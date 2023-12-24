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    AOC uygun fiyatlı oyuncu monitörünü duyurdu

    AOC 24E11XH oyuncu monitörü Full HD ekran, HDR, 8-bit renk, 300 nit parlaklık, 100Hz tazeleme, 4ms tepki süresi gibi özellikleri sadece 74$ fiyat etiketi ile sunuyor.
    AOC 24E11XH özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu monitörü üreticileri çıtayı yukarılara doğru çekerken bütçelerini düşünen oyuncular için farklı seçenekler sunan markalar da var. AOC oldukça uygun fiyata sahip yeni bir oyuncu monitörü duyurdu.

    AOC 24E11XH özellikleri ve fiyatı

    AOC 24E11XH oyuncu monitörü büyük beklenti içerisinde olmayanlara yönelik geliştirilmiş. 23.8 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör 100Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. 8-bit renk derinliği olan panel 16.7 milyon renk barındırıyor. Parlaklık ise 300 nit seviyesine çıkıyor.

    Tatmin edici derecede akıcı görseller sunan monitör 4ms griden griye tepki süresi mevcut. Mavi ışık filtresi yanında SDR içerikleri HDR olarak ölçekleyen bir mod da mevcut. HDMI 1.4 ve D-Sub girişleri olan AOC 24E11XH monitör modeli 74$ gibi bir fiyattan satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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