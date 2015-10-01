Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'nin 23.8-inçlik yeni monitörü tasarımı ve inceliğiyle dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,8b
1
16
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AOC'nin 23.8-inçlik yeni monitörü tasarımı ve inceliğiyle dikkat çekiyor
 
Monitör pazarının önemli oyuncularından AOC, I2481FXH kodlu yeni monitörünü tanıttı.
Özellikle metalden üretilmiş ilginç bacağı ve sadece 7.5mm'lik gövde inceliğiyle dikkatleri üzerine çeken AOC I2481FXH, çerçevesiz tasarımıyla da konumlandırıldığı ortamların yıldızı olabilecek bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. AH-IPS LED arka aydınlatmalı 23.8-inç panelinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan monitör, firmanın verdiği bilgilere göreyse teknik olarak 1000:1 kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık, 4ms tepki süresi ve 178/178 derece görüş açısı gibi detaylar taşıyor.
Daha çok multimedya ve genel kullanıma yönelik bir monitör olan AOC I2481FXH, Flicker-Free teknolojisiyle uzun kullanımlarda dahi kullanıcıların gözlerini yormuyor ve 1 adet D-Sub ile 2 adet HDMI portlarıyla geliyor. Bu sayede ürün bilgisayarlar yanında oyun konsollarına da rahatlıkla bağlanabiliyor.
AOC I2481FXH'nin resmi satış fiyatı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
AOC'nin 23.8-inçlik yeni monitörü tasarımı ve inceliğiyle dikkat çekiyor
 

http://www.guru3d.com/news-story/aoc-23-8-inch-full-hd-monitor-with-ultra-slim-7-5mm-profile.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bulutsuzluk 4 yıl en beğenilen
AOC'nin keçi sütünü ve yoğurdunu kullanıyorum, gayet memnunum. Şimdi monitörünü de alıp denemeyi düşünüyorum.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 yıl
Ayağın marka logosunun olduğu yerden (tam ortadan) değilde sağından inmesi simetri severlerin kabusu olacak! :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
donanım52 4 yıl
gerçekten güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
monitör bağlantıları arkaya değilde aşağı doğru olsaymış daha iyiymiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 4 yıl
tasarım gercekten cok guzel olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 4 yıl
goksenin10
İnceliği de güzel ama ayaktaki detaylar da güzel olmuş.

Bu nasıl bir cümledir anlayamadım..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 4 yıl Whisper
Whisper
goksenin10
İnceliği de güzel ama ayaktaki detaylar da güzel olmuş.

Bu nasıl bir cümledir anlayamadım..

Haber başlığına hitap eden bir mesaj hocam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goksenin10 4 yıl
İnceliği de güzel ama ayaktaki detaylar da güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulutsuzluk 4 yıl en beğenilen
AOC'nin keçi sütünü ve yoğurdunu kullanıyorum, gayet memnunum. Şimdi monitörünü de alıp denemeyi düşünüyorum.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 4 yıl
usb cıkıs ofis kullanımında artı saglıyor...usb portu da olsaymı heşke..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 4 yıl
çok güzel alana da satanada hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Tasarımı çok şık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 yıl
Ayağın marka logosunun olduğu yerden (tam ortadan) değilde sağından inmesi simetri severlerin kabusu olacak! :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
4k olsaydı güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbald 4 yıl
Aoc tasarım konusunda zaten yıllardır uzman bir firma.Gönül isterki kalas gibi duran 1080p 144 hertz oyuncu monitörleri de şu tasarımlara sahip olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +70 sepulturgay +61 Bay Robot +57 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +31 Askaparta +27 Johan Elmander +26 Wi Fi +23 oly1786 +21 dodofran +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6802 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, aoc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPhone 6S Plus inceleme videosu 4 yıl HTC Sanal Gerçeklik Kaskı Vive'ı denedik "HTC Vive inceleme" 4 yıl Dijital Perde : 2 Ekim'de vizyona girecek olan filmler 4 yıl iPhone 6s Plus kutudan çıkıyor "özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim