BenQ, 540Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü duyurdu

E-sport oyuncuları için geliştirilen monitör, piyasadaki yüksek yenileme hızı sunan monitörlerden biri. 24.1 inç büyüklüğünde olan monitör 1920x1080 piksel çözünürlüğe BenQ'nun Fast-TN panel olarak adlandırdığı TN panele sahip. TN paneller her ne kadar görüntü kalitesi konusunda zayıf olsalar da düşük tepki süreleri ve yüksek yenileme hızları sebebiyle profesyonel oyuncular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
BenQ ZOWIE XL2586X, 3 adet HDMI 2.1 ve bir adet de DisplayPort 1,4 çıkışına sahip. Bunların dışında monitör, değişken yenileme hızı, düşük mavi ışık ve titreşim engelleme gibi özellikleri de barındırıyor.
BenQ, henüz monitörün fiyatı ve çıkış tarihini belirtmedi ancak monitör şirketin web sitesinde listelenmiş durumda.Kaynakça https://wccftech.com/benq-unveils-zowie-xl2586x-monitor-e-sports-gaming-540hz-refresh-rate/ https://zowie.benq.com/en-us/monitor/xl2586x.html#game-product-spec-anchor Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.