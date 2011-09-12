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AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri ön-sipariş listelerinde

7 yıl
10b
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68
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen yeni nesil FX işlemciler ön-sipariş listelerine girmeye başladı. Amerika merkezli  Bottom-line Telecommunications (BLT şirketi tarafından listelere alınan yeni işlemcilerden 8 çekirdekli FX-8150'nin 266.28$, 8 çekirdekli FX-8120'nin 221.73$ ve 6 çekirdekli FX-6100 modelinin de 188.32$ seviyesinden ön-siparişe girdiğini görüyoruz.
Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerden FX-8150 modeli standart olarak 3.60GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 4.2GHz'e kadar yükseltebiliyor. 4x 2MB Seviye 2 ve 1x 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, yeni yılın ilk çeyreğinde anons edilecek FX-8170 modeli gelene kadar AMD'nin ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci olarak son kullanıcıların karşısında kalacak.
AMD'nin ön-sipariş listesine göre 8 çekirdekli diğer modeli de benzer özellikleri taşırken, farklı olarak 3.60GHz yerine 3.10GHz standart çalışma hızıyla geliyor. 3.30GHz'de çalışan 6 çekirdekli FX-6100 modeli ise 3x 2MB Seviye 2 ve 1x 8MB Seviye 3 olmak üzere toplamda 14MB bellek kapasitesi ile geliyor ve Turbo Core ile hızını 3.90GHz'e kadar çıkartabiliyor.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri, 900 serisi çipsete sahip Soket AM3+ anakartlarla kullanılacaklar. Aynı zamanda güç tasarım özellikleri uyumlu, BIOS güncellemesi yayınlanmış 800 serisi kimi AMD anakartların da FX işlemcileriyle kullanılması bekleniyor. AMD yeni işlemcilerini Ekim ayında lanse edecek.

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NecronLord 7 yıl en beğenilen
Asıl merak edilen fx-4170'in fiyatı.4.2 ghz'lik 4 çekirdeğiyle i5 2500k'nın karşısında konumlanmış gözüküyor.Bütçe gözönünde tutulduğunda i5 2500k+6870 yerine fx-4170+6950 gibi bir kombinasyonda oluşturulabilir misal olarak.
Asıl merak edilen fx-4170'in fiyatı.4.2 ghz'lik 4 çekirdeğiyle i5 2500k'nın karşısında konumlanmış gözüküyor.Bütçe gözönünde tutulduğunda i5 2500k+6870 yerine ...
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Stanislas Xavier 7 yıl
tolgacem

Performansı çok çığır açacak birşey olsaydı fiyatı yüksek olurdu. Benim çok beklentim yok maalesef.... :(


Aslında AMD yanlış yapıyor dayıyacak intel gibi kazık fiyatı bak o zaman nasıl satılıyor nasılsa arkadaş gibi 'pahalı her zaman kalitelidir' mantığıyla düşünen kesim bayağı geniş...
tolgacemPerformansı çok çığır açacak birşey olsaydı fiyatı yüksek olurdu. Benim çok beklentim yok maalesef.... :(Aslınd...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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captaincato 7 yıl
Fx 4170 çok uygun olacak gibi duruyor ama fiyatını göremedim listede....
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vidoko 7 yıl
amd 8 çekirdekli işlemcilerini makul fiyatta vermersi çok iyi olur çünkü ileriye dönük bir işlemci bnce. yeni çıkan oyunlar programlar vs birçoğu artık çok işlemciyle daha iyi performanslar veriyor buda amd nin ileriyi gördüğü anlamına gliyor .
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vernoncougar 7 yıl
Fıyat olarak mutlaka ıntele oranla uygun olacaktır bu ıslemcıler ama performans konusunda ıntelın elıne su dokebıleceklerını sanmıyorum.
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deus-ex 7 yıl
AMD bu serisiyle veya başka bir serisiyle inteli mutlaka geçecektir. Geçemez diye bir durum yok, bu durum intelin de işine geliyor zaten. Böylesine sektörde dev ve yalnız olan iki firma için en önemli konu, sadık taraftar kitlesi yakalayabilmektir; bunun için de insanlardaki rekabet duygusunu kullanmak şarttır.

