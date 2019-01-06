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AMOLED ekranlı HP Spectre x360 duyuruldu

CES 2019 teknoloji fuarı daha perdelerini açmadan ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı. AMOLED ekrana sahip olan HP Spectre x360 ikisi bir arada modeli bunlardan birisi.
4 ay
4,4b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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OLED ekranlar genelde büyüdükçe maliyeti artan bir yapıya sahip ve bu bakımdan mobil cihaz pazarında daha çok görüyoruz. Dizüstü pazarında ise zaman zaman bu ekran teknolojisine yer veren firmalar mevcut. HP bunlardan birisi.

HP Spectre x360 özellikleri

CES 2019 fuarı öncesinde tanıtılan 15 inçlik Spectre x360 ikisi bir arada dizüstü modeli AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. AMOLED ekran şüphesiz daha canlı görüntülere imza atacak ancak bunun maliyete yansıması da olacaktır.

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Çözünürlük açıklanmasa da HDR desteği ile sRGB gamına göre yüzde 33 daha fazla renk ve 100 000:1 kontrast oranı sunduğu belirtiliyor. Ekran 360 derece katlanarak bir tablet halini de alabiliyor.

Yeni nesil Intel Core i7 işlemci ve AMD veya Nvidia ekran kartı opsiyonları ile gelen modelin web kamerası özel bir sürgü ile kapatılabiliyor. Çift yivli tasarım ile dizüstü modelinin kapağını açmak daha kolay hale geliyor.

17 saat üzerinde bir kullanım süresi sunması beklenen HP Spectre x360 modeli Mart 2019 tarihinde piyasaya çıkacak. Şimdilik fiyat ve teknik detaylar konusunda bir açıklama yapılmadı.


https://www.engadget.com/2019/01/06/hp-spectre-x360-15-amoled-display/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 4 ay en beğenilen madmahmutd
madmahmutd
Neden amoled daha önce laptoplara gelmedi ki!
Her türlü cihaza amoled ve buna benzer gerçek siyah veren ekranların gelmesi dileğiyle.

İlk önce 1366 768 tn panelden kurtulsunlar
madmahmutdNeden amoled daha önce laptoplara gelmedi ki!Her türlü cihaza amoled ve buna benzer gerçek siyah veren ekranların gelmesi dileğ...
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Hobar 4 ay
Piksel yanma işi tamamen çözülmeden bilgisayarlarda kullanımı pek mantıklı görünmüyor. Bilgisayarda bir pencere telefona oranla çok daha uzun süre sabit kalabiliyor. Pencere butonları ve tarayıcı sekmelerinin izini şimdiden görebiliyorum.
Piksel yanma işi tamamen çözülmeden bilgisayarlarda kullanımı pek mantıklı görünmüyor. Bilgisayarda bir pencere telefona oranla çok daha uzun süre sabit kalabil...
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DH Misafiri 4 ay
Amoled ekran 1 yılın sonunda ekrana iz bırakmaya başlar. Tırt teknoloji.
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Hobar 4 ay
Piksel yanma işi tamamen çözülmeden bilgisayarlarda kullanımı pek mantıklı görünmüyor. Bilgisayarda bir pencere telefona oranla çok daha uzun süre sabit kalabiliyor. Pencere butonları ve tarayıcı sekmelerinin izini şimdiden görebiliyorum.
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madmahmutd 4 ay
Neden amoled daha önce laptoplara gelmedi ki!
Her türlü cihaza amoled ve buna benzer gerçek siyah veren ekranların gelmesi dileğiyle.
1 Yanıt Yanıtla +3
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FRAPS_TR 4 ay madmahmutd
madmahmutd
Neden amoled daha önce laptoplara gelmedi ki!
Her türlü cihaza amoled ve buna benzer gerçek siyah veren ekranların gelmesi dileğiyle.

İlk önce 1366 768 tn panelden kurtulsunlar
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