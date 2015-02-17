AOC'den 2560 x 1440 çözünürlük sunan yeni 27-inç monitör: Q2778VQE

Sektörün standartları doğrultusunda çözünürlükleri artan monitörler arasına bir yenisi daha eklendi. Donanım dünyasının yakından tanıdığı firmalardan AOC, 2560 x 1440 çözünürlük sunan yeni 27-inç monitörü Q2778VQE'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Tasarımsal olarak standart bir çizgide gelen AOC Q2778VQE, esas farkını teknik detaylarıyla ortaya koyuyor. 27-inç'lik panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan monitör, griden griye 1ms tepki süresiyle oyuncular için de uygun bir alternatif oluşturuyor. Diğer teknik özellikleri arasında yatayda 170 derece, dikeyde 160 derece görüş açısı, 16:9 en/boy oranı, WLED arka aydınlatmalı TN panel ve 350 cd/m2 parlaklık gibi detaylar yer alan AOC Q2778VQE, giriş çıkış portu olaraksa bünyesinde DisplayPort, HDMI, VGA, DVI ve D-Sub bağlantı seçeneklerini taşıyor. EnergyStar 6.0 ve TCO 6.0 sertifikalarıyla yüksek performans ile enerji verimliliğini harmanlayan monitör, dokunmatik kontrol butonlarıyla da rahatlıkla yönetilebiliyor.

AOC'nin yeni monitörü Q2778VQE, 299 pound fiyat etiketiyle ilk olarak İngiltere merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürünün diğer bölgelerdeki satışı içinse açıklanmış bir tarih henüz bulunmuyor.

https://pcmonitors.info/aoc/aoc-q2778vqe-with-2560-x-1440-tn-panel/