AOC uygun fiyatlı oyuncu monitörünü duyurdu

AOC 24E11XH özellikleri ve fiyatı
AOC 24E11XH oyuncu monitörü büyük beklenti içerisinde olmayanlara yönelik geliştirilmiş. 23.8 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör 100Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. 8-bit renk derinliği olan panel 16.7 milyon renk barındırıyor. Parlaklık ise 300 nit seviyesine çıkıyor.
Tatmin edici derecede akıcı görseller sunan monitör 4ms griden griye tepki süresi mevcut. Mavi ışık filtresi yanında SDR içerikleri HDR olarak ölçekleyen bir mod da mevcut. HDMI 1.4 ve D-Sub girişleri olan AOC 24E11XH monitör modeli 74$ gibi bir fiyattan satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.