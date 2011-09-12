AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri ön-sipariş listelerinde

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil FX işlemciler ön-sipariş listelerine girmeye başladı. Amerika merkezli Bottom-line Telecommunications (BLT şirketi tarafından listelere alınan yeni işlemcilerden 8 çekirdekli FX-8150'nin 266.28$, 8 çekirdekli FX-8120'nin 221.73$ ve 6 çekirdekli FX-6100 modelinin de 188.32$ seviyesinden ön-siparişe girdiğini görüyoruz.

Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerden FX-8150 modeli standart olarak 3.60GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 4.2GHz'e kadar yükseltebiliyor. 4x 2MB Seviye 2 ve 1x 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, yeni yılın ilk çeyreğinde anons edilecek FX-8170 modeli gelene kadar AMD'nin ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci olarak son kullanıcıların karşısında kalacak.

AMD'nin ön-sipariş listesine göre 8 çekirdekli diğer modeli de benzer özellikleri taşırken, farklı olarak 3.60GHz yerine 3.10GHz standart çalışma hızıyla geliyor. 3.30GHz'de çalışan 6 çekirdekli FX-6100 modeli ise 3x 2MB Seviye 2 ve 1x 8MB Seviye 3 olmak üzere toplamda 14MB bellek kapasitesi ile geliyor ve Turbo Core ile hızını 3.90GHz'e kadar çıkartabiliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri, 900 serisi çipsete sahip Soket AM3+ anakartlarla kullanılacaklar. Aynı zamanda güç tasarım özellikleri uyumlu, BIOS güncellemesi yayınlanmış 800 serisi kimi AMD anakartların da FX işlemcileriyle kullanılması bekleniyor. AMD yeni işlemcilerini Ekim ayında lanse edecek.