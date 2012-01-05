AOC, USB'den güç alan 22-inç monitör hazırlıyor

Monitör üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olan AOC, 15.6-inç boyutundaki e1649Fwu modelinden sonra USB'den güç alan yeni bir monitör daha hazırlıyor.

22-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde olan 10.6mm kalınlığındaki LED backlit tabanlı monitörün ( e2251Fwu ) en büyük özelliği, görüntü aktarımını ve ihtiyaç duyduğu gücü USB portu üzerinden sağlaması.

Tepki süresi 5ms, dinamik kontrast oranı 20,000,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi 250cd/m2 olan monitör, çıkartılabilir stand ile geliyor ve üzerinde tabi ki USB portu bulunuyor.

AOC tarafından Şubat ayında satışa sunulacak monitörün fiyatı ise 199$ olacak.