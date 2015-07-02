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AOC'den 25-inç WQHD monitör: Q2577PWQ

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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AOC'den 25-inç WQHD monitör: Q2577PWQ
 
Monitör pazarının önemli oyuncularından AOC, yeni çözümü Q2577PWQ'yu kullanıcıların beğenisine sundu.
25-inçlik LED aydınlatmalı IPS panelinde WQHD yani 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan AOC'nin yeni monitör modeli Q2577PWQ, bu sayede kullanıcılarına geniş bir çalışma alanı sunuyor ve pivot moduyla dikey olarak da kullanılabiliyor. Diğer özellikleri arasında 178/178 derece görüş açısı, griden griye 5ms tepki süresi ve 350 cd/m2 maksimum parlaklık gibi teknik detaylar yer alan ürün, bağlantı noktasında DisplayPort, HDMI, DVI, ve D-Sub portlarını taşıyor ve güzel bir özellik olarak 4 adet USB portunu da beraberinde getiriyor.
İnce çerçeveli şık gövdesinde aynı zamanda 2W gücünde stereo hoparlörler yer alan AOC Q2577PWQ, firma tarafından belirtildiği kadarıyla da maksimum 55W enerji harcaması gerçekleştiriyor. Fiyatı belli olmayan monitör, Ağustos ayında satışa çıkıyor.
AOC'den 25-inç WQHD monitör: Q2577PWQ
 

http://www.techpowerup.com/213990/aoc-intros-q2577pwq-25-inch-wqhd-monitor.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bocekgrafik 4 yıl
Günlük kullanım için çok iyi monitör.
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selahattın ısık 4 yıl
Çerçeve inceliği ve mat ekran olması harika olmuş...
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