Bu nedenle günün birinde mutlaka AMD öne geçecektir, günün birinde de tekrar INTEL.. Böylece insanlar ihtiyaçları dışında, rekabet duygularına yenilip yeni ürünler almaya devam edecektir.

Asgari ücretin 700 TL civarı birşey olduğu ülkemizde, her önüne gelende 2500K lar 2600K lar; o bench senin bu bench benim at koşturanlar, ego tatmin edenler..

Taraftar grubu oluşturmak için rekabet şarttır. Bu yüzden AMD INTEL i, INTEL de AMD yi defalarca kez daha geçecektir.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
benmi yanlış anladım amd nin L2 bellekleri 4x2 mb diyo yahu sandy bridge de bile 256 kb dı haberdemi yanlışlık var yoksa bendemi algılama bozukluğu var :))
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kerokeso 7 yıl
öyle, ama l2 bellekte benimkini geçemez. 3mb çekirdek başına l2, e8400
(biliyorum, tabii ki güçlü bir işlemci değil, her şey l2 demek de değil, ancak bulldozerler de sağlam geliyor.)
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rtsbora 7 yıl
fiyatlar gayet makul. türkiyede de hemen hemen aynı fiyatlar olacaktır. 320 $ beklerken FX-8150 266 $ dan gelmesi güzel oldu. türkiyede de 500-600 lira seviyesinde satılır.
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Sanat Günesi 7 yıl
amd çok zorlanıyor işlemci çıkarmakta gpu kadar önem vermiyor belliki cpuya yoksa nvdia bugün yeni gpu çıkarsın akşamı amd karşılığını verir ama işlemcide hala kayda değer bir ilerleme yok... ben 2500k almaktan vazgeçtim amd buldozer için ama apusuz boşuna beklemiş oldum 1 yıl ... Ama umarım 2 yıl içinde amd intel ile kafa kafaya gelir ki bundanda bizler karlı çıkalım .. keşke 3 hatta 4. işlemci markaları olsada bize daha ucuza dönse işlemciler İntel resmen microsoft gibi tekel oldu amd yakında Linüx gibi olacak diye korkuyorum :)
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veto1214 7 yıl Sanat Günesi
tersol

amd çok zorlanıyor işlemci çıkarmakta gpu kadar önem vermiyor belliki cpuya yoksa nvdia bugün yeni gpu çıkarsın akşamı amd karşılığını verir ama işlemcide hala kayda değer bir ilerleme yok... ben 2500k almaktan vazgeçtim amd buldozer için ama apusuz boşuna beklemiş oldum 1 yıl ... Ama umarım 2 yıl içinde amd intel ile kafa kafaya gelir ki bundanda bizler karlı çıkalım .. keşke 3 hatta 4. işlemci markaları olsada bize daha ucuza dönse işlemciler İntel resmen microsoft gibi tekel oldu amd yakında Linüx gibi olacak diye korkuyorum :)


Aslında zamanında Amd İntelden onde idi hatta %50 İdi market payları ıkısının Ama Amd ati yi aldğından mali krize Girdi Yavaşaltdı Çok Onemli kişler ayrıldı firmadan İntel one geçti Ve şuan intelin Pazar payı%85lerde Ama Amdtoparlanıyor Yavaş yavaş yukselişe geçmeye başladı pazar payı yukseliyot boyle gider 2013-2014e Doğru kafa kafaya mucadele olcak Hatta Amd Nvdiayı almaya kalkarsa Amd one bile geçebilir.Onem verme meselisene gelince işte dedğim gibi msli sıkıntıdan sıklıkla işlemci çıkaramıyor ANA seri oalrak aynı hızla ilerlio intelden.Gpuda 1-1.5yılda 1seri farz zaten Yarım yılgeç çıkarsa Batmanın eşiğine gider Amd Zaten bunuda unutmamak lazım amd enbuyuk parayı ekran kartı uretimindenkırıyor
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Sanat Günesi 7 yıl
Arkadaşlar bu seride apu olacakmı ? yani a8 modeli gibi entegre grafik olayı ? varsada hangi seri (6000) gpu lar kullanılıyor ? malum intel entegre grafik olayına çoktan girdi ... arkadaşımdan biliyorum cpu+gpu olayı oyunlarda bariz far ediyor harici ekran kartı ile birlikte ortak çalışınca ..
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veto1214 7 yıl

