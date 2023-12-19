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    BenQ, 540Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü duyurdu

    BenQ, ZOWIE XL2586X isimli 540Hz yenileme hızına sahip yeni bir oyuncu monitörünü duyurdu. E-spor oyuncuları için geliştirilen 24 inç büyüklüğündeki monitörün özellikleri neler?
    BenQ, 540Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    BenQ, ZOWIE XL2586X isimli 540Hz yenileme hızına sahip yeni bir oyuncu monitörünü duyurdu. 

    E-sport oyuncuları için geliştirilen monitör, piyasadaki yüksek yenileme hızı sunan monitörlerden biri. 24.1 inç büyüklüğünde olan monitör 1920x1080 piksel çözünürlüğe BenQ'nun Fast-TN panel olarak adlandırdığı TN panele sahip. TN paneller her ne kadar görüntü kalitesi konusunda zayıf olsalar da düşük tepki süreleri ve yüksek yenileme hızları sebebiyle profesyonel oyuncular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

    BenQ, 540Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Monitör aynı zamanda hızlı oyunlarda görüntü bulanıklaşmasını azaltan BenQ'nun DyAc+ teknolojisine sahip. Böylelikle oyuncuların oyundaki her detayı yakalayabilmesi mümkün kılınmış. DyAc teknolojisi, BenQ'nun ZOWIE serisinin e-spor segmentinde popüler olmasının temel nedenlerinden biri.

    BenQ ZOWIE XL2586X, 3 adet HDMI 2.1 ve bir adet de DisplayPort 1,4 çıkışına sahip. Bunların dışında monitör, değişken yenileme hızı, düşük mavi ışık ve titreşim engelleme gibi özellikleri de barındırıyor.

    BenQ, henüz monitörün fiyatı ve çıkış tarihini belirtmedi ancak monitör şirketin web sitesinde listelenmiş durumda.

    Kaynakça https://wccftech.com/benq-unveils-zowie-xl2586x-monitor-e-sports-gaming-540hz-refresh-rate/ https://zowie.benq.com/en-us/monitor/xl2586x.html#game-product-spec-anchor
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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