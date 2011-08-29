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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'den 21.5'' ve 23'' IPS panelli iki yeni LCD monitör: i2252Vwh ve i2352Vh

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
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2
Monitör
knight
Haber Editörü
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Global pazardaki önemli LCD monitör üreticilerinden AOC, 21.5-inç ve 23-inç boyutunda IPS (In-Plane Switching) panele sahip iki yeni modeli i2252Vwh ve i2352Vh'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.
IPS panelin yanısıra 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, LED aydınlatma, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunan LCD monitörlerde parlak siyah çerçeve kullanılmış.
Eylül ayının ortasında doğru satışa sunulması planlanan; D-Sub, DVI ve HDMI gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip yeni modellerin fiyatına ilişkin bilgiye yer verilmemiş.

http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40334/aoc-readies-two-full-hd-monitors-ips-panels Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brev 7 yıl
IPS panellerin çoğalmasını göz zevki ve izleme açısının artması nedeniyle bende arzu etmekteyim.Fakat gecikme süreleri kafamı kurcalıyor.Bu verilen 5ms'lik değer ne kadar gerçekleri yansıtıyor.Birde display lag problemi var...
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Batuist 8 yıl
ips panel kullanan monitör haberlerinin çoğalması dileğiyle.. özelliklerde her geçen gün daha da güzelleşiyor. modeller çoğalsın ki fiyatlarda düşsün..
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