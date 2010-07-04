AMD'nin yeni nesil L1ano işlemcileri Soket FM1 formunda olacak

AMD, endüstri tarafından uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Fusion işlemcilerini yıl sona ermeden tanıtmayı ve yeni yıl ile birlikte yaygın satışa başlamayı planlıyor. AMD'nin masaüstü için kullanıma sunmayı planladığı ilk işlemci ailesi L1ano kod adını taşıyor. DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan entegre grafik birimi ile gelecek L1ano işlemcileri, Phenom II ailesine göre radikal değişiklikler içerdiği için yeni bir soket yapısına da ihtiyaç duyacaklar.

Gelen bilgilere göre AMD'nin, Soket AM3 sonrasında Fusion işlemcileri için planladığı yeni soket yapısı FM1 olarak ifade ediliyor. Başta pin sayısı olmak üzere temel özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Soket FM1, SATA-III ve muhtemelen USB 3.0 desteği sunan Hydson serisi yonga set(ler)iyle birlikte kullanılacak. Lynx platformu kapsamında masaüstü versiyonu 2011'de gelecek L1ano işlemcilerinden önce yıl sonuna doğru mobil sistemler için hazırlanan Ontario işlemci ailesinin gelmesi bekleniyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta olan L1ano işlemcileri, dört çekirdeğe kadar farklı model seçenekleri ile gelecek ve 1600MHz+ DDR3 bellek desteği sunacaklar.