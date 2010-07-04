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AMD'nin yeni nesil L1ano işlemcileri Soket FM1 formunda olacak

8 yıl
22,5b
1
19
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, endüstri tarafından uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Fusion işlemcilerini yıl sona ermeden tanıtmayı ve yeni yıl ile birlikte yaygın satışa başlamayı planlıyor. AMD'nin masaüstü için kullanıma sunmayı planladığı ilk işlemci ailesi L1ano kod adını taşıyor. DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan entegre grafik birimi ile gelecek L1ano işlemcileri, Phenom II ailesine göre radikal değişiklikler içerdiği için yeni bir soket yapısına da ihtiyaç duyacaklar.

Gelen bilgilere göre AMD'nin, Soket AM3 sonrasında Fusion işlemcileri için planladığı yeni soket yapısı FM1 olarak ifade ediliyor. Başta pin sayısı olmak üzere temel özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Soket FM1, SATA-III ve muhtemelen USB 3.0 desteği sunan Hydson serisi yonga set(ler)iyle birlikte kullanılacak. Lynx platformu kapsamında masaüstü versiyonu 2011'de gelecek L1ano işlemcilerinden önce yıl sonuna doğru mobil sistemler için hazırlanan Ontario işlemci ailesinin gelmesi bekleniyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta olan L1ano işlemcileri, dört çekirdeğe kadar farklı model seçenekleri ile gelecek ve 1600MHz+ DDR3 bellek desteği sunacaklar.


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DH Misafiri 7 yıl
AM3 sokete FM1 işlemci uyar mı?
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soar.kerrigan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

AM3 sokete FM1 işlemci uyar mı?

pnilerin bazilarini kirman gerek.
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Want to 7 yıl
Bu İşlemciler Çıkana Dek Sistem Yenilemeyeceğim
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Wilson Fisk 7 yıl
islemci ve anakart piyasada.link vereyim hort bir ise yarasin.bu arada haberdeki gibi 1600 degil 1866 ddr3 destegi ile geldi.

vatanbilgisayar.com/...

teknobiyotik.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
valele valele :D
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VenomS 8 yıl
ben fusionlar ile bulldozerleri bekliyordum am3 uyumlu olsalar diye ama ne yazık ki fusionu kaybettik gibi bari bulldozerlerden almak isterim am3 uyumlu olurlarsa yeni komutların tamamını destekliyorlar sandy ve ivy bringe ile performansları en kötü ihtimalle aynı olacak gibime geliyor Cpu core olarak gpuda ise çok daha yüksek olacaktır yani amd APU'larını iyi optimize ile çıkarırsa liderliği çok rahat alır APU'ları beklemedeyim artık
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renklem 8 yıl
ancak burada amd'nin soket değiştirmesinin intel'in çoğu soket değiştirme girişimi gibi gereksiz bir atılım olduğunu düşünmüyorum. sonuçta phenom II ve l1ano mimarisi çok farklı ve mevcut soketlerdeki özellikler, l1ano'nun özelliklerini kullanmada çok noksan kalacaktır diye düşünüyorum.. ondan yeni bir soketin gelmesi işlemcileri % 100 performansta kullanmada önemli.. eğer pinler işlemcide değil de anakartta olursa amd işlemcileri daha da havalı görünecekler görsel açıdan..
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NeeDFoRSpeeDRocK 8 yıl
Sanırım ramden bahsetmiyorsunuz.BUS hızı mı ne var o galiba :)
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Uzaktan Kumandan 8 yıl
o değil de amd için hep bi mobil işlemci yok şu zaman çıkacak yok bu zaman çıkacak deniliyor fakat sadece deyişte kalıyor çıksa bile...
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NeeDFoRSpeeDRocK 8 yıl
Nasıl ya şuanki Phenom II x4'ler ile 1333MHz üstü ram kullanılmıyor mu?
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WinteR 8 yıl
Zambezi'leri de aynı socket'te sokabilecekmi bakalım, ama haberlere göre zor, AM3 r2 düşünülüyor.
Biraz karışacak ortalık;
Phenom II = Zambezi(AM3 r2)
Athlon II = Llano( FM1)
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renklem 8 yıl
dört gözle beklediğim işlemciler, inşa'allah hayâl kırıklığı olmaz.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Güzel gelişmeler bunlar. Ve nihayet DDR3 1333 Mhz'in üzerine çıkabildi AMD.
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Andromeda` 8 yıl

*Furious*

Güzel gelişmeler bunlar. Ve nihayet DDR3 1333 Mhz'in üzerine çıkabildi AMD.


AMD ye yakışan davranış sonunda yerine getirildi.
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berdush42 8 yıl

*Furious*

Güzel gelişmeler bunlar. Ve nihayet DDR3 1333 Mhz'in üzerine çıkabildi AMD.

Amd çıkabildi de intel ne yaptı hala ddr3-1066 da. amd bir de çift bellek kontolcüsü kullanıyor. hem ddr2 hem ddr3.

ddr3-1600 olması güzel fakat soket değiştirmesi kötü.
forever amd.
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