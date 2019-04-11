AOC’den Porsche Design monitörler

Porsche Design ismini genelde Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefon serilerinde duyuyoruz. Studio F.A. Porsche bununla birlikte farklı sektörlerde de imzasını atmaya devam ediyor. Buna son örnek monitör pazarı.

AOC Q27T1 özellikleri ve fiyatı

Studio F.A. Porsche ile ortaklık yapan AOC, Porsche Design imzasını taşıyan iki yeni profesyonel monitör modeli duyurdu. Modellerden birisi IF 2019 tasarım ödülüne layık görülmüş durumda.

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AOC Q27T1 modeli 27 inçlik IPS ekranında 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kaplayan model 3 tarafı ince kenarlar ile estetik bir görünüm sunuyor. Tek çubuk tasarımı stand da görünümü tamamlıyor.

2x HDMI ve 1x DisplayPort girişine yer veren AOC Q27T1 monitör modeli için 269 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.

AOC U32U1 özellikleri

AOC U32U1 monitör modeli 31.5 inçlik IPS ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 10-bit renk desteği sunan panel ayrıca HDR 600 ve HDR 10 sertifikalarına da sahip. 3 tüplü standı ile monitör IF 2019 tasarım ödülüne layık görülmüş.

HDMI 2.0, DisplayPort ve USB 3.0 bağlantı merkezine sahip olan monitör için herhangi bir fiyat verilmemiş ancak ilk modelin 100 Pound üzerinde olacağı tahmin ediliyor.