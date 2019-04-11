Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Kızaklı ve dönebilir kamera modülüyle akıllı telefon pazarında ender modellerden birisi olmayı başaran Galaxy A80 modelinin tanıtıldığı etkinlikte giriş seviyesine yönelik Galaxy A20e modeli de kendisine yer buldu.

Samsung Galaxy A20e özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A20 modelinin daha küçük bir versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz Samsung Galaxy A20e modeli 5.84 inçlik LCD ekranında 1560x720 piksel çözünürlük sunuyor. U şeklindeki çentik sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo Legion markası mobile geliyor"

2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde f/1.9 sensör ve 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensörü mevcut. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş.

Android 9.0 işletim sistemi üzerine One UI ara yüzü giydirilen model 3000mAh kapasiteli bataryasını 15W hızlı şarj ile desteklemiş. Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde ön siparişe başlayan model 145$ fiyat etiketine sahip.