AOC uygun fiyatlı oyuncu monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Oyuncu monitörü üreticileri çıtayı yukarılara doğru çekerken bütçelerini düşünen oyuncular için farklı seçenekler sunan markalar da var. AOC oldukça uygun fiyata sahip yeni bir oyuncu monitörü duyurdu.

AOC 24E11XH özellikleri ve fiyatı

AOC 24E11XH oyuncu monitörü büyük beklenti içerisinde olmayanlara yönelik geliştirilmiş. 23.8 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör 100Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. 8-bit renk derinliği olan panel 16.7 milyon renk barındırıyor. Parlaklık ise 300 nit seviyesine çıkıyor.

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Tatmin edici derecede akıcı görseller sunan monitör 4ms griden griye tepki süresi mevcut. Mavi ışık filtresi yanında SDR içerikleri HDR olarak ölçekleyen bir mod da mevcut. HDMI 1.4 ve D-Sub girişleri olan AOC 24E11XH monitör modeli 74$ gibi bir fiyattan satışa sunulacak.

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AOC 24E11XH tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı