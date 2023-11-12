AOC, 27 inç oyuncu monitörünü Çin'de tanıttı: 2K IPS panel, 180Hz yenileme hızı

AOC Q27G10E 2K oyuncu monitörü özellikleri
AOC Q27G10E oyuncu monitörü, IPS teknolojisini kullanan 27 inç ekran boyutuna sahip. Monitör, 300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, 1 ms GtG tepki süresi ve 178 derece görüş açısı sunuyor. Monitörün çıkabildiği maksimum çözünürlük 2560 x 1440@180Hz. Monitör, sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan 1.07 milyar renk desteğiyle geliyor. Ortalama ΔE<2 kalibrasyonla renk doğruluğu sunuyor. Ekran yırtılmasını ortadan kaldıran Adaptive Sync teknolojisi ile daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar için HDR özelliğine sahip. 2 adet HDMI 2.0 (HDR), DP 1.4 (HDR) ve ses çıkışı arayüzleriyle birlikte geliyor. VESA desteği de mevcut.
Monitör, nişancı oyunlarında düşmanı görmeyi ve hedef almayı kolaylaştıran FPS ve RTS modları ile donatılmış. Hareket bulanıklığı azaltma (MBR) teknolojisi, FPS sayacı ve G-Menü ayar yazılımı ile geliyor. Monitör, şu anda AOC Çin sitesinde listeleniyor ancak fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.