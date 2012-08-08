AMD'nin yeni nesil işlemcileri Ekim ayında geliyor

AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı yeni nesil işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti. Yüksek performans segmenti için Vishera kod adını taşıyan ve Piledriver çekirdek tasarımını temel alan ikinci nesil FX işlemcilerini, daha alt kategoriler içinse yine Piledriver tasarımını temel alan ve Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile gelen Trinity kod adlı yeni jenerasyon Fusion ailesini sunacak olan AMD, lansman için son çeyreği bekliyor.

Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil Trinity işlemcilerini geçtiğimiz aylarda piyasaya süren AMD, masaüstü sistemlere yönelik ürün güncellemesini ise Ekim ayında gerçekleştirecek. Elimize ulaşan bilgilere göre hem FX hem de Fusion ailesi Ekim ayı içerisinde muhtemelen Windows 8 lansmanı (26 Ekim) ile benzer tarihlerde duyurulmuş olacak. İkinci nesil Fusion işlemcileri için A85X kod adlı yeni çipsetini lanse edecek olan AMD, yeni FX modelleri içinse herhangi bir çipset güncellemesi yapmayabilir. Daha önce 1090FX yonga setinin hazırlandığı ifade edilmiş ancak daha sonra bu bilgi gündemden düşmüştü.

Piyasadaki birinci nesil FX işlemci ailesi, Intel'in üst seviye modellerine kafa tutmakta sıkıntılar yaşayan AMD, Piledriver tasarımı ile genel performansı %15'e varan oranda arttırmayı hedefliyor. Turbo Core 3.0 teknolojisini içerecek olan Piledriver tabanlı işlemciler, döngü başına komut başarımındaki artış, düşürülen akım kaçağı ve buna bağlı frekans artışı ile özellikle medya odaklı iş yüklerinde, ilk jenerasyona göre daha yüksek performans sunacaklar. Resonant Clock Meshing teknolojisi ile verimliliğinin arttırıldığı ve ısı seviyesinin düşürüldüğü ikinci nesil FX işlemcilerin en hızlı modelinin FX-8350 olması bekleniyor.



