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    Porsche ve AOC ortaklığında ultra geniş monitör: AOC AGON PRO PD49

    AOC ve Porsche Display, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 tepki süresine sahip süper ultra geniş 5.120 x 1.440 piksel çözünürlüklü kavisli oyuncu monitörü AGON Pro PD49'u tanıttı.
    Porsche ve AOC ortaklığında ultra geniş monitör: AGON PRO PD49 Tam Boyutta Gör
    AOC ve Porsche Display ortaklığıyla geliştirilen AGON PRO PD49 oyuncu monitörü piyasaya sürüldü. Şu anda birçok pazarda mevcut olan monitör, 49 inç QD-OLED panel kullanıyor ve Porsche 911 spor arabasına benzeyecek şekilde tasarlandı. Monitör, kapsamlı özellikler ve bağlanabilir seçeneklerle birlikte geliyor.

    Yeni canavar monitör: AGON PRO PD49

    Porsche ve AOC ortaklığında ultra geniş monitör: AGON PRO PD49 Tam Boyutta Gör
    AOC ve Porsche Design’ın ortaklığında ortaya çıkan AGON Pro PD49, 5.120 x 1.440 piksel, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 tepki süresi (GtG) ile gelen 49 inç ekrana sahip. Ürün üzerinde bulunan panel 1.000 nit'e kadar parlaklık desteğine sahipken 1800R kavis ve VESA DisplayHDR True Black 400 desteğine sahip. Üründeki panel ise Samsung Odyssey OLED G9'da bulunan aynı OLED panel.

    Ekran OLED olduğu için son derece ince bir yapı sergilenirken sadece 5mm’lik genişlik sunuluyor. Bağlanabilirlik tarafında ise ürün oldukça zengin görünüyor. İki HDMI 2.1 girişi, iki DisplayPort 1.4 girişi, 3.5mm kulaklık girişi, bir LAN portu, dört USB 3.2 Type-A portu ve bir USB 3.2 Type-C upstream portu bulunan AOC AGON PRO PD49, ayrıca RGB ışığa da sahip.

    Renk konusunda ise PD49 10-bit renk bit derinliğine sahip ve %99 SCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamı sunuyor. Porsche Design ve AOC PD49 şu anda piyasada mevcut ve İngiltere'de 1.950 £ ve Euro Bölgesi'nde 2.199 € (2.350 $ ABD) fiyatla satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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