Tam Boyutta Gör BenQ, ZOWIE XL2586X isimli 540Hz yenileme hızına sahip yeni bir oyuncu monitörünü duyurdu.

E-sport oyuncuları için geliştirilen monitör, piyasadaki yüksek yenileme hızı sunan monitörlerden biri. 24.1 inç büyüklüğünde olan monitör 1920x1080 piksel çözünürlüğe BenQ'nun Fast-TN panel olarak adlandırdığı TN panele sahip. TN paneller her ne kadar görüntü kalitesi konusunda zayıf olsalar da düşük tepki süreleri ve yüksek yenileme hızları sebebiyle profesyonel oyuncular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Tam Boyutta Gör Monitör aynı zamanda hızlı oyunlarda görüntü bulanıklaşmasını azaltan BenQ'nun DyAc+ teknolojisine sahip. Böylelikle oyuncuların oyundaki her detayı yakalayabilmesi mümkün kılınmış. DyAc teknolojisi, BenQ'nun ZOWIE serisinin e-spor segmentinde popüler olmasının temel nedenlerinden biri.

BenQ ZOWIE XL2586X, 3 adet HDMI 2.1 ve bir adet de DisplayPort 1,4 çıkışına sahip. Bunların dışında monitör, değişken yenileme hızı, düşük mavi ışık ve titreşim engelleme gibi özellikleri de barındırıyor.

BenQ, henüz monitörün fiyatı ve çıkış tarihini belirtmedi ancak monitör şirketin web sitesinde listelenmiş durumda.

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BenQ, 540Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü duyurdu