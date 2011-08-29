AOC'den 21.5'' ve 23'' IPS panelli iki yeni LCD monitör: i2252Vwh ve i2352Vh

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Global pazardaki önemli LCD monitör üreticilerinden AOC, 21.5-inç ve 23-inç boyutunda IPS (In-Plane Switching) panele sahip iki yeni modeli i2252Vwh ve i2352Vh'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.
IPS panelin yanısıra 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, LED aydınlatma, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunan LCD monitörlerde parlak siyah çerçeve kullanılmış.
Eylül ayının ortasında doğru satışa sunulması planlanan; D-Sub, DVI ve HDMI gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip yeni modellerin fiyatına ilişkin bilgiye yer verilmemiş.
http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40334/aoc-readies-two-full-hd-monitors-ips-panels Yorum Yaz Paylaş Tweetle