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Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy A20 ile Galaxy A10 arasına yerleşen Galaxy A20e modeli giriş seviyesine etkileyici özellikler sunmayı amaçlıyor. Samsung Galaxy A20e özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
3,8b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kızaklı ve dönebilir kamera modülüyle akıllı telefon pazarında ender modellerden birisi olmayı başaran Galaxy A80 modelinin tanıtıldığı etkinlikte giriş seviyesine yönelik Galaxy A20e modeli de kendisine yer buldu.

Samsung Galaxy A20e özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A20 modelinin daha küçük bir versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz Samsung Galaxy A20e modeli 5.84 inçlik LCD ekranında 1560x720 piksel çözünürlük sunuyor. U şeklindeki çentik sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Legion markası mobile geliyor"

2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde f/1.9 sensör ve 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensörü mevcut. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş.

Android 9.0 işletim sistemi üzerine One UI ara yüzü giydirilen model 3000mAh kapasiteli bataryasını 15W hızlı şarj ile desteklemiş. Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde ön siparişe başlayan model 145$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/10/samsung-cuts-the-galaxy-a20s-screen-and-battery-calls-it-the-galaxy-a20e/ Yorum Yaz
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Xrollann 1 ay en beğenilen
Her yer Galaxy oldu yeteeeeerrrrrrr.
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Bloodin 1 ay
Gerçek "Galaxy"deki yıldız sayısı bu kadar fazla değil, el-insaf ey Samsung, ayrıca A10'a parmak izi okuyucu ekleyip küçülterek A20e diye yutturmak nedir?
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bahner 1 ay
Bıktık artık hergün samsungun yeni telefon haberinden. Senede 365telefon nedir yaa.
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danmur 1 ay yeni yorumcu
Ben A50e ' yi bekliyorum. Üst giriş seviyesinin bir altı olacak.
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yolyordam35 1 ay
1.000tlye aldigim meizu m6s den cok bi farki yok. bakalim fiyati ne olacak.
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Theologist 1 ay
Dün J serisini kaldırmışlardı ve dediğim gibi de çıktı... Bunu yazmıştım! Yeter yahu bıktık bu sürekli model çıkarmalardan, hepsi birbirinin aynı zaten!
J bitti ama bu sefer de A pro, A prime, A Plus, A Light, A-S, A-SE, A 3-5-7-9-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 ...... devam ederler! Huylu huyundan vazgeçmez.
A-e nedir yahu!
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koyunsavar 1 ay Theologist
Her keseye göre telefon çıkarıyorlar işine geleni alırsın yada almazsın.
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astegon 1 ay
Orta segmenti domine etmeye doyamıyordu Samsung.
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S1NAGER 1 ay
Tanıtmalara doyamadın Samsung
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The.Mafia 1 ay
Fiyat olarak uygun gibi
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Xrollann 1 ay en beğenilen
Her yer Galaxy oldu yeteeeeerrrrrrr.
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The souls migration 1 ay Xrollann
bu işi karadelik paklar. bakalım ne zaman çıkar bu.
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samsung, samsung galaxy a20e ve
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