AOC'nin 23.8-inçlik yeni monitörü tasarımı ve inceliğiyle dikkat çekiyor

Monitör pazarının önemli oyuncularından AOC, I2481FXH kodlu yeni monitörünü tanıttı.

Özellikle metalden üretilmiş ilginç bacağı ve sadece 7.5mm'lik gövde inceliğiyle dikkatleri üzerine çeken AOC I2481FXH, çerçevesiz tasarımıyla da konumlandırıldığı ortamların yıldızı olabilecek bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. AH-IPS LED arka aydınlatmalı 23.8-inç panelinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan monitör, firmanın verdiği bilgilere göreyse teknik olarak 1000:1 kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık, 4ms tepki süresi ve 178/178 derece görüş açısı gibi detaylar taşıyor.

Daha çok multimedya ve genel kullanıma yönelik bir monitör olan AOC I2481FXH, Flicker-Free teknolojisiyle uzun kullanımlarda dahi kullanıcıların gözlerini yormuyor ve 1 adet D-Sub ile 2 adet HDMI portlarıyla geliyor. Bu sayede ürün bilgisayarlar yanında oyun konsollarına da rahatlıkla bağlanabiliyor.

AOC I2481FXH'nin resmi satış fiyatı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.guru3d.com/news-story/aoc-23-8-inch-full-hd-monitor-with-ultra-slim-7-5mm-profile.html