 e iyi işlemci diyemem ben.
Sen diyebilir misin ?
OverClocK1ng hocamdan ALINTIDIR
Not: blackberry curve 8520 almayin arkadaslar bi mobilden yazi yaziym dedim sonuna alintidir ekleyemedim benim telefondan olan varsa denesin ayni yaziya ekleme yapilamadigini kendi gorsun hocam kusura bakma