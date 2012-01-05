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AOC, USB'den güç alan 22-inç monitör hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,9b
1
10
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olan AOC, 15.6-inç boyutundaki e1649Fwu modelinden sonra USB'den güç alan yeni bir monitör daha hazırlıyor.
22-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde olan 10.6mm kalınlığındaki LED backlit tabanlı monitörün (e2251Fwu) en büyük özelliği, görüntü aktarımını ve ihtiyaç duyduğu gücü USB portu üzerinden sağlaması.
Tepki süresi 5ms, dinamik kontrast oranı 20,000,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi 250cd/m2 olan monitör, çıkartılabilir stand ile geliyor ve üzerinde tabi ki USB portu bulunuyor.
AOC tarafından Şubat ayında satışa sunulacak monitörün fiyatı ise 199$ olacak. 

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oyuncu11790 7 yıl
HDMI girişi yok galiba AOC kullanmamış arkadaşlara tavsiye ederim monitörleri gerçekten güzel BENCE
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SeKSandDoRT 7 yıl
Turkiyede satilan herhangibir USB monitor varmi, samsungun 18.5 inclik bir modeli var diye hatirliyorum ama, yada baska markanin bulabilirmiyiz ...
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kaylene 7 yıl
Led olmasa biz ne yapacağız bilmem.
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CoreXXX 7 yıl
özellik güzelde marka aoc olunca beni korkutuyor biraz. zira bugüne kadar gördüğüm tüm aoc ların görüntü ve plastik kalitesi berbat.bu işide pek düzgün yapacağı kanısı bana inandırıcı gelmiyor
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ae2096 7 yıl
hala anakarttan usb portlarına o kadar gücün nasıl gideceğini düşünüyorum. ayrı bir usb portu gerekecek herhalde bunun için.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
SÜper olur ya keşke Ülkemizdede (uygun) düşük fiyatlarda satılsa. Evinde elektrik tesisatı bozuk olan , şebeke cereyanı kötü olan kullanıcılar için çok iyi usb dende yanacak değilya cihaz :)) 3 hafta önce monitörü yaktım içim yandı...
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Batuist 7 yıl
bu muhteşem bir özellik tek kelime ile harika iş bir çıkarmış..
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umutarslan.com 7 yıl
@ahmetsaid_ak
usbler 5v 0,5a olurlar 2 tanesi ise 5watt güç çeker.Yani o kadar fazla değil.Aynı monitörün 10" olanı olsa çok güzel olur araç bilgisayarı projemde kullanırdım :)
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Laptoplar için ideal fakat çok güç tüketmez inşallah.
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SkyLord4u 7 yıl
AOC bu işi biliyor.Monitör tasarım olarak göze çok iyi hitap ediyor.
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