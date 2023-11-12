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    AOC, 27 inç oyuncu monitörünü Çin'de tanıttı: 2K IPS panel, 180Hz yenileme hızı

    AOC, 27 inç QHD çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sunan yeni oyun monitörünü Çin'de tanıttı. Üç video çıkışıyla donatılan AOC Q27G10E, 2K oyuncu monitörü bakanlar için yeni seçeneklerden biri.
    AOC Q27G10E 27 inç 2K oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Çin’de tanıtılan yeni oyuncu monitörü AOC Q27G10E, sürükleyici oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış özelliklerle gelen 27 inç panele sahip. Adaptive Sync teknolojisine sahip olan 27” IPS monitör, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    AOC Q27G10E 2K oyuncu monitörü özellikleri

    AOC Q27G10E oyuncu monitörü, IPS teknolojisini kullanan 27 inç ekran boyutuna sahip. Monitör, 300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, 1 ms GtG tepki süresi ve 178 derece görüş açısı sunuyor. Monitörün çıkabildiği maksimum çözünürlük 2560 x 1440@180Hz. Monitör, sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan 1.07 milyar renk desteğiyle geliyor. Ortalama ΔE<2 kalibrasyonla renk doğruluğu sunuyor. Ekran yırtılmasını ortadan kaldıran Adaptive Sync teknolojisi ile daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar için HDR özelliğine sahip. 2 adet HDMI 2.0 (HDR), DP 1.4 (HDR) ve ses çıkışı arayüzleriyle birlikte geliyor. VESA desteği de mevcut.

    Monitör, nişancı oyunlarında düşmanı görmeyi ve hedef almayı kolaylaştıran FPS ve RTS modları ile donatılmış. Hareket bulanıklığı azaltma (MBR) teknolojisi, FPS sayacı ve G-Menü ayar yazılımı ile geliyor. Monitör, şu anda AOC Çin sitesinde listeleniyor ancak fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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