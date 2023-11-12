AOC, 27 inç oyuncu monitörünü Çin'de tanıttı: 2K IPS panel, 180Hz yenileme hızı

Tam Boyutta Gör Çin’de tanıtılan yeni oyuncu monitörü AOC Q27G10E, sürükleyici oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış özelliklerle gelen 27 inç panele sahip. Adaptive Sync teknolojisine sahip olan 27” IPS monitör, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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AOC Q27G10E 2K oyuncu monitörü özellikleri

AOC Q27G10E oyuncu monitörü, IPS teknolojisini kullanan 27 inç ekran boyutuna sahip. Monitör, 300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, 1 ms GtG tepki süresi ve 178 derece görüş açısı sunuyor. Monitörün çıkabildiği maksimum çözünürlük 2560 x 1440@180Hz. Monitör, sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan 1.07 milyar renk desteğiyle geliyor. Ortalama ΔE<2 kalibrasyonla renk doğruluğu sunuyor. Ekran yırtılmasını ortadan kaldıran Adaptive Sync teknolojisi ile daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar için HDR özelliğine sahip. 2 adet HDMI 2.0 (HDR), DP 1.4 (HDR) ve ses çıkışı arayüzleriyle birlikte geliyor. VESA desteği de mevcut.

Monitör, nişancı oyunlarında düşmanı görmeyi ve hedef almayı kolaylaştıran FPS ve RTS modları ile donatılmış. Hareket bulanıklığı azaltma (MBR) teknolojisi, FPS sayacı ve G-Menü ayar yazılımı ile geliyor. Monitör, şu anda AOC Çin sitesinde listeleniyor ancak fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir bilgi yok.

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AOC Q27G10E 27 inç oyuncu monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri