Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin yeni nesil işlemcileri Ekim ayında geliyor

6 yıl
7,2b
1
90
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı yeni nesil işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti. Yüksek performans segmenti için Vishera kod adını taşıyan ve Piledriver çekirdek tasarımını temel alan ikinci nesil FX işlemcilerini, daha alt kategoriler içinse yine Piledriver tasarımını temel alan ve Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile gelen Trinity kod adlı yeni jenerasyon Fusion ailesini sunacak olan AMD, lansman için son çeyreği bekliyor.
Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil Trinity işlemcilerini geçtiğimiz aylarda piyasaya süren AMD, masaüstü sistemlere yönelik ürün güncellemesini ise Ekim ayında gerçekleştirecek. Elimize ulaşan bilgilere göre  hem FX hem de Fusion ailesi Ekim ayı içerisinde muhtemelen Windows 8 lansmanı (26 Ekim) ile benzer tarihlerde duyurulmuş olacak. İkinci nesil Fusion işlemcileri için A85X kod adlı yeni çipsetini lanse edecek olan AMD, yeni FX modelleri içinse herhangi bir çipset güncellemesi yapmayabilir. Daha önce 1090FX yonga setinin hazırlandığı ifade edilmiş ancak daha sonra bu bilgi gündemden düşmüştü.
Piyasadaki birinci nesil FX işlemci ailesi, Intel'in üst seviye modellerine kafa tutmakta sıkıntılar yaşayan AMD, Piledriver tasarımı ile genel performansı %15'e varan oranda arttırmayı hedefliyor. Turbo Core 3.0 teknolojisini içerecek olan Piledriver tabanlı işlemciler, döngü başına komut başarımındaki artış, düşürülen akım kaçağı ve buna bağlı frekans artışı ile özellikle medya odaklı iş yüklerinde, ilk jenerasyona göre daha yüksek performans sunacaklar. Resonant Clock Meshing teknolojisi ile verimliliğinin arttırıldığı ve ısı seviyesinin düşürüldüğü ikinci nesil FX işlemcilerin en hızlı modelinin FX-8350 olması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 6 yıl en beğenilen
bu haber computex zamanında belliydi 2 küsür ay sonra haber yapmanın ne mantığı var onu anlamadım haber çıktığı zaman haber değeri taşır...
''Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil Trinity işlemcilerini geçtiğimiz aylarda piyasaya süren AMD''
Mayıs 15 te lansman yapıldı 3 ay geçti hala test yok çok yavaşsınız.
onu geçtim AMD dün itibariyle FirePro A300 serisi APU larını duyurdu bunun haberini bile yapmadınız daha... anca 1 ay sonra yapılır...
Başarılarınızı tebrik ediyoruz ama yavaş kaldığınız noktalarıda eleştiriyoruz okuyucular olarak bu bizlerin görevi...
bu haber computex zamanında belliydi 2 küsür ay sonra haber yapmanın ne mantığı var onu anlamadım haber çıktığı zaman haber değeri taşır...''Dizüstü bilgi...
Devamını Gör
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 6 yıl vitor reis
vitor reis

Foxbat

vitor reis

inteli yakalmaya çalışıyomuş peh.. yakalar ama intelin neyini yakalar o konuda soru işaretleri var


2000'lerin başında da böyle büyük laflar ediliyordu. Sonra Pentium 4 alanlar Athlon'lara bakıp bakıp ağlamıştı




kardeşim günümüze gel bence.. intel ile amd yi karşılaştırmak dahi intele yapılan büyük bir hakarettir şu aşamada


Intel'de hisseniz mi var? Az dürtsek AMD'nin fabrikaların yakmaya kalkışacakmış gibi bir haliniz var:)

Bu arada biz işlemci üreticilerinden bahsediyoruz, FB - GS muhabbeti yapmıyoruz. O kısım forumun başka bir yerinde
vitor reisFoxbatvitor reisinteli yakalmaya çalışıyomuş peh.. yakalar ama intel...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 6 yıl
gelirse ekime gelmezse ... kadar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Guest-FDC9156E7 6 yıl
FX kadar dandik olmasında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkay0660 6 yıl
a10 5800 fx 8150 den %15 daha yüksek perfonmans sunuyormus fx 8150 i5 2500k ile aynı performansta olduğuna göre(%5 i5 2500k önde diyelim fx 8150den) a10 5800 i5 2500k den %10 daha hızlı olacaktır.
ayrıca fusion işlemciler amd nin tepe seviyesi yüksek performans işlemcileri olmadğı için yeni fx işlemciler fusion işlemcilerden en kötü ihtimalle %10 daha iyi performans göstereceğini varsayarsak yeni fx işlemciler çok iddalı olacaktır.
bide %15 performans artısını begenmiyen arkadaşlar i5 2500k ve i5 3570k karşılaştırmalarını izleyin i5 3570k i5 2500k dan %5 %10 daha iyi performans gösteriyor.ayrıca i5 3570k daha çok ısnıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
tam bir rezillik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
INTEL
iNTEL
INTEL
Sorunları çözülmüş, bir yeryüzü klasiği.Sorunlarını çöz de gel :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
İçinde Hondo olma ihtimali olan tabletler ile COD MW2.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Humboldt 6 yıl
Atı alan üsküdari geçti diye replik vardı ati bi amdye yaramadı anlaşılan cpuda ne yazıkki sürekli ertelemeler geliyor.

Apuyla durumu duzeltirler umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 6 yıl
gelirse ekime gelmezse ... kadar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mordecaí 6 yıl Applejack
War Ensemble

gelirse ekime gelmezse ... kadar



konuya dönecek olursak %15 az oran sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 6 yıl
P4 te yanlış mimari seçilmişti. O zaman intel frekansa oynayıp kaybediyordu, şimdi amd aynı şeyi yapıyor.
Amd saat başına işlem sayısını arttırsa bile yinede geçmesi zor. Bu işin bir de derleyici etkeni var.
Amd, inteli geçerse daha önce olduğu gibi fiyatlar uçar. Performansı az ama ucuz olsun bizlerin yararına oalcaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
AMD hakkında iddiaların ardı arkası kesilmeden devam ediyor geçen günlerde FirePro A300 serisi APUlarını tanıtan AMD için şimdilerde Trinity 2.0 işlemcilerini hazırladığı iddia ediliyor...

iddia ya göre Trinity işlemcilerden biraz farklılaşacak APU üzerinde GCN mimarisi GPU kullanılacak genelde mobil segment için düşünülen kaveri tabanlı işlemcilerin 28 nm üretim süreci ile üretilmesi beklenirken hızlarının bir miktar daha artacağı vurgulanmakta.

ayrıca yine geçenlerde benzer haberler çıkmıştı bu kaveri APUlar için Trinity den %90 farklı olacağı söyleniyordu intel in Haswell i çıkaracağı 2013 Bahar aylarına yetiştirmek istiyorlardı kısacası iddia ya göre AMD 6 - 8 ay içinde 3. nesil APU yada Trinity Next olarak nitelendirebileceğimiz bir güncellemeye gideceği varsayımını çıkarabiliriz...

tabi burada kafaları karıştıran bir soru var chipsetlerde Bolton D4 isimli bir chipset sızmış durumda ve bunun soketinin FM2+ olacağı düşünülüyor FM2+ soket formununda eğer gelirse 28 nm kaveri ve sonrasında ki işlemciler için kullanılması gündemde...

son olarak bunlar iddia dan ibaret olsada AMD nin özellikle intel Haswell karşısında en azından rekabet edebilecek bir yapı sunmak istediğini biliyoruz kısacası bekleyip göreceğiz...

ilgili haber linkleri ...

news.softpedia.com/...

fudzilla.com/...

news.softpedia.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 6 yıl
Bir zamanlar yeni nesil APU lu asus marka notebook inceleminiz vardı ? Ne oldu ona DH ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen Tevfik 6 yıl
Neyse bu sefer benim işlemciyi geçerler herhalde


Not : Şaka tabi kızmayın hemen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capoeira_GS 6 yıl
Infernall
Buldozer tırt Yeni nesil %15 Bir sene sonra gene %15 Diğer sene gene 15 Sene 2016. 2600k 6 yaşına gelmiş oldu ve amd halen geçemedi
Abi benzindemi sorun var acaba
Makyaj dediğin biyere kadar abi

+1
makyajda dediğinde biyere kadar :)))
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 6 yıl
Adam haber yapsa kabahat, yapmasa kabahat, Dh'de haber kimsenin tekelinde değil, kendin araştır yaz, FX de burada normal kullanıcı olarak başladı haber yazmaya, neyse. Ayrıca bu haberin haber değerinin farkında değilsiniz, AMD genelde erteleme yapar 2 ay sonra işlemci çıkartacak demek ciddi bir haberdir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuelzII 6 yıl capoeira_GS
capoeira_GS

Infernall

Buldozer tırt Yeni nesil %15 Bir sene sonra gene %15 Diğer sene gene 15 Sene 2016. 2600k 6 yaşına gelmiş oldu ve amd halen geçemedi
Abi benzindemi sorun var acaba
Makyaj dediğin biyere kadar abi


+1

makyajda dediğinde biyere kadar :)))



Her izlediğimde gülüyorum ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capoeira_GS 6 yıl
Amd İlk Fx serisnden sonra Ancak %15 mi performans arttırdı yani bu gidişle intelin i5 2500k bile geçemeyecek i7 2600k biryerde dursun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Isı seviyesinin düşmesi ve genel performansın %15 artması aynı zamanda herzaman olduğu gibi f/p kartları olması AMD adına yararlı olur.. AMD haber okurken sadece performans ve güç yüzdeliklerini takip etmekden başka seçenek yok Intel gibi bir rakip varken.. Ancak AMD bunları yüksek performans ve uygun fiyatlar ile çıkarırsa hiç olmazsa bir miktar Intel'i yavaşlatır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
normalde rekabet eden türkçe donanım sitelerinin linklerini birbirlerinde paylaşmak yaptığım bişi değil ama bakın adamlar çalışmış Nexus 7 yi bulmuş incelemiş siz nerelerdesiniz gerçi bırakın nexus 7 yi daha 3 ay önce çıkan AMD Trinity Mobile APU incelemesi bile video inceleme olarak yok...

buyrun has türkçe Nexus 7 incelemesi

teknoseyir.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7215 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, fx ve
2 etiket daha cpu amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme 6 yıl Tegra 3'lü oyun konsolu olur mu? ASUS Transformer Prime video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim