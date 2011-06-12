ARM Cortex-A15 mimarisinin performansı şekillenmeye başladı

Cortex-A serisi işlemci tasarımlarıyla akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarının hakimi durumundaki ARM, Intel ve AMD'nin bu konudaki girişimlerine, üzerinde çalıştığı yeni nesil mikroişlemci mimarileriyle karşılık vermeyi planlıyor. Şu anda Cortex-A9 mimarisi kullanılan ARM cephesinde bir sonraki aşama olarak Cortex-A15 mimarisine geçiş yapılacak. En iyi ihtimalle 2012 sonuna doğru pazarda görünmeye başlaması ve 2013 içerisinde hızla yaygınlaşması beklenen Cortex-15 tabanlı yeni nesil işlemcilerin performansına ilişkin önemli detaylar Texas Instruments tarafından paylaşıldı.

ARM Cortex-A15 mimarisini temel alan OMAP5 serisi işlemcileri için demo örneklendirmelerine bir süre önce başlayan Texas Instruments, bu açıdan pazara giren ilk üretici olmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa Cortex-A15 mimarisi aynı saat hızında yerini alacağı Cortex-A9 mimarisi ile kıyaslandığında %50 daha fazla tekli izlek performansı ve %60 daha fazla kayar nokta ile medya performansı sunacak. Burası önemli zira x86 mimarisi ile kıyaslandığında tam sayı performansı rekabetçi olan ARM çözümlerinde kayar nokta performansının zayıflığı eleştiriliyordu ancak görünen o ki ARM, Cortex-A15 mimarisi ile bu yönde ileriye doğru güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor.

Texas Instruments'ın IC Mühendisliği Direktörü Ty Garibay'ın açıklamalarına göre yapılan güncellemelerin sonucu olarak Cortex-A15 mimarisiyle 2x - 3x genel işlem performansı kazanımı sağlanacak. Yaptıkları çalışmalara göre 440MHz'de çalışan Cortex-15 işlemcisinin, 1GHz'de çalışan Cortex-A9 işlemcisiyle aynı web deneyimini sunduğunu söyleyen Garibay, her iki platform 1GHz'de çalıştırıldığında ise Cortex-A15 tabanlı çözümün internet sayfalarını %40 daha hızlı yükleyeceğini ve %15 daha az güç tüketeceğini söylüyor. Şirket içi testlerde dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcisinin, çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcisinin %73'ü kadar performans verebildiğini ölçtüklerini söyleyen Garibay, dört çekirdekli Cortex-A9 platformunun aynı zamanda daha fazla güç tükettiğinin de altını çiziyor.