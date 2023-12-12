Porsche ve AOC ortaklığında ultra geniş monitör: AOC AGON PRO PD49

Ekran OLED olduğu için son derece ince bir yapı sergilenirken sadece 5mm’lik genişlik sunuluyor. Bağlanabilirlik tarafında ise ürün oldukça zengin görünüyor. İki HDMI 2.1 girişi, iki DisplayPort 1.4 girişi, 3.5mm kulaklık girişi, bir LAN portu, dört USB 3.2 Type-A portu ve bir USB 3.2 Type-C upstream portu bulunan AOC AGON PRO PD49, ayrıca RGB ışığa da sahip.
Renk konusunda ise PD49 10-bit renk bit derinliğine sahip ve %99 SCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamı sunuyor. Porsche Design ve AOC PD49 şu anda piyasada mevcut ve İngiltere'de 1.950 £ ve Euro Bölgesi'nde 2.199 € (2.350 $ ABD) fiyatla satılıyor.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.