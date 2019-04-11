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AOC’den Porsche Design monitörler

IF 2019 tasarım ödülüne layık görülen AOC U32U1 ile AOC Q27T1 monitör modeli Porsche Design imzası sayesinde estetik bir görünüm sunuyor. Detaylar haberimizde.
1 ay
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6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Porsche Design ismini genelde Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefon serilerinde duyuyoruz. Studio F.A. Porsche bununla birlikte farklı sektörlerde de imzasını atmaya devam ediyor. Buna son örnek monitör pazarı.

AOC Q27T1 özellikleri ve fiyatı

Studio F.A. Porsche ile ortaklık yapan AOC, Porsche Design imzasını taşıyan iki yeni profesyonel monitör modeli duyurdu. Modellerden birisi IF 2019 tasarım ödülüne layık görülmüş durumda.

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AOC Q27T1 modeli 27 inçlik IPS ekranında 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kaplayan model 3 tarafı ince kenarlar ile estetik bir görünüm sunuyor. Tek çubuk tasarımı stand da görünümü tamamlıyor.

2x HDMI ve 1x DisplayPort girişine yer veren AOC Q27T1 monitör modeli için 269 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.

AOC U32U1 özellikleri

AOC U32U1 monitör modeli 31.5 inçlik IPS ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 10-bit renk desteği sunan panel ayrıca HDR 600 ve HDR 10 sertifikalarına da sahip. 3 tüplü standı ile monitör IF 2019 tasarım ödülüne layık görülmüş.

HDMI 2.0, DisplayPort ve USB 3.0 bağlantı merkezine sahip olan monitör için herhangi bir fiyat verilmemiş ancak ilk modelin 100 Pound üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/254515/aoc-and-porsche-partner-in-bringing-two-porsche-design-monitors-to-market Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neronidas 1 ay
Porsche araba satmakta çok isim hakkını kullandırmaktan kazanıyor.
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a_y_k_u_t 1 ay
İlerde almak istediğim modellerden biri olmuş ama 27" ve üstü bana büyük geliyor. 23" ips güzel tasarımlı bir monitör istiyorum :)
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FerdosParadise 1 ay
Minimalist ,post modern,altın oranlı fengşu parametlerine uygun yapılmış bir mönitööör olmuş :D
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Taheri 1 ay
Curved gelir mi acaba? Porsche Design nereye gelse çok güzel oluyor.
Sibermit'e selamlar.
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sheff2x 1 ay
Aoc zaten güzel monitörler yapıyordu
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DH Misafiri 1 ay
tasarıma kattığı bişey yok
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