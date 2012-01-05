AOC, USB'den güç alan 22-inç monitör hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Monitör üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olan AOC, 15.6-inç boyutundaki e1649Fwu modelinden sonra USB'den güç alan yeni bir monitör daha hazırlıyor.
22-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde olan 10.6mm kalınlığındaki LED backlit tabanlı monitörün (e2251Fwu) en büyük özelliği, görüntü aktarımını ve ihtiyaç duyduğu gücü USB portu üzerinden sağlaması.
Tepki süresi 5ms, dinamik kontrast oranı 20,000,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi 250cd/m2 olan monitör, çıkartılabilir stand ile geliyor ve üzerinde tabi ki USB portu bulunuyor.
AOC tarafından Şubat ayında satışa sunulacak monitörün fiyatı ise 199$ olacak.
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usbler 5v 0,5a olurlar 2 tanesi ise 5watt güç çeker.Yani o kadar fazla değil.Aynı monitörün 10" olanı olsa çok güzel olur araç bilgisayarı projemde kullanırdım :)