tersol

Arkadaşlar bu seride apu olacakmı ? yani a8 modeli gibi entegre grafik olayı ? varsada hangi seri (6000) gpu lar kullanılıyor ? malum intel entegre grafik olayına çoktan girdi ... arkadaşımdan biliyorum cpu+gpu olayı oyunlarda bariz far ediyor harici ekran kartı ile birlikte ortak çalışınca ..


32nm Apular imdi var Bile var Ama Hem pahalılar Hem performanslı değiller Gpu desen Gpu perfromnaslı değil Cpusu Desen Perfromanslı değil Athlonx4 alıp Harici ekran kartı alırsan daha çok Performans alırsın

@DH Misafiri
Ahahaha oldurdun Beni Git crysis Warheadi Pentium D ile oyna oda iki çekirdekli Oyunda İşlemci Onemlidir Onemliolan CPU-GPu dengesidir Gidip 990X-4350kulansanda Pentium4+6990 kulansandaperfromans alamazsın x4955+6950 Kulanırsan Her 2 sindnkatlarca Daha çok performnas alırsın
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aceleciburak 7 yıl

tersol

Arkadaşlar bu seride apu olacakmı ? yani a8 modeli gibi entegre grafik olayı ? varsada hangi seri (6000) gpu lar kullanılıyor ? malum intel entegre grafik olayına çoktan girdi ... arkadaşımdan biliyorum cpu+gpu olayı oyunlarda bariz far ediyor harici ekran kartı ile birlikte ortak çalışınca ..


bu seride olmayacak ama yeni soket tipi ( FM2 ) ile gelecek komodo işlemci ( 10 çekirdek ) 2012 yılı içerisinde o seride APU şeklinde olacak soket FM2 nin 4 ve 6 çekirdekli üyeleride Trinty işlemciler olacak grafik birimi olarak HD 7000 planlanıyor.AMD tüm işlemcilerini zaman içinde APU ya dönüştürmüş olacak bu şekilde noktada GPU satışları hissedilir oranda artacak ve Nvidia ya oranla Grafik pazarında daha etkili bir pozisyon yakalayacaktır.
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kerokeso 7 yıl
DH Misafiri
her gün video dönüştürmüyorsanız çift çekirdek yeter birde oyun için ağarlıklı kullanıyorsanız zaten sizin için önemli olan ekran kartı ve ram işlemci değil zaten.

Ben de öyle sanıyordum. e8400 ile hd 5870 kullanırken 28-45 fps alıyordum. e8400'ü 4.00 ghz yapınca fps min:55+ oldu. İşlemci oyunlarda önemli artık.
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veto1214 7 yıl
Ben 4 çekirdekli BD leri bekliyorum 120-150 dolar seviyesinden girerse Belki masaustu kurmayı dusunurum(Tabi AM2+ desteği olacaksa Harbi olacak olmayacakdiyorlardı olacakmıdır olmayacakmıdır)(On siparişlerin yanına Ozel bir şey verselerdi iyi olurdu Benon sipariş Verdim DedirtcekBirşey.
BD ye gelirsek 130dolardan çıakrsa İ5 2500K nin Turkiyede 212Dolar +kdv olduğunu dusunursek Ekim-Ocak/subat aylarına kadar BD nin satışları patlar diye dusnuom Sonra İvy bridgelere rekabet ederzaten
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Jangsoo 7 yıl
19 Eylül cıkıs tarihi verilmişti bu sitede yanılmıyorsam şimdi neden Ekim deniyor ?
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