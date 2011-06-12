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ARM Cortex-A15 mimarisinin performansı şekillenmeye başladı

7 yıl
3,6b
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13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cortex-A serisi işlemci tasarımlarıyla akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarının hakimi durumundaki ARM, Intel ve AMD'nin bu konudaki girişimlerine, üzerinde çalıştığı yeni nesil mikroişlemci mimarileriyle karşılık vermeyi planlıyor. Şu anda Cortex-A9 mimarisi kullanılan ARM cephesinde bir sonraki aşama olarak Cortex-A15 mimarisine geçiş yapılacak. En iyi ihtimalle 2012 sonuna doğru pazarda görünmeye başlaması ve 2013 içerisinde hızla yaygınlaşması beklenen Cortex-15 tabanlı yeni nesil işlemcilerin performansına ilişkin önemli detaylar Texas Instruments tarafından paylaşıldı. 
ARM Cortex-A15 mimarisini temel alan OMAP5 serisi işlemcileri için demo örneklendirmelerine bir süre önce başlayan Texas Instruments, bu açıdan pazara giren ilk üretici olmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa Cortex-A15 mimarisi aynı saat hızında yerini alacağı Cortex-A9 mimarisi ile kıyaslandığında %50 daha fazla tekli izlek performansı ve %60 daha fazla kayar nokta ile medya performansı sunacak. Burası önemli zira x86 mimarisi ile kıyaslandığında tam sayı performansı rekabetçi olan ARM çözümlerinde kayar nokta performansının zayıflığı eleştiriliyordu ancak görünen o ki ARM, Cortex-A15 mimarisi ile bu yönde ileriye doğru güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor. 
Texas Instruments'ın IC Mühendisliği Direktörü Ty Garibay'ın açıklamalarına göre yapılan güncellemelerin  sonucu olarak Cortex-A15 mimarisiyle 2x - 3x genel işlem performansı kazanımı sağlanacak. Yaptıkları çalışmalara göre 440MHz'de çalışan Cortex-15 işlemcisinin, 1GHz'de çalışan Cortex-A9 işlemcisiyle aynı web deneyimini sunduğunu söyleyen Garibay, her iki platform 1GHz'de çalıştırıldığında ise Cortex-A15 tabanlı çözümün internet sayfalarını %40 daha hızlı yükleyeceğini ve %15 daha az güç tüketeceğini söylüyor. Şirket içi testlerde dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcisinin, çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcisinin %73'ü kadar performans verebildiğini ölçtüklerini söyleyen Garibay, dört çekirdekli Cortex-A9 platformunun aynı zamanda daha fazla güç tükettiğinin de altını çiziyor. 

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Xagdas 7 yıl
Inter ile miscrosoft bir kardeşlik anlaşması yaparlar, herkese günlerini gösterirler. Windows8'de olmaz artık geçti de, "Windows9 Intel'den başkasıyla çalışmaz" yaparlar, herkes "güle güle" Intel cpu alır masaüstülerine notebooklarına. ;)
Microsoft bunu yapar mı? Yapmaz! Ama neden olmasın. Tek büyük kaybı, hatta dev kaybı AMD olur. Ama aynı şekilde AMD'de bundan dev dev kaybeder. Meşhur "kazan-kazan" stratejileri, "kaybet-kaybet"e döner.
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CodeMachine 7 yıl
Şu ARM x86 ı öldürdü muhabbetleri şu an için gerçekçi değil, ileride ne olur bilmem. Pek yakındada öldüremez. Bu işler öyle kolay değil.
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bwhiteshark 7 yıl

