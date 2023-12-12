Porsche ve AOC ortaklığında ultra geniş monitör: AOC AGON PRO PD49

Tam Boyutta Gör AOC ve Porsche Display ortaklığıyla geliştirilen AGON PRO PD49 oyuncu monitörü piyasaya sürüldü. Şu anda birçok pazarda mevcut olan monitör, 49 inç QD-OLED panel kullanıyor ve Porsche 911 spor arabasına benzeyecek şekilde tasarlandı. Monitör, kapsamlı özellikler ve bağlanabilir seçeneklerle birlikte geliyor.

Yeni canavar monitör: AGON PRO PD49

Tam Boyutta Gör AOC ve Porsche Design’ın ortaklığında ortaya çıkan AGON Pro PD49, 5.120 x 1.440 piksel, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 tepki süresi (GtG) ile gelen 49 inç ekrana sahip. Ürün üzerinde bulunan panel 1.000 nit'e kadar parlaklık desteğine sahipken 1800R kavis ve VESA DisplayHDR True Black 400 desteğine sahip. Üründeki panel ise Samsung Odyssey OLED G9'da bulunan aynı OLED panel.

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Ekran OLED olduğu için son derece ince bir yapı sergilenirken sadece 5mm’lik genişlik sunuluyor. Bağlanabilirlik tarafında ise ürün oldukça zengin görünüyor. İki HDMI 2.1 girişi, iki DisplayPort 1.4 girişi, 3.5mm kulaklık girişi, bir LAN portu, dört USB 3.2 Type-A portu ve bir USB 3.2 Type-C upstream portu bulunan AOC AGON PRO PD49, ayrıca RGB ışığa da sahip.

Renk konusunda ise PD49 10-bit renk bit derinliğine sahip ve %99 SCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamı sunuyor. Porsche Design ve AOC PD49 şu anda piyasada mevcut ve İngiltere'de 1.950 £ ve Euro Bölgesi'nde 2.199 € (2.350 $ ABD) fiyatla satılıyor.

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Porsche ve AOC ortaklığında ultra geniş monitör: AGON PRO PD49