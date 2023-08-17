Ryzen Threadripper Pro 7995WX: AMD'nin 96 çekirdekli canavarının gücü açığa çıktı

Threadripper Pro 7995WX performansı bir canavara işaret ediyor
Birkaç gün önce yeni Threadripper serisinin bazı işlemcilerinin ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Bu işlemciler arasında bulunan Threadripper Pro 7995WX, şimdi de Geekbench 5 testinde karşımıza çıkıyor.
96 çekirdekli ve 192 iş parçacıklı bir canavar olan Ryzen Threadripper Pro 5995WX, AMD'nin amiral gemisi iş istasyonu CPU'su olarak mevcut Ryzen Threadripper Pro 5995WX'in yerini alacak ve çekirdek sayısında yüzde 50'lik bir artış sağlayacak. Performans tarafındaysa bu işlemci selefinden en az yüzde 70 daha hızlı olacak.
Teknik özellikler açısından, AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX işlemcisi Zen 4 tabanlı 96 çekirdek, 192 iş parçacığı ve yaklaşık 5,15 GHz saat hızında çalışacak. İşlemci, 384 MB L3 önbellek, 96 MB L2 önbellek ile birlikte geliyor ve maksimum 350W TDP'de çalışması bekleniyor.
Aynı testte Intel’in hız aşırtılmış ve özel soğutma uygulanmış Xeon W9-3495X (56 Çekirdek / 5,3 GHz - LN2) işlemcisi yaklaşık 73 bin puan alıyor. Dolayısıyla Threadripper PRO 7995WX piyasaya çıktığında özel soğutma ve hız aşırtma ile Geekbench 5’teki 100.000 barajını aşması pek de zor olmayacaktır.
Her şey yolunda giderse yeni nesil AMD Ryzen Threadripper 7000 "Storm Peak" serisi işlemcilerin 2023’ün sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla bilginin geleceğini düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.