Kaç nm?
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OverClocK1ng 7 yıl
Yorumların çoğu çok güzel. Özellikle Alper# arkadaşımızınkini çok beğeniyle okudum. AMD Fusion'dan yeteri kadar ekmek yedikten sonra ARM a geçecektir.
nVidia dan daha iyi ARM çekirdekli SOC çözümü sunacağına ben de inanıyorum. Özellikle şu an piyasada bulunan ekran kartlarının güç ve verimlilik oranlarına baktığımda ve Fusion APU sunu da düşününce bunu kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Fakat çok da geç kalmaması gerekiyor. Hatta Fusion u geliştirirken bile bir yandan da arka planla ARM ı geliştirmesi ileride geçiş için zaman kaybetmemesi açısından yararına olacaktır.
Intel'in x86 daki ısrarı normal. Çünkü bu bağlamda tekel. Intel'e demişler ki Tekel olamazsın. Bir firmaya daha x86 lisansı vermen gerek. O da AMD ye vermiş çünkü AMD kendisine yaklaşamıyor. nVidia istese verir mi ? Yemeezzz. Çünkü nVidia bu konuda çok başarılı. Tesla ile müthiş calculating performansı sunuyor. Intel biraz nVidia dan tırsıyor. Böyle giderse kendi ARM işlemcisini tasarlayan nVidia'yı, x86 yok olacağı için Intel satın alabilir.
Belki de biz sığ düşünüyoruz ha.
İşte yeni teorim. nVidia, ARM konusunda çok başarılı. Intel bunu Tegra 1 ile gördü. Sonra nVidia normal işlemci üretmek isteyecekti. Intel lisansı vermediği için nVidia da kendi ARM işlemcisini geliştirmeye başladı. Ama Intel'in istediği de buydu. x86 dan sonuna kadar faydalanmak, sonu gelince de ARM mimarisine nVidia'yı satın alarak zıplamak. Şu an piyasadaki en güçlü ARM işlemcilerinden birisini hatta en güçlüsünü nVidia üretiyor ve en önde görünüyor. Intel yine bu işten kârlı çıkan taraf olabilir.
nVidia işlemciyi geliştiriyor. Intel ise Ar-Ge sine etlisine sütlüsüne karışmıyor. Sonunda da bastıracak parayı alacak. Ohh. Pişmiş aş önüme gelsin ben yerim. Güzel valla..
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alpa07 7 yıl
arm masaüstü işlemciside yap.
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Tolgá 7 yıl
Aslında bu intel inadı bıraksa arm yede el atsa yavaştan tecrübe kazansa yarari olur zaten isim var koskoca intel.mobilde de piyasada para yapar (istediği bu)daha rekabetçi olur.
ama intele koyuyor kendi ürününün (x86) rekabet edememesi.inadından x86 da direniyor
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OverClocK1ng 7 yıl
Confusion
benim gözümde ARM; x86 ve wintel tekelini yok etmeyi başarmıştır

Tamamen katılıyorum. Zaten bunların olacağını 6 aydan fazladır söylüyorum.
Sen de benim yorumlarımı okumuşsundur, görmüşsündür.
x86 bitecek. Intel de ARM mimarisine geçecek...
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manyakurt 7 yıl
Gelişmenin sonu yok.
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Confusion 7 yıl
akıllı cep telefonlarının ve x86 dan bağımsız hızla yaygınlaşması sonucunda firmalar ARM mimarisini mevcut bir çok işlemci teknolojisinden daha hızlı geliştiriyorlar
440MHz'de çalışan Cortex-15 işlemcisinin, 1GHz'de çalışan Cortex-A9 işlemcisiyle aynı web deneyimini sunduğunu
win8 in arm versiyonları sayesinde standart kullanıcılar da netbook,nettop seçimlerinde atom modelleri yerine ARM taşıyan modellere yönelecektir.


diğer taraftan benim gözümde ARM; x86 ve wintel tekelini yok etmeyi başarmıştır

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spaydix 7 yıl
güzel işlemciymiş grafik performansıda iyi olursa akıllı teller baya bi al benili olur.
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jibe 7 yıl
Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine... Bu haberle sanki PSP Vita ya mok atılmış gibi oldu...
"Şirket içi testlerde dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcisinin, çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcisinin %73'ü kadar performans verebildiğini ölçtüklerini söyleyen Garibay, dört çekirdekli Cortex-A9 platformunun aynı zamanda daha fazla güç tükettiğinin de altını çiziyor."
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