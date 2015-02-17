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AOC'den 2560 x 1440 çözünürlük sunan yeni 27-inç monitör: Q2778VQE

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
9
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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AOC'den 2560 x 1440 çözünürlük sunan yeni 27-inç monitör: Q2778VQE
Sektörün standartları doğrultusunda çözünürlükleri artan monitörler arasına bir yenisi daha eklendi. Donanım dünyasının yakından tanıdığı firmalardan AOC, 2560 x 1440 çözünürlük sunan yeni 27-inç monitörü Q2778VQE'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak standart bir çizgide gelen AOC Q2778VQE, esas farkını teknik detaylarıyla ortaya koyuyor. 27-inç'lik panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan monitör, griden griye 1ms tepki süresiyle oyuncular için de uygun bir alternatif oluşturuyor. Diğer teknik özellikleri arasında yatayda 170 derece, dikeyde 160 derece görüş açısı, 16:9 en/boy oranı, WLED arka aydınlatmalı TN panel ve 350 cd/m2 parlaklık gibi detaylar yer alan AOC Q2778VQE, giriş çıkış portu olaraksa bünyesinde DisplayPort, HDMI, VGA, DVI ve D-Sub bağlantı seçeneklerini taşıyor. EnergyStar 6.0 ve TCO 6.0 sertifikalarıyla yüksek performans ile enerji verimliliğini harmanlayan monitör, dokunmatik kontrol butonlarıyla da rahatlıkla yönetilebiliyor. 
AOC'nin yeni monitörü Q2778VQE, 299 pound fiyat etiketiyle ilk olarak İngiltere merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürünün diğer bölgelerdeki satışı içinse açıklanmış bir tarih henüz bulunmuyor.
 
AOC'den 2560 x 1440 çözünürlük sunan yeni 27-inç monitör: Q2778VQE

https://pcmonitors.info/aoc/aoc-q2778vqe-with-2560-x-1440-tn-panel/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
299 pound yerine 299 tl olsa alırdım
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bestofMd 4 yıl
Çok pahalı
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Gece772 4 yıl
Monitör güzel
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Stickand 4 yıl
299 pound = 459 dolar = 1,126 TL daha vergisi falan var bunedir ?
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Statistik 4 yıl
AMDnin freesync teknolojisini destekleyen 2k ve 144Hz monitor Acer XG270HU da duyuruldu
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FerdosParadise 4 yıl
Helal parayla çalışıyorum...seneye inşa ALLAH 4k monitor alacağam.
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zdniz 4 yıl
Kenarları çok kalın 60 Hz fiyatı biraz yüksek TFT panel (oyun için en uygunu tft sanırsam) yani anlıçanız bu üründen bi çaçık olmaz. Bunun yerine aynı fiyata 3 adet benq alırsın onunda tepkime süresi 1ms ama çözünürlük ful hd olur 3 monitörle kırallar gibi oynarım. hepsiburada.com/...
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Morphinz 4 yıl
Heleşükür.. 2 yıldır kendimi yırtıyorum sonunda 27" 2K 3d olmayan bir monitor çıkıyor piyasaya ama 299 pound = 1,124.35 TRY Ne diyimki ben şimdi? Allah belanızı versin ya.
Gider 3d 120 hz 27" 2k monitor alırım o paraya ayıptır be..
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DISTURBED 4 yıl Morphinz
Morphinz

Heleşükür.. 2 yıldır kendimi yırtıyorum sonunda 27" 2K 3d olmayan bir monitor çıkıyor piyasaya ama 299 pound = 1,124.35 TRY Ne diyimki ben şimdi? Allah belanızı versin ya.
Gider 3d 120 hz 27" 2k monitor alırım o paraya ayıptır be..

dolar kurundan giriş yapıyor ülkemize
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