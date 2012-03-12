AMD'nin yeni işlemcileri FX-4170 ve FX-6200 fiyatlandı

İki hafta önce FX işlemci ailesine dört çekirdekli FX-4170 ve altı çekirdekli FX-6200 modellerini ekleyen AMD, işlemcilerin resmi satış fiyatlarını da açıkladı. Kendi segmentlerinde alt modellere kıyasla %15 daha yüksek çalışma frekansına sahip olan işlemcilerden FX-4170, 4.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisi ile çekirdek hızını 4.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor.

Altı çekirdekli FX-6200 modeli ise standart olarak 3.8GHz'de çalışıyor ve 4.1GHz'e kadar otomatik hız arttırımı yapabiliyor. Bulldozer mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 125 Watt. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemcilerden dört çekirdekli FX-4170'in yurt dışı satış fiyatı 135$, altı çekirdekli FX-6200'ün fiyatı ise 165$ olarak açıklandı.